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Психиатры выявили биологический маркер суицидальных мыслей
Медики из США обнаружили, что мысли о самоубийстве связаны с дисфункцией одной из областей головного мозга. Исследователи также предложили недорогой способ контролировать психическое состояние людей из группы риска.
Суицидальные мысли повышают вероятность попыток самоубийства, в связи с чем необходимо вовремя выявлять и устранять их, нормализуя психическое здоровье пациентов. Недавние исследования показали, что женщины с тяжелым предменструальным синдромом сводят счеты с жизнью в два раза чаще, а причиной суицидального поведения у подростков назвали проблемы с выражением чувств, ощущение себя обузой для окружающих, и критику со стороны родителей или опекунов.
Психиатры ранее отмечали, что мысли о самоубийстве связаны с дисфункцией ряда нейронных сетей головного мозга. Однако эти данные авторы соответствующих научных работ получили с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (ФМРТ). Из-за высокой стоимости этот метод не получится использовать как клинический инструмент, позволяющий оценить риск попыток покончить с собой.
Специалисты из Техасского университета и Национального института психического здоровья (оба — в США) опробовали электроэнцефалографию (ЭЭГ) в качестве метода, позволяющего выявить суицидальные мысли, и обнаружили новый биомаркер. Научную статью с результатами эксперимента опубликовал Journal of Psychiatric Research.
В исследовании участвовали 111 добровольцев в возрасте от 10 до 26 лет. У каждого из них в анамнезе или на момент проведения эксперимента было депрессивное или биполярное расстройство. Помимо ЭЭГ, добровольцы прошли всестороннюю психиатрическую экспертизу.
У тех, чьи результаты тестирования на суицидальные мысли во время психиатрической экспертизы оказались положительными, выявили дисфункцию нейронной сети, которая отвечает за режим работы мозга по умолчанию. По мнению авторов исследования, эта особенность может быть биологическим маркером повышенного риска самоубийства, а ЭЭГ — новым точным и при этом доступным методом, позволяющим его обнаружить.
Понимание нейробиологических основ суицидальных мыслей и маркеров, которые сигнализируют об их наличии, позволит врачам своевременно определять пациентов с повышенным риском самоубийства. У исследователей же появится возможность разработать эффективные меры предотвращения суицидального поведения и борьбы с ним.
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