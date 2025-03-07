Новый род птерозавров назвали «адским драконом»

Аждархиды — поздние и продвинутые птерозавры, жившие в меловом периоде, под самый конец мезозойской эры. Они были беззубыми и длинношеими хищниками, в том числе самыми крупными летающими существами в истории Земли. Теперь находка из формации Хелл-Крик в США пополнила семейство аждархид новым родом и видом — это четырехметровый инфернодракон Infernodrakon hastacollis.

Известно множество аждархидных птерозавров — это настоящие летающие гиганты, появившиеся под занавес мезозоя. Они исчезли вместе с другими «звездами» той эры — динозаврами, аммонитами и мозазаврами — на границе мелового и палеогенового периодов.

Аждархиды (Azhdarchidae) поставили рекорд по размерам существ, когда бы то ни было взлетавших в небо. Например, кетцалькоатль Quetzalcoatlus northropi достигал по размаху крыльев 10-11 метров. Однако были в семействе представители средних и даже мелких размеров.

Палеонтологи продолжают описывать все новых аждархид. Например, недавно к ним присоединился Cryodrakon boreas, что в переводе означает «ледяной дракон северных ветров».

Новое пополнение в семействе Azhdarchidae принесла статья в Journal of Vertebrate Paleontology. Это первое упоминание Infernodrakon hastacollis.

Имя только что предложенного рода — инфернодракон — переводится как «адский дракон». Оно отсылает к формации Хелл-Крик (буквально «адский ручей») в Монтане и соседних штатах, где нашли окаменелость. Видовой эпитет I. hastacollis можно перевести как «копьешеий».

Примечательно, что использование корня «drakon» в названии аждархидов становится традицией. Помимо упомянутого криодракона, таков Thanatosdrakon, то есть «смертельный дракон».

Новый род Infernodrakon и пока единственный вид в нем открыли благодаря на самой «свежей» находке. Еще в 2002 году в том самом Хелл-Крике описали окаменелость, предположительно, молодого тираннозавра, прозванного Джейн. По соседству палеонтологам попался шейный позвонок жившего в том же маастрихтском веке птерозавра. Поначалу его приписали кетцалькоатлю, однако затем на этот счет появились сомнения.

Шейный позвонок инфернодракона Infernodrakon hastacollis / © tandfonline.com, Thomas et al., 2025

Авторы исследования получили трехмерную модель пресловутого позвонка с помощью лазерного сканирования. Точная информация о его морфологии, а также современные знания о разнообразии аждархид указали, что в семействе назрел новый таксон с уникальными чертами.

Дело в том, что позвонок инфернодракона при длине 35 сантиметров был необычно вытянут и тонок. Отношение длины кости к ширине составило 15,1 — это сблизило его с кетцалькоатлями (например, у Q. lawsoni оно равно 16,3). В то же время у других аждархид такая пропорция всегда меньше шести. От прочих родственников I. hastacollis еще отличает дополнительное отверстие на спинной стороне позвонка, ведущее в пневматическую полость.

Голотип — типовой образец нового рода и вида — при жизни, скорее всего, был взрослым или почти взрослым животным. На это указывает гладкая поверхность его позвонка — у молодых птерозавров она, наоборот, шероховатая. Размер инфернодракона оценили в четыре метра (размах крыльев) или менее. Филогенетический анализ показал, что он ближе к описанному ранее роду Arambourgiania, а не кетцалькоатлю Quetzalcoatlus.

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