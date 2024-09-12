Дикие гориллы и знахари Африки подсказали потенциальные источники новых лекарств

Совместное исследование ученых из Габона, Франции и Великобритании показало, что четыре африканских растения, которые поедают дикие гориллы, а местные лекари используют в рецептах народной медицины, обладают противомикробными и антиоксидантными свойствами.

В последнее время в научной литературе все чаще приводят свидетельства самолечения растениями человекообразных обезьян. Так, недавно приматологи впервые описали, как дикий орангутан обработал листьями лианы Fibraurea tinctoria рану на лице, после чего та довольно быстро затянулась.

В другом исследовании наблюдения за шимпанзе и результаты фармакологического анализа показали, что обезьяны осознанно искали и употребляли определенные растения ради их лекарственного действия. О новом примере такого рода ученые рассказали в свежей статье, вышедшей в журнале PLOS One.

Наблюдая за поведением западных равнинных горилл (Gorilla gorilla gorilla) в одном из национальных парков Габона в Центральной Африке, группа исследователей фиксировала растения, которые обезьяны употребляли. Затем ученые выяснили, какие лекарственные растения используют в местной народной медицине. Для этого опросили почти три десятка жителей близлежащей деревни, в том числе знахарей и травников.

Объединив полученные данные, специалисты получили список из четырех растений, которые применяли как в народной медицине, так и поедались гориллами. В него вошли хлопковое дерево (Ceiba pentandra), мириантус древовидный (Myrianthus arboreus), африканский тик (Milicia excelsa) и фиговые деревья (Ficus).

Фармакологические анализы коры перечисленных деревьев подтвердили их противомикробные и антиоксидантные свойства. В составе обнаружили фотохимические соединения с лекарственным действием, в том числе фенолы, алкалоиды, флавоноиды, танины и проантоцианидины.

Графическая схема проведенного исследования / © Yinda et al., PLOS One

Экстракты коры всех четырех растений показала антибактериальную активность в отношении как минимум одного штамма кишечной палочки (Escherichia coli) со множественной лекарственной устойчивостью. При этом кора хлопкового дерева оказалась «удивительно действенной» против всех протестированных штаммов E.coli.

Также экстракты растений проявили антиоксидантную активность и способность захватывать свободные радикалы — химические частицы, которые могут повреждать здоровые клетки.

С учетом результатов авторы исследования заключили, что рассмотренные растения — перспективные объекты для дальнейших исследований с целью создания новых препаратов. В частности, их экстракты могут лечь в основу более эффективных средств против бактериальных инфекций со множественной лекарственной устойчивостью.

Добавим, что примеры самолечения нередко встречаются и у других животных. Так, дроф заметили за поеданием растений с антипротозойными, глистогонными и противогрибковыми веществами. Наблюдения за дельфинами показали, что они намеренно трутся об определенные виды кораллов, чтобы справиться с грибковой инфекцией.

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