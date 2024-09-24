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4 минуты назад
Андрей Папиш
7

Десять лет ежедневных наблюдений показали, что западные гориллы круглый год едят оленьи трюфели

4.2

Группа приматологов наблюдала за поведением четырех групп западных равнинных горилл в Республике Конго и выяснила, что этот подвид приматов тоже питается грибами. Причем с завидной регулярностью, которую ранее не фиксировали: некоторые группы ели трюфели круглый год. Специалисты изучили сотни видеозаписей и попытались объяснить такое необычное поведение горилл.

Биология
# гоминиды
# гориллы
# грибы
# Конго
# питание
# приматы
# трюфели
# человекообразные обезьяны
Западная горилла
Несмотря на внушительные размеры горилл (самцы нередко вырастают до 150 килограммов в весе), эти приматы преимущественно растительноядные, питаются листьями, побегами, корой и, как недавно выяснили приматологи, трюфелями / ©️ Wikimedia Commons, Byekwaso Blasio.

Рацион больших человекообразных обезьян разнообразен. Так как их естественная среда обитания — тропики, основную часть рациона, например, орангутанов составляют фрукты. Шимпанзе более всеядны: в пищу годятся как сладкий инжир, листья, так и насекомые, мясо птиц и других обезьян поменьше. Их близкие родственники бонобо, которых раньше называли карликовыми шимпанзе, растительноядные и предпочитают фрукты, стебли и листья деревьев и кустарников.

Гориллы, хоть и гораздо внушительнее бонобо (масса самца гориллы нередко превышает 150 килограммов, в то время как у «человекообразных хиппи» достигает всего 40-50 килограммов), тоже питаются преимущественно растениями. Эти мускулистые приматы поедают молодые побеги, кору, листья и, как иногда замечали приматологи, грибы.

Вообще, такие «продукты» порой едят многие виды обезьян, но в целом грибы можно назвать факультативной пищей. Данных о микофагии относительно мало, а у западных горилл вовсе не фиксировали такого поведения.

Симбиотический жизненный цикл гриба Elaphomyces labyrinthinus. Трюфели — это подземные грибы, образующие симбиоз с растениями. В данном случае западные равнинные гориллы помогают в распространении оленьих трюфелей / © Primates, Gaston Abea et al., 2024

Восполнить этот пробел удалось приматологам из Республики Конго, Бельгии и США. Они провели длительное исследование в лесах Ндоки, где наблюдали за тем, как гориллы царапали почву в поисках какой-то еды. Помимо видеофиксации, ученые провели ряд анализов, чтобы идентифицировать выкопанные грибы. Результаты научной работы представлены в журнале Primates.

Ежедневные наблюдения проводили с 2014 по 2023 год, по восемь-девять часов в сутки. Исследователи следили за четырьмя группами западных равнинных горилл Gorilla gorilla gorilla, отмечая их местоположение, все случаи приема пищи (включая царапание почвы), а также то, какую именно еду употребили приматы. Какие-то случаи исследователи снимали на камеру (всего набралось 183 записи), а после того, как гориллы поискали пропитание в земле, ученые приходили осматривать эти места самостоятельно.

Там в подстилке из листьев, почвы и корней приматологи нашли трюфели. С двух участков они собрали 20 образцов, чтобы потом провести молекулярный анализ и определить видовую принадлежность гриба — это были оленьи трюфели (Elaphomyces labyrinthinus).

Добычу трюфелей у четырех групп горилл зафиксировали в 1052 днях наблюдений (всего суммарно на группы пришлось 6430 дней наблюдений). Самой грибоядной оказалась группа Бука — они искали трюфели 712 дней из общих 1708 (41,7%). Эти же животные тратили в несколько раз больше времени на поиск грибов, чем другие группы, и питались ими круглый год.

Самка западной равнинной гориллы по имени Жанна царапает почву. Как видно на фото вверху, просеивание почвы происходит, когда горилла использует руки для того, чтобы поднять и отодвинуть лесную подстилку, обнажая лежащие под ней почву, корни и искомые объекты (например, оленьи трюфели), заложенные там. Приматологи определяли кормпжку как успешную, когда горилла прекращала царапать почву и подносила руку, которой рылась, ко рту (нижнее фото). Важно отметить, что пальцы руки сжаты вместе так, что держат небольшой круглый предмет / © Primates, Gaston Abea et al., 2024

Как отметили авторы статьи, лучше всего трюфели искали взрослые особи. В частности, на видеозаписях часто встречались зрелые самка Мапасса и самец Бука: они рылись в земле в среднем по две с небольшим минуты. Такую активность в поисках грибов, которую не наблюдали, например, у горных горилл, специалисты объяснили тем, что территория этих приматов пересекается с благоприятной средой для роста трюфелей.

Примечательно, что группа Лойи с 2014 по 2022 год редко рылась в почве в поисках грибов, но все поменялось в 2022-м, когда сменился лидер. Либо, как предположили приматологи, перемены обусловлены доступностью ресурсов (просто грибов стало больше или другой пищи — меньше), либо гориллы подсмотрели у кого-то такое поведение и сами стали царапать землю в поисках еды.

Значимость этого вида пищи для западных горилл подчеркивает особое положение тропических лесов Республики Конго. Деревья Gilbertiodendron dewevrei, которые в некоторых природоохранных комплексах занимают до трети видового разнообразия, в регионе Ндоки, где проходило исследование, растут уже целые тысячелетия. Несколько предыдущих исследований подтвердили, что оленьи трюфели и другие грибы, растущие на древесных корнях, влияют на благополучие лесов G.dewevrei. А приматы помогают их распространять.

Поэтому исследователи рекомендовали менеджерам заповедников не возводить туристическую инфраструктуру в местах добычи трюфелей, чтобы не мешать гориллам добывать пищу.

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Биология
# гоминиды
# гориллы
# грибы
# Конго
# питание
# приматы
# трюфели
# человекообразные обезьяны
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