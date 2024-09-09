Люди-«совы» чаще страдают лишним весом и сахарным диабетом

Часто мы слышим от невыспавшихся и вечно опаздывающих людей, что, они, мол, «совы». Не могут ложиться вовремя, а встать до девяти утра для них непосильная задача. И ученые с этим согласны. Да, у всех нас разные хронотипы, то есть заложенные генетикой и природой суточные ритмы: есть ранние, промежуточные и поздние. Обладателей первых называют «жаворонками», вторых — «голубями», третьих — «совами». И у последних большие проблемы с метаболической системой.

Как выяснили ученые из Нидерландов, у людей позднего хронотипа выше индекс массы тела, шире талия и чаще развивается диабет второго типа. Об этом они сообщили во время Ежегодной конференции Европейской ассоциации изучения диабета в Мадриде (Испания).

По словам руководителя исследования доктора Йеруна ван дер Велде из Медицинского центра Лейденского университета, поздний хронотип ассоциируется с нездоровым образом жизни. Такие люди, например, чаще курят и неправильно питаются. Этим объясняли их склонность к ожирению и метаболическим нарушениями, включая диабет второго типа.

«Однако мы полагаем, что только образом жизни это объяснить нельзя. Да, известно, что поздний хронотип связан с более высоким индексом массы тела, но в какой степени он отвечает за распределение жира в теле, неясно», — подчеркнул исследователь.

Чтобы разобраться в проблеме, ван дер Велде с коллегами проанализировал данные более 5000 человек, включенных в действующую национальную программу изучения ожирения. Средний возраст участников составил 56 лет, индекс массы тела — 30 килограммов на квадратный метр. Более половины, 54 процента, — женщины.

Люди отвечали на вопросы о привычном времени отхода ко сну и пробуждения. Из этого делали вывод о средней точке сна (midpoint of sleep). Затем участников распределили на три группы по хронотипам. К раннему отнесли 20 процентов добровольцев, у них была самая ранняя средняя точка сна, еще 20 процентов — к среднему. Самой многочисленной оказалась группа с поздним хронотипом.

У всех измерили объем талии и индекс массы тела. Затем выбрали 1526 человек, у которых с помощью МРТ и магнито-резонансной спектроскопии определили количество висцерального и жира в печени соответственно.

За испытуемыми наблюдали в течение 6,6 года. За это время у 225 диагностировали диабет второго типа.

Данные скорректировали по возрасту, полу, образованию и объему всего жира в организме. Также исследователи минимизировали влияние образа жизни, включая физическую активность, диету, прием алкоголя, курение, качество и длительность сна. Выяснилось, что по сравнению с группой промежуточного хронотипа у «сов» на 46 процентов выше риск сахарного диабета. То есть его нельзя объяснить только нездоровыми привычками — сыграли роль еще какие-то факторы.

«Это можно объяснить тем, что циркадные ритмы, или биологические часы, у людей позднего хронотоипа рассинхронизированы с работой и социальными активностями, принятыми в обществе. Это ведет к сбою циркадных ритмов, которые, как известно, запускают нарушения метаболизма и в конце концов вызывают диабет второго типа», — сделал вывод ван дер Велде.

Что касается людей раннего и промежуточного хронотипов, то, согласно опубликованным данным, у них сопоставимые риски развития диабета. Новая научная работа показала, что у «жаворонков» дела даже несколько хуже, но статистически это не существенно.

Из исследования следует, что по сравнению с «голубями» у «сов» индекс массы тела выше на 0,7 килограмма на квадратный метр, на 1,9 сантиметра шире талия, на семь квадратных сантиметров больше объем висцерального жира и на 14 процентов больше жира в печени.

Как же снизить риски развития диабета у людей позднего хронотипа? Ученые предлагают скорректировать режим дня, особенно время последнего приема пищи. Есть данные, что ужин не позднее шести вечера благотворно влияет на обмен веществ. Хотя однозначных доказательств нет, «совы», которых беспокоит перспектива заработать диабет, могут последовать этой рекомендации.

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