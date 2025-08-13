Уведомления
Биологи проанализировали, зачем контактируют усатые киты и дельфины
Ученым известны случаи близких контактов усатых китов (Mysticeti) и их дальних родственников дельфинов (Delphinidae) в дикой природе, но подобные взаимодействия ранее считали редкостью. Австралийские специалисты, изучающие китообразных, собрали почти две сотни видео и фото со всего мира, опровергающих это мнение. Судя по свидетельствам, чаще всего подобное «общение» происходит между горбатыми китами и дельфинами-афалинами.
Исследование, расширяющее представление о межвидовом взаимодействии морских млекопитающих, вышло в журнале Discover Animals. На 175 видео и 24 фотографиях, опубликованных в соцсетях, наблюдатели запечатлели 425 усатых китов шести разных видов, в том числе уже упомянутых горбачей, серых и сельдяных китов. Компанию им составили 1570 представителей семейства дельфиновых: афалины, дельфины-белобочки, тихоокеанские белобокие дельфины и другие (всего — 13 видов).
При анализе собранных примеров также учитывали дату и продолжительность контактов, место, где они происходили, количество участников, их принадлежность к взрослым или молодняку и то, какие действия животные совершали.
Более трети задокументированных случаев оценили как позитивные взаимодействия усатых китов с дельфинами. Специалисты полагают, что поведение могло быть своеобразной игрой, причем интерес к таким контактам проявляли обе стороны.
Тем не менее дельфины чаще инициировали взаимодействие и в большинстве случаев плыли вблизи головы китов, пользуясь волнами от их движений для экономии собственных энергозатрат. Похожим образом дельфины «катаются на волнах», когда плывут вдоль борта судов.
Примерно в четверти случаев поведение вызывало встречную реакцию. Горбатые киты, к примеру, медленно направлялись к дельфинам, двигали плавниками в их сторону, переворачивались с боку на бок, показывая живот и демонстрируя другие повадки, которые им свойственны во время ухаживаний или дружеского общения с сородичами.
На большинстве видео исследователи не заметили попыток избегания контактов. Удары хвостом и другие действия китов, которые можно было бы расценить как признак раздражения, стресса или агрессии, встречались крайне редко — примерно в 5% случаев.
В основном таким образом общались взрослые киты и дельфины, но в нескольких десятках эпизодов в кадре присутствовали детеныши одного из видов или сразу обоих.
На двух видео, которые сняли прикрепленные к горбатым китам камеры, дельфины следовали за ними не только на поверхности, но и когда те опускались ко дну океана. На глубине афалины продолжали сближаться с морскими гигантами, заигрывая и временами даже соприкасаясь с ними.
«Исследования поведения морских млекопитающих, подобные этим, проливают свет на их сложные социальные структуры, что важно для улучшения понимания устройства морских экосистем и взаимодействий между населяющими их видами», — подчеркнули авторы работы.
В эксперименте с женщинами, перенесшими рак груди, однократное занятие с силовой или высокоинтенсивной интервальной нагрузкой повысило в крови участниц уровень миокинов — особых белков, которые вырабатываются мышцами и способны подавлять раковые клетки.
По действующим соглашениям о космосе, размещенный на другом небесном теле ядерный реактор заставит другие страны «обходить его стороной», фактически делая соответствующий кусок территории контролируемым страной, которая этим реактором управляет. Хотя это не территориальные претензии земного типа, речь идет о достаточно эффективном механизме контроля, своего рода «сфере влияния» вне Земли. Особенно востребовано это будет в зоне размещения важных ресурсов.
Человеческий мозг стареет медленнее, чем считалось ранее — по крайней мере, в области, отвечающей за осязание. К такому выводу пришли немецкие ученые, когда провели сканирование мозга молодых и пожилых людей.
Чтобы проверить законы физики в условиях, недоступных на Земле, астрофизик Козимо Бамби (Cosimo Bambi) из Фуданьского университета (Китай) предложил отправить к центру ближайшей черной дыры «нанокрафт» — крошечный зонд, способный добраться до цели примерно за 60-75 лет благодаря наземной лазерной установке.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
