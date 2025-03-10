Ученые раскрыли причины суицидальности музыкантов

Артисты, работающие в популярных музыкальных жанрах вроде рока, хеви-метала и других, — одна из самых подверженных самоубийствам профессий. Подтверждающую это статистику из разных стран представили ученые из США и Великобритании в новом исследовании. Специалисты также рассмотрели факторы, повышающие риск суицидов в музыкальной индустрии, и призвали активизировать меры по его снижению.

Цифры, приведенные в исследовании, рисуют мрачную картину. В Великобритании с 2011 по 2015 год музыканты, актеры и работники развлекательной индустрии вошли в топ-5 профессий с самым высоким риском самоубийств. Для мужчин в этой категории уровень суицидов был на 20% выше среднего по стране, а для женщин — на 69%.

Еще тревожнее ситуация в Соединенных Штатах. По данным одной из прошлых научных работ, в 2021 году мужчины-музыканты вышли на третье место по числу суицидов в стране с результатом 138,7 случая на 100 000 человек. Выше показатели были только среди персонала на лесозаготовках (161,1) и ученых в агросекторе (173,1). Для сравнения, общий уровень самоубийств в США в 2022 году составил 14,2 случая на 100 тысяч человек. Женщины, занятые в сфере искусства и развлечений, лидировали по числу суицидов в 2012, 2015 и 2021 годах.

Проблема актуальна и в других странах. Например, опросы в Австралии показывали, что мысли о самоубийстве посещают работников индустрии развлечений, охватывающей музыкантов, в шесть раз чаще, чем характерно в среднем для населения. В Южной Корее за последние годы несколько молодых артистов, выступающих в жанре K-pop, свели счеты с жизнью. Среди них — 25-летний певец Мунбин, 28-летняя актриса и певица Ку Хара, певица, модель и актриса Солли и другие.

Эта печальная статистика может быть неполной, поскольку не все подобные смерти музыкантов относят к суицидам. Например, гибель британской певицы Эми Уайнхаус сочли алкогольным отравлением, несмотря на явные признаки депрессии у нее и показания врача о склонности артистки к суициду. Ученые допускают, что многие самоубийства музыкантов могут ошибочно принимать за ненамеренную передозировку психоактивных веществ или несчастные случаи.

Авторы нового исследования также отметили, что в обществе сложился стереотип о склонности творческих личностей к душевным метаниям, страданиям и ранней смерти. Также некоторые склонны романтизировать суицидальные наклонности артистических натур. Трагедии, вроде тех, что произошли с Куртом Кобейном из группы Nirvana, солистом Linkin Park Честером Беннингтоном и звездами K-pop, широко освещали в СМИ, но их системные причины обсуждали мало.

Исследователи видят за подобными суицидами конкретные факторы. Работа в музыкальной индустрии связана с хроническим стрессом, ненормированным графиком и финансовой нестабильностью. Также артисты часто подвергаются психологическому давлению со стороны фанатов и продюсеров. Многие музыканты страдают депрессией и пытаются заглушить стресс алкоголем или наркотиками, что повышает риск передозировок — случайных или намеренных. Кроме того, когда творческая карьера становится смыслом жизни, неудачи в ней могут восприниматься как катастрофа и приводить к срывам.

Авторы новой работы — британский социолог Джордж Масгрейв, сам имеющий отношение к музыке, и американский психолог Дориан Лэмис — призвали представителей музыкальной отрасли признать проблему и усилить работу по психологической поддержке артистов. Статья об исследовании вышла в журнале Frontiers in Public Health.

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