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24 минуты назад
Александр Березин
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Переработанный пластик оказался вреден для здоровья

4.5

Нарастающий в последние десятки лет пластиковый кризис многие годы пытались решить наращиванием вторичной переработки пластика. Ученые выяснили, что такие переработанные полимеры негативно повлияли на развитие подопытных животных.

Химия
# вторичная переработка
# пластик
# пластификаторы
Черные гранулы вторично переработанного пластика / © Raquel Corniuk, Center for Marine Debris Research

Исследователи из Германии взяли гранулы вторичного (переработанного) полиэтилена и оставили их в воде на период до 48 часов, чтобы проверить, может ли часть содержимого гранул раствориться в ней. Затем использовали эту воду, чтобы поместить туда эмбрионы рыбок данио-рерио — популярного модельного животного для биологических экспериментов. Результаты исследования опубликовали в Journal of Hazardous Materials.

Эмбрионы данио-рерио пробыли в воде из-под гранул до 120 часов. Анализ показал, что после этого у них существенно выросла экспрессия генов (то есть кодирование ими белков), отвечающих за гормональную систему, в частности за выработку гормона тироксина (у людей за него отвечает щитовидная железа). Кроме того, у них существенно выросла частота превращения стволовых клеток в адипоциты — основные клетки жировой ткани. Особенно примечательно то, что все это произошло, несмотря на очень небольшое время воздействия — всего пять суток. В то же время поведенческие тесты (то, насколько активно плавали мальки) не продемонстрировали каких-то заметных изменений.

Ученые с помощью масс-спектрометрии проанализировали состав воды после пластиковых гранул. Они нашли там следы 84 соединений, «утекших» из вторичного пластика. Среди них были как ожидаемые — например, пластификаторы, чьи молекулы по форме похожи на женские половые гормоны и человека, и многих животных, включая рыб, — так и несколько неожиданные. Например, там нашли следы лекарств и пестицидов. Очевидно, они попали в состав гранул случайно, в процессе сбора вторичного пластика или уже на производстве.

Авторы научной работы выразили серьезную обеспокоенность результатами. «То, что все это случилось при столь коротком времени взаимодействия пластика с водой и за такое короткое время воздействия воды на рыб — еще один индикатор рисков, которые соединения из пластиков представляют для живых организмов. Последствия, которые мы зафиксировали, способны изменить физиологию и здоровье данио-рерио», — отметил Азора Кёниг Кардгар, ведущий автор работы.

Это исследование перекликается с более ранними, где обнаружили сходное влияние компонентов пластиков на людей. Как уже писал Naked Science, с 1970-х у людей отмечается падение тестостерона на один процент в год, соответствующее этому снижение физической силы у обоих полов (современные мальчики по физической силе близки к девочкам из 1970-х), а также снижение активности сперматозоидов у мужчин.

Исследователи полагают, что с учетом их эксперимента нужно существенно ужесточить контроль за содержанием тех или иных компонентов в пластиках. Те из них, что вызывают гормональные сбои у рыбок в лаборатории, за ее пределами используются в упаковке еды, лекарств и многого другого. Ясно, что аналогичное воздействие на людей нежелательно. Но сейчас вторичная переработка пластика активно растет, а эффективного контроля за содержанием пластификаторов (и не только) в переработанном материале все еще нет.

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Александр Березин
698 статей
Заместитель главного редактора Naked Science. Автор специализируется на популяризации в области истории, космологии, астрономии, медицины, климата, макроэкономики и техники. Лауреат премии «Научный журналист года-2021».
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Химия
# вторичная переработка
# пластик
# пластификаторы
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ЮФУ
# ChatGPT
# игра
# интеллект
# искусственный интеллект
# россияне
# языковые модели
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Комментарии

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1 Комментарий
Serjo Djachkowski
Serjo Djachkowski
2 минуты назад
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Ещё свойства меняются, необходимо точно разделять пластики, ПЭТФ к ПЭТФу, полипропилен к полипропилену и т. да. В процессе экструзии идёт достаточно сильный нагрев, 170-250С (Все зависит от полимера). И с каждым циклом переработки ухудшение свойств, например снижение температуры плавления, уменьшение вязкости и снижение прочности. Пластики делятся по производству. 1.Это первичка самые дорогие свойства почти не гуляют сколько указано такая температура плавления, прочность и д.р. можно использовать для ответственных конструкций и важных вещей. 2.Вторичка это переработанная и загранулированная первичка уже ниже на 10-15 градусов температура плавления, много летучих соединений, важных деталей конструкции которые будут держать нагрузку не сделать. Низкая прочность, предметы народного хозяина ложки, тазы, ковшики и д. р непрозрачный цвет. 3 третичка, четвертичка и дальше лить уже невозможно гранулы для наполнения чего то (в бетон, что то типа мульчи, в асфальт или как теплоизолятор). С каждой переработкой тепловой укорачивается цепочка мономеров. Разрываются цепочки (условно было 1000 звеньев мономеров, стало 2 звена 200 и 800). Появляются мономеры и продукты теплового распада.
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Serjo Djachkowski
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