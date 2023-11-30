  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
1 час назад
Александр Березин
1 272

Ураган века в Крыму и Сочи: что это было и станет ли новой нормой

4.7

Морские волны, «слизавшие» часть железных дорог у Сочи, затопившие дома в Крыму, и сам циклон, оставивший пару миллионов жителей России без света, выглядят очень необычно: такого в этих местах не видели за всю известную историю. Российские климатологи уверенно говорят, что события, вызывающие среди прочего и нагонные штормы, будут становиться все чаще. Но что на самом деле их вызывает? И почему ученые западные сообщают ровно противоположное? Станет ли «шторм века» новой нормой? Или все будет совсем иначе?

С точки зрения науки
# Азовское море
# внетропический циклон
# климат
# Крым
# Черное море
Выбор редакции
Южное побережье страны попало с бала прямо в шторм. Насколько регулярно это будет случаться в будущем? / © Сноб

В конце ноября 2023 года сперва на западное побережье Крыма, а затем и на другие области России обрушилось наступающее море: волны необычайной высоты проникли в окна домов близ берега, подмыли железную дорогу к Сочи и ворвались на нижние этажи комплексов отдыха. Многие прибрежные автодороги залило так, что люди разворачивались и ехали обратно. Только в Крыму ущерб, по первым оценкам, уже превысил 1,3 миллиарда рублей. СМИ быстро окрестили случившееся «штормом века», и если брать его территориальный охват, то это действительно так.

И в то же время — не так. Число жертв оказалось сравнительно небольшим — четверо человек. Аналогичное явление куда меньшего масштаба в 1969 году убило в Краснодарском крае 186 человек. Причем некоторые его описания весьма напоминают видео, заполонившие «Ютьюб» в 2023 году:

События 1969 года забрасывали суда далеко на берег. Поскольку о причинах таких высоких волн тогда кроме специалистов мало кто знал, в народе случившееся прозвали азовским цунами / © Wikimedia Commons

«В порту Темрюк плавали перевернутые суда, некоторые из которых оказались в Курчанском лимане [то есть заброшенными глубоко в сушу], а одно было выброшено на берег под городом. Удар был такой силы, что железнодорожное полотно от пос. Замосты до порта Темрюк с рельсами и шпалами протяженностью в 2,5 км было закручено в спираль и переброшено через автодорогу на деревья возле реки Кубани…»

Более того: и события 1969 года не были уникальны. Продолжим ту же цитату: «Но хочу сказать, что в сравнении с февралем 1914 года это (не сочтите за цинизм!) „были цветочки”. Тогда — только себе представьте — сплошная масса нагонной воды залила весь берег моря от Керченского пролива до Ейска! Наш Темрюк и даже Ейск были частично разрушены волнами. Жертвы были невероятны — погибло тогда около трех тысяч человек! Только на Ачуевской косе водяной вал смыл почти 1500 человек. Из 200 железнодорожных рабочих, унесенных в море вблизи Приморско-Ахтарска, спаслось всего около 50 человек…

И таких случаев насчитываются десятки только лишь за время научных наблюдений. За период с 1739 года, по учтенным данным, в акватории Азовского моря 28 раз формировалась сгонно-нагонная волна, вызывая разрушения и человеческие жертвы на объектах и в прибрежных населенных пунктах. Из них восемь случаев водяного удара пришлись на Юго-Восточное Приазовье и Темрюкский залив».

Итак, за 300 лет — примерно три десятка таких случаев, причем только в прошлом веке от них погибли тысячи человек. И надо понимать: очень вероятно, что и до 1739 года что-то такое происходило, просто в регионе не было властей, склонных вести письменную фиксацию необычных событий.

Что это было — и в этом году, и в 1969-м, и в 1914 годах (и ранее)? О каких сгонно-нагонных явлениях говорят метеорологи наших дней и исторические хроники прошлого?

Нагон и давление

Часто такие вещи называют «штормовым приливом» и несколько упрощенно объясняют тем, что ветер с моря гонит волны на сушу. Мол, когда берег достаточно плоский, или море (или залив) заканчивается узостью, такой штормовой нагон и вызывает слишком высокие волны, заливающие сушу на много километров: в 1969 году до 17 километров от моря.

Физически это не совсем так. То есть да, ветер действительно играет в этом роль, но важнейшим фактором, в том числе и в образовании ветра с моря, здесь следует назвать другой. «Морской энциклопедический справочник» определяет ситуацию иначе:

Волны на российском побережье Черного моря доставали туда, где обычно о них и не думают / © Youtuve

«Подъем уровня моря у побережья в результате действия сильного ветра и статического эффекта атмосферного давления, вызывающего повышение уровня воды около 1 см на 1 гПа [гектопаскаль] падения давления при прохождении циклона. В зависимости от конфигурации береговой черты, преобладающих глубин в прибрежной зоне и фазы астрономического прилива общий подъем уровня может достигать 7 м и более, что приводит к катастрофическим наводнениям на побережье. Совместное действие ветра, волн и ветровых течений вызывает размыв берегов, проседание почвы с разрушением построек, засоление сельскохозяйственных земель. Зона затопления может достигать нескольких сот квадратных километров, а вода проникать вглубь суши на 50-70 км. В районах с плохим стоком высокая вода стоит до нескольких суток. При выходе тропических циклонов на сушу наибольший подъем уровня воды отмечается справа (в Северном полушарии) от пути циклона [эффект Кориолиса]. Слева, где ветер дует от берега, наблюдается понижение уровня (до 3 м), что сильно затрудняет навигацию и может привести к посадке судов на мель».

Эту классическую картину мы наблюдали и в этом ноябре: у херсонского побережья России, находившегося слева от пути циклона, произошел «сгонный отлив», обнаживший морское дно на 100 метров от берега.

Напротив, справа от пути циклона — на западном берегу Крыма или близ Сочи — наблюдался сильный подъем воды.

Ущерб от стихии в 2023 году был большим, но в основном материальным  / © ТАСС

Перепады атмосферного давления, как нам традиционно рассказывает научпоп, не влияют на людей: метеозависимости, год за годом повторяют многие СМИ, не существует, иначе бы мы чувствовали себя плохо просто при подъеме на лифте. Реальность не такова даже для отдельного человека. Любой, кто попробует сделать интенсивные длительные упражнения сразу после подъема на лифте хотя бы на несколько сот метров, знает это и так. Да и водители, ездящие в горной местности, в курсе, что после быстрого спуска лучше «позевать», иначе возможны и «заложенные уши», и другие неприятные спецэффекты. В то же время для здорового человека без серьезных физнагрузок разница действительно бывает малозаметной.

Автодороги у моря были подмыты и частично разрушены и в 1969 году / © Темрюкский музей

Не то с крупными природными системами: для них перепады давления часто играют огромную роль. Причем играют зачастую по одному и тому же сценарию: над еще теплым после лета морем воздух не очень холоден (и насыщен водяным паром), а над сушей — уже сильно охлажденный и сухой. Большой перепад температур ведет к большой разнице в давлении: ведь чем теплее и влажнее, тем больше плотность воздуха. Разница между его плотностью над Москвой и над Сочи на практике иной раз достигает десятка процентов.

© Пул №3

В итоге в 2023 году циклон, двигаясь от Черного моря вглубь континента, действительно дал и существенную разность давлений, и серьезный ветер. А если над одной частью водного бассейна давление будет ниже, чем над другой, то вода в этой первой части неизбежно начнет подниматься.

Надо сказать, что при всей силе черноморских и азовских нагонов они намного, намного слабее того, что творится иной раз в тропической зоне. Достаточно вспомнить нагон от циклона Бхола в 1970 году. Статистика учета жителей на побережье Бенгальского залива была тогда поставлена неважно, поэтому сколько именно людей погибли в тот раз, неизвестно. Минимальные оценки — 300 тысяч, максимальные — 500. Такие большие цифры — результат очень большой протяженности и очень высокой плотности населения в этой части побережья океана. 

Правда ли, что из-за глобального потепления это теперь норма?

Российские климатологи настроены вполне однозначно: глобальное потепление делает такие события все чаще и чаще. Процитируем исполняющего обязанности директора Института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимира Семенова:

«Прошедший циклон, конечно, еще предстоит исследовать, чтобы определить роль глобального потепления в данном случае. Для этого ученым будет нужно использовать климатические модели. Однако даже без этого понятно, что при потеплении климата испарений с поверхности океана будет больше, и циклоны такого типа будут более разрушительными. В последние годы на планете увеличивается температура воздуха, растет температура морей и океанов, в том числе Черного и Средиземного морей — основных источников влаги в Черноморском регионе. Так что тенденция к более интенсивным циклонам укладывается в концепцию глобального потепления.

Приведу такой пример. Когда мы исследовали причины экстремальных осадков, которые привели к сильнейшему наводнению в Крымском районе Краснодарского края в 2012 году, выяснилось, что эти экстремальные погодные проявления действительно были вызваны глобальным потеплением. Мы смоделировали циклон, который прошел тогда над Крымском, в температурных условиях 2012 года и 1980-х годов, и стало очевидно, что в прошлом точно такой же циклон не вызвал бы таких разрушительных последствий».

Наводнение в Крымске в 2012 году (171 погибший) российские климатологи также списывают на глобальное потепление. При этом редко вспоминают, что в целом за период глобального потепления сила и частота наводнений упали, а не выросли (причем западные ученые относят спад именно на эффект глобального потепления)  / © Wikimedia Commons

То, что глобальное потепление усиливает циклоны, ведущие к ураганам (а также, напомним, к нагонным штормам), — мнение не одного только Семенова. Точно так же предсказывает усиление ураганов и заместитель директора того же института Александр Чернокульский. В сходном ключе высказывается Александр Иопша из Южного федерального университета.

Это точка зрения интуитивно кажется близкой и понятной. В самом деле: больше тепла над морями — сильнее будут циклоны. Те ведь в конце концов лишь вращающиеся вокруг «глаза» с пониженным давлением атмосферные вихри.

К счастью, это точка зрения с высокой вероятностью неверна.

Почему последние научные работы на Западе констатируют, что глобальное потепление не усиливает ураганы?

Дело в том, что физика атмосферы весьма сложна. От этого попытки понять, что в ней будет происходить, затруднены. Обычно для этого создают модели, описывающие атмосферные процессы. Однако у этих моделей регулярно не получается воспроизвести реальности. Например, в 2021 году выяснилось, что в Арктике теплеет вчетверо быстрее, чем на планете в целом, а никакая существующая климатическая модель не показывает такое событие как вероятное.

Другой пример: из палеоклиматологических данных известно, что в недавнем прошлом климат был куда теплее, чем сегодня. Но попытки построить модель, которая показывала бы такое же распределение температур, как фиксируется в этом прошлом, не удаются. Скажем, два миллиона лет назад в самой северной точке Гренландии — а заодно и земной суши — рос смешанный лес, рядом с ним плескалось море, в котором жили кораллы. И это в момент, когда температура на планете в целом была как на Земле во второй половине XXI века. Модели не показывают такой картины.

Следует отметить, что события в Крыму и Краснодарском крае были вызваны внетропическим циклоном. Однако тенденции для тропических и внетропических циклонов во многом сходны  / © Wikimedia Commons

Точнее, их можно заставить такое показывать, если начать «руками» вводить туда внешние переменные, не вытекающие из такой модели. Так, в 2021 году ряд исследователей смогли «воспроизвести» в модели климат недавнего прошлого планеты. Но если вводить в модель руками те или иные дополнительные параметры (не следующие из нее самой), то, в принципе, можно получить любой результат. Плохо только то, что предсказательная ценность таких моделей в отношении грядущего будет примерно нулевой: ведь будет неясно, какими в будущем станут те переменные, что в нее «ввели руками».

Поэтому часть климатологов полагают, что для понимания будущего стоит ориентироваться не только на то, что происходит исключительно внутри моделей, но и на то, как обстоят дела в реальной жизни. И — хотя у этой точки зрения есть и противники — если исторический опыт показывает то, чего в модели нет, ориентироваться следует на этот опыт.

Именно так поступили авторы двух научных работ в Nature Climate Change и в Geophysical Research Letters. Они попробовали выяснить: а что, собственно, реально происходит с циклонами за время наблюдаемого глобального потепления? Напомним: за 1970-2020 годы оно составило примерно один градус. А это значит, что примерно половина всего глобального потепления XX-XXI веков, о котором нас предупреждают как о глобальном бедствии, уже случилась. Если потепление вообще реально делает циклоны чаще или сильнее, они должны стать чаще и сильнее уже сейчас.

Авторы работы в Nature Climate Change, однако, обнаружили прямо противоположную вещь: частота тропических циклонов в период глобального потепления сокращается. Причем весомо: их сейчас в среднем на 13 процентов меньше, чем до потепления. Особенно серьезный спад — с 1950-х, то есть как раз в эпоху максимального потепления. Скажем, если в XIX веке происходило около сотни тропических циклонов по всему миру, то к нашим дням их число упало до 80 с небольшим.

Ученые считают причиной этого как раз потепление: оно вызывает рост сухости средних слоев тропосферы и усиление ветрового сдвига. Оба фактора блокируют образования циклонов в части тропиков уже сейчас, и, по мнению исследователей, будут делать это еще сильнее в будущем, когда мир станет еще теплее.

Число тропических циклонов по всему миру определенно снижается: более холодный XIX век давал заметно больше тропических циклонов, чем период глобального потепления, Конечно, в СМИ и на ТВ об этом не услышишь, потому что люди больше интересуются громкими заявлениями об угрозах, чем скучными научными работами о том, что угроз становится (и уже стало) меньше / ©Savin S. Chand et al.

Откуда же брались идеи, что их число растет? Частью — из моделей (впрочем, авторы замечают, что и многие модели показывают сокращения числа циклонов при потеплении), а частью — из того факта, что европейские и американские ученые ближе всего к Северной Атлантике (и большинство работа писали именно по циклонам этой части мира). А это — единственный из семи регионов, где тропические циклоны стали чуть чаще. Правда, за счет местных долгопериодических колебаний частоты, то есть в будущем их число снова снизится.

Шторм повторится даже не один раз, но и не 50 раз. Свидетельством изменения климата является не конкретный шторм в Крыму или сильный снегопад в Москве, а тот факт, что эти явления стали происходить чаще. Они не невиданные – и в XVIII, и в XIX веке были, но стали чаще. Волны тепла стали происходить в мире в пять раз чаще по сравнению с XIX веком, а штормы – в 2-3 раза.

Климатолог Кокорин – о повторении «шторма века» в Крыму. Конечно, никаких ссылок на научные работы за его заявлениями нет – и, тем не менее, российские климатологи реально верят в рост частоты штормов

Важно не только количество, но и качество. Но и здесь тенденция та же: энергия циклонов убывает, а никак не растет. Вероятно, здесь поработали те же причины, что и для первой работы: условия, принесенные глобальным потеплением, менее благоприятны для формирования как циклонов вообще, так и особо мощных циклонов в частности. В самом общем плане причиной их убывания может быть снижение разности температур между низкими и высокими широтами на Земле (а глобальное потепление неизбежно резко сокращает эту разность).


Причины подобных погодных катаклизмов хорошо известны науке…. Можно ли винить в катаклизме глобальное потепление? Вряд ли. Ведь в Крыму ветры со скоростью до 30 м/с хотя и редко, но бывают. Конечно, наблюдавшиеся сейчас 40 м/с – это серьезная аномалия, но подобное было, например, 30 лет назад.


Анатолий Цыганков, завотделом Гидрометцентра РФ 

Почему российские климатологи этого не знают и прогнозируют иное? Трудно сказать. Свою роль могли сыграть два фактора. Во-первых, у российских ученых, в отличие от западных, нет собственных исследований частоты циклонов по всему миру. Во-вторых, в их отсутствие они судят по вопросу во многом по западным СМИ. Те, как и положено СМИ, охотно тиражируют любые новостные поводы о росте каких-либо угроз, но неохотно — об их снижении. Естественно, что и у многих в таких условиях формируется мнение, что частота и сила циклонов и вызываемых ими ураганов — а равно и нагонных явлений — растет.

Значит, все хорошо и можно успокоиться?

На первый взгляд все это звучит оптимистично: раз не будет роста силы циклонов, нагонные явления тоже не будут становиться ни чаще, ни сильнее. Кажется, событие ноября 2023 года стоит в том же ряду: оно выглядит зрелищно, но убило на порядки меньше людей, чем его аналоги в 1969-и или тем более 1914 году.

Что ж, в каком-то смысле это так. Но на деле расслабляться может быть рано. Дело в том, что еще в прошлом веке советский климатолог Михаил Будыко, опираясь на палеоклиматические данные, заметил: при каждом глобальном потеплении Каспийское море становится больше. Иной раз — кратно больше. Его уровень в последние 120 тысяч лет иногда достигал отметки на 26 метров выше современной, отчего его воды достигали Саратовской области на севере, границ Черного моря на западе и Аральского моря на востоке.

Несложно догадаться, что подобные мегаводоемы возникали не от одного только увеличения стока Волги. Как отмечал Будыко, важнейшую роль играло «затягивание» циклонов из Черного моря и вообще с запада на Каспий. Над тем возникала область пониженного давления, куда «стекались» атмосферные вихри с западного направления.

Такой сценарий с высокой вероятностью ждет нас и в XXI веке. В целом с ним можно бороться: земснаряды могут не очень дорого насыпать широкие пляжи у берегов Сочи, Крыма и Азовского моря, а на входе в последнее и вовсе можно поставить «морские ворота» по типу плотины, защищающей от нагонных штормов Санкт-Петербург.

Потепление неизменно вызывает расширение Каспия, Однако сегодня российские климатологи уверены, что все будет иначе и Каспий сократится. В ближайшие десятилетия практика проверит эти предположения на прочность  / © Wikimedia Commons

К сожалению, сейчас расширения Каспия никто не ожидает, поэтому оно застанет нас врасплох, полностью неготовыми, и оттого не принявшими никаких защитных мер. С заметной вероятностью нагонные штормы в Азовском и части Черного моря могут стать более частым явлением, как только Каспий начнет расширяться. Станут ли они сильнее, вопрос пока менее очевидный: в теории, более частое «затягивание» циклонов не обязательно должно сочетаться с ростом их силы.

Впрочем, в конечном счете жители России в XXI веке непременно узнают ответ на этот вопрос. Если не с помощью отечественной науки, то на личном опыте.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
С точки зрения науки
# Азовское море
# внетропический циклон
# климат
# Крым
# Черное море
Выбор редакции
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
30 Ноя
Бесплатно
Экзосомы в нейробиологии
Нейрокампус
Москва
Лекция
30 Ноя
400
Ян Оорт: о кометах и галактиках
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург
Лекция
30 Ноя
Бесплатно
Беспозвоночные животные как биоиндикаторы озерных экосистем
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
01 Дек
500
Generative AI: тренд, который затронет каждого
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
01 Дек
500
Социальная организация и культурные традиции китообразных
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
01 Дек
500
Между быком и леопардом: исток европейской цивилизации
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
02 Дек
Бесплатно
Растительный мир Камчатки
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
02 Дек
Бесплатно
Лекция о породах собак
Дарвиновский музей
Москва
Лекция
02 Дек
Бесплатно
Лекция о содержании попугаев
Дарвиновский музей
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 16:02
Ольга Иванова

Привязанность домашнего питомца к хозяину связали с невротизмом владельца

Финские ученые узнали, что характер кошек и собак и в первую очередь их привязанность к хозяину формируются под влиянием невротичных проявлений человека.

Психология
# домашние питомцы
# кошки
# невроз
# невротизм
# собаки
# хозяева
Вчера, 20:27
Василий Парфенов

Пентагон заказал спутники, отслеживающие гиперзвуковые ракеты на всех участках полета

Существующая разведывательная спутниковая группировка США позволяет фиксировать запуски баллистических ракет по всему миру. Но ее разрешающей способности достаточно только для отслеживания активных участков траектории — пока работают двигатели ускорителей. Если ракета имеет маневрирующую или гиперзвуковую головную часть, определить, куда именно летят боеголовки, пока затруднительно. Новые спутники, которые недавно заказал Пентагон, исправят этот недочет.

Космонавтика
# баллистическая ракета
# военный спутник
# гиперзвуковое оружие
# малые спутники
# США
Вчера, 19:00
Дарья Губина

Открыта редкая система с шестью «резонансными» экзопланетами

Астрономы описали редкую звездную систему, все планеты которой находятся в резонансе. Это означает, что со времен формирования система почти не изменилась.

Астрономия
# Tess
# космос
# орбиты планет
# экзопланеты
24 ноября
Ольга Иванова

В своем будущем финансовом успехе оказались уверены лишь те, кто обладают низким интеллектом

Исследователь из Британии пришел к выводу, что люди, которые излишне оптимистично относятся к своему финансовому положению в будущем, обладают более низкими когнитивными способностями по сравнению с теми, кто старается смотреть на вещи реально или даже пессимистично.

Психология
# интеллект
# когнитивные способности
# оптимизм
# пессимизм
# успех
# финансы
27 ноября
Кирилл Отавин

Тест: какая специальность в атомной отрасли вам больше подходит?

Мы предлагаем за несколько минут узнать, на какого специалиста в атомной сфере вы больше всего похожи. И кто знает — быть может, именно этот путь вам и предстоит?

С точки зрения науки
# атомная отрасль
# инженер
# математика
# профессии
# физика
# химия
Выбор редакции
Позавчера, 18:39
Мария Азарова

Лингвист проверила, как «Звездные войны» повлияли на современный язык

Исследовательница пришла к выводу, что слова и словосочетания из популярнейшей и крупнейшей медиафраншизы «достигли высочайшего уровня интеграции» в язык — главным образом благодаря тому, что со временем стали независимыми от вселенной «Звездных войн».

Офтоп
# «Звездные войны»
# английский язык
# культура
# лингвистика
# фильмы
15 ноября
Александр Березин

Замещение российского газа американским оказалось для Европы опаснее угля

Парниковый эффект от американского природного газа, поставляемого в Старый Свет, неожиданно оказался выше, чем от сжигания местного угля. И намного выше, чем от российского газа.

Климат
# глобальное потепление
# Европа
# климат
# природный газ
# энергетика
10 ноября
Михаил Орлов

Зараженные трансмиссивным раком мидии расселились по Северному морскому пути

Известно всего несколько примеров злокачественных опухолей, которые ведут себя подобно инфекции — передаются другим организмам. Среди них — трансмиссивный рак двустворчатых моллюсков BTN. Авторы новой статьи описали географические и экологические аспекты распространения BTN среди мидий в Баренцевом море, оценили число больных моллюсков и узнали, как расселение «заразного рака» связано с Северным морским путем.

Биология
# моллюски
# раковая опухоль
# Северный Ледовитый океан
# трансмиссивный рак
# эволюция
5 ноября
Александр Березин

Крупнейший российский авиалайнер взлетел в небо — но есть ли у него перспективы?

Первый полет Ил-96-400М с новой — и полностью российской — авионикой преподносят как большой успех. «Это демонстрация высочайшего уровня компетенций отечественных КБ и авиазаводов», — не скупится на похвалы министр Денис Мантуров. Но есть и иная точка зрения: первый полет Ил-96 был еще в 1988 году. И для сегодняшнего дня он подходит не сильно больше, чем типичный автомобиль той же эпохи. Российские пилоты не скрывают: экономически такой самолет будет тяжелым ядром на ноге той авиакомпании, что его купит. Но значит ли это, что он не нужен? И что вообще будет с широкофюзеляжными авиалайнерами в нашей стране?

С точки зрения науки
# авиация
# Ил-96-400М
# транспорт
Выбор редакции
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Ураган века в Крыму и Сочи: что это было и станет ли новой нормой

    1 час назад

  2. Большой адронный коллайдер «подсказал», где искать частицы темной материи

    2 часа назад

  3. Сон мужчин оказался более здоровым, чем у женщин

    2 часа назад

  4. Пермская разработка поможет сократить число аварий на газопроводах

    3 часа назад
Выбор редакции

Ураган века в Крыму и Сочи: что это было и станет ли новой нормой

1 час назад

Последние комментарии

meautentico
47 секунд назад
Pavel, но если есть рабочие формулы, то можно построить обоснование и на их основе (не всегда обязательно интуитивно понимать весь механизм, т.е. мозг

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

John Smith
2 минуты назад
В США вообще идет цунами новых технологий и компаний в области ракетных двигателей и носителей: 1. Вышеупомянутая Firefly с Мирандой 2. Relativity Space с Terran

Firefly Aerospace провела первое огневое испытание нового ракетного двигателяFirefly Aerospace провела первое огневое испытание нового ракетного двигателя

Affidavit Donda
10 минут назад
Что-то выхлоп немного слишком зелёный для пары керосин-кислород. Или там какой-то особый керосин?

Firefly Aerospace провела первое огневое испытание нового ракетного двигателяFirefly Aerospace провела первое огневое испытание нового ракетного двигателя

Affidavit Donda
14 минут назад
. Когда же Aлек сей научится ЧЛЕНОраздельно выражать "свои" мысли при помощи литературного русского языка?

Россия «не нужна» Западу, заявил бывший астронавт Скотт КеллиРоссия «не нужна» Западу, заявил бывший астронавт Скотт Келли

Affidavit Donda
23 минуты назад
Николай Цыгикало, спасибо за интересную статью!

NASA одобрило миссию Dragonfly к ТитануNASA одобрило миссию Dragonfly к Титану

John Smith
28 минут назад
A. сей Нии_pet, с фактами решил спорить? Ну-ну. Смотри как я тебя на место сейчас поставлю. Статистика по Фальконам на 30 ноября 2023: всего запусков 278, за

Россия «не нужна» Западу, заявил бывший астронавт Скотт КеллиРоссия «не нужна» Западу, заявил бывший астронавт Скотт Келли

Настоящий Кот
52 минуты назад
Согласен, поживём увидим) Гос. конторы всегда были медленными и неповоротливыми, отчего дорогими. Мне самому не нравится эта SLS, слишком уж много

NASA назвало стоимость вывода МКС из эксплуатацииNASA назвало стоимость вывода МКС из эксплуатации

Иван Колупаев
55 минут назад
Дык не продадут частникам 😁 только банкам оф америка да прочим гуглам. Но так-то дела у Маска идут неплохо

Пентагон заказал спутники, отслеживающие гиперзвуковые ракеты на всех участках полетаПентагон заказал спутники, отслеживающие гиперзвуковые ракеты на всех участках полета

Николай Цыгикало
1 час назад
Так что, прикупить сейчас акции SpасeX ? Или подождать?

Пентагон заказал спутники, отслеживающие гиперзвуковые ракеты на всех участках полетаПентагон заказал спутники, отслеживающие гиперзвуковые ракеты на всех участках полета

Тэро Лайфер
1 час назад
Ваня Сергеевич, вообще-то вся сто построена на экспериментальных данных.

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Sam Dowson
2 часа назад
Вряд ли грузный тучный предиабетик сможет долго "размашисто шагать", если только на автобус торопится. Да и в принципе часто передвигаться на своих

Риск диабета оказался связан со скоростью ходьбыРиск диабета оказался связан со скоростью ходьбы

Василий Парфенов
2 часа назад
Николай Цыгикало, и это Пентагон еще не распробовал платформу старлинка (старшилд тот же). Что будет, когда у спейсов появятся ресурсы для

Пентагон заказал спутники, отслеживающие гиперзвуковые ракеты на всех участках полетаПентагон заказал спутники, отслеживающие гиперзвуковые ракеты на всех участках полета

Тэро Лайфер
2 часа назад
kpi, в системе отсчёта объекты могут быть относительны только системе отсчёта. когда мы говорим про движение камней относительно друг друга мы

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Николай Цыгикало
3 часа назад
Shelove517, без юмора и шутки скучновато ))

NASA одобрило миссию Dragonfly к ТитануNASA одобрило миссию Dragonfly к Титану

Shelove517
3 часа назад
Николай Цыгикало, жирно)))))

NASA одобрило миссию Dragonfly к ТитануNASA одобрило миссию Dragonfly к Титану

Андрей Дибров
3 часа назад
Вячеслав, Новость в том, что при реальном замесе никто по три штуки тех гиперзвуков пулять не будет. Бессмысленно. А на массовый забег также за

Пентагон заказал спутники, отслеживающие гиперзвуковые ракеты на всех участках полетаПентагон заказал спутники, отслеживающие гиперзвуковые ракеты на всех участках полета

Андрей Дибров
3 часа назад
Питон Удав, То что, через минуту минитмены с трайдентами в известном направлении ?

Пентагон заказал спутники, отслеживающие гиперзвуковые ракеты на всех участках полетаПентагон заказал спутники, отслеживающие гиперзвуковые ракеты на всех участках полета

kpi
3 часа назад
Sergej, Нет такого эффекта как замедление при отражении! А по поводу "скорость разная в разных направления" не поленюсь повторить то, что уже один раз

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

kpi
4 часа назад
Sergej, А вот тут "учебники тебе в руки"! Читай, разбирайся. Ты не первый, что задался этим вопросом. И это не настолько просто, чтобы объяснять здесь.

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Николай Цыгикало
4 часа назад
Shelove517, ну и ну... Спасибо! Я тоже нашел про него вон в ссылке с картинкой под первым комментарием, где "Отличной посадки на Титан, "Стрекоза".

NASA одобрило миссию Dragonfly к ТитануNASA одобрило миссию Dragonfly к Титану

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить