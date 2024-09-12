Орбиты нерегулярных спутников Солнечной системы изменились миллиарды лет назад из-за пролета звезды

Результаты компьютерного моделирования показали, что звезда, которая миллиарды лет назад пролетела мимо Солнечной системы, изменила траекторию нескольких тысяч транснептуновых объектов. Пролет звезды, по предположениям ученых, проходил на расстоянии примерно 16,5 миллиарда километров от Солнца.

Группа астрофизиков из Исследовательского центра Юлиха (Германия) и Лейденского университета (Нидерланды) выяснила, что миллиарды лет назад пролет звезды вблизи Солнечной системы заставил транснептуновые объекты, образующие пояс Койпера, изменить траекторию своего движения. Результаты исследования опубликованы в журнале Astrophysical Journal Letters.

Авторы предположили, что примерно 3000 небесных тел выбросило к Солнцу и во внутреннюю часть звездной системы, где их захватили гравитационные поля Юпитера и Сатурна, превратив в спутники. Чтобы изучить влияние звездного пролета на объекты, вращающиеся за орбитой Нептуна, исследовательская группа провела тысячи компьютерных симуляций.

«Когда мы думаем о Солнечной системе, то полагаем, что она заканчивается на самой удаленной из известных планет — Нептуне. За его пределами, однако, перемещаются тысячи небесных тел. Есть подозрения, что существуют десятки тысяч объектов диаметром более 100 километров», — рассказала Сюзанна Пфальцнер, астрофизик из Исследовательского центра в Юлихе и ведущий автор нового исследования.

Гипотетический пролет звезды, масса которой, по оценкам, составляет приблизительно 0,8 солнечной массы, объясняет необычные орбиты нерегулярных спутников Солнечной системы. Транснептуновые объекты, как отметили астрофизики, «наклонены относительно общей плоскости орбит других планет».

Пролет звезды проходил на расстоянии, которое примерно в 110 раз больше расстояния между нашей планетой и Солнцем и до четырех раз меньше расстояния до Нептуна. Новые результаты также объясняют разные типы спутников у планет Солнечной системы.

Отметим, что современные астрономические инструменты наряду с компьютерным моделированием позволяют ученым вычислять орбиты даже очень удаленных от Солнца небесных тел, таких как карликовая планета Седна, открытая в 2003 году.

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