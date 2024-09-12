Проверьте проводку, фильтры и шины: эксперты ПНИПУ рассказали о подготовке автомобиля к зиме

С наступлением осени и зимы каждый автолюбитель сталкивается с необходимостью подготовки своего автомобиля к суровым погодным условиям. Это может значительно повысить безопасность на дороге и продлить срок службы транспортного средства. Ученые Пермского Политеха рассказали, какие шины лучше всего подходят для городской зимы и как понять, нужно ли покупать новый комплект, какие есть способы защитить кузов от ржавчины, где чаще всего портится проводка и что будет, если туда попадет вода, почему нужно сменить салонный фильтр перед наступлением зимы и каковы причины неработающей системы отопления.

Фрикционные шины или шипованные — какие лучше?

В России, в широтах Москвы и севернее от нее, Екатеринбурга, Перми и немного южнее, большинство водителей скажут, что выбирают шипованные шины Hakkapeliitta, изготовитель — Nokian Tyres. Сейчас вышла 10-я серия. Они отлично подходят, если всю дорогу разгоняться и тормозить по льду. Но, как правило, в современном городе таких дорог нет.

«А если сухой асфальт? Или снег, снежная каша? По результатам проведенных тестов, для таких условий лучше подходят другие модели. Эксперты журнала «Авторевю» в 2022 году опубликовали тест зимних шин размерности 215/60 R16. Вывод статьи: в топ-лиге «… с учетом комфортной и асфальтовой составляющей фрикционные шины Goodyear UltraGrip Ice 2 и Continental VikingContact 7 лучше элитных шипованных Nokian Tyres Hakkapeliitta 10Р».

Примерно такой же вывод независимых специалистов TyreReviews: резина Hakkapeliitta 10-ой серии не лучшая, а седьмая из девяти и единственная шипованная, взятая в качестве образца, хоть и стала лучшей в классе шипованных. Я считаю, что выбор автомобильных шин – это всегда компромисс, и в городских условиях умеренного климата стоит сделать выбор в сторону фрикционных моделей», — рассказывает Михаил Петухов, кандидат технических наук, доцент кафедры «Автомобили и технологические машины» Пермского Политеха.

Подробнее о сравнении шин можно узнать здесь. Благодаря статье читатель может самостоятельно изучить главные показатели условий для оценки преимуществ шин и понять особенность поведения на дороге зимних шин из класса лучших.

Как подгадать момент смены летней резины на зимнюю?

«Фрикционные шины неплохо работают уже при +10°C, и заметьте, что они лучше шипованных ведут себя на сухом асфальте, износ вполне приемлемый. Поэтому нет нужды подгадывать смену погоды, а когда приспичит, стоять в очередях, нервничать. Ориентируясь на климатические условия и похолодание, можно уже в ближайшее время перейти на зимние фрикционные шины, хотя до морозов еще далеко», — отмечает Михаил Петухов.

Можно ли старую зимнюю резину использовать в качестве летней?

«Этого делать нельзя. Зимняя шина мягкая, потому что используются специальные составы, поэтому тормозной путь для летнего асфальта значительно возрастает. Представьте кусочек сливочного масла, брошенный на горячую сковороду. При движении он теряет свой объем, растекаясь в виде жирного следа. Таким же образом поведут себя зимние шины при торможении на горячем от солнца асфальте», — объясняет Михаил Петухов.

Эксперт ПНИПУ добавляет, что правила не запрещают движение летом на зимних нешипованных шинах при остаточной глубине протектора до 1,6 миллиметра. Поэтому, если нет иного варианта, то ездить можно и так. Но нужно помнить, что запаса по тормозному пути для такого случая нет совсем. Гонять нельзя. Нужно двигаться в спокойном режиме, соблюдая увеличенную дистанцию.

Сколько сезонов можно проехать на одном комплекте шин?

«В нашей стране на законодательном уровне таких ограничений нет. Некоторые изготовители автомобилей рекомендуют менять шины по окончании срока службы. В стандартах на шины, как правило, действует гарантия пять лет. На боковине есть клеймо, где указывают обычно четыре цифры — неделю и год выпуска. Это важно знать при покупке, чтобы продавец не подсунул старую залежавшуюся шину. Резина со временем меняет свои свойства, причем не в лучшую сторону», — советует Михаил Петухов.

Главное ограничение в эксплуатации шин — остаточная глубина протектора. Для легковых автомобилей это 1,6 миллиметра. Для зимних шин — четыре, при использовании на обледеневшем или заснеженном дорожном покрытии. Также следует обратить внимание и на повреждения шин, в том числе каркаса – об этом написано в правилах.

Как спасти кузов от ржавчины?

«Металл кузова от воздействия внешних факторов защищает лакокрасочное покрытие (ЛКП). Главный враг автомобильного каркаса — это коррозия. Она бывает механическая (при взаимодействии деталей) и химическая (при контакте голого металла с кислородом). Поэтому основной способ защитить кузов от разрушения — это сохранить целостность покрытия», — рассказывает Ольга Иванова, ассистент кафедры «Автомобили и технологические машины» ПНИПУ.

В результате выпадения осадков, попадания камней, ДТП образуются сколы и пробития ЛКП. Это влечет оголение металла и его взаимодействие с окружающей средой — кислородом в воздухе, водой, реагентами и прочими агрессивными веществами. Тогда образуется небольшой участок коррозии (его еще называют «рыжик»), и объединение ржавеющих областей дает достаточно большую зону поражения покрытия. В таком случае становится необходим локальный ремонт элемента кузова.

Для защиты ЛКП используются полимерные покрытия, представляющие из себя тонкую пластичную пленку, которая наносится на сложные участки: крылья, капот, двери. Применяют также антикоррозионную защиту — на различные элементы кузова автомобиля как внешние, так и внутренние наносят специальные мастики. Опасные зоны деталей кузова можно покрыть антигравийными составами для защиты от попадания камней из-под колес других транспортных средств.

Еще одна профилактическая мера — оцинковка деталей и использование устройств катодно-протекторной защиты. Такие приспособления работают следующим образом: в качестве катода (электрода с отрицательным зарядом) используется корпус автомобиля, а анодом (положительным полюсом) выступают металлические конструкции, различные пластины и другие проводящие ток поверхности, включая влажное дорожное покрытие. Из-за разности потенциалов между защищаемой металлической поверхностью и анодом через цепь, образуемую влажным воздухом, проходит слабый ток. На аноде происходит процесс окисления, в результате которого освобождаются электроны. Постепенно окисляясь, пластинки с положительным зарядом разрушаются, в то время как износ корпуса авто, наоборот, замедляется.

«При первом обнаружении очага коррозии необходимо произвести полное устранение ее следов и восстановить структуру лакокрасочного покрытия на маленьком участке с использованием специальных грунтовок. Чтобы корпус автомобиля не ржавел, нужно периодически проводить его осмотр, не игнорировать мойку загрязненного кузова и использовать специальные защитные покрытия, даже воск, предлагаемый на практически всех автомойках», — советует Ольга Иванова.

Где чаще всего портится проводка?

Есть несколько причин выхода из строя электропроводки автомобиля. Во-первых, агрессивная влажная среда осенью и особенно зимой, когда используются противогололедные реагенты, может проникнуть к проводам и вывести их из строя. Во-вторых, механические повреждения кабелей и разъемов происходят от ударов, наезда на препятствия, ледяных глыб, камней и так далее. В-третьих, из-за повышенной вибрации, которая исходит от подвижных частей автомобиля, неровной дороги, в контактах появляются трещины, протирается изоляция.

«Еще один неблагоприятный фактор — отсутствие естественной регулярной вентиляции в скрытых участках конструкции авто. Там скапливается грязь, соли с дорог, вода. Об этом следует помнить владельцам, хранящим машину в подземных паркингах. Рекомендуется периодически мыть автомобиль не только снаружи, но и со стороны днища и ходовой части», — советует Дмитрий Беляев, старший преподаватель кафедры «Автомобили и технологические машины» Пермского Политеха.

От повреждений, окисления и коррозии в первую очередь портится внешняя проводка, проложенная на открытых участках кузова, ходовой части, под днищем автомобиля, в моторном отсеке. Больше всего неисправностей электропроводки встречается в системах управления двигателем, подвеской, тормозами, световыми приборами.

«Несмотря на наличие специальных уплотнителей, влага часто проникает в корпуса разъемных соединений, например, разъемы датчиков системы АБС, после чего внутри разъема довольно быстро разрушаются контакты. А вот электрические и электронные компоненты, находящиеся в салоне транспортного средства, гораздо меньше подвержены влиянию вредных внешних факторов», — отмечает Дмитрий Беляев.

Что будет, если на поврежденный участок проводки попадет вода?

Эксперт Пермского Политеха отмечает, что в электрической цепи бывает всего две серьезных неисправности — обрыв и короткое замыкание. Попадание влаги на оголенный контакт вызывает и то, и другое. При обрыве чаще всего перестает работать какая-либо система. Тяжелые последствия могут наступить, если это критически важная система, например, рулевого управления, тормозная и пассивной безопасности (куда входят подушки и преднатяжители ремней безопасности) и так далее. Водителю не добавят оптимизма вышедшие из строя в дождь стеклоочистители или потухшие ночью фары.

«Если наступает короткое замыкание, то может произойти оплавление, даже возгорание проводки и пожар, что опасно для жизней водителя, пассажиров и окружающих. Заводы-изготовители применяют специальные предохранители для исключения чрезвычайных ситуаций, которые все равно порой возникают. Поэтому владельцы автомобилей должны своевременно обслуживать транспортные средства, чтобы пользоваться ими комфортно и безопасно», — добавляет Дмитрий Беляев.

Почему может не работать система отопления в машине?

«Проблемы системы отопления салона становятся особенно актуальными с понижением температуры окружающего воздуха. Если же температура в салоне автомобиля не поднимается, на это может быть несколько причин. Во-первых, недостаток охлаждающей жидкости может привести к недостаточному обогреву салона. Антифриз в автомобилях передает тепло в механизмах и системе охлаждения двигателя. Это позволяет поддерживать оптимальную температуру, предотвращая перегрев двигателя и других компонентов автомобиля», — объясняет Никита Кузнецов, кандидат технических наук, доцент кафедры «Автомобили и технологические машины» Пермского Политеха.

Во-вторых, неисправность термостата двигателя. В автомобилях он позволяет быстро нагреть двигатель до рабочей температуры и обеспечить прогрев салона в холодное время года. В системе охлаждения двигателя термостат автоматически регулирует поток антифриза, открывая и закрывая большой контур охлаждения.

В-третьих, если водяной насос двигателя или дополнительный электрический насос не работают, то охлаждающая жидкость не будет циркулировать по системе. Теплый воздух также может не поступать в салон из-за засорения радиатора отопителя, а также при неисправности приводов заслонок внутри его блока — во втором случае в салон будет дуть всегда только горячий или только холодный воздух.

Уровень антифриза может снижаться из-за нарушения герметичности системы. Чтобы предотвратить протечку, а также выявить и вовремя устранить неисправности системы отопления автомобиля, важно систематически проходить техосмотр.

Почему перед зимой нужно поменять салонный фильтр?

Салонный фильтр — деталь системы вентиляции салона, которая препятствует проникновению в салон мелких частиц, грязи, сажи, пыли и неприятных запахов. Со временем, как и прочие фильтра в автомобиле, салонный фильтр забивается. Рекомендуемый срок его замены — каждые 15-30 тысяч километров пробега или раз в год. Но если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях с повышенной загрязненностью воздуха, то замена может потребоваться чаще. Рекомендуется фильтр менять перед зимой, так как лето это сезон наибольшей концентрации пыли в воздухе.

«Что будет, если не менять фильтр вовремя? Снизится качество воздуха в салоне: загрязненный фильтр не сможет эффективно задерживать пыль, грязь, загрязнения и аллергены. Он также помешает нормальной циркуляции воздуха, что ухудшит работу системы вентиляции и обогрева салона. При определенных обстоятельствах пыль может забивать соты радиатора отопителя. В этом случае радиатор будет греть хуже, зимой салон автомобиля не прогреется до комфортной температуры, а также возможно запотевание стекол изнутри», — рассказывает Никита Кузнецов.

Из-за чего еще запотевают стекла?

У отопителя салона в автомобиле есть два режима — основной предполагает забор воздуха с улицы, а режим рециркуляции – забор воздуха из салона и его повторную подачу по кругу. Если при выключенном кондиционере запущен режим рециркуляции, то влага будет циркулировать в салоне непрерывно и конденсироваться на стеклах.

«Автоматическое включение кондиционера при обдуве лобового стекла сделано для того, чтобы во влажную погоду дуть на стекла сухим воздухом, а не влажным. Также бывают ситуации, когда при отрицательной температуре воздуха, водители направляют теплый воздух только в ноги. Появляется проблема — из-за таких настроек отопителя стекла практически не обдуваются теплым воздухом. Снаружи они обдаются холодом и моментально затягиваются конденсатом. Во влажную погоду рекомендуется выключать режим рециркуляции и включать кондиционер во время движения автомобиля, чтобы стекла не запотевали – если это не помогает, то вероятно кондиционер не работает», — отмечает Никита Кузнецов.

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ПНИПУ 792 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.