Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Присутствие юмора в воспитании улучшило отношение к родителям
Юмор помогает людям во многих сферах жизни. Хорошая шутка позволяет выйти из неловкой ситуации, разрядить обстановку и справиться со стрессом. Также юмор может быть полезным инструментом воспитания, улучшающим отношения детей с родителями. Это подтвердило недавнее исследование американских ученых.
Под юмором обычно понимают способность человека подмечать смешное и комичное в событиях и явлениях. Хотя этой распространенной форме взаимодействия людей в обществе посвящено немало научных работ в разных областях, использование юмора в воспитании детей исследовано мало. Исправить упущение решила группа специалистов в сфере здравоохранения и педиатрии из Университета штата Пенсильвания (США).
Для исследования, статью о котором опубликовал журнал PLOS One, разработали специальный опросник. С его помощью ученые оценили опыт людей, в воспитании которых присутствовал или отсутствовал юмор, а также выяснили их отношение к такому приему. По замыслу авторов, эта пилотная научная работа с небольшой выборкой должна заложить основу для дальнейшего изучения темы.
В опросе, который провели с помощью онлайн-платформы Amazon Mechanical Turk, участвовали 312 жителей США от 18 до 45 лет. Почти 64% из них составили мужчины.
Примерно 55% опрошенных сообщили, что вырастившие их люди прибегали к юмору. Анализ ответов на остальные вопросы показал, что эти респонденты лучше характеризовали свои отношения с родителями или другими взрослыми, участвовавшими в их воспитании. Также они чаще указывали, что родители/воспитатели хорошо справились со своей ролью, и сообщали об использовании юмора (или намерении это делать) при воспитании собственных детей.
В комментарии CNN авторы работы отметили, что, взрослея, дети могут чаще впадать в дурное настроение, а юмор помогает поднимать его. Также присутствие юмора в отношениях укрепляет связь родителя с ребенком, тем самым позволяя лучше решать возникающие проблемы.
О важной роли юмора в воспитании высказалась детский и подростковый психотерапевт Кэти Херли (Katie Hurley), которая не участвовала в новом исследовании. По ее словам, наряду со снятием стресса и облегчением бытового общения юмор способствует развитию языковых навыков, грамотности и творческому подходу в решении проблем. Также он помогает детям быть стойкими к трудностям и справляться с разочарованиями.
Однако польза юмора в воспитании зависит от многих факторов, таких как возраст ребенка, характер проблем, с которыми он сталкивается, особенности его темперамента и других. Как и когда эффективно пользоваться этим приемом, ученые намерены выяснить на следующем этапе. В частности, исследователи отметили, что с подростками может потребоваться более деликатный и взвешенный подход к юмору, без снисходительности в тоне и обидного высмеивания.
Кэти Херли, в свою очередь, посоветовала избегать сарказма, поскольку эта форма юмора довольна сложна для понимания. Шутки никогда не должны использоваться, чтобы обидеть, пристыдить или смутить детей, подчеркнула психотерапевт.
Новый анализ настроений жителей Великобритании старше 40 лет, показал, что горожане имеют более низкий уровень благополучия, удовлетворенности социальным и материальным положением по сравнению с жителями сельской местности. Но есть нюанс.
Ровно 55 лет назад США высадили людей на Луне. Почему они, а не мы? Это объясняли и неспособностью создать достаточно мощные двигатели для советской лунной ракеты, и ошибками в проектировании ракеты, и нехваткой финансирования. Все эти версии объединяет одно: они резко противоречат документам. Из них складывается совершенно иная картина проигрыша. Так что же на самом деле погубило советскую лунную программу? И отчего последствия этого удара до сих пор так больно бьют по «Роскосмосу»?
Ожирение за последние 50 лет стало встречаться втрое чаще и заняло устрашающую пятую позицию в причинах смерти. Не отстает от него и диабет второго типа. Исследователи из Мичиганского университета предложили новый метод пятикратного увеличения эффективности в снижении аппетита и потере веса.
Команда китайских инженеров разработала модель магнитоэлектрического генератора, способного эффективно преобразовывать энергию падающих капель в электричество. Устройство может быть полезно для районов с повышенной сезонной влажностью. Разработка ученых в теории выглядит перспективно, но вызывает некоторые вопросы. В частности, пока не ясно, можно ли найти ей практическое применение.
Ровно 55 лет назад США высадили людей на Луне. Почему они, а не мы? Это объясняли и неспособностью создать достаточно мощные двигатели для советской лунной ракеты, и ошибками в проектировании ракеты, и нехваткой финансирования. Все эти версии объединяет одно: они резко противоречат документам. Из них складывается совершенно иная картина проигрыша. Так что же на самом деле погубило советскую лунную программу? И отчего последствия этого удара до сих пор так больно бьют по «Роскосмосу»?
Так называемый думскроллинг, или болезненное погружение в новостные ленты с преобладанием негатива, не просто вгоняет в стресс. Международная группа специалистов в области психологии и поведенческих наук выяснила, что такая манера потребления новостного контента способна провоцировать более глубокую экзистенциальную тревогу, ощущение бесцельности жизни и даже ненависть к людям.
Ученые из Китая и Бельгии воссоздали в лаборатории условия, существовавшие на Меркурии четыре миллиарда лет назад, и выяснили, что они были идеальными для образования слоя алмазов, который с течением времени становился лишь толще.
Необычный биологический вид, по оценке авторов новой научной работы, пригоден для заселения четвертой планеты без каких-либо предварительных условий — уже в том виде, в котором он существует сейчас. Поскольку речь идет о фотосинтетическом организме, он способен нарабатывать существенное количество кислорода. Интересно, что кандидат на терраформирование Марса сохранил жизнеспособность после месяца в жидком азоте.
Falcon 9 Block 5 впервые за три сотни запусков дал частично неудачный полет. Ракета выводила 20 спутников компании SpaceX, с 15 связь уже пропала, еще пять могут быть потеряны в ближайшее время.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Заражение через причастие: правда ли, что религия — средство распространения паразитов?
Академик Рубаков: «Гравитационные волны не говорят о будущем Вселенной, зато досконально объясняют ее прошлое»
Предки людей встали на ноги уже семь миллионов лет назад. Стоило ли оно того?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии