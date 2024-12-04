В Главном поясе астероидов нашли новую комету

В Главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером наблюдают необычные объекты, которые сочетают в себе признаки и астероидов, и комет. Их называют активными астероидами. Одно из таких небесных тел недавно и обнаружили. Вернее, нашли его несколько раньше и сочли обыкновенным астероидом, а теперь уже дважды у него увидели отчетливый кометный хвост.

Главный пояс астероидов, по мнению астрономов, неподходящее место для комет: он не настолько далеко от Солнца, чтобы за 4,6 миллиарда лет существования Солнечной системы там могло сохраниться достаточно льда. Напомним, этот пояс расположен между Марсом и Юпитером, в нем миллионы небесных тел. В прошлом были предположения, что это осколки разрушенной когда-то планеты — гипотетического Фаэтона. Сегодня астрономы отмечают, что планета там даже не смогла сформироваться: ей мешала и продолжает мешать гравитация Юпитера.

Кометы чаще всего прилетают к нам из более далеких мест. Одно из них — расположенный за Нептуном Пояс Койпера, а другое — так называемое Облако Оорта: предполагаемая сфера радиусом в целый световой год, в которой распределено бесчисленное множество в основном ледяных глыб. Когда такая глыба приближается к Солнцу, с ее поверхности начинают испаряться летучие вещества, что мы и наблюдаем как хвост кометы.

Поскольку «родина» почти всех известных комет — где-то на окраинах Солнечной системы, орбиты их чрезвычайно вытянуты: их эллипсы простираются от окрестностей ближайших к светилу планет до самого Нептуна и Плутона или еще дальше. Это одна из типичных характеристик комет. У астероидов орбиты, как правило, более-менее круглые.

Но, как выяснилось в последние годы, у этого общего правила есть интересные исключения: в Главном поясе находят все больше объектов с астероидными орбитами, но кометным поведением — они отбрасывают шлейф. Правда, это не всегда считают следствием сублимации льда и всего прочего, что легко улетучивается при нагреве. Бывает, к примеру, что «хвост» возникает после столкновения небесного тела с другим объектом.

Все такие «гибриды» зачисляют в категорию так называемых активных астероидов. Их насчитывают несколько десятков, и теперь в этом списке появился еще один — 456P/PANSTARRS. Его наблюдают на самом деле с 2021 года, но недавно команда астрономов из США сообщила в своей статье для Research Notes of the AAS, что это не что иное, как комета Главного пояса.

Ученые объяснили, что уже два раза видели у этого объекта хвост, оба раза это было именно во время его приближения к Солнцу. Орбита у 456P/PANSTARRS немного вытянутая, но она не тянется через всю Солнечную систему, как у обычных комет, а держится в пределах астероидного пояса. Ее перигелий (ближайшая к Солнцу точка) находится на расстоянии около 2,8 астрономической единицы, а афелий (самая дальняя точка) — в 3,5 астрономической единицы.

Снимки обнаруженной кометы Главного пояса 456P/PANSTARRS (она в центре каждого изображения) / © Henry H. Hsieh et al, 2024

Напомним, астрономическая единица — расстояние от Земли до Солнца, приблизительно 150 миллионов километров. Марс находится в среднем в полутора астрономических единицах от Солнца, Юпитер — примерно в пяти астрономических единицах.

Полный оборот вокруг нашей звезды 456P/PANSTARRS совершает чуть более чем за пять с половиной лет. Размер его (вернее, его «кометного ядра», то есть основной части) — около километра.

Как раз недавно, в октябре 2024 года, объект прошел перигелий, и именно тогда его дважды наблюдали как комету. То, что он отбросил хвост в это время, говорит о том, что его вещество улетучивается под действием Солнца. По мнению астрономов, в нем должно быть немало льда и это позволяет считать его кометой, а не астероидом, который кометой только «притворяется».

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