13 августа, 10:56
Юлия Трепалина
218

Биологи проанализировали, зачем контактируют усатые киты и дельфины

❋ 4.9

Ученым известны случаи близких контактов усатых китов (Mysticeti) и их дальних родственников дельфинов (Delphinidae) в дикой природе, но подобные взаимодействия ранее считали редкостью. Австралийские специалисты, изучающие китообразных, собрали почти две сотни видео и фото со всего мира, опровергающих это мнение. Судя по свидетельствам, чаще всего подобное «общение» происходит между горбатыми китами и дельфинами-афалинами.

Биология
# дельфины
# игровое поведение
# интеллект китообразных
# китообразные
# киты
# поведение животных
киты и дельфин
© Doug Perrine, Nature Picture Library

Исследование, расширяющее представление о межвидовом взаимодействии морских млекопитающих, вышло в журнале Discover Animals. На 175 видео и 24 фотографиях, опубликованных в соцсетях, наблюдатели запечатлели 425 усатых китов шести разных видов, в том числе уже упомянутых горбачей, серых и сельдяных китов. Компанию им составили 1570 представителей семейства дельфиновых: афалины, дельфины-белобочки, тихоокеанские белобокие дельфины и другие (всего — 13 видов).

При анализе собранных примеров также учитывали дату и продолжительность контактов, место, где они происходили, количество участников, их принадлежность к взрослым или молодняку и то, какие действия животные совершали.

Более трети задокументированных случаев оценили как позитивные взаимодействия усатых китов с дельфинами. Специалисты полагают, что поведение могло быть своеобразной игрой, причем интерес к таким контактам проявляли обе стороны.

Тем не менее дельфины чаще инициировали взаимодействие и в большинстве случаев плыли вблизи головы китов, пользуясь волнами от их движений для экономии собственных энергозатрат. Похожим образом дельфины «катаются на волнах», когда плывут вдоль борта судов.

Примерно в четверти случаев поведение вызывало встречную реакцию. Горбатые киты, к примеру, медленно направлялись к дельфинам, двигали плавниками в их сторону, переворачивались с боку на бок, показывая живот и демонстрируя другие повадки, которые им свойственны во время ухаживаний или дружеского общения с сородичами.

На большинстве видео исследователи не заметили попыток избегания контактов. Удары хвостом и другие действия китов, которые можно было бы расценить как признак раздражения, стресса или агрессии, встречались крайне редко — примерно в 5% случаев.

В основном таким образом общались взрослые киты и дельфины, но в нескольких десятках эпизодов в кадре присутствовали детеныши одного из видов или сразу обоих.

На двух видео, которые сняли прикрепленные к горбатым китам камеры, дельфины следовали за ними не только на поверхности, но и когда те опускались ко дну океана. На глубине афалины продолжали сближаться с морскими гигантами, заигрывая и временами даже соприкасаясь с ними.

«Исследования поведения морских млекопитающих, подобные этим, проливают свет на их сложные социальные структуры, что важно для улучшения понимания устройства морских экосистем и взаимодействий между населяющими их видами», — подчеркнули авторы работы.

Юлия Трепалина
770 статей
Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.
  1. Ученые нашли способ, который поможет безопасно утилизировать радиоактивный цезий

    13 августа, 11:35

  2. Биологи проанализировали, зачем контактируют усатые киты и дельфины

    13 августа, 10:56

  3. Новый метод проверки полимеров ускорит создание безопасных искусственных тканей

    13 августа, 10:48

  4. Ученые снизили риск отказа шасси при посадке самолета

    13 августа, 10:35
Выбор редакции

Шестое по силе: что сделало камчатское землетрясение уникальным и почему никто не погиб

1 августа, 09:51

