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18 минут назад
Юлия Трепалина
34

Присутствие юмора в воспитании улучшило отношение к родителям

4.1

Юмор помогает людям во многих сферах жизни. Хорошая шутка позволяет выйти из неловкой ситуации, разрядить обстановку и справиться со стрессом. Также юмор может быть полезным инструментом воспитания, улучшающим отношения детей с родителями. Это подтвердило недавнее исследование американских ученых.

Психология
# воспитание
# дети
# родители
# шутки
# юмор
Отец с детьми
Кадр из американского фильма «Родители» / © Universal Pictures

Под юмором обычно понимают способность человека подмечать смешное и комичное в событиях и явлениях. Хотя этой распространенной форме взаимодействия людей в обществе посвящено немало научных работ в разных областях, использование юмора в воспитании детей исследовано мало. Исправить упущение решила группа специалистов в сфере здравоохранения и педиатрии из Университета штата Пенсильвания (США).

Для исследования, статью о котором опубликовал журнал PLOS One, разработали специальный опросник. С его помощью ученые оценили опыт людей, в воспитании которых присутствовал или отсутствовал юмор, а также выяснили их отношение к такому приему. По замыслу авторов, эта пилотная научная работа с небольшой выборкой должна заложить основу для дальнейшего изучения темы.

В опросе, который провели с помощью онлайн-платформы Amazon Mechanical Turk, участвовали 312 жителей США от 18 до 45 лет. Почти 64% из них составили мужчины.

Примерно 55% опрошенных сообщили, что вырастившие их люди прибегали к юмору. Анализ ответов на остальные вопросы показал, что эти респонденты лучше характеризовали свои отношения с родителями или другими взрослыми, участвовавшими в их воспитании. Также они чаще указывали, что родители/воспитатели хорошо справились со своей ролью, и сообщали об использовании юмора (или намерении это делать) при воспитании собственных детей.

В комментарии CNN авторы работы отметили, что, взрослея, дети могут чаще впадать в дурное настроение, а юмор помогает поднимать его. Также присутствие юмора в отношениях укрепляет связь родителя с ребенком, тем самым позволяя лучше решать возникающие проблемы.

О важной роли юмора в воспитании высказалась детский и подростковый психотерапевт Кэти Херли (Katie Hurley), которая не участвовала в новом исследовании. По ее словам, наряду со снятием стресса и облегчением бытового общения юмор способствует развитию языковых навыков, грамотности и творческому подходу в решении проблем. Также он помогает детям быть стойкими к трудностям и справляться с разочарованиями.

Однако польза юмора в воспитании зависит от многих факторов, таких как возраст ребенка, характер проблем, с которыми он сталкивается, особенности его темперамента и других. Как и когда эффективно пользоваться этим приемом, ученые намерены выяснить на следующем этапе. В частности, исследователи отметили, что с подростками может потребоваться более деликатный и взвешенный подход к юмору, без снисходительности в тоне и обидного высмеивания.

Кэти Херли, в свою очередь, посоветовала избегать сарказма, поскольку эта форма юмора довольна сложна для понимания. Шутки никогда не должны использоваться, чтобы обидеть, пристыдить или смутить детей, подчеркнула психотерапевт.

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Психология
# воспитание
# дети
# родители
# шутки
# юмор
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