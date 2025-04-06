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Вчера, 17:07
Александр Березин
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Трамп объявил экономическую войну даже пингвинам: как это отразится на России?

5.9

В мировой экономике происходит переворот, которого не было с XIX века: ее главный игрок решил ввести беспрецедентно высокие пошлины, способные покончить с эрой глобализации и свободной торговли. Упали и российские биржи, хотя нашу страну пошлины как раз не коснулись. Это вообще отчего? Насколько негативно эти действия могут отразиться на нашем ВВП и росте зарплат? Сделают ли заградительные пошлины прямо из XIX века Америку слабее, или наоборот, как это сто лет назад с ней уже бывало?

С точки зрения науки
# история
# США
# экономика
Выбор редакции
Трамп объявил экономическую войну даже пингвинам: как это отразится на России? – иллюстрация к материалу на Naked Science
Трамп в момент объявления новых таможенных пошлин 2 апреля 2025 года. По умолчанию они теперь 10% на импорт из обычной страны. Еще 57 стран получили повышенные тарифы, включая, например, Китай. С учетом предыдущих пошлин для него, общий их размер по китайским товарам составил 54%. Это означает торговую войну невиданного в этом столетии размаха / © REUTERS, Carlos Barria

Дональд Трамп объявил 2 апреля 2025 днем «Освобождения Америки», потому что ввел сразу много тарифов против самых разных стран. Включая острова Херд и Макдональд, попавшие просто под горячую руку, поскольку это не только не страна, но и вовсе необитаемая (не считая пингвинов) территория. Этим он породил заголовки типа «Трамп объявил торговую войну пингвинам, а не Путину». Биржи, правда, считают, что и Путину тоже: цены на нефть уже упали. Биржевики по всему миру уверены: высокие американские пошлины уменьшат мировую торговлю и ВВП, а значит, и спрос на нефть упадет.

Но с научной точки зрения куда интереснее вопрос: какими будут экономические последствия случившегося перелома в истории мировой торговли? Разумеется, если исходить из гипотезы о том, что Трамп не отменит новые очень высокие пошлины (а ниже мы покажем, почему это маловероятно).

Общий хор западных экономистов (и даже российских) единодушен: это приведет к спаду как в США, так и на планете в целом. Им верят: биржи по всей планете уже в панике. Включая, конечно, российскую. И это несмотря на то, что против нас, в отличие от пингвинов, Трамп никаких пошлин не вводил.

Трамп объявил экономическую войну даже пингвинам: как это отразится на России? – иллюстрация к материалу на Naked Science
Острова Херд и Макдональд тоже получили приличные таможенные пошлины для ввоза в США. На переднем плане видны крупнейшие жители этих островов, королевские пингвины. Конечно, пошлины введены не против них: просто по таможенной ошибке в 2022 году небольшие поставки запчастей из Австралии записали как импорт с островов Херд / © Wikimedia Commons

Однако напомним: в феврале—марте 2022 года точно такой же общий хор экономистов Запада и России провозгласил, что санкции против нашей страны приведут к резкому спаду ее ВВП. На всей планете трудно найти СМИ (кроме Naked Science, шагавшего не в ногу), которое бы тогда высказало другую точку зрения.

Что мы видим спустя три года? Как и предсказывало наше издание, санкции не нанесли удар по экспорту (он выше 2019 года) или ВВП (на историческом максимуме). Предсказания тяжелого спада от санкций, сделанные Центробанком, правительством России — а также МВФ, ВБ и кем угодно еще, — не сработали. Почему? Все просто: тогда, в феврале—марте 2022 года, мы отталкивались от научных взглядов на международную торговлю и санкции. Это не было слишком трудно, потому что в истории человечества похожие ситуации уже были.

Попробуем сделать то же самое с пошлинами Трампа. В конце концов эпоха высоких таможенных барьеров в истории уже была. Вдруг мы снова разойдемся во мнениях с подавляющим большинством экономистов?

Если высокие пошлины — это плохо, то почему основную часть истории быстрее всего росли экономики, где пошлины были выше всего?

Всего 300 лет назад никто даже понятия не имел, что высокие пошлины вредят экономике, которую призваны защищать. Потом родились Адам Смит и Дэвид Рикардо и как дважды два четыре доказали, что очень даже вредят. Суть их идеи в примере: Франция производит вино и поднаторела в этом, поэтому в один человеко-час французский винодел делает больше вина, чем английский, да еще и выходит оно у него лучше.

Трамп объявил экономическую войну даже пингвинам: как это отразится на России? – иллюстрация к материалу на Naked Science
Дэвид Рикардо был блестящим биржевым игроком и неплохим экономистом для своей эпохи. Но он умер в 1823 году, задолго до того, как у человечества возникла возможность на практике выяснить влияние разных уровней таможенных пошлин на экономический рост / © Wikimedia Commons

Если ввести пошлины против французского вина, то либо защищаемый ими английский рынок недополучит качественный товар (купит его меньше), либо начнет больше тратить, чтобы купить тот же объем. В итоге на остальные — в основном английские — товары денег у подданных британской короны останется меньше. То есть пострадает не только английский потребитель, но и его родная промышленность. Убедительно и логично, не правда ли? Именно базируясь на этом, в США сейчас ожидают инфляции и даже рецессии: если у потребителя станет меньше денег и на американские товары тоже, он явно станет меньше покупать. А тогда спад экономики неизбежен.

В XX веке к идеям Рикардо и Смита добавили и чисто практические примеры: экономисты насобирали опыт Южной Кореи и других стран, которые перешли от огромных пошлин на импорт к низким. И все эти примеры вроде бы подтверждали: пошлины ниже — ВВП растет быстрее.

Но в XXI веке нашлись экономисты, которые взяли и все испортили. Они проанализировали влияние высоких пошлин на импорт не на одной Южной Корее и не на отрезке в 20 лет, а на многих странах — и на отрезках в века.

Трамп объявил экономическую войну даже пингвинам: как это отразится на России? – иллюстрация к материалу на Naked Science
Изменение средних таможенных тарифов в США по годам. Штаты стали первой экономикой мира в 1890-х годах, то есть их путь к вершине шел в основном при средних таможенных пошлинах в десятки процентов — уровня Трампа / © Statusta.com

Выяснилась пренеприятнейшая вещь: до Второй мировой войны чем выше у страны были таможенные пошлины, тем лучше у нее были дела с ростом ВВП. А чем ниже они у нее были — тем хуже все складывалось с ВВП. Классической жертвой здесь была Европа: Англия, Франция, Германия. Весь XIX век и до 1940-х у них были самые низкие пошлины. Еще бы нет: Смит и Рикардо ведь из этой части мира, отчего они раньше всего захватили умы именно здесь.

А еще они постепенно теряли долю в мировом ВВП. Конкретно Великобритания c 1840-50-х, когда начала снижать пошлины, постепенно сбавляла и в экономическом росте. Зато доля в мировом ВВП росла у США — страны, чьи таможенные пошлины тогда были в разы выше европейских (десятки процентов). Еще выше пошлины были у Канады, Австралии, Аргентины и Уругвая. И, о чудо, у них тогда была хорошая экономическая динамика. Куда лучше, чем сейчас, когда у Аргентины и Уругвая пошлины стали много ниже.

Конечно, можно попробовать списать это на массовую иммиграцию, природные ресурсы США и остальных Аргентин, технологические инновации и стабильные институты. Но стоит помнить, что иммиграция не помогает поднять ВВП на душу населения (только абсолютный), а Великобритания во второй половине XIX века имела широчайший доступ к ресурсам по всему миру. И уж точно не уступала никому по уровню новых технологий или стабильности институтов. Корреляция не доказывает причинно-следственных связей, но и отвергать ее в таких условиях не так-то просто.

Трамп объявил экономическую войну даже пингвинам: как это отразится на России? – иллюстрация к материалу на Naked Science
Средние тарифы на импорт в 1830-2010 годах для Франции, Великобритании и США. С 1860-х их таможенные политики резко разошлись. Интересно сравнить этот график с историческими оценками их доли в мировом ВВП, расположенный (см.ниже) / © Wikimedia Commons

Другие жертвы политики низких пошлин — Китай, Индия и прочие колонии и полуколонии. Вариантов держать пошлины высокими у них не было: иначе западные страны присылали канонерки и могла случиться очередная опиумная война. Вряд ли нужно говорить, что динамика ВВП этих частей мира в ту пору была не лучше, чем у европейских стран двумя абзацами выше.

Открывшие все это экономисты перепроверили: действительно ли после Второй мировой ситуация изменилась? И на массиве данных после 1970 года им удалось это подтвердить. Так в чем же логика? Как так вышло, что до 1945 года высокие тарифы подстегивали экономический рост, а после 1970 года угнетали его?

Трамп объявил экономическую войну даже пингвинам: как это отразится на России? – иллюстрация к материалу на Naked Science
Начав снижение массовое пошлин в 1850-х, Великобритания превосходила США по подушевому ВВП. После Гражданской войны Грант ввел повышенные пошлины и на десяток лет США вроде бы подотстали в экономической гонке. Но со второй половины 1870-х появившиеся из-за пошлин импортозамещающие производства заработали нормально и обеспечили США быстрый рывок 80-х годов. В 1890-х США временно уменьшили пошлины, и Британия опять сравнялась со Штатами. Но после 1900 года высокие пошлины снова вернулись в Америку. Здесь-то она и обогнала англичан по подушевому (а не только абсолютному) ВВП / © OurWorldInData

Их ответ: все дело в том, что в реальной жизни многие факторы не действуют линейно. Чтобы понять, о чем они, обратимся к аналогии: вместо таможенных пошлин возьмем частоту какого-нибудь инфекционного заболевания, скажем, кори. Если у вас ее нет вообще, то смертность от нее нулевая. Если у вас корь стабильное явление, то смертность от нее есть, но она умеренна — в сегодняшнем мире это один человек из 20 миллионов в год. Но вот если корь попадает в Новый Свет, где ее совсем недавно еще не было вовсе, то косит людей буквально миллионами, как и вышло там в XVI веке. Все потому, что если кругом к ней ни у кого нет иммунитета, то она по-настоящему опасна.

Экономисты, открывшие полезное воздействие высоких тарифов на экономический рост до 1940-х годов и обратное воздействие — после, попробовали восемь разных гипотез, объясняющих странный разворот эффекта после Второй мировой войны. Например, они пытались объяснить этот разворот уменьшившейся ценой перевозок и многим другим. Семь из предложенных версий не могли «предсказать» те корреляции между высокими пошлинами и высоким ростом, что существовали до 1945 года.

Это удалось только одной гипотезе: если крупнейшие по внешней торговле страны мира имеют высокие пошлины на импорт, то эти пошлины уравновешивают друг друга. Пошлины против соседей служат чем-то вроде иммунитета к пошлинам от этих соседей. Одна страна не может «обобрать» другие за счет более высоких тарифов на ввоз. Ведь то, что она собирает на таможне с чужих ввозимых товаров, у нее отберут таможни других государств, ввозящих ее товары.

В такой схеме государства с низкими пошлинами автоматически проигрывают. Ведь с их вывозимых товаров пошлины за рубежом собрали, а они с чужих нет.

Важнейший вывод этой научной группы таков: если в мире в среднем снова повысится уровень таможенных пошлин, если у основных стран-игроков они будут высокими, рост снова начнет коррелировать с таможенными пошлинами. То есть чем выше будут пошлины у той или иной страны, тем выше будет ее рост ВВП.

Трамп объявил экономическую войну даже пингвинам: как это отразится на России? – иллюстрация к материалу на Naked Science
Политика свободной торговли действительно дала США несколько более дешевые товары. Но попутно она вернула число рабочих мест в их промышленности в 1940-е годы. А промышленные рабочие в Штатах (хотя и не только там) получают в среднем больше, чем работники сферы услуг. Неудивительно, что в 1989-2013 годах лица с законченным средним образованием в США увидели снижение своих реальных доходов на 16%. Трамп может не знать конкретных цифр и графиков, но он понимает, что вывоз высокооплачиваемых рабочих мест за рубеж не лучшим образом сказывается на способности американского покупателя потреблять, разгоняя этим местную экономику / © FRED

Это заключение выглядит настолько протрампистским, что мы уточним: работа с их выводами вышла еще в 2002 году, за десятки лет до нынешних событий. Из-за этого она так ценна: получается, что действия Трампа, если он продолжит их последовательно и аккуратно, не навредят Америке. Потому что ее доля в мировой торговле настолько велика, что при высоких пошлинах из Вашингтона высокие же пошлины будут вынуждены ввести и другие игроки — Китай, ЕС, далее — везде. А если у Трампа пошлины останутся выше, чем у остального мира, Штаты на этом еще и выиграют.

А как же сравнительные преимущества из-за которых выгодны только низкие пошлины?

Все это выглядит странно. Как же быть с Рикардо и Смитом, по которым лучше покупать товары у более опытного производителя? Разве необходимость завести свое производство в каждой крупной стране не означает, что выиграет не самый лучший производитель чего-то, а несколько производителей, часть из которых просто по теории вероятностей будут хуже других?

Ответ на этот вопрос давно дал норвежский экономист Эрик Райнерт. В момент спутникового шока 1957 года и еще несколько лет после этого СССР выводил миссии в космос по меньшей цене, чем США. Те в этом плане несколько отставали, и, по мнению Райнерта:

«Русские могли бы, вооружившись торговой теорией Рикардо, аргументированно утверждать, что американцы имеют сравнительное преимущество в сельском хозяйстве, а не в космических технологиях. Последние, следуя этой логике, должны были бы производить продовольствие, а русские — космические технологии».

Трамп объявил экономическую войну даже пингвинам: как это отразится на России? – иллюстрация к материалу на Naked Science
При СССР мы были крупнейшим импортером пшеницы и зерна в целом в мире, причем ввозили его во многом из США. Прошло три десятка лет после СССР, и наша страна стала крупнейшим экспортером зерна и пшеницы на планете. Если бы теория Рикардо о сравнительных преимуществах была бы в целом верной, такие резкие перемещения сравнительных преимуществ производителей было бы сложно объяснить. Но этим даже никто не занимается, поскольку наивность идей Рикардо, основанных на архаичной теории трудовой стоимости, делает его тезисы слишком трудными для защиты  / © Сделано у нас

Продолжим аналогию: в XXI веке стало окончательно ясно, что на шаттлах космонавты погибают из-за плохо продуманной конструкции, и если не прекратить на них летать, и дальше будут погибать. Не выдержав риска, NASA отказалось от шаттлов в 2011 году, и до 2020-х само в космос людей не выводило: не на чем.

Если бы агентство знало о теориях Рикардо, то не стало бы тратить почти семь миллиардов долларов на разработку новых пилотируемых кораблей — Starliner и Сrew Dragon. Сэкономило бы кучу средств и выводило бы космонавтов за не очень большие деньги на «Союзах». Все по Адаму Смиту: преимущества русских до 2020 года по пилотируемым космическим кораблям были слишком наглядны.

Трамп объявил экономическую войну даже пингвинам: как это отразится на России? – иллюстрация к материалу на Naked Science
Если бы сравнительные преимущества Рикардо имели долгосрочный смысл, рост производства куриного мяса в России на порядок за 30 лет был невозможен. Ведь тогда рабочая сила в стране стоила в несколько раз дешевле, а энергия и корма — на десятки процентов меньше. Сейчас все это резко подорожало, что, по идее, уменьшило сравнительные преимущества России как производителя курятины. Но в реальном мире законы Рикардо не работают: наша страна не просто увеличила производство, но и стала экспортером этого вида мяса, на сотни тысяч тонн в год. Хотя в 1990-е ввозила его… из США, где труд, энергия и корма были много дороже российских  / © OurWorldInData

Но вместо этого NASA организовало семимиллиардные тендеры, на которые пригласило только американские компании. Абсолютный протекционизм как он есть. Итоги? Сrew Dragon выводит людей в космос дешево и более массово, чем все остальные космические игроки этой планеты вместе взятые.

Иными словами, теория Рикардо выглядела логично в начале XIX века, когда сравнительные преимущества разных стран менялись медленно — как и все в них. В XXI веке сравнительные преимущества изменяются быстро. В 2012 году США не умели выводить космонавтов в космос, а русские на этом рынке доминировали. Через десять лет Штаты выводят космонавтов в космос на кораблях, существенно лучше «Союза». В 1990-х году вне Кореи трудно было услышать доброе слово о корейских автомобилях. В 2010-х стало сложно найти человека, который мог бы сказать о них дурное слово. Такие примеры можно приводить очень долго.

Если бы не было протекционизма — как пошлинного, так нетарифного, в виде выбора отечественного производителя, даже если он пока слабее иностранного — Илон Маск никогда не смог бы превзойти «Роскосмос» по выводимой в космос нагрузке в 12 раз, как он это сделал в прошлом году. Потому что без первых заказов и авансов он не научился бы делать ракеты и корабли.

Если бы у Южной Кореи не было высоких — вплоть до XXI века — ввозных пошлин на машины, она бы так и ввозила их из других стран мира, как в 1950-х. А вывозила бы парики и фанеру, как когда-то и делала. И зарплаты в ней были бы соответствующие. В мире таких стран — пятачок за пучок. Гондурас вывозит дешевый текстиль полвека, а бананы экспортирует аж с XIX века. Трамповских ввозных пошлин там, конечно, нет. Как и нормального уровня жизни.

Точнее всего проблему «сравнительных преимуществ» описал все тот же экономист Райнерт:

«Рикардо, исключив из экономической теории качественное понимание экономических перемен и динамики, создал теорию, которая позволяет стране полноценно специализироваться на бедности».

Эрик Райнерт

Разумеется, это не значит, что поддержка собственного производителя высокими тарифами хороша во всех случаях. Выдернем из примера выше того же Маска: что получила бы NASA, за 4,2 миллиарда долларов, отданных Boeing? Все верно: до сих пор не очень рабочий Starliner, на котором в прошлом году едва не погибли два космонавта.

Да что там США. Оглянемся вокруг: в 1990 году модельный ряд ВАЗа отставал от мирового уровня меньше, чем в 2025 году. Разумеется, если бы не высокие пошлины (маскируемые под «утильсбор» и тому подобное), он бы просто умер. И тогда в 2022 году мы были бы в основном без новых автомобилей.

Но факт в том, что по-настоящему устраивающих по соотношению цена-качество автомобилей ВАЗ, без смены управленцев верхнего звена, производить не будет, какие бы пошлины мы ни ввели. Как Boeing, при тех же условиях, никогда не будет производить космические корабли с устраивающим рынок соотношением цены-качества.

То есть сами по себе высокие ввозные пошлины и протекционизм — весьма желательное условие для появления нормального местного производителя. Японский, корейский, китайский автопромы без них не стали бы на ноги в те же сроки. Но «желательное» никак не значит «достаточное». Чтобы у вас были «Тойоты» и Starship, Тойоды и Маски вам все же нужны больше, чем высокие пошлины.

Зачем Трампу вся эта игра в протекционизм?

Многие в России до сих пор считают, что Трамп поиграет в высокие пошлины и все отменит. Ну в самом деле, дичь какая-то: ввел пошлины уровня XIX века. Ну не может же такого быть, правда? И научная работа 2002 года тоже вряд ли стоит за его делами. Про Трампа хорошо известно, что он вообще не читает книг. Какие уж тут научные работы.

Чтобы понять его мотивы, надо посмотреть на происходящее глазами американца. Картинка, прямо скажем, не совсем блестящая.

Во-первых, США вывозят товаров на два триллиона долларов в год, а ввозят — на три. Это значит, что они отдают в окружающий мир по триллиону долларов в год. В теории это не проблема, потому что Штаты всегда могут напечатать еще долларов. На практике и конкретно для Трампа это проблема. Ведь по американским законам деньги печатает только ФРС (местный Центробанк). И если в России слов президента будет достаточно, чтобы Центробанк начал печатать рубли, то в Америке президент не то что указать, но и сменить главу ФРС сам не может.

А значит, этот триллион долларов нельзя компенсировать печатью новых денег. Трамп может не читать книг, но он достаточно давно в бизнесе, чтобы понимать: когда вы отдаете во внешний мир триллион долларов, это значит, что вы на триллион долларов меньше оставляете своей экономике. Ясно, что она от этого расти быстрее не станет.

Во-вторых, федеральный бюджет США тратит 6,75 триллиона в год, а доходов получает только 4,92 триллиона. Дефицит 1,83 триллиона приходится закрывать госдолгом. На вид это само по себе терпимо, потому что ФРС всегда может напечатать долларов, чтобы докупить гособлигаций и профинансировать госбюджет из напечатанных денег. Причем она в XXI веке так уже не раз делала.

Но, как уже сказано выше, Трамп не контролирует ФРС, то есть устойчивость финансирования бюджета зависит от силы, которая ему неподвластна. Такое он не любит.

Обе эти ситуации хорошо бы как-то решить. Причем, в отличие от Китая или России, президент США не может сделать это, увеличив налоги: в Штатах у главы государства нет таких возможностей. Можно зайти через Конгресс, но это долго и непросто. Зато у него есть лазейка, позволяющая увеличивать таможенные пошлины под предлогом национальной безопасности.

В такой ситуации ввести высокие пошлины — значит попасть одним камнем в двух зайцев. Во-первых, дефицит внешнеторгового баланса по товарам явно сильно снизится. Во-вторых, дефицит федерального бюджета тоже упадет — доходы от пошлин могут составить сотни миллиардов долларов ежегодно. 1,8 триллиона бюджетного дефицита так не закрыть, но сейчас Белый дом еще и расходы свои активно урезает. Может, всю бюджетную дыру он и не закроет, но уменьшит ее значительно.

Все вышесказанное означает, что Трамп вряд ли отменит пошлины в полном объеме. Да, те государства, что он «прогнет» и заставит пойти на какие-то уступки, получат скидку на пошлины. Но отходить от высоких ввозных тарифов в целом для него нелогично. Ведь с их помощью он может удержать в стране несколько сотен миллиардов дополнительных долларов в год (снизив импорт), плюс добавлять в казну как сотни миллиардов ежегодно.

Где наше место в этом потоке

Ближайшие последствия пошлин будут слегка негативными: мировые рынки упадут «на эмоциях», и российские биржи, в силу недостаточной интеллектуальной самостоятельности, упадут вместе с ними. Ожидания низких цен на нефть будут сохраняться еще какое-то время — но вряд ли долго. Почему?

Ключевой драйвер мировых цен на нефть — экономика США. Там с декабря 2021 года реальная (то есть после учета инфляции) денежная масса падала. Если бы не очень сильные впрыскивания денмассы в ковидные 2020-2021 годы, это привело бы и к падению ВВП. Но печать денег коронавирусной эпохи создала «подушку безопасности», за счет которой рост в Штатах пока не замедлялся. А недавно ФРС снова вернулась в наращиванию денежной массы — и она растет. Сходно дело обстоит в Британии и ЕС.

Это не значит, что в США в этом году исключен спад. Как отметил в комментарии для Naked Science российский экономист Сергей Блинов, сегодня ситуация пограничная. На какое-то время американскую экономику может и «догнать» денежное сжатие 2022-2023 годов, запустив рецессию. Но возможно и обратное: рост ВВП за постковидный период не был чересчур быстрым. То есть денежную «подушку безопасности» могли и не проесть до конца и тогда даже короткой рецессии не будет.

Трамп объявил экономическую войну даже пингвинам: как это отразится на России? – иллюстрация к материалу на Naked Science
Красным пунктиром показан тренд 15 последних лет по реальной денежной массе в США. Хорошо видно, что несмотря на денежное сжатие 2022-2024 годов, линия РДМ пока не упала ниже 15-летнего тренда. То есть американская экономика не испытывает денежного голодания, что затрудняет рецессию / © @m2econ, Сергей Блинов

Ситуация действительно сложная: Сергей Блинов весной 2022 года, основываясь на реальной денежной массе, единственный изо всех экономистов мира предсказывал России очень неглубокий спад в 2022 году и рост в 2023 году. Никто не сделал тогда ничего подобного. Но и для него перспективы экономики США сейчас неоднозначны.

И все же вряд ли стоит ожидать крупного спада, по типу 2008 года: для этого нужно более серьезное сжатие денежной массы, чем мы наблюдаем на данный момент. А без достаточно серьезного спада падение мировых цен на нефть не сможет быть одновременно и долгим, и глубоким.

Соответственно, со значительной вероятностью эмоции биржевиков постепенно перестанут давить на нефтяные цены, и экспорт России если и снизится, то вряд ли сильно ниже уровня 2019 года.

К сожалению, все это нам не поможет. Дело в том, что с конца 2023 года Центробанк России сознательно зажимает рост реальной рублевой денежной массы. К апрелю 2025 года он добился на этом поле серьезных результатов: реальная денмасса за последний год выросла всего на 6,8%, что означает неизбежную стагнацию в 2026 году.

Трамп объявил экономическую войну даже пингвинам: как это отразится на России? – иллюстрация к материалу на Naked Science
График показывает, почему экономика России почти удвоилась в 2000-2008 годах, затем стагнировала 11 лет, а после начала СВО неожиданно дала серьезный рост. Все дело в зеленом пике справа на графике: каждый раз, когда реальная рублевая масса превышает потолок Набиуллиной, рост неизбежен. Так же, как неизбежна стагнация, когда реальная рублевая масса уходит в область желтых значений или спад, когда она уходит в область красных значений / © @m2econ, Сергей Блинов

Нет, прямо сейчас все пока еще не так плохо. Рост ВВП в 2025 году в России будет 3-3,5 процента (за счет «последействия» высокой денмассы 2023-2024 годов). Это ниже 2023-2024 годов, но намного выше стагнационных 2009-2019 годов. Реальные зарплаты в 2025 году тоже несколько вырастут, хотя уже и не на двузначное число процентов, как в 2023-2024 годах. Но вот со следующего года стагнация будет почти наверняка, что ни делай. Хоть Трамп введет против нас пошлины, хоть нет, хоть снимет санкции, хоть начнет захватывать наши танкеры в море — без разницы.

Как и в 2022 году наш экономический рост зависит не от нефти, не от экспорта, не от санкций и не от американцев. Он зависит от наличия у нас собственных мозгов и того, как мы их используем. В принципе, и то, и другое у нас есть: макроэкономисты, способные предсказать рост на основе динамики реальной денежной массы, могут и подсказать, как этот рост устроить, управляя этой реальной денежной массой.

Но на практике такие макроэкономисты у России работают совсем не в Центробанке. Поэтому стагнация ВВП и реальных зарплат в 2026 году неизбежна. Пусть пошлины Трампа тут и совсем ни при чем.

Мнение автора может не совпадать с мнение редакции Naked Science.

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Вчера, 17:07
Березин Александр

Трамп объявил экономическую войну даже пингвинам: как это отразится на России?

В мировой экономике происходит переворот, которого не было с XIX века: ее главный игрок решил ввести беспрецедентно высокие пошлины, способные покончить с эрой глобализации и свободной торговли. Упали и российские биржи, хотя нашу страну пошлины как раз не коснулись. Это вообще отчего? Насколько негативно эти действия могут отразиться на нашем ВВП и росте зарплат? Сделают ли заградительные пошлины прямо из XIX века Америку слабее, или наоборот, как это сто лет назад с ней уже бывало?

С точки зрения науки
# история
# США
# экономика
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Вчера, 10:11
Evgenia

Физики нашли эмульсию, формирующую «амфору»

Исследователи из США обнаружили «жидкость, восстанавливающую форму», которая противоречит ряду классических представлений, основанных на законах термодинамики. Она состоит из воды, масло и намагниченных частиц никеля.

Физика
# вода
# масло
# математическое моделирование
# мягкое вещество
# никель
# эмульсии
8 часов назад
Илья

Физики создали «горячие» состояния кота Шредингера

Квантовые суперпозиции больше не требуют температур, близких к абсолютному нулю. Ученые из Австрии впервые получили «горячие» состояния кота Шредингера при температурах, в десятки раз превышающих стандартные условия для подобных экспериментов.

Физика
# квантовая суперпозиция
# квантовые технологии
# Кот Шредингера
1 апреля
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Петербургские химики нашли способ делать ценные вещества без опасных реактивов

Ученые СПбГУ предложили инновационный подход к синтезу виниловых соединений, значительно снизив количество отходов и риски, связанные с использованием ацетилена. Новый метод позволяет эффективно получать ценные химические соединения с минимальным воздействием на окружающую среду.

СПбГУ
# ацетилен
# винилы
# карбид кальция
# реактивы
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Evgenia

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Физика
# CMS
# анти-топ-кварк
# антикварки
# БАК
# квантовая хромодинамика
# кварки
# кварконии
# топ-кварк
# ЦЕРН
Вчера, 17:07
Березин Александр

Трамп объявил экономическую войну даже пингвинам: как это отразится на России?

В мировой экономике происходит переворот, которого не было с XIX века: ее главный игрок решил ввести беспрецедентно высокие пошлины, способные покончить с эрой глобализации и свободной торговли. Упали и российские биржи, хотя нашу страну пошлины как раз не коснулись. Это вообще отчего? Насколько негативно эти действия могут отразиться на нашем ВВП и росте зарплат? Сделают ли заградительные пошлины прямо из XIX века Америку слабее, или наоборот, как это сто лет назад с ней уже бывало?

С точки зрения науки
# история
# США
# экономика
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15 марта
Юлия Трепалина

Психологи назвали сроки полного эмоционального разрыва с бывшими

Когда пара расстается, многие люди продолжают испытывать чувства к своим бывшим. Если разрыв произошел по инициативе другой стороны и отношения длились много лет, полностью «забыть» еще недавно близкого человека может быть непросто. Существует мнение, что и после расставания привязанность к экс-партнерам в какой-то мере сохраняется. Впрочем, согласно другой точке зрения, со временем эта эмоциональная связь ослабевает и утрачивается. Разобраться, как происходит на самом деле и сколько времени может потребоваться на полный эмоциональный разрыв с бывшими возлюбленными, взялись психологи из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США).

Психология
# отношения
# привязанность
# разрыв
# расставание
# романтические отношения
# эмоции
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Современные люди произошли не от одной, а как минимум от двух древних популяций

Масштабный анализ геномов показал, что вид Homo sapiens возник в результате смешения двух древних популяций. Они разделились полтора миллиона лет назад, а затем воссоединились до расселения по миру.

Биология
# Homo sapiens
# происхождение человека
# эволюция
2 апреля
Березин Александр

NASA умолчало о том, что астронавты Starliner были близки к гибели

Известный американский отраслевой обозреватель Эрик Бергер взял интервью у экипажа космического корабля Boeing, из-за технических проблем которого два астронавта задержались на орбите на девять месяцев вместо одной недели. Детали, которые они озвучили, указывают на серьезные проблемы Starliner, о которых ранее умалчивали. Люди провели немало времени при глубоко нештатной температуре. При слегка другом сценарии миссии экипаж корабля мог погибнуть. Официальные заявления NASA и Boeing сразу после июньского полета к МКС, судя по интервью, были заведомо неправдивыми.

Космонавтика
# NASA
# Starliner
# космос
# США
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Комментарии

Популярные По порядку
69 Комментариев
Ромыч Дремыч
Ромыч Дремыч
41 минута назад
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А , если ставку начать снижать, не получится ли стремительный рост инфляции, как говорит Набиулина?
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Стэн Станиславский
Стэн Станиславский
10 часов назад
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Цены на жижку уже пробили 64 бакса : ))) В моменте к 63,03 падали.
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Стэн Станиславский
Стэн Станиславский
10 часов назад
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Это может быть, например, чрезвычайно полезная для малоразвитых стран функция конвертируемого гибрида-электромобиля, поскольку позволяет в т.ч., помимо основной функции, превратить ваш гибрид в электростанцию на колесах. Для АФрики особенно полезный функционал, я считаю. Позволит быстро отбить затраты покупателю такого гибрида и заодно развить экономику своей страны. Китайцам европейцы тоже могут кинуть косточку - например, предложить ввести допфункционал в их электрички, который позволит использовать их аккумуляторы как демпферные батареи в период достаточно длительной стоянки. Это опять же позволит владельцу отбить часть затрат на покупку своей электроигрушки, которая пока что, надо признать, несмотря на сбитые китайцами цены, все еще стоит очень нехило. Это позволит расширить китайцам возможную аудиторию покупанов.
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Стэн Станиславский
Стэн Станиславский
10 часов назад
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0
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Есть еще одна крайне неприятная для нашего героя - Слабоумного Вовочки - перспектива. Это перспектива близкого союзничества Китая и ЕС. Помимо того что грядущая торговая война, развязанная Рыжим Клоуном, буквально бросает ЕС и Китай в объятию друг другу, можно смело утверждать, что оные потенциальные партнеры не шибко то и сопротивляются. Об этом нам говорит например, недавний факт предложенного Китаем участия его миротворцев в замирении войны на Украине. И хотя ЕС пока еще не дал на это предложение четкого ответа, я подозреваю, что ответ вполне может быть положительным. При этом уж точно эти два мировых тяжеловеса не будут спрашивать мнения Вяликого Геостратега Всех Времен и Народов - то бишь все того же Полоумного Вовочки и просто введут войска на Украину, даже не дожидаясь окончания активной фазы БД. Ибо с ЕС и так все ясно, но и Китай уже давно и явно задрало маниакальное намерение Вовочки во что бы то ни стало добить, уничтожить Украину, как будто от этого зависит какая-то высшая цель, как будто там находится Вовочкин Священный Грааль или т.п. Конечно, по целому ряду товарных позиций ЕС и Китай являются прямыми конкурентами. Тем не менее, если хорошо подумать, ЕС вполне может договоритсья и обратить эту конкуренцию в свою пользу. Например, электромобильное нападение Китая на рынок ЕС видится мне вовсе не таким фатальным. Ибо ЕС же хотел снизить потребление ископаемого топлива, снизить свою зависимость от РФ в этой сфере? Ну вот вам и пожайлуйста! Чтобы защищить своих производителей, ЕС просто нужно ввести некоторые регламенты, под которые заранее тайком договорится со своими производителями, так чтобы Китай не успел быстро перестроить свое производство, что позволит остаться на плаву автопроизводителям ЕС и успешно конкурировать какое-то время с китайцами в ЕС и по всему миру. Это может быть, например, чрезвычайно полезная для малоразвитых стран функция конвертируемого гибрида-электромобиля, поскольку позволяет в т.ч., помимо основной функции, превратить ваш ги
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-
0
+
Степан Жук
Степан Жук
12 часов назад
-
0
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1. Хм, а почему в качестве примера использовали спутник СССР 1957 года, а не индустриализацию 30-х? Заводы и фабрики под ключ покупали и огромное количество учебных заведений всех уровней открывали. 2. Вы же правильно в конце статьи пишите, что просто так повысить пошлины - это вообще ни о чем. Должен быть комплекс мер. В том числе и рабочие руки, причём не просто руки, а квалифицированные руки. Судя по Боинг (и не только), с этим проблемы в США.
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    Александр Березин
    Александр Березин
    10 часов назад
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    Степан, "1. Хм, а почему в качестве примера использовали спутник СССР 1957 года, а не индустриализацию 30-х? Заводы и фабрики под ключ покупали и огромное количество учебных заведений всех уровней открывал" Потому что индустриализация 30-х -- плохой пример. К их окончанию СССР делал промышленные товары, которые по цене-качеству уступали западным аналогам. Про космические ракеты 1957 года так не скажешь. "Вы же правильно в конце статьи пишите, что просто так повысить пошлины - это вообще ни о чем. Должен быть комплекс мер. В том числе и рабочие руки, причём не просто руки, а квалифицированные руки. Судя по Боинг (и не только), с этим проблемы в США." С руками у США нет проблем -- см. Теслу или СпейсИкс. У Боинга есть проблемы с менеджментом, но это сильно про другое.
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Александр Панов
Александр Панов
20 часов назад
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Так почему высокие пошлины полезны?
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    Александр Березин
    Александр Березин
    10 часов назад
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    Александр, конкретно для США почему -- выше названо. Для других стран они могут быть полезны, если в мире кругом высокие пошлины -- выше обозначено, почему. Отдельный случай полезности - когда они защищают отрасль, находящуюся в состоянии ребенка. Например, японский, корейский или китайский автопром в их ранние годы. Все это не отменяет того, что для сложившихся отраслей они не нужны, конечно.
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Стэн Станиславский
Стэн Станиславский
22 часа назад
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-4
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Но есть и еще один, еще более неприятный факт персональной для нашего Вовочки Слабоумного - именно с ЕС у него сейчас крайне плохие отношения. И если ЕС станет новым мировым гегемоном - как бы нашему Чудиле Вовочке не поплохело от такого расклада.
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-
4
+
Стэн Станиславский
Стэн Станиславский
22 часа назад
-
-2
+
Доллар США вместе с другими необеспеченными товарами - то есть акциями мировых гигантов и ценой на нефть, разогнанной на ожиданиях экономического роста - стали падать. Другое дело, что резко скидывать Трежерис КСША их держатели пока не будут - ибо себе дороже выйдет, цены резко обвалятся, ибо это ничем не обеспеченный пузырь. Резкий сброс ТК США - это такая своего рода экономическая ядерная война, на нее никто не пойдет. Будут по тихой сливать, что в итоге приведет к банкротству США, обвалу доллара и мировой экономики, которая на вере в доллар и держалась. Странно, что я что-то не слышу пока восторгов от этого факта секты вечных ждунов обвала доллара вроде Демуры и его поклонников. Наверное, потому что они начали что-то подозревать? : ))) А разгадка опять же проста - если обвалится доллар, то и цена на нефть обвалится неимоверно - до 20-30 долларов за баррель. Ибо те же США являются крупнейшим покупателем нефти и нефтепродуктов. И Китай, один из крупнейших держателей долга США, тоже является крупнейшим покупателем нефти. И если обвалится США, то и Китай следом туда же, и Япония и много кто еще. Вот Европа точно не обвалится - ибо ЕС является держателем резервного валютного проекта - евро, который, в случае падения доллара, резко вырастет, и Европа займет место США. Не зря на днях Канада сделала удивительное заявление, что готова занять место мирового лидера вместо США - хотя явно жидковата для этого. А разгадка снова проста - на самом деле речь идет о ЕС, а Канада в этом выступает таким спикером вместо ЕС, кагбе намекая Рыжему Клоуну-идиоту, к чему приведет его деятельность. Что же случится в этом раскладе с Россиюшкой, с нашим родным Путинистаном? Уверяю вас - ничего хорошего. Ибо помимо того, что РФ является исключительно сырьевым придатком - ранее ЕС, теперь Китая - то при обвале цен на энергоносители автоматически станет банкротом. Но есть и еще один, еще более неприятный факт персональной для нашего Вовочки Слабоумного - именно с ЕС у него сейчас крайне плох
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0
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Стэн Станиславский
Стэн Станиславский
22 часа назад
-
-3
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Статейка херь полная и совершенно не совпадает с текущей линией партии и правительства, так что Александру Березину стоило бы подумать, правильно ли он делает, заступаясь за Трампа - президента страны-геополитического противника. Сколько себя помню, еще с глубоко совейских времен, нам все время говорили про загнивающий капитализм (сначала), что доллар США вот-вот рухнет (это уже ближе к нашим временам), что он де ничем не обеспеченная грязаня зеленая гумажка. И вот теперь такой пердимонокль - пропагандисты вдруг стали нам рассказывать, какая США супермощная страна, которой никакой идиот Трамп не способен повредить. А разгадка проста - мировая торговая, а точнее финансово-торговая система - это вовсе не про тарифы, а про доллар - про ту самую резаную зеленую бумагу. В отличии от прежних времен, доллар - ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НИЧЕМ НЕ ОБЕСПЕЧЕН! Вот такой вот неожиданный сюрприз! Ибо США на самом деле не торгуют давно уже своими товарами, которые они действительно, с некоторыми исключениями, давно разучились производить. А торгуют США - теми самыми долларами, которые могут бесконтрольно печатать, ибо золотой стандарт давно отменен. А еще доллар США подкреплен военной силой США, той самой, которую Трамп так внезапно решил убрать из Европы, прокинув союзничков по НАТО. Какой из всего этого напрашивается вывод? Если один из участников неформальной сделки - мы вам военную поддержку, вы нам товары и покупку наших долгов в виде Трежерис Казначейства США вдруг решил выйти из этой сделки - то и остальные участники оной сделки тоже этому кидале ничем не обязаны, вот ведь штука! Посему в деле зайдействован еще один фактор, о котором наш статеечник Александ Березин почему-то ни одним звуком не обмолвился - это военная поддержка Америкой блока НАТО. Итого что мы имеем: Трамп вышел из неформальных соглашений по обороне и тарифам, а его союзники-оппоненты имеют полное право теперь выйти из долларовой части сделки - и именно это мы и наблюдаем - доллар США вместе с другими необеспеченн
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-
3
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    Александр Березин
    Александр Березин
    22 часа назад
    -
    2
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    Стэн, "Статейка херь полная и совершенно не совпадает с текущей линией партии и правительства, так что Александру Березину стоило бы подумать, правильно ли он делает, заступаясь за Трампа - президента страны-геополитического противника." Какая впечатляющая аргументация. И советы той же глубины. Спасибо за ваши комментарии, на их фоне статья выше лучше выглядит.
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    -
    2
    +
    Гена Пастухов
    Гена Пастухов
    20 часов назад
    -
    1
    +
    Стэн, доллар выглядит обеспеченным, прежде всего, своей правовой системой, там очень просто вести бизнес.
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    -
    1
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    Kostik Kit
    Kostik Kit
    13 часов назад
    -
    1
    +
    Стэн, usaid опять начал платить гранты?
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    -
    1
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Sam Dowson
Sam Dowson
1 день назад
-
1
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ВВП России может пока и не упал, но стал сильно перекошен в сторону продукции Минобороны. А этим продуктом простой смертный пользоваться не имеет права. Рекламных баннеров "Рекламное место свободно" всё больше с каждой неделей. Это значит обычные предприятия обычного продукта стали выпускать, а магазины - продавать, меньше. Может кто-то возразит, что стали брать лучше? Нет, заказов многие обычные предприятия стали тоже получать меньше. Кредиты для них стали дороже (21% ставка - ого!). Рухнули продажи в строительстве, риэлторы разорены. Инфляция двузначная. Скоро буйный Трамп выкрутит санкции на максимум (а выкручивать ещё есть что), обозлившись на несговорчивых переговорщиков обеих стран, вкупе с обрушающимся ВВП всех стран мира, вот тогда попкорн и пригодится...
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    Александр Березин
    Александр Березин
    1 день назад
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    0
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    Sam, "ВВП России может пока и не упал, но стал сильно перекошен в сторону продукции Минобороны" Нет, не стал. Зайдите в магазин, ресторан, глэмпинг попробуйте забронировать -- сразу глаза откроются. До СВО такого не было. " Рекламных баннеров "Рекламное место свободно" всё больше с каждой неделей. Это значит обычные предприятия обычного продукта стали выпускать, а магазины - продавать, меньше Конечно же не значит. Просто вы не в курсе показателей гражданских отраслей (хотя их довольно легко найти) -- которые вполне выросли за время СВО, Поэтому и строите свое видение мира на рекламных щитах. Это нормально: у нас в Твиттере полно людей, которые мыслят примерно так же. Но к реальной России это отношения, конечно, не имеет. "Рухнули продажи в строительстве," Вы не пробовали сравнить продажи в строительстве с 2019-м годом (потом ковид и отскок от него деформировали статистику, но при желании можно взять и среднее за 20-21-й -- итоги будут те же). например? И как. сильно в сравнении с ним "рухнули", в конкретных цифрах? "Скоро буйный Трамп выкрутит санкции на максимум (а выкручивать ещё есть что), обозлившись на несговорчивых переговорщиков обеих стран, вкупе с обрушающимся ВВП всех стран мира, вот тогда попкорн и пригодится..." Лично вам попкорн точно не пригодится. Благо выкручивать уже давно нечего и некуда, а обрушения ВВП всех стран мира и в помине не будет -- и выше даже пояснено почему.
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      Sam Dowson
      Sam Dowson
      1 день назад
      -
      1
      +
      Александр, "Зайдите в магазин, ресторан, глэмпинг попробуйте забронировать -- сразу глаза откроются." - захожу регулярно с открытыми глазами. Цены по некоторым позициям бьют рекорды. Хамона пол года назад как не стало - не думаю, что недавний европейский ящур тут причина. Зато новый приличный автомобиль за 1 млн уже выбрать невозможно (не будем ограничиваться лишь продуктовыми магазинами и ресторанами). "И как. сильно в сравнении с ним рухнули?" - да так, что ипотека льготная снесена под корень. В новых высотках, построенных 1-2 года назад по вечерам горят считанные окна на подъезд (зимой, не летом). "Благо выкручивать уже давно нечего и некуда" - эти речи примерно такого же содержания помню году так в 2018-19 всяких депутатов и глав банков. И долларов запас наличных там - "хватит всем!" Ну-ну) И фондовый рынок наш - видимо вы не в курсе, на сколько миллионов среднестатистический тамошний обыватель обеднел из-за "замороженных" акций, пифов, ЕТФ и прочего добра.
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      -
      1
      +
        Александр Березин
        Александр Березин
        24 часа назад
        -
        -1
        +
        Sam, ""ахожу регулярно с открытыми глазами. Цены по некоторым позициям бьют рекорды" Ну то есть глаза видят только то, что вы хотите видеть. А не выросшие за годы СВО объемы продаж гражданских товаров в физических единицах. Это бывает. Время лечит. "да так, что ипотека льготная снесена под корень. В новых высотках, построенных 1-2 года назад по вечерам горят считанные окна на подъезд (зимой, не летом)." То есть конкретных цифр "рухнувших" продаж вы так и не приведете, поскольку падения за указанный период там нет? А вместо этого ограничитесь сообщениям о том, сколько окон лично вы видите в новостройке. Ожидаемо. ""Благо выкручивать уже давно нечего и некуда" - эти речи примерно такого же содержания помню году так в 2018-19 всяких депутатов и глав банков. " Речи вашего типа я тоже помню -- у меня было полно таких комментариев под статья февраля-марта 22-23-го года, где комментаторы дружно обещали мне обрушение российской экономики с санкциями. Типовой пример -- на скриншотее ниже Самое интересное то, что опыт этих лет вас ничему не научил. Более того: вы умудрились даже не заметить резкий рост гражданского потребления в эти годы, хотя цифры по тому же мясу и проч. никто и не думал прятать. "И фондовый рынок наш - видимо вы не в курсе, на сколько миллионов среднестатистический тамошний обыватель обеднел из-за "замороженных" акций, пифов, ЕТФ и прочего добра." Так обеднел, что начал больше есть, больше отдыхать и больше ходить в рестораны, в которых с самого 22-го яблоку некуда упасть. Все понятно. "Сегодня Россия гибнет особенно сильно".
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        -
        1
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          Evgeny
          Evgeny
          23 часа назад
          -
          -1
          +
          Александр, "политически правильно" вещать что Россия особенно гибнет, дискуссии с подобными персонажами не имеют смысла, это зараженные вражескими мемами зомби.
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          -
          1
          +
          Иван Колупаев
          Иван Колупаев
          20 часов назад
          -
          2
          +
          Александр, я по ресторанам и глемпингам не хожу. Даже слово такое не знаю. А вот цены в Пятерочке наблюдаю регулярно так что не надо нам по ушам ездить "как же похорошела москва при собянине"
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          -
          2
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            Александр Березин
            Александр Березин
            6 часов назад
            -
            0
            +
            Иван, "я по ресторанам и глемпингам не хожу." И по магазинам, видимо, тоже. " вот цены в Пятерочке наблюдаю регулярно так что не надо нам по ушам ездить "как же похорошела москва при собянине"" А то, что реальная зп увеличилась, как и продажи потребительских товаров -- вам по барабану. Понимаю. "Александр, мужик ушел на сво, умер, семья получила компенсацию - вот вам и рост покупок, например той же недвижимости" 35 тысяч мужиков умерло на СВО и подняло продажи в 150-миллионной стране на заметную величину? Серьезно? "Грубо прикинуть миллион контрактников уже там." Просто справочно вам сообщу: экономический рост за 23-24-й годы измеряется 13-значной цифрой в рублях. Надо быть сильно не в ладах с арифметикой, чтобы считать, что доходы миллиона контрактников могут увеличить потребление на нужную для этого величину.
            А чтобы думать, что доходы людей из госбюджета -- который, напомню, денег вообще не создает, а только перераспределяет -- вообще могут повлиять на ВВП, надо не знать основ экономики. Которые сообщают нам, что на ВВП могут повлиять только те деньги, которые созданы с нуля (все остальное=перемена мест слагаемых, от которой сумма измениться технически не может). То есть не имеют к госбюджету вообще никакого отношения.
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            +
          Иван Колупаев
          Иван Колупаев
          19 часов назад
          -
          2
          +
          Александр, мужик ушел на сво, умер, семья получила компенсацию - вот вам и рост покупок, например той же недвижимости. Да и всего остального тоже. Не умер, получили поменьше, но все равно дохрена по меркам какой-нибудь деревни откуда народ на сво пачками валит. Я конечно не назову точных цифр сколько там народу подписали контракт, но по словам нашего любимого президента по 1000 человек в день. Грубо прикинуть миллион контрактников уже там. Но это для простых смертных. А для непростых неплохо бы глянуть статистику сколько денег влито в оборонку и сколько из них прилипло к рукам. Этот народ точно не обеднел тут вы правы. https://tsargrad.tv/news/kartina-maslom-u-generala-bulgakova-doma-nashli-portret-shojgu-kutuzova-i-drugie-strannye-polotna_1034534
          Картина маслом. У генерала Булгакова дома нашли портрет Шойгу-Кутузова и другие странные полотна
          У генерала Булгакова нашли портрет Шойгу в виде Кутузова и ряд других странных полотен. "Картина маслом" - но многое так и не стало понятно.
          tsargrad.tv
          https://img.tsargrad.tv/cache/5/1/1_20030405_gaf_rb23_037.jpg/w1056h594fill.jpg
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          -
          2
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          Sam Dowson
          Sam Dowson
          11 часов назад
          -
          1
          +
          Александр, Сойдёт? Из свежего: https://erzrf.ru/news/v-marte-2025-goda-zastroyshchiki-vyveli-na-rynok-na-23-menshe-mkd-chem-godom-raneye-grafiki?tag 1) В марте 2025 года застройщики вывели на рынок на 23% меньше МКД, чем годом ранее (графики) 2) С начала года на рынок выведено 887 объектов (на 29,9% меньше, чем за аналогичный период 2024 года), или 171,2 тыс. квартир совокупной площадью 8,15 млн м². 3) В среднем с начала 2025 года на рынок ежедневно выводилось 1 902 квартиры, что на 29% меньше, чем в 2024 году. При сохранении таких же темпов всего за год на рынок будет выведено 694 тыс. квартир. 4) Площадь квартир в выведенных за месяц объектах по сравнению с мартом 2024 года уменьшилась на 28%.
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            Александр Березин
            Александр Березин
            6 часов назад
            -
            0
            +
            Sam, вы читаете комментарий, на который отвечаете? На тот случай если нет, повторю то, что уже написал вам выше: "Вы не пробовали сравнить продажи в строительстве с 2019-м годом (потом ковид и отскок от него деформировали статистику, но при желании можно взять и среднее за 20-21-й -- итоги будут те же). например? И как. сильно в сравнении с ним "рухнули", в конкретных цифрах?" Вы не поняли, что написано в этих двух предложениях? Или вы реально не можете понять, что "годом ранее" в 2025 году и ситуация до СВО -- это абсолютно разные вещи?
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          Sam Dowson
          Sam Dowson
          7 часов назад
          -
          3
          +
          Александр, "Ну то есть глаза видят только то, что вы хотите видеть." - иногда даже то, что не хочу, но приходится видеть. У меня, как у ИП в последний год: стоимость патента выросла в 5,8 раза, налогооблагаемая база в 6,67 раза, обязательные взносы в соцфонд на 20%. Ещё последние как-то объяснить ставкой ЦБ, но вот первые 2 параметра вообще резко с потолка сдернули. Ещё пару раз таких скачков и придётся уходить "в тень". Эти поборы не иначе процветанием можно объяснить, но уж точно никак не четвертым годом СВО. И да, есть куча санкций, которые пока не вводили, но точно могут. Вторичные называется. Про них как-то все постоянно забывают. Вот тогда то что мы производим и продаем даже Китаю по цене в 3 раза ниже рынка не надо будет...
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          3
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            Александр Березин
            Александр Березин
            6 часов назад
            -
            0
            +
            Sam, делать выводы о положении в стране на основании положения в вашем конкретном ИП -- значит продолжать вашу линию выше, когда вы не можете назвать цифры "рухнувших продаж" (потому что они выше 2019-го года по-прежнему) и пытаетесь подменить это количеством окон в новостройках, которые наблюдаете лично вы. Это годится как аргумент для вечерник бабок на лавочках у подъездов. Но для всего остального не годится. "И да, есть куча санкций, которые пока не вводили, но точно могут. Вторичные называется. Про них как-то все постоянно забывают" Я еще три года назад объяснил (и выше есть ссылки на эти два текста), почему не вторичные, не триетичные, ни септиллионные санкции не смогут снизить российский экспорт ниже уровня десятых годов ни в каком варианте. И был прав, что и показали три последних года. А вы с этой аргументацией не ознакомились -- но продолжаете ваши рассказы из параллельной реальности.
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              Sam Dowson
              Sam Dowson
              4 часа назад
              -
              0
              +
              Александр, "Это годится как аргумент для вечерник бабок на лавочках у подъездов." - десятков миллионов "вечерних бабок" на лавочках, потому что именно конкретно столько ИПэшников по России, и именно конкретно столько их коснулось обсуждаемое повышение. "вы читаете комментарий, на который отвечаете?" - а вы читаете комментарий по которому задаете вопрос? До этого было: "И как. сильно в сравнении с ним рухнули?" - да так, что ипотека льготная снесена под корень. В новых высотках, построенных 1-2 года назад по вечерам горят считанные окна на подъезд (зимой, не летом). А ещё до этого: "Рухнули продажи в строительстве, риэлторы разорены." - Если что, я про сейчас, про настоящее время говорю, а не в сравнении с 19 или каким там годом. А ещё, постоянная апелляция к статистике - это как мёд в горшке у виннипуха: вроде она есть, но тут же её уже нет. У вас поднялась температура тела до 40, вы кричите в телефон, скорую вызываете. А там хехекают, прохожие пальцем тычут, ибо знают, что средняя температура тела 36,6. Про какие 40 вы кричите? И вот хоть градусник каждому показывайте - плевать на него хотели. Потому что есть средняя. Ещё точнее - медианная, а из неё вы выбиваетесь как баскетболист над школьниками. Вот ваша истиная позиция. И потом, статистику можно подделать, переделать, по другому подсчитать, засекретить, и проверить её на реальных цифрах-штуках у вас не получится, потому что не к вам эти цифры стекаются, не вы их придумываете, или не вы командуете чего и сколько приписать-убавить. Мертвые души вам почитать - в самый раз. Остается что, верить ей? Да это смешо! В научный коммунизм тоже верили, экзамены даже сдавали.
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                Александр Березин
                Александр Березин
                3 часа назад
                -
                0
                +
                Sam, ""вы читаете комментарий, на который отвечаете?" - а вы читаете комментарий по которому задаете вопрос? До этого было: "И как. сильно в сравнении с ним рухнули?" - да так, что ипотека льготная снесена под корень." Вы опять не прочитали то, на что ответили. Поэтому повторю свой вопрос: "Вы не пробовали сравнить продажи в строительстве с 2019-м годом (потом ковид и отскок от него деформировали статистику, но при желании можно взять и среднее за 20-21-й -- итоги будут те же). например? И как. сильно в сравнении с ним "рухнули", в конкретных цифрах?" Вы не поняли, что написано в этих двух предложениях? Или вы реально не можете понять, что "годом ранее" в 2025 году и ситуация до СВО -- это абсолютно разные вещи? "Если что, я про сейчас, про настоящее время говорю, а не в сравнении с 19 или каким там годом." То есть вы говорите о том, же, о чем я -- что строят больше, чем до СВО, я вас верно понял?
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                Sam Dowson
                Sam Dowson
                3 часа назад
                -
                0
                +
                Александр, это цифры, которые я привёл, которые говорят, что строят больше? 1) В марте 2025 года застройщики вывели на рынок на 23% меньше МКД, чем годом ранее (графики) 2) С начала года на рынок выведено 887 объектов (на 29,9% меньше, чем за аналогичный период 2024 года), или 171,2 тыс. квартир совокупной площадью 8,15 млн м². 3) В среднем с начала 2025 года на рынок ежедневно выводилось 1 902 квартиры, что на 29% меньше, чем в 2024 году. При сохранении таких же темпов всего за год на рынок будет выведено 694 тыс. квартир. 4) Площадь квартир в выведенных за месяц объектах по сравнению с мартом 2024 года уменьшилась на 28%. Чтобы завалить страну без войны, нужен не год, не два и не три. Но процесс пошёл, скажем так. И хоть вы тут джигу пляшите, я останусь при своём мнении. И дело не только в квартирах. Рванули цены, "с потолка" (скажем так) налоговые поборы начались и много чего ещё как в целом, так и в частности.
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                Александр Березин
                Александр Березин
                2 часа назад
                -
                0
                +
                Sam, " это цифры, которые я привёл, которые говорят, что строят больше? 1) В марте 2025 года застройщики вывели на рынок на 23% меньше МКД, чем годом ранее (графики)" Повторяю: "ы опять не прочитали то, на что ответили. Поэтому повторю свой вопрос: "Вы не пробовали сравнить продажи в строительстве с 2019-м годом (потом ковид и отскок от него деформировали статистику, но при желании можно взять и среднее за 20-21-й -- итоги будут те же). например? И как. сильно в сравнении с ним "рухнули", в конкретных цифрах?" Вы не поняли, что написано в этих двух предложениях? Или вы реально не можете понять, что "годом ранее" в 2025 году и ситуация до СВО -- это абсолютно разные вещи? "Если что, я про сейчас, про настоящее время говорю, а не в сравнении с 19 или каким там годом." То есть вы говорите о том, же, о чем я -- что строят больше, чем до СВО, я вас верно понял?" В этот раз вы поняли, или надо повторить еще раз?
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                Sam Dowson
                Sam Dowson
                6 минут назад
                -
                0
                +
                Александр, раздавать всем вокруг, что дескать "вы все тут тупые, а я один воздушный шарик" моветон.
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                Александр Березин
                Александр Березин
                2 минуты назад
                -
                0
                +
                Sam, простите, но я этого и не делал. Я сказал совсем другое: Россия вводит больше жилья, чем до СВО, что говорит о росте в гражданских отраслях. Вы несколько раз подряд пытаетесь увильнуть от признания этого факта, сравнивая годы СВО с другим годом СВО. Я всего лишь заметил вам выше, что это никак не может опровергнуть тезис о росте гражданской экономики и потребления за время СВО. Вот и все.
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    Foxxys Wer
    Foxxys Wer
    22 часа назад
    -
    -1
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    Мощная аналитика, основанная на увиденном пустом баннере. Поглядеть данные Росстата?, да ну нах...
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      ещё комментарии
      Иван Колупаев
      Иван Колупаев
      20 часов назад
      -
      2
      +
      Foxxys, сами-то в эти данные заглядывали? 😁 Березин почему-то не приводит данные по инфляции и росту потребительских цен. С чего бы это? 😏 Неужели там все не так красиво как ему видится в его версии России? https://www.cbr.ru/press/reginfl/?id=54184
      Информационно-аналитический комментарий об инфляции в Санкт-Петербурге в декабре 2024 года | Банк России
      www.cbr.ru
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      2
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        Kostik Kit
        Kostik Kit
        13 часов назад
        -
        0
        +
        Иван, а какая связь роста потребительских цен и продажах товаров? Вы думаете, что отрицательная, Березин пишет, что положительная. Березин не отрицает инфляцию, но ВВП же считается за вычетом инфляции. Кто прав?
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          Иван Колупаев
          Иван Колупаев
          5 часов назад
          -
          0
          +
          Kostik, у меня зарплата последний раз повышалась еще до сво а цены растут каждый день и вот какое мне дело до роста ввп где-то там по цифрам и графикам?
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            Александр Березин
            Александр Березин
            5 часов назад
            -
            0
            +
            Иван, вы действительно уравниваете ваши личные финансы с финансами населения в целом, у которого медианная реальная зп за СВО выросла на двузначное число процентов?
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              Иван Колупаев
              Иван Колупаев
              5 часов назад
              -
              0
              +
              Александр, мне насрать на "финансы населения в целом" и рост доходов у абстрактного Лени Голубкова. Я пишу о том что чувствую и вижу сам. И судя по реакциям на коменты я не один такой. Ну из тех кого не утешает рост доходов у кого-то там когда собственные средства все больше обесцениваются инфляцией. И фишка тут очень простая доходы растут не у всех и очень в разных пропорциях, а цены-то для всех одинаковы. Но конечно для пропаганды полезней говорить об усредненных графиках где все выглядит красиво.
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                Александр Березин
                Александр Березин
                5 часов назад
                -
                0
                +
                Иван, " мне насрать на "финансы населения в целом" и рост доходов у абстрактного Лени Голубкова. Я пишу о том что чувствую и вижу сам" Это очень аргументированная позиция по вопросам развития макроэкономики 150-миллионной страны, что тут еще скажешь. "И судя по реакциям на коменты" Если вы по комментариям будете судить о стране в целом, то у вас получится картина, довольно-таки далекая от реальности. Собственно, уже.
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