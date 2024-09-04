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11 минут назад
Юлия Трепалина
36

Ученые уточнили совет не смотреть в экраны гаджетов за два часа до сна

4.1

Для поддержания гигиены сна рекомендуется за два часа до ночного отдыха ограничить пребывание перед экранами устройств. Однако недавний эксперимент новозеландских исследователей с участием подростков показал, что не все экранное время перед сном плохо влияет на его качество. Ученые считают, что существующие рекомендации имеет смысл скорректировать.

Медицина
# гигиена сна
# качество сна
# продолжительность сна
# экранное время
# электронные устройства
Симпсон с гаджетом
© Кадр из американского мультсериала «Симпсоны» / © 20th Television

Смартфоны, планшеты и другая электроника прочно вошли в повседневную жизнь современных людей. Неудивительно, что вечерами дети проводят с гаджетами существенную часть времени. Поэтому совет не находиться у экранов два часа перед сном для многих может оказаться неподходящим и трудновыполнимым.

Группа специалистов в области медицины и здравоохранения из Университета Отаго (Новая Зеландия) решила проверить, насколько экранное время перед сном влияет на продолжительность и качество ночного отдыха у подростков. Статью об этом исследовании опубликовал журнал JAMA Pediatrics.

Ученые привлекли 85 детей 11-14 лет, чьи родители согласились на их участие в эксперименте. На протяжении недели подростки носили нательные камеры на груди за три часа до сна и до момента, когда ложились в кровать.

Дополнительно в их спальнях установили камеры с инфракрасным датчиком, чтобы отслеживать, сколько времени подростки проводили перед экранами уже в постели. Также в течение исследования дети носили актиграфы — похожие на наручные часы устройства, с помощью которых ученые измеряли продолжительность их сна.

Оказалось, что практически все участники, за исключением одного, пользовались устройствами с экранами в течение двух часов, прежде чем пойти спать. Более половины делали это, находясь в постели, а треть — уже после того, как попытались заснуть.

В достаточном объеме данные предоставили 79 детей — 32 девочки и 47 мальчиков. Проанализировав результаты их замеров, ученые обнаружили, что экранное время за два часа до сна практически не влияло на то, сколько подростки потом спали. Однако выяснилась, что качество сна ухудшалось, если участники пользовались устройствами уже в постели. По словам авторов эксперимента, это мешало им заснуть, из-за чего длительность сна сокращалась.

Сильнее всего сон страдал, если подростки, находясь в кровати, играли на устройствах в игры или пользовались сразу несколькими гаджетами, переключаясь с одного на другой. Каждые лишние 10 минут перед экраном в таком режиме сокращали продолжительность сна в ту ночь почти на такой же временной отрезок.

Новые результаты расходятся с распространенным мнением о том, что пользование гаджетами перед ночным отдыхом всегда плохо отражается на его качестве. Негативное влияние экранного времени на сон состоит скорее в том, что отодвигается момент засыпания, а не в каком-то прямом вреде из-за синего света от экранов или интерактивного взаимодействия с гаджетами, пояснил один из исследователей доктор Брэдли Броснан (Bradley Brosnan).

По мнению ученых, следует учитывать существующие реалии, в которых экранное время играет значительную роль в вечернем распорядке подростков. Специалисты не видят смысла ограничивать любое взаимодействие детей с устройствами за два часа до сна, а советуют применять более «тонкий» подход. Например, можно постараться сократить время или отказаться от использования гаджетов в постели. Внесение таких поправок в рекомендации по гигиене сна сделало бы их более выполнимыми и соответствующими жизни, заключили медики.

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Медицина
# гигиена сна
# качество сна
# продолжительность сна
# экранное время
# электронные устройства
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