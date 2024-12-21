Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Эксперимент подтвердил «расчеловечивающее» действие больничных рубашек на пациентов
Некоторые клиники требуют, чтобы поступающие в стационар пациенты надевали специальную больничную одежду, вроде рубашек или халатов с завязками. Это правило объясняют мерами инфекционного контроля. Наблюдения показывали, что такое переодевание может плохо сказываться на психологическом состоянии людей: способствовать появлению чувства уязвимости, бесправности и неполноценности. Новозеландские ученые недавно экспериментально убедились в негативном эффекте больничного одеяния.
Статью об исследовании психологов из Оклендского университета (Новая Зеландия) опубликовал журнал JAMA Network Open. Для эксперимента, который организовали в клинике при вузе, набрали группу из 74 добровольцев. Им предложили поучаствовать в имитации процедуры поступления в стационар и пройти стандартное собеседование с медиками, как обычно бывает, когда человек ложится в больницу.
Предварительно участников случайным образом разделили: половине разрешили остаться в своей одежде, а остальных попросили переодеться в больничные рубашки в виде халатов-кимоно с завязками сбоку. Испытуемым и медикам-интернам, которые с ними беседовали, не сообщали о цели эксперимента. Стажерам также сказали, что пациенты переоделись по своему желанию.
В дальнейшем, с помощью записи интервью и специальной программы, речь людей проанализировали на предмет общего количества слов и их эмоциональной окраски. Дополнительно участники заполнили составленный авторами опросник Dehumanisation Experiences Questionnaire для оценки чувств во время консультации. Отрицательные впечатления исследователи объединили под термином «дегуманизирующий (расчеловечивающий) опыт».
В итоге выяснилось, что надевшие больничные рубашки меньше говорили во время интервью: в среднем они произносили 252 слова против 330 слов у тех, кто остался в своей одежде. Также переодетые гораздо негативнее характеризовали свои переживания. Описывая эмоции, люди говорили, что испытывали неловкость, уязвимость и неуверенность. Некоторые отмечали, что из-за больничного одеяния чувствовали дисбаланс в силе и власти между собой и врачом.
По словам новозеландских психологов, результаты эксперимента подтвердили правильность подхода, при котором пациентам клиник разрешают оставаться в личной одежде, а переодеваться в больничную рубашку просят, только когда это строго необходимо, например, перед хирургической операцией. Отметим, что такая практика распространена и в российских больницах.
Также исследователи призвали разрабатывать одежду для госпитализации таким образом, чтобы она была комфортной, не вызывала смущения у пациентов и не ущемляла их достоинство.
Группа морских биологов, зоологов и специалистов по изучению китов из Франции и с Мадагаскара недавно выяснила значение некоторых вокализаций детенышей горбатых китов. В частности, исследователи узнали, каким особым образом малыши дают своим мамам понять, что проголодались.
Один из самых знаменитых археологических памятников мира — Стоунхендж — начали возводить на территории современного графства Уилтшир в Англии еще в каменном веке. На протяжении полутора тысяч лет Стоунхендж достраивали и перестраивали, изменяя при этом его планировку. Авторы нового исследования еще раз проанализировали маршрут камней, из которых сложено мегалитическое сооружение, и рассказали, зачем его могли перестроить между 2620-2480 годами до нашей эры, когда в центре сооружения появился Алтарный камень.
Команда американских астрономов изучила околоземный астероид 2024 PT5, который почти на два месяца стал временным спутником нашей планеты, и установила его природу. Похоже, он представляет собой отколовшуюся лунную породу. По мнению авторов новой научной работы, в космосе дрейфует скрытая популяция таких объектов, все они ожидают своего открытия.
Команда американских астрономов изучила околоземный астероид 2024 PT5, который почти на два месяца стал временным спутником нашей планеты, и установила его природу. Похоже, он представляет собой отколовшуюся лунную породу. По мнению авторов новой научной работы, в космосе дрейфует скрытая популяция таких объектов, все они ожидают своего открытия.
Человек и животные осваивают навыки, обучаясь на собственном опыте. Однако ученым из США удалось без явного обучения и физических манипуляций внести в мозг шаблон активности. Это позволило людям усвоить информацию и заставило по-другому воспринимать визуальные образы.
Черная плесень — это не только эстетически непривлекательные пятна в квартире или доме. Ее вред не заканчивается с выброшенным в мусорное ведро испорченным продуктом. Всего один квадратный метр грибка производит более одного миллиарда спор в день. Они проникают в воздух, которым мы дышим, незаметно подрывая здоровье. Ученые Пермского Политеха рассказали, что это за вид плесени, зачем ее используют при производстве конфет, как предотвратить появление грибка в жилище, чем для аллергиков и астматиков микроорганизмы особенно опасны, что такое мукормикоз и почему нельзя есть заплесневевший сыр даже после удаления пораженного участка.
Обсерватории постоянно улавливают «мигающие» радиосигналы из глубин Вселенной. Чаще всего их источниками оказываются нейтронные звезды, которые за это и назвали пульсарами. Но к недавно обнаруженному источнику GLEAM-X J0704-37 они, по мнению астрономов, отношения не имеют.
Многие одинокие люди считают, что окружающие не разделяют их взглядов. Психологи из США решили проверить, так ли это на самом деле, и обнаружили общую особенность у людей с недостаточным количеством социальных связей.
Американская лунная программа «Артемида» предусматривает экспедиции длительностью от нескольких дней до долгих недель и даже месяцев, но луномобиля для передвижения экипажа по поверхности спутника Земли на сегодня нет. Поэтому космическое агентство США продумывает план действий на случай, если астронавты окажутся далеко от базы и кто-то из них внезапно не сможет идти самостоятельно.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Контроль над демонами: почему Маск и Возняк требуют остановить развитие ChatGPT
Сталин: история болезни
Маск раскрыл детали об электрофуре Tesla — и, похоже, она станет главным гвоздем, забитым в гроб дизельных грузовиков. Как именно это изменит мир?
Японская «самоликвидация» коронавируса или «ликвидация по-московски»: почему в России они невозможны
Меркурий в деталях: как много вы знаете о самой маленькой планете Солнечной системы?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии