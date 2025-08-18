Ученые запечатлели, как южноамериканские сомы взбираются на водопад

На юге Бразилии в прошлом году природоохранная полиция наблюдала необычное явление: тысячи сомов-шмелей начали подниматься по водопаду, что стало первым задокументированным случаем такого поведения для этого вида.

Сомы-шмели взбираются на водопад / © FITN

Необычное поведение зафиксировали в самом начале сезона дождей. Спустя неделю на место прибыла группа бразильских ученых, чтобы более подробно изучить рыб, которых открыли всего несколько лет назад.

© FITN

Полевые исследования показали, что сомы следовали определенному суточному ритму: прятались под камнями и в водоемах в самые жаркие часы дня, а затем выныривали с наступлением сумерек, чтобы начать восхождение. Рыбы широко расправляли парные плавники, используя хвост и боковые движения, чтобы продвигаться против течения. Ученые полагают, что эта техника усиливается механизмом, похожим на воздушную подушку, который помогает сому цепляться за плоские скользкие поверхности камней, что позволяет ему карабкаться.

Во время того же наблюдения ученые также зафиксировали попытки трех других видов рыб подняться вместе с сомом, что позволяет предположить, что такое поведение может быть характерно не только для одного вида.

Ученые до сих пор изучают, почему сом-шмель решился на такой крутой подъем, хотя основная теория указывает на миграцию вверх по течению для размножения. Наблюдения показали, что среди «альпинистов» были как самцы, так и самки, большинство из которых оказались половозрелыми особями, а время совпало с началом сезона дождей — периода, когда многие другие виды рыбы в реке начинают нерест.