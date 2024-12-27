Пределы возможностей ИИ: Почему генеративный искусственный интеллект – будущее проектирования. Интервью с Евгением Бурнаевым

Профессор Сколтеха Евгений Бурнаев руководит в институте Центром искусственного интеллекта и считает, что ИИ должен стать сквозной трансформационной технологией для всех областей науки и промышленности. Воплощая эту концепцию, Евгений уже сотрудничал с медиками, нефтяниками, банкирами, киберспортсменами и МЧС и поработал над самолетом, гоночной машиной и музейными экспонатами, а теперь задумался о строительных объектах. Нам он рассказывает о том, как, попав в область ИИ со стороны теории вероятностей, начал прикладную работу в инженерном проектировании и пришел к своему главному на сегодня научному интересу — мультиагентному инженерному искусственному интеллекту. Чем он отличается от обычного ИИ в проектировании и как Евгений смотрит на сгенерированный контент, кибермошенников, голосовых помощников и инновации в спорте с позиции потребителя, вы узнаете из этого интервью.

— Евгений, сейчас вы занимаетесь инженерным искусственным интеллектом. Что это вообще такое? После защиты диссертации вы ведь занимались не этим?

— В кандидатской я занимался теоретическими вопросами, математикой — моделями случайных процессов и решением задачи скорейшего обнаружения разладки. Дальше я переключился на более прикладные задачи, связанные с инженерным проектированием, оптимизацией. Проектированием занимаются большие команды. Применяется программное обеспечение. Это программное обеспечение используется для построения описания концептуального облика, допустим, автомобиля. Потом описываются конкретные узлы в рамках придуманной общей модели автомобиля. Например, 3D-модель какого-то шурупа. Ты можешь в программе этот шуруп поворачивать, рассматривать со всех сторон, искать в базе данных похожие шурупы.

К этому ПО подключается вычислительная модель (солвер), которая считает характеристики вашего шурупа: прочность, массу и т. д. Чтобы проверить, удовлетворяют ли придуманные вами форма и материал детали требованиям. Когда деталь спроектирована, можно провести натурные испытания.

И дальше инженер пытается нащупать такую комбинацию параметров, чтобы, допустим, прочность шурупа удовлетворяла заданной и при этом он был не слишком тяжелый. Есть разные подходы: если параметров два-три, варианты их значений можно «перебирать руками», используя инженерную интуицию. Но если их больше, то это затруднительно: человек не может проследить, как все параметры и их комбинации влияют на характеристики изделия.

Возникает задача: как произвести оптимизацию, то есть нащупать лучшее сочетание параметров, минимальным количеством обращений к солверу. Потому что расчет солвера занимает много времени и может дорого стоить. А натурные эксперименты — тем более. Для этого существуют алгоритмы оптимизации, которые стремятся выбрать эффективную комбинацию параметров.

— Это уже искусственный интеллект или еще нет?

— Нет, это исследование пространства дизайна и оптимизация.

— А в какой момент здесь появляется искусственный интеллект?

— Он решает две проблемы. Во-первых, одно обращение к солверу может занимать часы и даже дни. А значит, вы не можете перебрать много комбинаций параметров. Вторая проблема — объект, например крыло самолета, может не описываться простым набором параметров. Нужно описать сложную 3D-геометрию. Вопрос: как выделить наиболее значимые параметры и описать 3D-модель так, чтобы мы могли автоматически управлять ее формой и достаточно быстро получать результат?

Так вот, появились методы аппроксимации — класс методов ИИ, которые позволяют строить предиктивные модели. Вы подаете на вход описание объекта, например какие-то признаки или даже 3D-форму — ее можно описывать состоящей из треугольников полигональной сеткой (mesh). Модель вам прогнозирует характеристики этого объекта: как он будет себя вести при каких-то условиях эксплуатации, насколько он будет долговечен.

Чтобы такую модель построить, вы делаете сколько-то натурных экспериментов с готовыми объектами и вычислительных экспериментов с виртуальными объектами. Получаете базу данных в формате: вход — описание объекта, выход — характеристика, которая вас интересует. В итоге вы будете использовать для грубого прогноза характеристик предиктивную модель, а не вычислительно тяжелый солвер и тем более не дорогой натурный эксперимент.

— А что со второй проблемой?

— Современные нейросети позволяют описать 3D-модель изделия. Они умеют генерировать сетку (mesh) и отчасти даже описания в виде CAD-моделей. Вы подаете на вход желаемые характеристики, например, в виде текстового описания облика объекта, а нейросеть с лёту генерирует 3D-описание.

Евгений Бурнаев, руководитель Центра искусственного интеллекта Сколтеха (справа), Николай Посунько / © Центр научных коммуникаций МФТИ, Тимур Сабиров

— То есть предиктивная модель снимает необходимость делать много вычислительных и натурных экспериментов, а генеративная…

— Она может создавать описания подобного рода объектов. Будучи обученной на данных по какому-то количеству болтиков, она сможет генерировать новые болтики похожего вида.

Комбинируя эти модели, вы можете более быстро и гибко описывать 3D-форму объектов и пытаться найти такую форму, которая удовлетворяет критериям. При оценке характеристик вы будете сначала использовать грубую предиктивную модель, а потом, нащупав какие-то варианты, уточните ее при помощи «тяжелых» вычислений и экспериментов.

— Это инженерный ИИ?

— Не совсем. Еще в 2007 году мы использовали методы искусственного интеллекта, которые в то время существовали, для оптимизации дизайна определенных элементов самолета на этапе создания концептуального облика изделия. Мы раскладывали самолет на части и некоторые из них описывали вот такими генеративными методами. Например, профиль крыла самолета. Просто сейчас можно всю 3D-форму крыла описать, а тогда — только сечение в 2D. Теперь можно за то же время добиться более эффективной оптимизации.

Но оптимизированные детали нужно еще увязать друг с другом. И в проекте с самолетом эти связи были строго запрограммированы для конкретного самолета. Теперь же появился тот самый инженерный ИИ — мультиагентная система, которая может решить такую задачу без привязки к конкретному самолету.

— И как это работает?

— Традиционно инженер все время находится внутри процесса проектирования, а узко направленные модели ИИ что-то прогнозируют, классифицируют, сегментируют. Инженерный искусственный интеллект — это следующий шаг. Хочется до некоторой степени вынести инженера за пределы процесса, чтобы он скорее поставил задачу, сформулировал критерии верхнего уровня.

А дальше агент на основе языковых моделей вытаскивает из нормативной документации требования и ограничения, достает априорные знания из специализированной базы данных предметной области. Агент лезет в хранилище знаний, видит, какие вычисления нужны для решения задачи, идет в библиотеку других агентов, берет дополнительных агентов оттуда, которые должны эти вычисления произвести, составляет из них вычислительную цепочку, запускает ее и получает результат — некоторую оптимизированную модель изделия. Дальше пользователь ее оценивает.

— Это уже реальность или скорее планы на будущее?

— Мы уже реализовали такую систему для построения модели месторождения углеводородов. На месторождении есть ряд скважин. Про них есть информация из гидродинамических, геологических, сейсмологических исследований, это разрозненные данные различной природы и состава. Нужно на их основе построить единую модель месторождения — трехмерную карту пористости, проницаемости породы и других характеристик месторождения.

У нас есть априорные знания о месторождении в виде так называемого графа знаний, в котором содержится информация: какие данные о месторождении бывают, как они между собой связаны, как по одним данным можно вычислить другие. Этот граф знаний составлен отчасти автоматически, отчасти — по результатам обсуждения с экспертами.

Мультиагентная система работает так. Есть агент-диспетчер, который всем управляет. Ему дается задание построить модель месторождения. Он лезет в хранилище априорных знаний и видит: такие данные есть, и вот такие вычисления можно провести, чтобы оценить пористость и проницаемость пород. Потом надо запустить гидродинамическую модель, которая рассчитает по этой предварительной оценке нефтедобычу, и надо сравнить эту нефтедобычу с фактической. Совпадать они не будут — значит, надо что-то подправить, подкрутить. Все эти шаги выполняются последовательностью агентов. Получается результат.

В таком ключе можно решать многие, если не все инженерные задачи. Это следующий шаг в развитии искусственного интеллекта.

На самом деле, проектирование на этом не заканчивается. Есть задача обратного проектирования, когда у вас уже есть деталь, но нет ее цифровой модели, а вы хотите эту деталь, допустим, печатать на 3D-принтере. Для этого вам надо произвести съемку детали с разных ракурсов. Потом надо построить цифровую модель детали и сгладить шум, который возникает в процессе получения реальных данных и проявляется в искажении 3D-модели детали.

Для решения этой задачи мы используем так называемое компьютерное зрение, это очень большая область. У вас есть сканеры, которые собирают информацию о трехмерном мире, например фотографии с разных ракурсов. И вам надо по этой информации восстановить 3D-форму объекта и точно, детально описать ее математическим способом — той же полигональной сеткой (mesh) или CAD-моделью.

При восстановлении 3D-формы объектов очень важно учитывать так называемые специальные (особые) линии — речь о ребрах, углах и т. д. Когда вы сканируете объект, эти важные места сглаживаются, размываются. Мы построили алгоритмы, которые позволяют по результатам сканирования выделить, где они находятся, и учитывать их положение в пространстве при восстановлении 3D-формы.

— А с какими объектами вы работали, с механическими деталями?

— Да. Еще из интересного… Мы реконструировали геометрию и даже цифровые модели некоторых помещений храма Василия Блаженного. Была книга, инкрустированная драгоценными камнями, — Евангелие. Здесь при восстановлении 3D-формы важна геометрия обложки с драгоценными камнями и подобными деталями.

— Это делалось для какого-то музея?

— Да, для Государственного исторического музея. Нам удалось построить детальную модель Евангелия, которую можно рассматривать на экране компьютера.

— А давайте о погоде! Вы как пользователь замечаете, что прогнозы улучшились?

— Детализация явно повысилась: если раньше речь шла о прогнозе в целом по городу, сейчас можно прогнозировать, грубо говоря, в каком районе будет дождь, а в каком нет.

— Это благодаря развитию ИИ?

— Благодаря совокупности факторов. Стали собирать намного больше данных с куда большей детализацией: установлены метеостанции, радары, которые регистрируют, куда движутся облака и с какой скоростью. Но без ИИ невозможно было бы обработать такие массивы данных.

— Дальше — лучше?

— Рывок будет тогда, когда, во-первых, повсеместно расставят метеостанции. Второе: думаю, что появится возможность рассчитывать гораздо быстрее глобальные погодные модели на всю Землю, и это улучшит качество, детализацию и скорость формирования прогноза погоды.

Евгений Бурнаев, руководитель Центра искусственного интеллекта Сколтеха / © Центр научных коммуникаций МФТИ, Тимур Сабиров

— Вы как-то делали для банка прогноз, сколько денег принесет клиент, если известно, сколько принесут другие клиенты. Если пофантазировать, какую метрику можно спрогнозировать, например, для пользователя сайта знакомств или обычного горожанина?

— То, что нужно городу, отличается от того, что нужно сайту знакомств. Сайту знакомств нужно, чтобы человек проводил на нем побольше времени. А городу нужно, чтобы гражданин не мусорил, не нарушал законы, болел поменьше, а работал побольше — что-то в этом духе.

— Как в Китае?

— Эта тема популярна у журналистов, но как именно это устроено в Китае — большой вопрос. На самом деле, лично мне не известно, действительно ли возникают все эти ограничения, о которых пишут в газетах, у людей, у которых так называемый социальный рейтинг понизился. Социальный рейтинг — это некий агрегированный показатель: были ли у человека правонарушения, исправно ли он платит налоги и т. д. Совместив все эти показатели, вы можете получить число от нуля до единицы, где единица — идеальный гражданин.

— По-вашему, насколько такие индексы полезны?

— Смотря для чего их использовать. Но здесь важно понимать, что сами по себе данные и так есть и используются. В большинстве случаев речь идет даже не про искусственный интеллект, а про обычную IT-работу над объединением и агрегированием разных баз данных: что человек делал в разрезе экономики, медицины, правопорядка.

— И можно попытаться предсказать при помощи ИИ, что этот человек сделает в будущем?

— Можно. Дальше встает вопрос, что вы хотите с ним делать. Это очень политически и социально острый вопрос, потому что использовать можно как совершенно мерзким образом, так и чтобы сделать жизнь общества в целом более комфортной. Чтобы рассуждать о внедрении таких оценок, нужно обладать всем комплексом знаний о социуме, госуправлении и проч., которыми я не владею.

На самом деле, те же банки наверняка этим давно пользуются, и если у клиента есть, скажем, приводы в полицию, то я думаю, это влияет на выдачу кредитов.

— А если взять менее серьезную область — сайты знакомств?

— Там искусственный интеллект нужен для другого. Первое — он может добыть данные о пользователях, в том числе из внешних источников. Например, найдет их профили в соцсетях, вытащит оттуда их интересы и другие признаки, потому что не все пользователи заполняют анкеты. Второе — получив эти данные, искусственный интеллект построит модель, которая будет прогнозировать, насколько эти люди подходят друг другу и насколько велика вероятность, что они сначала войдут в переписку друг с другом, а дальше — будут долго общаться.

— Вы следите за ИИ в спорте?

— Я знаю, что сейчас считают с помощью моделей ИИ, сколько футболист пробежал, сколько пасов отдал, насколько они были результативны; пытаются спрогнозировать, что та или иная ситуация приведет к положительному результату, и т. д.

— Но ведь это уже после матча?

— Согласен, зато ИИ анализирует эти вещи быстро. Вообще говоря, уже пытаются делать такие прогнозы и в режиме реального времени. Думаю, это возможно. Вопрос в том, как на этом заработать, чтобы окупить затраты. Будет ли за это платить футбольный клуб?

— Наверное, легче для начала такое внедрить в киберспорте, там ведь проще сбор данных?

— Я немного этим занимался, но и в киберспорте возникает вопрос, кому это будет полезно и, соответственно, кто будет платить.

— Даже в киберспортивных странах вроде Южной Кореи?

— Да. Там, конечно, есть стартапы такого рода. Но в большинстве случаев речь об оценке статистики после игры: насколько та или иная команда результативна, насколько тот или иной ход был полезен. Я этим немного занимался. Идея такая: давайте собирать данные с киберспортсмена, оценивать его эффективность и что-то ему рекомендовать исправить, чтобы тренировки стали эффективнее.

— Если у игрока в реальном времени всплывет предупреждение типа: «Вероятность умереть в следующем раунде — 90%», это немного похоже на прогноз ИИ, сколько лет осталось жить гражданину N. Не каждый захочет такое узнать.

— А в игре все равно не хватит времени отреагировать. Если же говорить о ретроспективном анализе, то нужно, чтобы в ценность этих рекомендаций поверили для начала хотя бы тренеры и капитаны киберспортивных команд, которые могут влиять на распределение бюджета команды. При этом, само собой, ИИ-советы ни при каком раскладе не сделают человека с улицы за два дня профессионалом, это все понимают.

— А если зайти со стороны зрителей? Пусть голосовой помощник работает спортивным комментатором.

— Это совсем другая задача. Тогда да, мы описываем видеотрансляцию игры и каким-то образом комментируем. Но пока живой комментатор прикольнее. А в будущем — может быть.

— А сами вы как относитесь к спорту?

— Я по жизни занимался спортом и сейчас стараюсь поддерживать форму. Я стараюсь в любую свободную минуту им заняться, просто потому что очень много сидишь… И надо двигаться, чтобы почувствовать себя человеком. Я предпочитаю динамические аэробные нагрузки.

— За границей вы чаще бываете по работе?

— Кстати, я еще катаюсь на горных лыжах. И есть как раз одна конференция по стохастическим процессам, которая проводится рядом с горнолыжным склоном. Там есть возможность и наукой позаниматься, и покататься. Я всегда стараюсь участвовать. А вообще, да, последнее время в основном путешествую по работе.

— Какой вид спорта у вас ассоциируется с научной работой? Не лыжи?

— Пожалуй, написание отдельно взятой статьи похоже на забег на стайерскую дистанцию.

— Десять-двадцать километров?

— Десять. То есть сравнительно долго, и ты должен при этом довольно быстро бежать. Вот с публикациями в сборниках трудов конференций уровня A* похожая история.

— Расскажите немного о вашем старом проекте с «Формулой-1».

— Действительно, в начале карьеры я участвовал в проекте, в котором нужно было оптимизировать деталь гоночного болида — композитную пластину: сколько слоев какого типа добавить, чтобы пластина была нужной прочности, а масса была как можно меньше. Причем пластину готовили в сжатые сроки, чтобы успеть к заезду.

Было какое-то количество натурных экспериментов с разными пластинами, вычислительных экспериментов с виртуальными пластинами. Вычислительные эксперименты делаются долго, а натурные вдобавок к тому еще и дорогие. И вот мы по базе данных с результатами экспериментов построили предиктивную модель, при помощи которой можно было «нащупать» оптимальную комбинацию параметров, задающих пластину. Потому что инженеру нелегко уследить за тем, как многие параметры влияют друг на друга.

Евгений Бурнаев, руководитель Центра искусственного интеллекта Сколтеха, Николай Посунько (справа) / © Центр научных коммуникаций МФТИ, Тимур Сабиров

— Какие у вас хобби помимо спорта?

— А у меня практически нет свободного времени. Хватает только на спорт и моих детей. Еще научная фантастика. Недавно перечитывал Филипа Дика — «Мечтают ли андроиды об электроовцах?».

— Мы говорили про инженерный аналог «Кандинского», а как вы относитесь к творчеству нейросетей? Если сгенерированная картина продается за дорого, это похоже на историю с писсуаром Дюшана или на геометрическую абстракцию в живописи?

— Да, это стандартная история, когда раскручивают тем или иным образом стоимость произведения искусства. Делают так, чтобы люди обратили внимание. Так было с «Черным квадратом», пусть он и имеет некоторую интересную концепцию. И то же самое — с генеративным ИИ.

— А потом эффект сходит на нет?

— Дальше этот прецедент остается в истории как первая картина такого рода, вот и все. После этого становится неинтересно. У Малевича ведь тоже были и «Черный круг», и «Черный крест», но выстрелил квадрат. Понятно, что сейчас картину, созданную ИИ, вы уже за дорого не продадите, но одну из первых таких картин продали. А еще одна картина, написанная генеративным ИИ, — это уже не интересно.

— А если вам сначала понравилась новая песня любимой группы, а потом уже вы узнали, что это фанатский пранк и ее сгенерировал ИИ?

— Да мне все равно: песня есть песня. Если она мне поднимает настроение и по каким-то причинам отзывается в душе, так она сделана или по-другому — какая разница? Вот в электронной танцевальной музыке есть интересные композиции, но для порождения такой музыки тоже очень много используют компьютерные технологии — ну и что, разве она от этого становится хуже?

— И с картинами так?

— Да, абсолютно.

— От истории про ИИ с сайта знакомств, который майнит данные пользователей, немного страшно становится. Насколько вы вообще боитесь за персональные данные? Я заметил, что в интервью, например, вы стараетесь избегать вопросов про семью.

— Понятно, что личными данными не стоит разбрасываться, хотя фото вашего паспорта и без того где только не хранится. Надо быть аккуратным, но все потенциально возможные проблемы предвидеть не получится, поэтому какой смысл из-за этого переживать?

— Когда столько данных в открытом доступе, повсюду мерещатся мошенники.

— Я надеюсь, что не поверю мошенникам. Но дотянуться можно до кого угодно, это вопрос вложенных средств. Если мошенники поставят себе цель дотянуться даже до очень важной персоны и у них будет достаточно денег и технических средств, наверное, им с большой долей вероятности это удастся. Это обычное дело: как только появляется какая-то техническая возможность, она начинает использоваться и положительным образом, и отрицательным. С последним обычно удается бороться.

— Такой технооптимизм в целом свойствен людям науки?

— Чужая душа — потемки, но, пожалуй, да. Люди технического склада меньше переживают на этот счет.

— Еще вопрос из рубрики «технопессимизм»: если ИИ помогает диагностировать болезни, это не приведет в итоге к размыванию ответственности врача?

— Медицинские системы с ИИ, которые сейчас есть, позволяют врачу делать что-то быстрее, лучше, точнее: размечать снимки, описывать диагноз. Врач как нес всю ответственность, так и продолжает нести. Просто вместо того чтобы, например, вручную заносить информацию в карту пациента, он может заполнить ее голосом, и это будет быстрее.

— А вы в каких исследованиях с медицинским ИИ сейчас участвуете?

— Сейчас — в немногих. В основном это исследования, связанные с выявлением каких-то аномалий в мозге, которые могут быть связаны с конкретными болезнями. Эпилепсия, депрессия. Врачи говорят: мы исследуем МРТ-снимки, и много времени уходит на выявление тех или иных структур мозга. Если бы мы могли быстро и автоматически выделять их контур, это бы сэкономило время. Пожалуйста: если вы нам предоставите данные, мы можем обучить алгоритм делать что требуется.

— Вы уже упомянули работу с медиками, спортсменами, банкирами, нефтяниками и др. — в какой еще отрасли вы видите потенциал, но не успели поработать?

— Сейчас есть интересные задачи проектирования, связанные не с конкретными объектами, а с целой стройкой — объединением большого числа объектов. Проблемы там будут сложнее, и с ними было бы интересно поработать.

— Строительство?

— Да, строительство или проектирование больших инженерных систем. Причем было бы интересно это делать общим методом, а не под каждую инженерную систему по-своему. Чтобы потом переносить решение в другие отрасли.

— Часто бывает, что методы, которые вы разработали для одной области, потом пригождаются где не ждали?

— Я бы сказал так: мы с самого начала разрабатываем инструмент общего назначения. В итоге получается программное обеспечение, которое позволяет инженерам подключать различные солверы, формировать описание задач и решать их с применением методов искусственного интеллекта — будь то композитные структуры или состав косметического крема.

Например, мы построили модель месторождения. Для этого мы разработали ряд методов на основе мультиагентных систем. Затем эти методы и соответствующая архитектура мультиагентной системы были обобщены на случай задач проектирования и оптимизации инженерных систем. А теперь можем заниматься генеративным проектированием стройплощадки, на которой надо распределить много зданий и других сооружений с разными характеристиками, коммуникациями, с учетом безопасности, функциональности и т. д., используя эти разработанные общие инструменты. Конечно, они еще будут требовать определенной доработки, но тем не менее основа остается без изменений.

Евгений Бурнаев, руководитель Центра искусственного интеллекта Сколтеха / © Центр научных коммуникаций МФТИ, Тимур Сабиров

— Кажется, в Сколтехе ни один другой центр так широко не коллаборирует с другими, как ваш. Насколько глубоко приходится погружаться в специфику каждой новой области?

— Конкретного рецепта нет, но базовые вещи приходится осваивать всегда. Понятно, что аэродинамику, занимаясь самолетами, я не изучил, но в том, как инженеры описывают компоновку самолета, разумеется, разобрался. В области нефтедобычи тоже пришлось разбираться…

— А где, наоборот, можно обойтись малой кровью?

— В обработке картинок, например. Там, конечно, нужно что-то понимать в изображениях, но если ты решаешь, скажем, задачу super-resolution (улучшение качества изображения методами машинного обучения без искажения его содержания. — прим.ред.), то знания из физики тебе не нужны.

— Зато если речь заходит о произведении искусства, понадобятся консультации?

— Не всегда. Когда мы делали оцифровку храма Василия Блаженного, консультироваться с экспертами не пришлось. Хотя сама задача и данные сложные.

— Представьте: у вас в руках большая сумма денег, и ее нужно анонимно выдать как грант ученым, но не своим. Можно из своей области, но тогда конкурентам.

— Я выберу что-нибудь полезное — медицину, биологию. Есть хорошие задачи, связанные с поиском генетических маркеров разных заболеваний. Накопление данных для решения этих задач — это то, чем можно и нужно заниматься. Секвенировать ДНК людей и соотносить полученные результаты с их историей болезни.

— Вопрос от знакомого психолога с медицинским образованием. Для начала: вы согласны, что эмоциональный контакт в общении людей всегда подразумевает некоторое усилие, даже в ситуации «служебного» общения, например с сотрудником ДПС или официантом?

— Наверное, да. Причем кому-то эти усилия проще осуществлять, кому-то — сложнее. Но ведь это не про искусственный интеллект?

— С развитием ИИ появляются ассистенты, которые отчасти снимают необходимость прилагать то самое усилие, которое кому-то дается сложнее. Пропадает «тренировка». Как это отразится на эмоциональном интеллекте людей будущего?

— Если у человека есть эмоциональный интеллект, то он у него останется. А если нет, то от общения с голосовыми помощниками его не прибавится — тренироваться на ИИ вряд ли получится. Можно, конечно, представить себе экзотическую ситуацию, когда, скажем, парень боится заговорить с девушкой, и вот он потренировался на условной «Алисе», раскрепостился и заговорил с дамой. Но это уже какая-то не слишком, как мне кажется, частая ситуация.

На данный момент технологии искусственного интеллекта не достигли того развития, чтобы сколько-нибудь реалистично имитировать эмоции. Поэтому имеющихся патологий ИИ не исправит, а новых — не прибавит. Думать о негативном или благотворном влиянии пока рано: сейчас ИИ лишь распознает запросы и выполняет в ответ простые действия.

— Получается, если преподаватель, допустим, пишет ответы студентам с привлечением генеративной языковой модели, у него не будет постепенно атрофироваться эта способность к эмоциональному контакту?

— А это совсем другая вещь: если студенты задают однотипные, сравнительно очевидные вопросы, для которых хватает генеративной модели, то это не имеет отношения к эмоциональному вкладу в общение. Ты отвечаешь: «Слушай, если хочешь что-то узнать, смотри параграф Z, раздел Y, а также сайт X». Какие здесь могут быть эмоции?

Я говорю про ускорение рутинной работы. И в эмоциональном плане ни студентам, ни преподавателю от такой автоматизации ни горячо, ни холодно, это не влияет на их эмоциональные способности.

— Вы любите преподавать?

— Да. Практика показывает, что всё как в анекдоте: первый раз объясняешь — не понимают, второй раз объясняешь — опять не понимают, в третий раз объяснил — сам уже понял, а студенты всё еще нет. Анекдот-анекдотом, но действительно, если хочешь какой-то материал как следует прочувствовать, ты должен построить по нему курс лекций. Так что преподавание — очень важная история, и мне она нравится. Найти время на то, чтобы писать новые курсы лекций, очень сложно, но я стараюсь.

— Вы вели пары в основном у магистров?

— У магистров и аспирантов. Но когда я сам окончил бакалавриат в МФТИ, я там вел у бакалавров семинары по теории вероятностей, математической статистике и случайным процессам. Принимал экзамены.

— И какая разница между преподаванием тем и другим?

— Разницы нет. Это те же самые ребята. Только в магистратуре ты можешь читать более специализированные курсы, а на бакалавриате это будут более базовые курсы.

— Говорят, преподаватели больше любят магистров…

— Специализированные курсы читать проще. Ты можешь, скажем, рассказать про свою последнюю статью, и это будет уместно. А бакалавриату должен прочитать устоявшийся, выверенный кусок материала.

— Правда, что сами вы на бакалавриате МФТИ писали выпускную работу без научрука?

— Есть такой факт в моей биографии.

— Как так вышло?

— Это не типичная история. Когда я стал интересоваться обработкой сигналов, так получилось, что специалиста в этой области я не нашел.

— И разрешили?

— Не сразу, но разрешили. Была такая ситуация — пришлось смириться.

— А какой вы научный руководитель: который вникает, направляет и структурирует или больше свободы, но поди поймай?

— Для магистра или аспиранта важна самостоятельность. Считаю, что моя роль в первую очередь — задать направление, поставить студенту задачу. Это то, чего точно не хватает студенту, так как у него нет достаточного кругозора, понимания, что сейчас актуально, а что — не очень. Также важно периодически контролировать качество полученных результатов, корректировать работу. Дальше, если студенту требуется, он сам должен меня найти и задать вопросы по поводу того, что не получается. И я могу дать советы. Сам я, конечно, гоняться за ним не стану. Тем более что и времени мало: надо заниматься наукой и приложениями.

Евгений Бурнаев, руководитель Центра искусственного интеллекта Сколтеха / © Центр научных коммуникаций МФТИ, Тимур Сабиров

— У вас научная семья?

— Да, папа физик, бабушка химик, мать у меня тоже заканчивала инженерный институт. Физику и математику любил со школы. Учительница прорекламировала МФТИ, и я туда поступил.

— Но вы ведь и в МГУ тоже поступили? То есть могли выбирать?

— Я действительно там получил хорошие баллы при поступлении, можно было пойти, например, на физфак. Была возможность еще сдавать экзамены на мехмат, но я не стал, потому что уже были сданы экзамены в МФТИ, на физфак я тоже проходил и перестал волноваться.

— А какая была следующая развилка?

— Особых развилок не было. Я продолжил после четвертого курса учиться. Вопрос был, чем заниматься уже по-настоящему. Сначала я хотел пойти на экономическую кафедру и даже это сделал, но потом стало ясно, что мне более интересны задачи, связанные с обработкой сигналов, статистическим моделированием, временными рядами, и экономика здесь ни при чем. Дальше, поскольку эти вещи базируются на теории вероятностей, а ее у меня плохо преподавали, я стал ходить на семинары и лекции на мехмате и попал к руководителю кафедры теории вероятностей Альберту Николаевичу Ширяеву.

— Это уже в магистратуре?

— Да, и напросился к нему, чтобы он был моим научным руководителем в аспирантуре.

— То есть отечественная школа машинного обучения — это не про вас?

— Да, у советской школы машинного обучения были интересные результаты — ядерные методы, например. В Институте проблем управления сделали несколько вещей, которые потом легли в основу методов машинного обучения. Вапник — Червоненкис, Бонгард, Журавлёв…

Но лично я в эту школу не входил, потому что я пришел со стороны теории вероятностей. Я взаимодействовал с Ширяевым и его коллегами и учениками, которые так или иначе относятся к школе теории вероятностей Колмогорова. И это ценно, потому что фундаментальные основы теории вероятностей используются в обработке данных.

— Что вообще можно сказать об искусственном интеллекте в России?

— Исторически так сложилось, что с индустриальными применениями ИИ у нас все неплохо: есть свои беспилотники, голосовые помощники и т. д. И это хорошая практика, потому что делать искусственный интеллект в вакууме не имеет смысла. Российские компании хорошо внедряют технологии ИИ, обобщают опыт, но в настоящий момент это мало привязано к фундаментальным исследованиям.

России нужно наращивать количество ученых и преподавателей, работающих на мировом уровне и выпускающих специалистов самого высокого уровня для науки и для индустрии. Нужны ясные KPI, больше вычислительных мощностей, кооперация с дружественными странами и реализация фундаментальных задач, связанных с разработкой мультимодальных генеративных моделей.

— В каком направлении будет развиваться ИИ?

— Одно из основных направлений — мультиагентные системы инженерного искусственного интеллекта, о которых мы с вами подробно говорили вначале. И я как исследователь больше всего сейчас вовлечен именно в эту работу, хотя как руководитель центра ИИ в Сколтехе активно участвую в работе и по другим направлениям. Второй тренд — мультимодальные системы. Третий — многозадачность, одновременное решение разных задач.

Опубликовано при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий» № 075-15-2024-571 (и всемерной поддержке Физтех-Союза).

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