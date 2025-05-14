Шимпанзе из лесов Уганды показали, как зарождалась медицина

Обитающие в лесах Уганды шимпанзе используют лекарственные растения для обработки ран не только у себя, но и у своих сородичей. По мнению авторов новой работы, в которой задокументированы такие случаи, эти открытия проливают свет на эволюционные корни человеческой медицины.

В научной литературе ранее уже описывали самолечение диких шимпанзе растениями. Теперь появились данные, что эти человекообразные обезьяны оказывают подобную помощь и членам своих сообществ, причем не обязательно близким родственникам.

В исследовании, которое опубликовал журнал Frontiers in Ecology and Evolution, ученые во главе с антропологом Элоди Фрейманн из Оксфордского университета (Великобритания) поделилась результатами многомесячных наблюдений за двумя группами шимпанзе, живущими в лесу Будонго на севере Уганды. Специалисты также опирались на видеоматериалы проекта Great Ape Dictionary и свидетельства коллег, которые тоже сталкивались с таким поведением шимпанзе.

Ученые пояснили, что шимпанзе в природе часто травмируются в результате стычек, несчастных случаев или попадания в расставленные людьми ловушки. Отслеживая каждую из групп обезьян на протяжении четырех месяцев, исследователи зафиксировали 41 эпизод оказания помощи, в которой увидели прообраз человеческой медицины.

Приматы очищали раны пальцами либо вылизывали их, чтобы не только удалить загрязнения, но и, возможно, ускорить регенерацию за счет антимикробного действия слюны. Также шимпанзе прикладывали листья и кашицу из пережеванных растений, которые, как выяснилось, содержат целебные соединения. Кроме того, ученые наблюдали попытки личной гигиены: после спаривания шимпанзе вытирали листьями гениталии, а после дефекации — анус.

© Elodie Freymann

В 34 случаях животные заботились о себе, а еще в семи — о других членах группы, причем в четырех эпизодах обезьяны не были прямыми родственниками. По словам исследователей, эти примеры подтверждают свидетельства из других мест, говорящие о способности шимпанзе распознавать нужду или боль сородичей и целенаправленно приходить им на помощь даже при отсутствии близкородственной связи.

Ученые оговорились, что у представленной работы есть ряд ограничений. Хотя шимпанзе использовали растения в лечебных целях, необходимы дополнительные фармакологические анализы, которые бы подтвердили их конкретные лекарственные свойства и эффективность. Кроме того, зафиксированные случаи просоциального поведения были довольно редкими, поэтому пока не ясно, в каких обстоятельствах и почему шимпанзе оказывают такую помощь, а когда — нет. Ответы на эти вопросы авторы надеются найти в будущих исследованиях.

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