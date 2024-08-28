У кошек и собак обнаружили тревожный уровень устойчивых к антибиотикам бактерий

Анализ данных ветеринарных клиник в Германии выявил существенную долю антибиотикорезистентных изолятов кишечной палочки в биологических пробах домашних собак и кошек. Результаты встревожили специалистов из-за риска передачи таких бактерий от животных-компаньонов к контактирующим с ними людям.

В исследовании, статья о котором недавно вышла в журнале PLOS One, группа ученых под руководством специалистов Института ветеринарной эпидемиологии и биостатистики Германии при Свободном университете Берлина проанализировала результаты тестов на чувствительность к противомикробным препаратам у домашних питомцев.

Данные более чем 175 тысяч проб, включая мазки из ран и кожи, мазки или смывы из дыхательных и половых путей, образцы крови и мочи животных, взятые в 2019-2021 годах, предоставили почти 3500 ветклиник. Это треть всех учреждений такого рода в Германии.

Исследователи оценили 25 491 выявленный штамм кишечной палочки E. coli на устойчивость к ряду антибиотиков, в том числе к цефалоспоринам третьего поколения, таким как цефовецин. В ветеринарии его используют при инфекциях кожи, мягких тканей, полости рта и мочевыводящих путей у собак и кошек.

Доля изолятов E coli, нечувствительных к цефовецину, составила 11,6%. Среди кошек соотношение оказалось немного выше — 11,7%. В некоторых регионах Германии процент резистентности достигал 15%. Кроме того, устойчивые к цефовецину кишечные палочки демонстрировали повышенный уровень резистентности к другим антибиотикам: в частности, к сульфаметоксазолу/триметоприму (30%), хлорамфениколу (28%), энрофлоксацину (18%) и гентамицину (14%).

Устойчивая к цефалоспоринам третьего поколения кишечная палочка представляет серьезную угрозу здоровью людей и животных. По словам авторов исследования, нечувствительность к цефовецину вполне сравнима с резистентностью к другим препаратам этого класса.

Среди таких, например, цефтазидим, который применяют при лечении инфекционно-воспалительных заболеваний человека. В этой связи ученые обратили внимание на то, что немецкие надзорные органы в области медицины ранее сообщали о более низком уровне резистентности к цефтазидиму у людей — в пределах 6,7%.

«Точные сведения об антибиотикорезистентности среди патогенов животных крайне важны для оптимального использования антибиотиков и полезны как для охраны здоровья животных, так и людей», — подчеркнули специалисты.

Они отметили необходимость дополнительных исследований, чтобы определить, насколько часто устойчивые к цефалоспоринам третьего поколения виды E. coli передаются от домашних животных к их владельцам.

Добавим, что устойчивость к антибиотикам растет до угрожающих масштабов во всем мире. ВОЗ считает решение этой проблемы одной из приоритетных задач глобального здравоохранения. По прогнозам организации, без принятия необходимых мер к 2050 году смертность из-за антибиотикорезистентности может достигнуть 10 миллионов человек ежегодно.

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