Ученые представили свидетельства самолечения диких шимпанзе растениями

Дикие шимпанзе поедают части деревьев и травы с лекарственными свойствами в целях самолечения. К такому выводу пришли ученые по результатам наблюдений за приматами в природе и последующего анализа употребляемых ими растений.

Рацион диких шимпанзе включает самые разные растения. Некоторые из них бедны питательными веществами, но содержат соединения, способные лечить болезни или ослаблять их симптомы.

Однако занимаются ли шимпанзе самолечением, целенаправленно отыскивая лекарственные растения, помогающие при определенных состояниях? Или они просто пассивно употребляют растения, которые случайно оказываются целебными? Свидетельства первого приводятся в свежем исследовании, вышедшем в журнале PLOS One.

Международная команда специалистов во главе с Элоди Фрейманн (Elodie Freymann) из Оксфордского университета (Великобритания) пронаблюдала за двумя сообществами диких шимпанзе в лесном заповеднике Будонго в Уганде (Восточная Африка). Кроме того, ученые исследовали потенциально лекарственные растения, которые обезьяны поедали. Для этого в заповеднике собрали образцы 13 видов деревьев и трав, из которых изготовили более 50 растительных экстрактов. Затем с помощью фармакологического анализа их проверили на биологическую активность и наличие противовоспалительных и антибиотических свойств.

Среди рассмотренных были растения, не входящие в обычный рацион шимпанзе, но которые, судя по наблюдениям, поедали больные или раненые животные. Также в анализ включили растения, упомянутые в прошлых исследованиях как употребляемые шимпанзе из-за предполагаемого лечебного действия.

В результате выяснилось, что 45 растительных экстрактов (88% от общего числа) подавляли рост бактерий, а 17 (33%) обладали противовоспалительными свойствами. Так, экстракт из сухой древесины тропических деревьев рода альстония (Alstonia boonei) показал сильнейший антибактериальный эффект, активность против золотистого стафилококка (Staphylococcus aureus) и способность подавлять воспаление.

Мощным противовоспалительным действием также обладают кора и смола африканского красного дерева хайя антотека (Khaya anthotheca) и листья многолетнего папоротника Christella parasitica. Исследователи наблюдали, как самец шимпанзе с сильно поврежденной рукой нашел и стал поедать листья такого папоротника. Вероятно, это помогло уменьшить боль и отек от раны.

Примеры употребления шимпанзе рассмотренных в исследовании растений / © PLOS One, Elodie Freymann et al.

Другую обезьяну, страдавшую паразитарной инфекцией, заметили за поеданием коры африканского растения Scutia myrtina семейства крушиновых (Rhamnaceae). Исследователи предположили, что шимпанзе могут применять его в качестве противоглистного средства.

Таким образом, наблюдения за поведением обезьян совместно с результатами фармакологических исследований подтверждают, что шимпанзе осознанно ищут и употребляют определенные растения ради их лекарственного действия.

Авторы исследования также отметили, что их открытия важны не только для изучения шимпанзе, но будут полезны и людям. Растения из заповедника Будонго могут помочь в разработке новых, более эффективных препаратов против устойчивых к антибиотикам бактерий и хронических воспалений.

Ранее приматологи из Германии и Индонезии рассказали о применении диким орангутаном листьев лианы Fibraurea tinctoria для обработки раны на лице, которая впоследствии довольно быстро заросла.

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