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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
5 минут назад
Рейтинг: +504
Посты: 1129

Саудовская Аравия планирует построить небоскреб высотой два километра, который станет самым высоким в мире

Архитектурное агентство Foster + Partners работает над многомиллиардным проектом по строительству самого высокого здания в мире – небоскреба высотой два километра. Здание, которое разместиться в Эр-Рияде (столице Саудовской Аравии), вдвое превысит высоту нынешнего рекордсмена — 828-метрового небоскреба Бурдж-Халифа в ОАЭ.

Сообщество
# небоскрёбы
# Саудовская Аравия
# строительство
# технологии
Высота будущего небоскреба Саудовской Аравии по сравнению с самыми высокими зданиями мира /  © AJ
Высота будущего небоскреба Саудовской Аравии по сравнению с самыми высокими зданиями мира /  © AJ

Проект создания самого высокого здания мира уже был поддержан Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии (PIF). 

Панорама Эр-Рияда / © AJ
Панорама Эр-Рияда / © AJ

Интересно, что новый проект даже затмит строящуюся башню Jeddah Tower близ города Джидда (Саудовская Аравия), которая должна стать 1000-метровым небоскребом.

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РНФ
# Каспийское море
# озеро
# палеоклимат
# уровень воды
# Хвалынская трансгрессия
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Почему люди старшего поколения часто говорят, что в их время было лучше все: еда вкуснее, одежда моднее, техника качественнее? Почему люди старшего поколения часто говорят, что в их время было лучше все: еда вкуснее, одежда моднее, техника качественнее? 

Артем Панков
6 часов назад
Да все просто, кофеин сразу действует, расширяет сосуды, а через какое-то время, минут через 'цать, начинает действовать другой алкалоид, не помню

Почему вместе с кофе подают воду? Есть ли тут какое-то научное обоснование?Почему вместе с кофе подают воду? Есть ли тут какое-то научное обоснование?

Иван Колупаев
6 часов назад
Алексей, вам дали достаточно ответов, не считая самой статьи, но видать не в коня корм. Вместо того чтобы осмыслить информацию или хотя бы найти

Почему люди старшего поколения часто говорят, что в их время было лучше все: еда вкуснее, одежда моднее, техника качественнее? Почему люди старшего поколения часто говорят, что в их время было лучше все: еда вкуснее, одежда моднее, техника качественнее? 

Иван Колупаев
7 часов назад
Ай-яй-яй вот уже и свиньи в ход пошли 😁 какой же вы все-таки невнимательный разоблачитель 🙄 Дату регистрации посмотрите (2019 год) и поймете может

Почему люди старшего поколения часто говорят, что в их время было лучше все: еда вкуснее, одежда моднее, техника качественнее? Почему люди старшего поколения часто говорят, что в их время было лучше все: еда вкуснее, одежда моднее, техника качественнее? 

Алексей Гор
8 часов назад
DS26RUS, не стоит "метать бисер перед свиньями", тут люди работают. Эксперты крайне специфические, истина тут вторична - главное число комментариев.

Почему люди старшего поколения часто говорят, что в их время было лучше все: еда вкуснее, одежда моднее, техника качественнее? Почему люди старшего поколения часто говорят, что в их время было лучше все: еда вкуснее, одежда моднее, техника качественнее? 

Алексей Гор
8 часов назад
Иван, ну да, ну да) я уже догадался что вы тут с Павлом Андреевичем главные "эксперты" и высшая инстанция, выносящая вердикт в виде стеба,

Почему люди старшего поколения часто говорят, что в их время было лучше все: еда вкуснее, одежда моднее, техника качественнее? Почему люди старшего поколения часто говорят, что в их время было лучше все: еда вкуснее, одежда моднее, техника качественнее? 

Иван Колупаев
9 часов назад
Алексей, "предметом дискуссии" были ваши голословные заявления основанные на вашем личном опыте. Ничего больше вы предъявить не смогли, да и опыт

Почему люди старшего поколения часто говорят, что в их время было лучше все: еда вкуснее, одежда моднее, техника качественнее? Почему люди старшего поколения часто говорят, что в их время было лучше все: еда вкуснее, одежда моднее, техника качественнее? 

Алексей Гор
10 часов назад
Иван, вижу ваш комент. Судя по времени писались одновременно, так что "подсказку" увидел только что. Дублирую свой ответ, так как ветки разные

Почему люди старшего поколения часто говорят, что в их время было лучше все: еда вкуснее, одежда моднее, техника качественнее? Почему люди старшего поколения часто говорят, что в их время было лучше все: еда вкуснее, одежда моднее, техника качественнее? 

Алексей Гор
10 часов назад
Иван, "Знатоку истории Советского Союза и почетному аксакалу, вроде вас, должно хватить 😁 " это называется хамством. А так то вам как моему

Почему люди старшего поколения часто говорят, что в их время было лучше все: еда вкуснее, одежда моднее, техника качественнее? Почему люди старшего поколения часто говорят, что в их время было лучше все: еда вкуснее, одежда моднее, техника качественнее? 

Андрей Д.
11 часов назад
Чую запах акульей печени😂

Люди впервые увидели, как косатка в одиночку убила белую акулуЛюди впервые увидели, как косатка в одиночку убила белую акулу

Влад Булыжник
11 часов назад
В статье ни одного упоминания о полезности голодания, но в последнем абзаце вывод именно про его пользу

Ученые узнали, что происходит в организме, если не есть неделюУченые узнали, что происходит в организме, если не есть неделю

Иван Колупаев
11 часов назад
Дмитрий, но статистика самоубийств штука сложная. В предыдущее десятилетие и вплоть до середины 10-х уровень самоубийств резко снизился. Резкий

Почему люди старшего поколения часто говорят, что в их время было лучше все: еда вкуснее, одежда моднее, техника качественнее? Почему люди старшего поколения часто говорят, что в их время было лучше все: еда вкуснее, одежда моднее, техника качественнее? 

Иван Колупаев
12 часов назад
Дмитрий, начет места в мире я им скорее завидую. Столько новых возможностей каких в мое время просто не было. Но новые возможности несут и новые

Почему люди старшего поколения часто говорят, что в их время было лучше все: еда вкуснее, одежда моднее, техника качественнее? Почему люди старшего поколения часто говорят, что в их время было лучше все: еда вкуснее, одежда моднее, техника качественнее? 

Гена Пастухов
12 часов назад
Интересно, кто так ворчит? Абсолютно все, кого знаю, согласны, что раньше было значительно хуже.

Почему люди старшего поколения часто говорят, что в их время было лучше все: еда вкуснее, одежда моднее, техника качественнее? Почему люди старшего поколения часто говорят, что в их время было лучше все: еда вкуснее, одежда моднее, техника качественнее? 

Гена Пастухов
12 часов назад
Myname, у меня ситуация обратная: если 20 лет назад купить качественный жёсткий диск было большой проблемой (вот как раз 20 лет назад обанкротились

Почему люди старшего поколения часто говорят, что в их время было лучше все: еда вкуснее, одежда моднее, техника качественнее? Почему люди старшего поколения часто говорят, что в их время было лучше все: еда вкуснее, одежда моднее, техника качественнее? 

Гена Пастухов
13 часов назад
2 года назад, заболев ковидом, тоже 5 дней только пил воду. Готовить и есть еду просто не было сил. Скинул 8 кг, после чего стал чувствовать себя

Ученые узнали, что происходит в организме, если не есть неделюУченые узнали, что происходит в организме, если не есть неделю

Иван Колупаев
13 часов назад
Алексей, чуть ниже я дал подсказку. И если вы ее не поняли или не смогли расшифровать, вызывает сомнение уже ваш "почтенный" возраст или, как минимум,

Почему люди старшего поколения часто говорят, что в их время было лучше все: еда вкуснее, одежда моднее, техника качественнее? Почему люди старшего поколения часто говорят, что в их время было лучше все: еда вкуснее, одежда моднее, техника качественнее? 

Алексей Гор
13 часов назад
Иван, да, распад СССР 1991 г. "Что до попыток обвинить во всем школотронов которые "сссра не видели" то и вовсе смешной аргумент. " это где я такое

Почему люди старшего поколения часто говорят, что в их время было лучше все: еда вкуснее, одежда моднее, техника качественнее? Почему люди старшего поколения часто говорят, что в их время было лучше все: еда вкуснее, одежда моднее, техника качественнее? 

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