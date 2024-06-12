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45 минут назад
Александр Березин
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NASA озвучило условие для высадки на Луне в 2026 году

4.4

Глава подразделения NASA по системам исследования Луны объяснила ранее неизвестное публике условие для высадки людей на спутнике Земли в сентябре 2026 года. Скептики оценили это заявление как стремление Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США переложить ответственность за срыв сроков лунной высадки на кого-то еще.

Космонавтика
# NASA
# Артемида III
# космос
# Луна
# США
Формально в 2026 году люди впервые высадятся близ южного полюса Луны. Правда, вне зон вечной тени, поскольку разрабатываемые сегодня скафандры не работают при температурах ниже -160 / © NASA

Кэтрин Кернер (Catherine Koerner), ранее возглавлявшая программу пилотируемых полетов NASA, а теперь отвечающая за «системы исследования» для программы «Артемида», ответила на вопросы американских СМИ о том, какой следующий шаг со стороны SpaceX необходим для того, чтобы США смогли вернуть людей на Луну в 2026-м. Именно сентябрь этого года в космическом агентстве все еще называют сроком высадки на земном спутнике, хотя практически никто знакомый с космической отраслью не ожидает выполнения плана.

Кернер заявила, что для удержания NASA в расписании SpaceX по контракту необходимо выполнить перекачку криогенного топлива на орбите Земли. По ее словам, это должно случиться в начале 2025 года.

Такой полет должен включать довольно сложные манипуляции. После запуска одного Starship с Земли должен быть запущен другой, «догоняющий» (Starship chaser). Затем они состыкуются на земной орбите, и «догоняющий» должен будет перекачать определенное количество топлива на основной корабль.

При кажущейся простоте описания все это весьма сложные операции. Обоим кораблям предстоит состыковаться в автоматическом режиме. Еще сложнее с перекачкой топлива: пока ее в сопоставимых объемах не выполнял никто в космосе. Дело в том, что для дозаправки лунной версии Starship (Starship HLS) нужны как минимум сотни тонн жидкого метана и кислорода.

Поэтому объем перекачки с «догоняющего» корабля должен быть близок ко всей его практической полезной нагрузке (до 100 тонн). До сих пор криогенное топливо на орбите не перекачивали из одного корабля в другой. Передачи небольшого объема некриогенного топлива (то есть не нуждающегося в охлаждении) намного проще технически.

Напомним, перед «Артемидой III» (запланированный полет для высадки афроамериканца и женщины на Луне) Starship HLS должен быть дозаправлен со специального корабля — накопителя топлива. Это тоже должен быть Starship, который, в свою очередь, предварительно дозаправит как минимум 10 полетов других Starship-танкеров. Жидкий метан и кислород на орбите постепенно выкипают, поэтому время для дозаправки корабля-накопителя ограничено несколькими месяцами.

Это налагает большие требования на наземную инфраструктуру SpaceX. Поскольку корабли типа Starship еще далеко не отработаны, они легко могут повредить стартовые башни, на которые должны опускаться первая и вторая ступени этой системы. В Бока-Чике (Техас, основной космодром SpaceX в рамках этой программы) пока всего одна работающая башня, вторую достраивают. Вторую пусковую площадку во Флориде SpaceX планирует дооборудовать не ранее второй половины 2025 года.

До конца 2025-го запланирована следующая демонстрационная миссия SpaceX: она предполагает автоматический полет Starship HLS на Луну, посадку там и взлет на окололунную орбиту. Так корабль должен имитировать свои действия во время «Артемиды III» в 2026 году.

Простые комментаторы в США выражают больше уверенности в готовности Starship HLS к 2026 году, чем готовности тех компонентов высадки, за которые отвечает NASA. Они также отмечают, что налицо игра в Shedule Chiken, известная жителям России по известному анекдоту про молодого специалиста и опытного наставника на космодроме / © ArsTechnica

По плану NASA выведет на орбиту корабль «Орион» (на собственной ракете SLS), тот долетит до окололунной орбиты, два астронавта оттуда перейдут на Starship HLS, тот сядет на Луну, где пробудет неделю. Затем он взлетит, снова состыкуется с «Орионом», после чего корабль вернется на Землю.

Naked Science ранее писал, что на сегодня в реализации этого плана в срок есть большие сомнения. При первом же беспилотном полете «Ориона» в 2021 году выяснилось, что при возвращении на нашу планету его теплозащитный щит получил значительные повреждения. По-хорошему, щит надо модифицировать, а затем испытывать еще одним беспилотным полетом.

Но это практически нереально, ведь один такой полет стоит 4,3 миллиарда долларов. Для сравнения: за всю программу создания Starship HLS, состоящую из многих десятков полетов, NASA заплатит SpaceX лишь 2,6 миллиарда. Четырех с лишним в бюджете агентства нет — вероятность каких-то проблем с «Орионом» там просто не учли.

Другое слабое место — скафандры. На сегодня астронавты отрабатывают действия в шлюзе Starship в костюмах с пустыми ранцами (на фото). Снаряжение для Луны сделать крайне сложно: американские лунные скафандры, в частности, имели ограниченную подвижность в коленях и пропускали воздух после первого выхода из-за использования молний. Недельная миссия на Луне с чем-то такого же уровня просто опасна. Новые скафандры для высадки пока не показали достаточного уровня готовности для посадки в 2026 году.

Скафандры, в которых астронавты NASA проверяют пригодность шлюза Starship для выхода на Луне / © Space.com

В связи со всем этим в Штатах многие полагают, что NASA просто пытается переложить ответственность за неизбежный срыв сроков высадки на Луну на SpaceX. Однако это может и не получиться: компания Илона Маска демонстрирует серьезные успехи в испытаниях. Со значительной вероятностью она успеет показать перекачку топлива на орбите в первом квартале 2025 года. В этом случае Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства США придется искать другого крайнего.

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Космонавтика
# NASA
# Артемида III
# космос
# Луна
# США
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1 Комментарий

Лана Пренципал
Лана Пренципал
19 секунд назад
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Зачем им СЛС с Орионом не очень понятно. Летели бы на Старшипе туда и обратно. Ясно же, что это транспорт будущего, а не слс и прочие ангары и арианы. Обратно - на земной орбите пересадка на МКС и спуск на крю дрэгоне, старлайнере или союзе.
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ulogin_facebook_10212809050330562
3 часа назад
Олег! Ну сколько можно мусолить эту бессмысленную затею? Космический лифт также бесполезен для полётов в космос как суборбитальные ракеты.

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Александр Березин
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Гарри, "Александр, любопытно. То есть, "виноваты исключительно генералы"?" Вы опять у меня прочитали то, чего у меня нет. Если же прочитать

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Дмитрий Простов
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Zhe, может эти доказательства имеют смысл только в математике на простых математических терминах. когда человек задает боту вопрос, то ожидает

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Just Rocket
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tpov
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