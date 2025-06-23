Переработанный пластик оказался вреден для здоровья

Исследователи из Германии взяли гранулы вторичного (переработанного) полиэтилена и оставили их в воде на период до 48 часов, чтобы проверить, может ли часть содержимого гранул раствориться в ней. Затем использовали эту воду, чтобы поместить туда эмбрионы рыбок данио-рерио — популярного модельного животного для биологических экспериментов. Результаты исследования опубликовали в Journal of Hazardous Materials.

Эмбрионы данио-рерио пробыли в воде из-под гранул до 120 часов. Анализ показал, что после этого у них существенно выросла экспрессия генов (то есть кодирование ими белков), отвечающих за гормональную систему, в частности за выработку гормона тироксина (у людей за него отвечает щитовидная железа). Кроме того, у них существенно выросла частота превращения стволовых клеток в адипоциты — основные клетки жировой ткани. Особенно примечательно то, что все это произошло, несмотря на очень небольшое время воздействия — всего пять суток. В то же время поведенческие тесты (то, насколько активно плавали мальки) не продемонстрировали каких-то заметных изменений.

Ученые с помощью масс-спектрометрии проанализировали состав воды после пластиковых гранул. Они нашли там следы 84 соединений, «утекших» из вторичного пластика. Среди них были как ожидаемые — например, пластификаторы, чьи молекулы по форме похожи на женские половые гормоны и человека, и многих животных, включая рыб, — так и несколько неожиданные. Например, там нашли следы лекарств и пестицидов. Очевидно, они попали в состав гранул случайно, в процессе сбора вторичного пластика или уже на производстве.

Авторы научной работы выразили серьезную обеспокоенность результатами. «То, что все это случилось при столь коротком времени взаимодействия пластика с водой и за такое короткое время воздействия воды на рыб — еще один индикатор рисков, которые соединения из пластиков представляют для живых организмов. Последствия, которые мы зафиксировали, способны изменить физиологию и здоровье данио-рерио», — отметил Азора Кёниг Кардгар, ведущий автор работы.

Это исследование перекликается с более ранними, где обнаружили сходное влияние компонентов пластиков на людей. Как уже писал Naked Science, с 1970-х у людей отмечается падение тестостерона на один процент в год, соответствующее этому снижение физической силы у обоих полов (современные мальчики по физической силе близки к девочкам из 1970-х), а также снижение активности сперматозоидов у мужчин.

Исследователи полагают, что с учетом их эксперимента нужно существенно ужесточить контроль за содержанием тех или иных компонентов в пластиках. Те из них, что вызывают гормональные сбои у рыбок в лаборатории, за ее пределами используются в упаковке еды, лекарств и многого другого. Ясно, что аналогичное воздействие на людей нежелательно. Но сейчас вторичная переработка пластика активно растет, а эффективного контроля за содержанием пластификаторов (и не только) в переработанном материале все еще нет.

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Александр Березин 698 статей Заместитель главного редактора Naked Science. Автор специализируется на популяризации в области истории, космологии, астрономии, медицины, климата, макроэкономики и техники. Лауреат премии «Научный журналист года-2021».