Биологи выяснили, почему буревестники справляют нужду только в полете
К любопытным выводам привели наблюдения японских ученых за пестролицыми буревестниками. Оказалось, эти птицы испражняются в основном на лету, намеренно избегая такой возможности на поверхности воды. Очевидно, предположили исследователи, это облегчает движения в воздухе взрослым особям с добычей во рту.
Процесс испражнения морских обитателей важен, чтобы понять, как он влияет на морские экосистемы. Например, фекалии китов, которые они выделяют на поверхности, служат естественным удобрением для фитопланктона. Он, свою очередь, может накормить миллиарды рыб. За птицами наблюдать сложнее, чтобы оценить их «вклад» в окружающую среду.
Исследователи из Токийского университета (Япония) узнали, как происходит экскреция у пестролицых буревестников (Calonectris leucomelas). Результаты они описали в научной статье, опубликованной в журнале Current Biology. Полевые работы проводили в месте гнездовья птиц на острове Фунакоси Осима с 2021 по 2023 год, с конца августа до начала сентября, когда самки выкармливали птенцов. В общей сложности за это время отобрали и пометили 15 особей (четыре самца и 11 самок), которым прикрепили к брюшку видеорегистраторы. Всего специалисты собрали почти 200 записей.
Наблюдения показали, что птицы испражнялись довольно часто: каждые 4-10 минут в течение светового дня. За 36 часов буревестники «облегчились» на лету 194 раза и только один раз на воде. Чаще всего они выделяли помет вскоре после того, как взмывали в воздух, иногда поднимались только ради этого и через минуту опять садились на воду.
Ученые также измерили массу выделяемых фекалий, она составила 30 граммов помета в час, то есть около пяти процентов от массы тела взрослой особи (400-600 граммов). По мнению биологов, дефекация во время полета облегчает его, особенно когда они возвращаются в гнездо с пищей.
Исследователи предположили, что привычка справлять нужду в полете позволяет птицам оставаться чистыми и не затрачивать усилия при взлете с поверхности, одновременно испражняясь. У пестролицых буревестников длинные и узкие крылья, благодаря которым они быстро скользят по воздуху, но делать взмахи для них лишний раз утомительно.
Теперь японские ученые задались целью понять, с чем связана частота выделений. Для этого, помимо камер, им понадобятся датчики температуры или навигаторы, чтобы составить карту полетов птиц и мест их испражнений. Исследования помогут установить роль птиц в морских экосистемах, оценить их гуано как источник питательных веществ и в то же время как возможный источник инфекции.
