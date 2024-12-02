Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
У сколопендр обнаружили способность менять токсичность яда
Ученые установили, что сколопендры вида Scolopendra morsitans, обитающие во многих частях земного шара, могут варьировать состав яда в зависимости от цели его использования — для нападения на добычу или для защиты от хищников. Открытие косвенно указывает, что яды других животных могут быть сложнее, чем ранее считалось.
Многоножки — большая группа членистоногих, включающая примерно 12 тысяч видов, в том числе сколопендр Scolopendra morsitans. Появившись на планете более 400 миллионов лет назад, эти существа одними из первых стали активно использовать яд для обездвиживания добычи — сверчков, тараканов и прочей мелкой живности. Однако сами многоножки тоже могут стать чьей-то жертвой, поэтому яд им нужен и для защиты.
Подробнее изучить токсичный «арсенал» S. morsitans решили ученые из Квинслендского университета (Австралия) в сотрудничестве с коллегами из Университета Осло (Норвегия). Их совместная статья недавно вышла в журнале Nature Ecology & Evolution.
Наряду с обычным способом получения яда, в котором его секрецию вызывали с помощью электростимуляции, исследователи применили еще один метод. Сколопендр заставляли жалить покрытую парафином пробирку, имитируя нападение на них. Последующие эксперименты и анализы токсинов показали, что собранный по-разному яд S. morsitans различался.
В частности, в опытах на сверчках оба яда приводили к параличу насекомых. В то же время, когда их испытали на лабораторной модели с использованием сенсорных нейронов позвоночных (крыс и мышей), выяснилось, что второй яд, который сколопендры вырабатывали в ситуации защиты, вызывал болевую реакцию в рецепторах.
Тогда ученые препарировали ядовитые железы и проанализировали остатки содержавшихся в них токсинов после тестов, в которых сколопендр побуждали атаковать добычу и защищаться от нападения. Жидкостная хроматография с тандемной масс-спектрометрией подтвердила, что секреция яда в оборонительных и хищнических целях приводила к изменению в составе токсинов.
В поиске механизмов, позволяющих S. morsitans управлять секрецией яда, исследователи сделали снимки их ядовитых желез под электронным микроскопом. В результате удалось обнаружить два вида секреторных клеток. У первых выделение веществ происходило при сжатии окружающих мышц, а вторые реагировали на химические сигналы гормонов и нейротрансмиттеров, таких как серотонин. За счет такой двухуровневой системы сколопендры могут избирательно активизировать различные сочетания токсинов и вырабатывать нужный тип яда в зависимости от ситуации.
По мнению ученых, подобная схема могла выработаться у многоножек в процессе эволюции как способ не оставаться уязвимыми после расходования яда, запасы которого восстанавливаются медленно. «Защитная» комбинация токсинов вызывает более болезненную реакцию, что позволяет отпугнуть других хищников в случае возможного нападения.
Комментируя новую работу изданию The New York Times, зоолог Мишель Дюгон (Michel Dugon) из Ирландского национального университета в Голуэе, который не участвовал в исследовании, заявил, что открытия коллег впечатляют и одновременно пугают.
Пока не известно, могут ли другие ядовитые животные менять состав «токсичных коктейлей». Тем не менее обнаруженная у сколопендр особенность означает, что данные многих прошлых исследований могут оказаться неполными, сказал ученый.
Последние полвека темпы развития науки снижаются. В быту это пока незаметно, потому что от фундаментального открытия до его реализации в технике проходят десятки лет. Но замедление длится слишком долго, то есть вскоре мы столкнемся с замедлением развития техники в целом. Naked Science решил дать перевод видео физика и популяризатора Сабины Хоссенфельдер на эту тему. Что же не так с современной наукой и можно ли что-то исправить?
«Легко ли женщине в астрофизике?», об этом мы спросили Елену Нохрину, доктора физико-математических наук, заведующего лабораторией фундаментальных и прикладных исследований релятивистских объектов Вселенной МФТИ. А еще расспросили о том, почему светится черная дыра и не схлопываются желтые карлики, есть ли другая жизнь во Вселенной и возможны ли «кротовые дыры» в космосе!
Группа астрономов изучила десятки панорамных снимков, сделанных марсоходом Curiosity в 2019 и 2021 годах, и заметила на них уникальное атмосферное явление. Перистые облака на большой высоте переливались красным, зеленым и синим цветами в лучах закатного Солнца. На Земле такие облака называют перламутровыми и на Красной планете наблюдают впервые. Ученые также обнаружили сезонность этих переливов.
Обсерватории постоянно улавливают «мигающие» радиосигналы из глубин Вселенной. Чаще всего их источниками оказываются нейтронные звезды, которые за это и назвали пульсарами. Но к недавно обнаруженному источнику GLEAM-X J0704-37 они, по мнению астрономов, отношения не имеют.
Под названием «космические лучи» скрывается не только свет, то есть фотоны, но и протоны, электроны и другие частицы. Все они летят к нам от звезд. Иногда ученые могут даже с уверенностью сказать, от каких именно. К примеру, в земную атмосферу постоянно врываются солнечные протоны. Недавно одна из обсерваторий уловила прибывшие на нашу планету электроны и позитроны с беспрецедентной энергией. Они точно «родом» не с Солнца, но у ученых есть предположения, откуда они могут быть.
Принято считать, что большой мозг, характерный для человека, появился как результат резких скачков развития от одного вида к другому. Однако ученые из Великобритании изучили самый большой в истории набор данных об окаменелостях древних людей и обнаружили, что эволюция мозга происходила по-другому.
Международная коллаборация физиков под руководством ученых из Йельского университета в США представила самые убедительные на сегодня подтверждения существования нового типа сверхпроводящих материалов. Доказательство существования нематической фазы вещества — научный прорыв, открывающий путь к созданию сверхпроводимости совершенно новым способом.
Многие одинокие люди считают, что окружающие не разделяют их взглядов. Психологи из США решили проверить, так ли это на самом деле, и обнаружили общую особенность у людей с недостаточным количеством социальных связей.
Обсерватории постоянно улавливают «мигающие» радиосигналы из глубин Вселенной. Чаще всего их источниками оказываются нейтронные звезды, которые за это и назвали пульсарами. Но к недавно обнаруженному источнику GLEAM-X J0704-37 они, по мнению астрономов, отношения не имеют.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Первый успешный полет Starship: к чему приведет революция в освоении космоса?
Таймырские мамонты дожили до бронзового века. Но почему не до наших дней?
Высадка в Нормандии: почему немцы не предотвратили операцию, хотя вполне могли?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии