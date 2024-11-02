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6 минут назад
Елизавета Александрова
7

Астрономы научились вычислять опасные кометы по метеорным потокам

4.8

Обычно в космосе отслеживают орбиты уже известных комет и астероидов, чтобы установить их возможное «родство» с тем или иным «звездным дождем». Теперь ученые поняли, что можно действовать и в обратном направлении: рассмотреть метеорный поток и определить, к какому небесному телу он «ведет».

Астрономия
# долгопериодические кометы
# комета Галлея
# кометы
# космос
# Метеорный дождь
# Метеорный поток
Комета C/2023 P1 (Нисимура)
Комета C/2023 P1 (Нисимура) / © SomeAstroStuff

Метеорный поток — «дождь» из осколков комет и астероидов. Когда они подлетают к Солнцу, от нагрева начинают терять вещество, и это не ограничивается эффектным кометным хвостом. Выброшенное вещество хвоста усеивает «дорогу» позади кометы и остается там. Таким образом по всему околосолнечному участку орбиты кометы или астероида тянется рассеянный шлейф мелкой «щебенки».

Орбита Земли пересекается с приличным количеством кометных и астероидных орбит. Это значит, что она ежегодно проходит сквозь разнообразные, оставленные малыми телами шлейфы. Когда это происходит, планета притягивает к себе все эти мелкие камешки, и мы наблюдаем их как метеоры.

Отсюда понятно, почему каждый метеорный поток идет строго в один и тот же период года. В зависимости от расположения шлейфа по отношению к Земле она входит в него так, что «звезды» кажутся «падающими» из какого-то определенного места в небе. Это место называют радиантом. Поэтому метеорные потоки называют в честь созвездий, со стороны которых они являются. Скажем, в октябре-ноябре наступает время Орионид. Нетрудно догадаться, в каком созвездии их надо высматривать. И это осколки знаменитой кометы Галлея, которая посетила нас в 1986 году и снова вернется лишь в 2061-м.

Как возникает метеорный поток (анимация) / © University of Colorado Boulder Fiske Planetarium

В общей сложности астрономы пока выявили «родство» 17 комет и астероидов с какими-то определенными метеорными дождями. Кстати, одно и то же небесное тело может быть причиной двух разных звездопадов, потому что Земля проходит сквозь его шлейф дважды. Та же комета Галлея, помимо Орионид, порождает майские Эта-Аквариды.

Проблема в том, что метеорных потоков известно более 500. То есть «родители» большинства из них не установлены. Почти все полтора десятка установленных — короткопериодические кометы, которые мы хорошо знаем и наблюдаем каждые несколько десятков лет. Но с кометами долгопериодическими огромная проблема в том, что они могут являться раз в несколько тысяч лет. Поэтому наверняка очень многие из них человечество за время своего существования не обнаружило и даже не подозревает о них.

Комета Галлея, осколки которой мы наблюдаем как метеорные потоки Ориониды и Эта-Аквариды / © NASA/W. Liller. NSSDC’s Photo Gallery (NASA):

При таком раскладе никто не сможет гарантировать, что путь какой-нибудь летящей сейчас в нашу сторону кометы не ведет прямиком к ее падению на Землю. Стоит упомянуть, что кометы размерами меньше километра встречаются крайне редко, так что это глыбы внушительные. По примерным подсчетам, в случае падения такого среднестатистического тела случится взрыв мощностью 750 тысяч мегатонн в тротиловом эквиваленте.

Поэтому команда астрономов из США недавно задалась целью ради спокойствия всего человечества разобраться с «родословной» метеорных потоков, которым еще не нашли «родителей». В статье, доступной на сервере препринтов arXiv.org, ученые рассказали, что это абсолютно возможно.

Исследователи решили «притвориться», что не знают о 17 уже найденных «виновниках» метеорных потоков, и попытались вычислить их исключительно по характеристикам самих звездопадов. По свойствам каждого метеорного потока составляли картину того кометного или астероидного шлейфа, из которого он происходит. «Дуга» этого шлейфа позволяет в итоге обрисовать полный эллипс орбиты небесного тела и даже, как объяснили астрономы, определить его примерное местоположение на этой орбите. Оказалось, во всех 17 случаях расчеты были вполне верными, то есть по метеорным потокам удалось обнаружить их «хозяев».

Более того, этот метод позволил подтвердить происхождение еще одного метеорного потока — Сигма Гидриды. Он происходит с 22 ноября по 4 января и наблюдается в созвездии Гидры. Были подозрения, что это осколки совсем недавно обнаруженной кометы Нисимуры C/2023 P1. Между прочим, она долгопериодическая, в следующий раз прилетит в 2430 году.

Выяснилось, что «следы» Сигма Гидрид действительно ведут к ней. Любопытно, что эту комету в 2023 году японский астроном-любитель заметил менее чем за месяц до того, как она достигла перигелия (ближайшей к Солнцу точки орбиты), то есть практически «накануне» ее прилета. По метеорному потоку можно было вычислить ее на восемь месяцев раньше.

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Астрономия
# долгопериодические кометы
# комета Галлея
# кометы
# космос
# Метеорный дождь
# Метеорный поток
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