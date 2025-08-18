Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Ученые запечатлели, как южноамериканские сомы взбираются на водопад
На юге Бразилии в прошлом году природоохранная полиция наблюдала необычное явление: тысячи сомов-шмелей начали подниматься по водопаду, что стало первым задокументированным случаем такого поведения для этого вида.
Необычное поведение зафиксировали в самом начале сезона дождей. Спустя неделю на место прибыла группа бразильских ученых, чтобы более подробно изучить рыб, которых открыли всего несколько лет назад.
Полевые исследования показали, что сомы следовали определенному суточному ритму: прятались под камнями и в водоемах в самые жаркие часы дня, а затем выныривали с наступлением сумерек, чтобы начать восхождение. Рыбы широко расправляли парные плавники, используя хвост и боковые движения, чтобы продвигаться против течения. Ученые полагают, что эта техника усиливается механизмом, похожим на воздушную подушку, который помогает сому цепляться за плоские скользкие поверхности камней, что позволяет ему карабкаться.
Во время того же наблюдения ученые также зафиксировали попытки трех других видов рыб подняться вместе с сомом, что позволяет предположить, что такое поведение может быть характерно не только для одного вида.
Ученые до сих пор изучают, почему сом-шмель решился на такой крутой подъем, хотя основная теория указывает на миграцию вверх по течению для размножения. Наблюдения показали, что среди «альпинистов» были как самцы, так и самки, большинство из которых оказались половозрелыми особями, а время совпало с началом сезона дождей — периода, когда многие другие виды рыбы в реке начинают нерест.
Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.
Новый подход к быстрому поиску жизни может однозначно обнаруживать ее всего одним инструментом. Он уже есть на борту обоих действующих американских марсоходов. Правда, NASA может не захотеть воспользоваться этой возможностью.
Цифровой художник Шон Харгривз в своих концептуальных работах погружает в брутальный мир научной фантастики.
Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
Новый подход к быстрому поиску жизни может однозначно обнаруживать ее всего одним инструментом. Он уже есть на борту обоих действующих американских марсоходов. Правда, NASA может не захотеть воспользоваться этой возможностью.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Пещеры всех людей
О пыльце в ноздрях помпейцев, в московском воздухе и в криминалистике — разговор за жизнь с палинологом Еленой Северовой
Самые старые деревья на Земле
5 судьбоносных археологических находок
Пятьсот лет измен: что генетики рассказали о слабых местах моногамии
Вопросы читателей (ч. 11)
16 лет МКС в гифках
Психологические жонглеры: как распознать манипуляцию
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии