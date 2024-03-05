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Саудовская Аравия планирует построить небоскреб высотой два километра, который станет самым высоким в мире
Архитектурное агентство Foster + Partners работает над многомиллиардным проектом по строительству самого высокого здания в мире – небоскреба высотой два километра. Здание, которое разместиться в Эр-Рияде (столице Саудовской Аравии), вдвое превысит высоту нынешнего рекордсмена — 828-метрового небоскреба Бурдж-Халифа в ОАЭ.
Проект создания самого высокого здания мира уже был поддержан Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии (PIF).
Интересно, что новый проект даже затмит строящуюся башню Jeddah Tower близ города Джидда (Саудовская Аравия), которая должна стать 1000-метровым небоскребом.
Чтобы издалека оценить обитаемость космического тела, нужно понимать, какие на нем есть молекулярные соединения и как они взаимодействуют. И вот по данным, собранным аппаратом «Юнона», ученые рассчитали движение простейших элементов на покрытой ледяной коркой Европе, спутнике Юпитера.
Международная группа исследователей проанализировала изменения, которые происходят в организме человека, если полностью исключить прием пищи в течение семи дней.
Пандемия коронавирусной инфекции имела множество прямых и косвенных негативных эффектов. Но одного из них никто не ожидал — во всем мире резко снизилось доверие к вакцинации. Ситуация стала настолько серьезной, что в ряде стран министерства здравоохранения объявляют чрезвычайную эпидемиологическую ситуацию из-за масштабных вспышек давно подавленных инфекций вроде кори, паротита и краснухи. Новое исследование показало, что существует практически бесплатный и очень простой способ радикально изменить сложившееся положение в лучшую сторону.
Первого марта в России отмечают День кошек. Это одни из самых популярных домашних животных, которые живут рядом с человеком уже порядка десяти тысяч лет. Несмотря на многовековое знакомство, в общении людей и кошек хватает неясностей. Так, французские ученые недавно выяснили, что почти в трети случаев знаки кошачьего неудовольствия толковались ошибочно.
Международная группа исследователей проанализировала изменения, которые происходят в организме человека, если полностью исключить прием пищи в течение семи дней.
Международная группа исследователей пересмотрела происхождение теплокровности, проанализировав вымерших предков амниот. Авторы изучили ранее не рассматривавшийся признак эндотермных организмов — маленькие эритроциты.
В Российской академии наук завершили первый Большой словарь ударений, его издадут к концу года. Лингвисты собрали наиболее современные нормы произношения привычных слов и зафиксировали ударение для лексики, которая появилась в русском языке недавно.
Титан — самый органически богатый спутник с глобальным океаном в Солнечной системе. И все же, сопоставив строение его поверхности с интенсивностью падения метеоритов, ученые пришли к выводу, что в океане спутника Сатурна вряд ли хватает элементов для жизни.
Ученые показали, что экстремальный подъем уровня Каспийского моря на десятки метров, произошедший 18-13 тысяч лет назад и получивший название «Великая Хвалынская трансгрессия», мог быть вызван, вопреки существующим гипотезам, не таянием ледника, а естественными изменениями палеоклимата. Оказалось, что из-за холодного климата того периода обширные территории, с которых собирали воду впадающие в Каспий реки, были покрыты многолетней мерзлотой. В результате массы дождевых и талых вод почти не впитывались в мерзлые грунты и стекали в море, испарение с поверхности которого было небольшим. Все эти факторы привели к повышению уровня Каспия и увеличению площади моря более чем вдвое по сравнению с современным. Полученные данные помогут уточнить представления о масштабе колебаний уровня Каспийского моря при изменении климата.
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