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8 минут назад
Юлия Трепалина
22

Больничные клоуны помогли детям быстрее выздороветь

4.9

Общение с больничными клоунами способно сократить время госпитализации детей с пневмонией. Это показало недавнее исследование израильских медиков, результаты которого представили на проходящем в Австрии конгрессе Европейского респираторного общества (European Respiratory Society, ERS).

Медицина
# больница
# госпитализация
# дети
# клоуны
# пневмония
# юмор
Клоун в больнице
Общение с больничными клоунами способно уменьшить время госпитализации детей с пневмонией / © Tobias Kleinschmidt, dpa

Больничная клоунада — специальный метод социально-психологической реабилитации детей в больницах с элементами смехотерапии, арт-терапии и игротерапии. Подготовленные для работы в медучреждениях клоуны дарят положительные эмоции, помогают уменьшить боль, снять тревогу и стресс у маленьких пациентов и членов их семей во время лечения.

Среди описанных в научной литературе положительных эффектов больничной клоунады — улучшение психологического и эмоционального состояния, снижение частоты приема седативных и обезболивающих лекарств. Вместе с тем влияние этого метода на детей, проходящих в больнице лечение от пневмонии, ранее отдельно не рассматривали. Группа врачей из Израиля решила изучить этот вопрос, поскольку приобретенная пневмония — одна из ведущих причин госпитализации несовершеннолетних в мире.

В рамках представленной работы медики наблюдали за 51 ребенком в возрасте от двух до 18 лет, которые оказались в больнице из-за воспаления легких. Часть пациентов проходили стандартное лечение, а часть дополнительно к этому общались с медицинскими клоунами из проекта «Врач мечты» (The Dream Doctors Project). Они навещали детей дважды в день по 15 минут в течение первых 48 часов госпитализации. Клоуны применяли различные техники для расслабления пациентов, в том числе музыку, пение и психотерапевтический метод символдрамы. Кроме того, они побуждали детей вернуться к самостоятельному приему пищи и питья.

Сопоставив информацию о течении болезни у пациентов, исследователи обнаружили, что дети из группы клоунотерапии проводили в больнице в среднем почти в 1,5 раза меньше времени: 43,5 часа против 70 часов у пациентов, которые получали только стандартное лечение. Также у первых был короче курс внутривенного введения антибиотиков: два дня против трех у контрольной группы.

Кроме того, медики отметили у участников из группы клоунотерапии более низкие показатели частоты дыхания, сердцебиения и маркеров воспаления.

«Хотя применение больничной клоунады нестандартизованно, мы считаем, что она помогает снимать стресс и тревогу, облегчает психологическую адаптацию к больничной среде, побуждает пациентов придерживаться плана лечения, в том числе соблюдать режим приема пероральных антибиотиков и жидкостей. Все это, в свою очередь, способствует более быстрому выздоровлению детей», — прокомментировала результаты доктор Карин Яакоби-Биану (Yaacoby-Bianu), одна из авторов исследования.

Она добавила, что смех и юмор могут также напрямую улучшать физиологическое состояние за счет снижения частоты дыхания и сердцебиений, уменьшения задержки воздуха, воздействия на гормональный уровень и иммунную функцию.

Израильские медики продолжают исследовательский проект. В новых работах они хотят рассмотреть, как больничная клоунада воздействует на течение других болезней, чтобы выяснить, где этот метод может быть наиболее эффективным.

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Медицина
# больница
# госпитализация
# дети
# клоуны
# пневмония
# юмор
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