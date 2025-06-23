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Переработанный пластик оказался вреден для здоровья
Нарастающий в последние десятки лет пластиковый кризис многие годы пытались решить наращиванием вторичной переработки пластика. Ученые выяснили, что такие переработанные полимеры негативно повлияли на развитие подопытных животных.
Исследователи из Германии взяли гранулы вторичного (переработанного) полиэтилена и оставили их в воде на период до 48 часов, чтобы проверить, может ли часть содержимого гранул раствориться в ней. Затем использовали эту воду, чтобы поместить туда эмбрионы рыбок данио-рерио — популярного модельного животного для биологических экспериментов. Результаты исследования опубликовали в Journal of Hazardous Materials.
Эмбрионы данио-рерио пробыли в воде из-под гранул до 120 часов. Анализ показал, что после этого у них существенно выросла экспрессия генов (то есть кодирование ими белков), отвечающих за гормональную систему, в частности за выработку гормона тироксина (у людей за него отвечает щитовидная железа). Кроме того, у них существенно выросла частота превращения стволовых клеток в адипоциты — основные клетки жировой ткани. Особенно примечательно то, что все это произошло, несмотря на очень небольшое время воздействия — всего пять суток. В то же время поведенческие тесты (то, насколько активно плавали мальки) не продемонстрировали каких-то заметных изменений.
Ученые с помощью масс-спектрометрии проанализировали состав воды после пластиковых гранул. Они нашли там следы 84 соединений, «утекших» из вторичного пластика. Среди них были как ожидаемые — например, пластификаторы, чьи молекулы по форме похожи на женские половые гормоны и человека, и многих животных, включая рыб, — так и несколько неожиданные. Например, там нашли следы лекарств и пестицидов. Очевидно, они попали в состав гранул случайно, в процессе сбора вторичного пластика или уже на производстве.
Авторы научной работы выразили серьезную обеспокоенность результатами. «То, что все это случилось при столь коротком времени взаимодействия пластика с водой и за такое короткое время воздействия воды на рыб — еще один индикатор рисков, которые соединения из пластиков представляют для живых организмов. Последствия, которые мы зафиксировали, способны изменить физиологию и здоровье данио-рерио», — отметил Азора Кёниг Кардгар, ведущий автор работы.
Это исследование перекликается с более ранними, где обнаружили сходное влияние компонентов пластиков на людей. Как уже писал Naked Science, с 1970-х у людей отмечается падение тестостерона на один процент в год, соответствующее этому снижение физической силы у обоих полов (современные мальчики по физической силе близки к девочкам из 1970-х), а также снижение активности сперматозоидов у мужчин.
Исследователи полагают, что с учетом их эксперимента нужно существенно ужесточить контроль за содержанием тех или иных компонентов в пластиках. Те из них, что вызывают гормональные сбои у рыбок в лаборатории, за ее пределами используются в упаковке еды, лекарств и многого другого. Ясно, что аналогичное воздействие на людей нежелательно. Но сейчас вторичная переработка пластика активно растет, а эффективного контроля за содержанием пластификаторов (и не только) в переработанном материале все еще нет.
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