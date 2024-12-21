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5 минут назад
Юлия Трепалина
19

Эксперимент подтвердил «расчеловечивающее» действие больничных рубашек на пациентов

4.1

Некоторые клиники требуют, чтобы поступающие в стационар пациенты надевали специальную больничную одежду, вроде рубашек или халатов с завязками. Это правило объясняют мерами инфекционного контроля. Наблюдения показывали, что такое переодевание может плохо сказываться на психологическом состоянии людей: способствовать появлению чувства уязвимости, бесправности и неполноценности. Новозеландские ученые недавно экспериментально убедились в негативном эффекте больничного одеяния.

Психология
# больница
# госпитализация
# дегуманизация
# одежда
# пациенты
пациент в больничной рубашке
Кадр из фильма «Любовь по правилам и без» / © Warner Bros. Pictures

Статью об исследовании психологов из Оклендского университета (Новая Зеландия) опубликовал журнал JAMA Network Open. Для эксперимента, который организовали в клинике при вузе, набрали группу из 74 добровольцев. Им предложили поучаствовать в имитации процедуры поступления в стационар и пройти стандартное собеседование с медиками, как обычно бывает, когда человек ложится в больницу.

Предварительно участников случайным образом разделили: половине разрешили остаться в своей одежде, а остальных попросили переодеться в больничные рубашки в виде халатов-кимоно с завязками сбоку. Испытуемым и медикам-интернам, которые с ними беседовали, не сообщали о цели эксперимента. Стажерам также сказали, что пациенты переоделись по своему желанию.

В дальнейшем, с помощью записи интервью и специальной программы, речь людей проанализировали на предмет общего количества слов и их эмоциональной окраски. Дополнительно участники заполнили составленный авторами опросник Dehumanisation Experiences Questionnaire для оценки чувств во время консультации. Отрицательные впечатления исследователи объединили под термином «дегуманизирующий (расчеловечивающий) опыт».

В итоге выяснилось, что надевшие больничные рубашки меньше говорили во время интервью: в среднем они произносили 252 слова против 330 слов у тех, кто остался в своей одежде. Также переодетые гораздо негативнее характеризовали свои переживания. Описывая эмоции, люди говорили, что испытывали неловкость, уязвимость и неуверенность. Некоторые отмечали, что из-за больничного одеяния чувствовали дисбаланс в силе и власти между собой и врачом.

По словам новозеландских психологов, результаты эксперимента подтвердили правильность подхода, при котором пациентам клиник разрешают оставаться в личной одежде, а переодеваться в больничную рубашку просят, только когда это строго необходимо, например, перед хирургической операцией. Отметим, что такая практика распространена и в российских больницах.

Также исследователи призвали разрабатывать одежду для госпитализации таким образом, чтобы она была комфортной, не вызывала смущения у пациентов и не ущемляла их достоинство.

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Психология
# больница
# госпитализация
# дегуманизация
# одежда
# пациенты
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