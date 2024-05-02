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14 минут назад
Александр Березин
22

Человекообразные обезьяны впервые обработали рану лекарственным растением

4.6

Получив ранение лица, взрослый дикий орангутан Ракус тщательно обработал его растением с анальгетическими, противовоспалительными и жаропонижающими свойствами. Ранее такое поведение животных ученые не отмечали. Авторы новой научной работы предположили, что подобные умения появились еще у общего предка людей и других человекообразных обезьян.

Биология
# видео
# медицина
# орангутаны
# человекообразные обезьяны
Орангутан Ракус вскоре после получения ранения лица / © Scientific Reports, Armas.

Приматологи из Германии и Индонезии летом 2022 года случайно наблюдали поведение взрослого самца орангутана после одного из боев за доминирование. Во время предполагаемой стычки он получил серьезное ранение лица, весьма опасное в экваториальном климате. Новая статья в журнале Scientific Reports рассказывает о том, как орангутан справился с ситуацией и что это означает для нашего понимания современных близкородственных видов.

Суматранские орангутаны — крупная человекообразная обезьяна, чьи самцы весят до 90 килограммов (самки вдвое менее массивны). У них достаточно сложный жизненный цикл: если самки становятся готовы к спариванию и рождению потомства уже в девять лет, то самцы проходят через что-то вроде сложного пубертатного возраста. Они предпринимают попытки спариваться с самками, когда рядом нет взрослых, полностью развитых, особей-самцов (последних они всеми силами избегают). Но, как правило, самки их отвергают, предпочитая более старших кавалеров.

Примерно в 15 лет (а иногда в 20) с самцом-подростком происходит быстрая перестройка: он приобретает вторичные половые признаки, такие как развитые валики-«щеки» по бокам лица и клыки. Заметно увеличивается мышечная масса.

В июне 2022 года группа приматологов в индонезийском заповеднике Гунунг-Лёсер услышала серию длинных криков. Обычно такие крики издают самцы, выясняющие, кто из них доминирует на той или иной территории. Через какое-то время исследователи увидели недавно ставшего полностью взрослым самца Ракуса. Ранее он попадал на камеры с 2009 года, а полное созревание завершил только в 2021-м и тогда же перестал избегать столкновений с другими взрослыми самцами.

Крики Ракуса, записанные исследователями

Вскоре после этого, 22 июня 2022 года, ученые увидели на правой щеке Ракуса свежую рану. Хотя на Суматре водятся тигры, в этом заповеднике они редки, да и атаковать суматранских орангутанов им сложно: те предусмотрительно крайне редко покидают деревья. Значит, ранение Ракус почти наверняка получил во время боя за доминирование с другим самцом. Авторы работы отметили, что в месте, где находился Ракус, образовался вакуум власти: взрослых доминирующих самцов не было, отчего этот орангутан и попытался сделать заявку на такой статус.

Раны в экваториальном климате легко инфицируются и гноятся, отчего даже небольшая царапина может стать причиной серьезных проблем и смерти. Ракус не позднее 25 июня 2022 года (наблюдения в деревьях затруднены и неизбежно прерывисты) начал поедать листья растения Fibraurea tinctoria, лианы, которую местное население называет акар-кунинг и активно использует в народной медицине, в том числе для обработки ран. В обычной жизни орангутаны не едят такие листья.

Затем Ракус перестал есть лиану и начал жевать, а потом наносил полученную при пережевывании массу на раны. Через небольшой период времени после начала применения Fibraurea tinctoria в районе раны показались какие-то летающие насекомые неизвестного вида.

Достаточно сложно сказать, были они привлечены раной или растением. Стоит отметить, что ранее шимпанзе в Габоне были замечены за обработкой ран неизвестным видом летающего насекомого, которого они для этого специально ловили и подносили к ране. Неясно, использовали ли Ракус насекомых в своих действиях сознательно. Но вскоре после нанесения им на всю поверхность раны пережеванных листьев лекарственного растения летающие насекомые пропали.

По словам ученых, ранее другие орангутаны были замечены за намазыванием частей своего тела растительной массой, полученной из растений, считающихся у местного населения лекарственными. Но тогда речь шла о втирании полученной массы в руки и ноги без каких-либо ранений, причем смысл операции так и остался неясным. Также известны отдельные устные свидетельства того, что шимпанзе вытирали кровь из свежих ран листьями, но о нанесении растительной массы на раны у них не было известно.

Из этого следует, что речь идет о первом достаточно сложно оспариваемом случае преднамеренной обработки животным своих ран с использованием лекарственных растений. Исследователи не смогли ответить на вопрос, научился ли Ракус этому от других орангутанов или пришел к этому сам. Однако на последующих видео его рана была лишена следов инфицирования и довольно быстро заросла: уже к августу от нее не осталось следов. Последовательность событий можно наблюдать на этом видео:

Суматранские орангутаны известны тем, что достаточно широко применяют различные мелкие деревянные орудия (до 30 сантиметров) для обработки растительной пищи (удаления жестких несъедобных волокон), в качестве зубочистки и для добычи термитов. Также были наблюдения того, как они используют оторванные крупные листья деревьев для укрытия от дождя.

Полноценное изучение их орудийной деятельности крайне затруднено, поскольку суматранские орангутаны не очень многочисленны и вне заповедников сторонятся людей. Даже в национальных парках слежение за ними с помощью камер серьезно осложняет плотная листва.

Авторы новой работы спекулятивно предположили, что сходные умения могли иметь общие предки людей, орангутанов, шимпанзе и горилл, еще до разветвления их эволюционного дерева. Проверить это предположение вряд ли возможно, но оно звучит достаточно логично.

Напомним, что первый зафиксированный случай применения антибиотиков (пенициллина) на сегодня связывают с неандертальцами, а не с людьми современного вида. Впрочем, неандертальцы по уровню развития были предельно близки к современным людям, что делает их сложно сопоставимыми с орангутанами.

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Биология
# видео
# медицина
# орангутаны
# человекообразные обезьяны
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