Пермские ученые нашли способ уменьшить шум самолетов

При длительном воздействии авиационный шум вызывает проблемы с органами слуха, повышение артериального давления, раздражительность и усталость. Существенному воздействию вблизи аэропортов подвергается около трех процентов россиян. Чтобы снизить его — применяют шумоглушащие сопла. Ученые Пермского Политеха выяснили, какая конструкция заглушает максимальное количество шума на низких и высоких частотах.

Исследование опубликовано в журнале Russian Aeronautics и выполнено при поддержке Российского научного фонда.

На огромной скорости реактивная струя авиадвигателя турбулизирует воздух, из-за чего возникает шум. Он также может образовываться в результате взаимодействия с окружающей средой или препятствиями в виде частей самолета. В современном авиастроении ограничение вредного звука достигается за счет увеличения диаметра двигателя – так уменьшается скорость выхлопа и, как следствие, его шум.

Авиадвигатель устанавливается на самолет двумя способами. Чаще всего – под крылом самолета. В этом случае из-за увеличения его диаметра уменьшается расстояние между двигателем и крылом самолета, а это усиливает низкочастотный звук. Другой способ установки – над крылом. Тогда оно блокирует двигатель и уменьшает шум его реактивной струи. Однако, если расположить двигатель слишком близко, увеличится шум взаимодействия воздушной струи и крыла самолета.

Поэтому в авиастроении используют специальные устройства – шумоглушащие сопла. Это каналы конусообразной или цилиндрической формы, которые отвечают за ускорение и направление потоков газов, выходящих из двигателя. К распространенным видам относят шевронное сопло с треугольными зубцами на краях. Оно уменьшает низкочастотный шум, но вместе с тем увеличивает высокочастотный. Другой вид – гофрированное, которое имеет рифление в виде лепестков. При их небольшом количестве (5-6 штук) эффект от гофрированного сопла будет таким же, как от шевронного: уменьшение вредного звука на низких частотах и увеличение на высоких.

Ученые Пермского Политеха провели эксперименты, которые показывают, что как с высокими, так и с низкими частотами шума лучше справляется гофрированное сопло с увеличенным количеством лепестков.

«Мы рассматривали конические, шевронные и гофрированные сопла одинаковых размеров с двенадцатью шевронами-лепестками. Эксперименты проводились в камере со специальной установкой, в которой можно исследовать шум от однопроводной струи со скоростью потока до 0,65 М. Сопла изготавливали с помощью 3D-принтера. Поток для них создавался двумя последовательно соединенными вентиляторами мощностью 45 кВт, а шесть микрофонов измеряли исходящий шум», – комментирует Олег Кустов, ведущий научный сотрудник лаборатории механизмов генерации шума и модального анализа Центра акустических исследований ПНИПУ, кандидат технических наук.

Трехмерные модели сопел: (a) коническое, (b) шевронное, (c) гофрированное / © Игорь Храмцов, пресс-служба ПНИПУ



«Как показали эксперименты, шевронное сопло снижает низкочастотный шум в области максимума спектра излучения на величину около двух децибелл, но на частотах выше 6 000 Гц наблюдался паразитный высокочастотный шум – до 1,3 дБ на частоте 12 000 Гц. В то же время гофрированное сопло с двенадцатью лепестками уменьшало шум до 2,5 дБ во всем исследованном диапазоне частот», – рассказывает Игорь Храмцов, доцент кафедры «Ракетно-космическая техника и энергетические системы» ПНИПУ, кандидат технических наук.

Добавление близко расположенной пластины, которая имитирует крыло самолета, показало аналогичные результаты. По сравнению с коническим соплом, шевронное увеличивало низкочастотный шум, а гофрированное, напротив, снижало. Политехники отмечают, что практическое использование такого сопла для реальных авиадвигателей возможно в случае, если шум струи доминирует над другими источниками шума самолета в сертификационных точках. Тем не менее, требуется комплексная всесторонняя проверка акустических и аэродинамических характеристик для каждой конкретной компоновки.

Исследование ученых Пермского Политеха помогает усовершенствовать конструкцию авиадвигателей для улучшения акустических характеристик самолетов и снижения негативного влияния авиационного шума на здоровье человека. Внедрение новых конструктивных решений в проектирование сопел повысит качество жизни людей, которые проживают вблизи аэропортов.

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ПНИПУ 858 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.