Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Зоологи объяснили, почему яд одних пауков сильнее других
Арахнофобия, или страх перед пауками, — одна из самых распространенных фобий. Люди боятся и испытывают неприязнь к этим членистоногим по множеству причин, в том числе из-за характерной внешности и возможности ядовитых укусов. Но токсичность пауков от вида к виду сильно разнится: если одни могут вызвать серьезные последствия, другие для человека неопасны. Недавно ученые постарались выяснить, с чем это связано.
Исследования, статью о котором опубликовал журнал Biology Letters, провела группа зоологов из Ирландского национального университета в Голуэе. Специалисты проанализировали яды свыше 70 разных видов пауков, чтобы понять, могут ли размеры их тела, виды добычи и способы охоты, в том числе с помощью паутины, объяснить вариации в силе токсичного «оружия».
Ученые установили, что питание пауков — один из важнейших факторов, влияющих на их яд. Если паук преимущественно охотится на насекомых, его яд чаще всего особенно эффективно убивает сверчков и мух, но слабее действует на другую добычу, например мелких млекопитающих.
По словам авторов научной работы, это объясняет, почему бразильский странствующий, или банановый паук, и черная вдова, в рацион которых входят мелкие млекопитающие, обладают более сильными ядами, представляющими угрозу и для людей. Те же виды, которые специализируются исключительно на беспозвоночных, например гигантский домовой паук, в процессе эволюции стали вырабатывать яды, «настроенные» на физиологию таких жертв, а не на человеческую.
Исследователи предполагали, что у видов, использующих для охоты паутину, яды слабее, поскольку в этом случае обездвиживать добычу в большей степени помогают сети. Однако подтверждений такой связи ученые не нашли, равно как и корреляции между размером и ядовитостью пауков.
Говоря о важности своей работы, зоологи подчеркнули, что она помогает лучше понять фундаментальные движущие силы эволюции ядов. Эти знания могут пригодиться при разработке новых типов лекарств на основе биомолекул из паучьих токсинов.
Ранее Naked Science сообщал, что яд бананового паука стал основой нового препарата от эректильной дисфункции, который уже спешно прошел первые клинические испытания. Ученые надеются использовать модифицированный паучий токсин и для лечения сексуальных нарушений у женщин.
Кроме того, в 2025 году российские специалисты в журнале Molecular Therapy описали анальгетический эффект пуротоксина-6 (PT6). Это пептид из яда паука томизуса Thomisus onustus, который ингибирует рецепторы P2X3: они участвуют в развитии многих болевых синдромов и хронического кашля. Пока что действие PT6 проверили in vitro и на мышиных моделях.
Киты-горбачи видят гораздо хуже, чем можно было бы ожидать, исходя из довольно крупного размера их глаз. Это выяснили биологи, которые изучили орган зрения выбросившегося на берег молодого кита.
Квазары, будучи одними из самых энергетически мощных объектов во Вселенной, сильно влияют на вещество в окружающем пространстве. Из-за недостатка прямых наблюдений не удавалось определить масштаб возможных последствий для «жертвы». И вот ученые нашли в молодой Вселенной пару сливающихся галактик, одна из которых «пронзает» другую квазаром.
Ученые ТюмГУ разработали методику для измерения оптимальной площади смачивания листьев растений каплями агрохимикатов с добавлением поверхностно-активных веществ (ПАВ). Точное измерение площади смачивания и времени действия распыляемой капли на листьях важно для оценки безопасной и эффективной концентрации этих веществ, поскольку позволяет снизить экологические риски и сделать пищевые продукты более полезными.
Экс-спикер Минобороны Армении Арцрун Ованнисян в эфире армянского Общественного телевидения решил «развеять миф» о Второй мировой войне. В частности, он заявил, что выигрыш Сталинградской битвы был не спасением для страны. Напротив, если бы немцы победили, уверен он, была бы создана объединенная историческая Армения — куда вошли бы земли, сегодня удерживаемые Турцией. Так ли все было на самом деле?
Рыжие кошки давно привлекали внимание генетиков: большинство из них — самцы, среди самок такой окрас встречается значительно реже. Точку в этом вопросе поставили исследователи из Японии, обнаружив мутацию, отвечающую за рыжий окрас у домашних кошек.
Крис Фалкенберг (Chris Falkenberg) — концепт-дизайнер и цифровой иллюстратор из США, чьи работы создают эффект погружения в далёкие миры, высокотехнологичные цивилизации и воображаемые космические сценарии. Его художественный стиль сочетает точность технического рендеринга с кинематографичной атмосферой.
Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?
Да, с волосами и люком все так. У космонавта Суниты Уильямс волосы на МКС плавали свободно, а у Кэти Пэрри и прочих в полете 14 апреля 2025 года — нет. Но это не значит, что суборбитального космического полета первого чисто женского экипажа не было или что он был инсценировкой. Причем, в общем-то, чтобы понять это, даже не нужно обладать специальными знаниями.
Мощнейшее отключение электроэнергии за последние 20 лет истории Европы случилось уже неделю назад, а испанские власти пока так и не объявили о его причинах. Это логично: как мы покажем ниже, ответ на вопрос, кто виноват, получится очень неполиткорректным. И, более того, противоречащим линии правящей в Испании партии. Но мы живем за тысячи километров от нее, поэтому можем себе позволить аполитичный анализ случившегося. Так что же произошло на самом деле и каковы наши шансы увидеть подобное у себя дома?
Способен конкурировать с авиацией: белорусские инженеры разработали сверхскоростной рельсовый беспилотник
Инженеры компании UST Inc. разработали передовой рельсовый беспилотник, способный передвигаться на скорости до 500 километров в час. Юнибус U5-75304 предназначен для перевозки пассажиров и может в перспективе заменить среднемагистральную авиацию. Давайте узнаем, как конструктивные особенности обеспечивают продолжительное движение на больших скоростях, комфорт и безопасность пассажирам.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Как строят А380
Чем вреден фастфуд
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии