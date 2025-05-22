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5 минут назад
Юлия Трепалина
67

Зоологи объяснили, почему яд одних пауков сильнее других

4.2

Арахнофобия, или страх перед пауками, — одна из самых распространенных фобий. Люди боятся и испытывают неприязнь к этим членистоногим по множеству причин, в том числе из-за характерной внешности и возможности ядовитых укусов. Но токсичность пауков от вида к виду сильно разнится: если одни могут вызвать серьезные последствия, другие для человека неопасны. Недавно ученые постарались выяснить, с чем это связано.

Биология
# пауки
# ядовитые животные
# яды
черная вдова
Черные вдовы (Latrodectus) — род пауков из семейства тенетников (Theridiidae) / © Tom Sid, unsplash.com

Исследования, статью о котором опубликовал журнал Biology Letters, провела группа зоологов из Ирландского национального университета в Голуэе. Специалисты проанализировали яды свыше 70 разных видов пауков, чтобы понять, могут ли размеры их тела, виды добычи и способы охоты, в том числе с помощью паутины, объяснить вариации в силе токсичного «оружия».

Ученые установили, что питание пауков — один из важнейших факторов, влияющих на их яд. Если паук преимущественно охотится на насекомых, его яд чаще всего особенно эффективно убивает сверчков и мух, но слабее действует на другую добычу, например мелких млекопитающих.

По словам авторов научной работы, это объясняет, почему бразильский странствующий, или банановый паук, и черная вдова, в рацион которых входят мелкие млекопитающие, обладают более сильными ядами, представляющими угрозу и для людей. Те же виды, которые специализируются исключительно на беспозвоночных, например гигантский домовой паук, в процессе эволюции стали вырабатывать яды, «настроенные» на физиологию таких жертв, а не на человеческую.

Исследователи предполагали, что у видов, использующих для охоты паутину, яды слабее, поскольку в этом случае обездвиживать добычу в большей степени помогают сети. Однако подтверждений такой связи ученые не нашли, равно как и корреляции между размером и ядовитостью пауков.

Говоря о важности своей работы, зоологи подчеркнули, что она помогает лучше понять фундаментальные движущие силы эволюции ядов. Эти знания могут пригодиться при разработке новых типов лекарств на основе биомолекул из паучьих токсинов.

Ранее Naked Science сообщал, что яд бананового паука стал основой нового препарата от эректильной дисфункции, который уже спешно прошел первые клинические испытания. Ученые надеются использовать модифицированный паучий токсин и для лечения сексуальных нарушений у женщин.

Кроме того, в 2025 году российские специалисты в журнале Molecular Therapy описали анальгетический эффект пуротоксина-6 (PT6). Это пептид из яда паука томизуса Thomisus onustus, который ингибирует рецепторы P2X3: они участвуют в развитии многих болевых синдромов и хронического кашля. Пока что действие PT6 проверили in vitro и на мышиных моделях.

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Биология
# пауки
# ядовитые животные
# яды
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