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Палеонтологи открыли новое кембрийское членистоногое с когтями около рта
Китайские и британские ученые обнаружили в кембрийских отложениях на юге Китая остатки членистоногих животных, населявших планету более 500 миллионов лет назад. Палеонтологи отнесли находку к новому виду, второму для рода Omnidens, из-за необычного строения ротового аппарата древнего существа. Когтеобразные шипы, которые оно отрастило около рта, заставили специалистов пересмотреть некоторые аспекты эволюции кембрийских хищников.
Фауна раннего кембрийского периода (538,8-485,4 миллиона лет назад) известна прежде всего по своеобразным моллюскам и членистоногим. Среди последних существовали довольно крупные морские хищники — например, Omnidens amplus, единственный представитель своего рода, чья длина, по некоторым оценкам, могла достигать двух метров. Правда, от существа известен только ископаемый ротовой аппарат, который обнаружили в кембрийских сланцах Китая.
В 2016 году челюсти O.amplus сравнили с членистоногим памбделурионом — единственным известным видом Pambdelurion whittingtoni, — после чего два таксона считают синонимами. Раннекембрийские организмы потому интересны, что раскрывают ход зарождения класса радиодонтов, которых порой называют «монстрами» и «чудовищами».
Эти крупные хищники древних морей, как выяснилось в 2020 году, обзавелись сложными глазами еще 500 миллионов лет назад. Открытие подтвердило идею, что зрение стало решающей модификацией во время кембрийского взрыва.
Недавно палеонтологи из Китая и Великобритании сообщили о находке необычных придатков ротовой полости доисторического членистоногого, которые указали на новый, второй вид рода Omnidens. По словам исследователей, результаты заставляют пересмотреть происхождение кругового ротового аппарата у радиодонтов и проясняют эволюцию плана тела их предков. Подробное описание находки опубликовано в журнале Papers in Palaeontology.
Образцы собрали в формации Хунцзиншао в провинции Юньнань на юге Китая — она датируется третьим ярусом второго отдела кембрийского периода. То есть существо, чьи остатки обнаружили, жило примерно 521-514 миллионов лет назад. Всего ученые нашли 18 сочлененных остатков и 26 плит с разрозненными элементами.
Ротовой аппарат животного был, судя по всему, не круговым, а состоял из двух парных рядов когтеобразных пластин на «челюстях». Такая особенность позволила авторам статьи отнести членистоногое к новому виду — Omnidens qiongqii. Название происходит от имени одного из четырех свирепых зверей древнекитайской мифологии, Цюнци. Его изображали в виде тигра с крыльями и колючками. Зубы фантастического зверя, по словам палеонтологов, напоминают ротовой аппарат вымершего членистоногого.
Специалисты насчитали по 10 когтеобразных структур на каждой «челюсти» (по пять слева и справа) древнего хищника — столь внушительное оружие указывает именно на такой принцип питания. Длина и ширина самого крупного шипа достигали 3,8 и 1,4 сантиметра соответственно. Размер самого мелкого когтя равнялся четырем миллиметрам в длину и трем в ширину. При закрытой пасти эти структуры, расположенные веером от самого длинного в центре к коротким по бокам, смыкались и хватали добычу. На них также находилось по одному шипу, направленному книзу.
Такое сочетание особенностей удивило ученых, ведь признаки не вписываются в представление о том, что радиодонты получили круглое строение рта от линяющих (Ecdysozoa), клады первичноротых существ. Возможно, радиодонты изобрели такую конфигурацию рта, а не унаследовали ее.
Также авторы исследования отметили, что когти, расположены слева и справа на двух «челюстях» кембрийского членистоногого, — твердая часть тела. Эта деталь, по словам палеонтологов, заполняет эволюционный разрыв между мягкотелыми лобоподами (беспозвоночными из типа линяющих) и радиодонтами, чье тело уже покрывал экзоскелет. Специалисты убедились, что развитие этих членистоногих было нелинейным.
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