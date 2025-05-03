Астрономы выяснили, как быстро комета превращается в астероид

В Солнечной системе находят все больше небесных тел, которые выглядят как «высохшие» кометы. Ученые решили выяснить, как и насколько быстро они проходят такую трансформацию. Оказалось, что некоторые сейчас почти обезвоженные небесные тела были кометами, по космическим меркам, совсем недавно.

Астрономы давно установили, что во время декабрьского метеорного дождя Геминиды в атмосферу Земли падают мелкие обломки примерно пятикилометрового астероида Фаэтон. Он курсирует по внутренней части Солнечной системы и каждые почти полтора года то подлетает ближе Меркурия, то удаляется за орбиту Марса. Во время приближения к светилу он теряет вещество, оно рассыпано по всей околосолнечной части его орбиты, и Геминиды мы наблюдаем, когда наша планета пересекает этот шлейф.

Это вещество, по мнению ученых, представляет собой пыль и очень мелкие камни, но процесс их высвобождения связывают в том числе с остаточной сублимацией — испарением — водяного льда. Есть подозрение, что сейчас его в Фаэтоне содержится ничтожно малое количество, но когда-то лед составлял половину его массы или даже больше.

Таким образом, этот астероид очень похож на «высохшую» комету. И это далеко не единственный подобный пример: в Солнечной системе находят все больше с виду обычных астероидов, которые спорадически проявляют кометную активность — выбрасывают еще сохраняющиеся в них летучие вещества.

Астероид (3200) Фаэтон / © Arecibo Observatory/NASA/NSF

Все это приводит к выводу, что кометы под разрушительным действием Солнца далеко не всегда просто распадаются на части и «погибают»: многие из них постепенно «высыхают» и становятся подобием астероидов.

Недавно ученые из США и Японии попытались рассчитать, с какой скоростью и за какие сроки комета может терять свою воду и превращаться в сухую глыбу. Своими результатами они поделились в статье, опубликованной на сервере препринтов ArXiv.org. Исследователи рассказали, что Фаэтон сейчас выделяет менее килограмма вещества в секунду, но в прошлом мог ежесекундно отбрасывать до трех с лишним тонн. В целом выходит, что полноценной кометой он был сравнительно недавно — около 20 тысяч лет назад.

По оценкам, ориентировочно в такие сроки должна стать сухим телом короткопериодическая комета, то есть такая, которая не улетает далеко от Солнца и держится примерно в пределах орбиты Марса. По мнению ученых, расположенная несколько дальше от Солнца комета Чурюмова — Герасименко тоже однажды «высохнет», но не так быстро, как Фаэтон.

Как выяснилось, многое в судьбе кометы зависит не только от среднего расстояния от Солнца, но и от степени вытянутости и стабильности орбиты. К примеру, комета Эльста — Писарро расположена в Главном поясе между Марсом и Юпитером и надежно держится на очень округлой орбите, то есть к Солнцу почти не приближается. Сильных посторонних гравитационных возмущений ничто не предвещает. Благодаря этому она там «в безопасности» и, по прогнозам, сохранится как ледяное тело еще более миллиарда лет.

В гораздо менее благоприятной ситуации оказался расположенный в основном между Сатурном и Ураном объект Хирон и вообще все так называемые астероиды-кентавры, которые на самом деле очень богаты льдом. Они, вероятно, смогут сохранять в себе воду миллионы лет.

Дело в том, что кентавры сейчас — в процессе миграции из Пояса Койпера за Нептуном. Постепенно они перебираются ближе к Солнцу и за счет этого переживают довольно хаотичный «переходный период»: газовые гиганты их дестабилизируют, и в течение ближайших миллионов лет им уготовано либо быть выброшенными из Солнечной системы вообще, либо стать настоящими кометами и вскоре растерять лед.

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