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В СПбГУ исправили таксономическое положение горных муравьев из Китая
Палеомирмекологи Санкт-Петербургского государственного университета совместно с коллегами из Китая проанализировали муравьев, найденных в китайских горах, и определили, что они относятся к роду Myrmica, широко распространенному в Евразии, а не к роду Manica, как считали авторы, ранее описавшие этот вид.
Результаты исследования опубликованы в научном журнале Ecologica Montenegrina. Более года назад специалисты кафедры прикладной экологии Санкт-Петербургского университета нашли в кусочке янтаря из Калининграда муравья рода Manica, ранее встречавшегося только в горах Европы, Кавказа, Северной Америки и Японии. Возраст находки, как отметили ученые Университета, около 33,9–37,8 миллиона лет — это самый древний и первый известный ископаемый вид этого рода.
После проведенного исследования к ученым СПбГУ обратились коллеги из Сычуаньского университета (Китай), нашедшие похожих муравьев в китайских горах Гунгашань и Эмэйшань. Они предположили, что находка является еще одним представителем вида Manica, описанного палеомирмекологами Санкт-Петербурского университета.
В это же время другая группа китайских исследователей провела независимый анализ материала из тех же мест, в результате чего был описан новый вид муравьев — Manica shanyii.
«С биогеографической точки зрения это интригующее открытие, поскольку все современные виды из этого рода являются горными муравьями. Причем три вида были найдены в Северной Америке, один вид в Европе и на Кавказе, и еще один — в горных районах Японии», – рассказал первый автор исследования, ассистент кафедры прикладной экологии СПбГУ Дмитрий Жарков.
Специалисты Санкт-Петербургского университета сравнили таксономические признаки объекта с другими видами Manica и родственным родом Myrmica. Современные виды муравьев из рода Myrmica в Центральной и Юго-Восточной Азии (Гималаи, южный Китай, Мьянма, Таиланд, Вьетнам и Тайвань) демонстрируют разнообразную морфологию. Причем, эти виды чаще всего эндемичны, то есть имеют небольшой ареал распространения. Кроме того, муравьи рода Myrmica из этих мест имеют множество плезиоморфий — некоторых характерных признаков, унаследованных от общего предка и имеющихся у всех представителей вида. К ним относится, например, мезонотальный шов, который, разделяет переднюю и среднюю часть грудного отдела насекомого.
Как оказалось, объект исследования не имел ни одного из ярко выраженных признаков рода Manica. Это позволило ученым СПбГУ перенести ранее обозначенный Manica shanyii в род Myrmica, в результате чего находка стала называться Myrmica shanyii.
Таким образом, Myrmica shanyii — третий вид Myrmica, который имеет очень короткие шипы на груди. Причем, один из двух других таких видов — ископаемая Myrmica paradoxa из Биттерфельдского янтаря, имеет возраст около 33,9–37,8 миллиона лет. Второй вид — Myrmica inermis — также был описан совсем недавно на территории провинции Юньнань. Исследователи считают, что эти находки открывают новые горизонты для определения филогенетического положения новых видов муравьев.
Палеомирмикологи СПбГУ имеют большой опыт исследований ископаемых муравьев. Помимо работы с родом Manica, они опровергли «открытие» американскими учеными древнейшего муравья-кочевника возрастом 40 млн лет, а также подтвердили наличие социального поведения у муравьев 40 миллионов лет назад.
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