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С информационной перегрузкой предложили бороться так же, как с загрязнением воздуха
Избыточное количество информации влияет на человека так же, как загрязнение окружающей среды: приводит к плохому самочувствию, ухудшает когнитивные навыки. Международная группа ученых предложила уделять информационной перегрузке такое же внимание, как другим социальным проблемам.
Благодаря гаджетам и доступности интернета каждый человек ежедневно сталкивается с объемом данных, который он не в силах обработать. В такой ситуации люди менее придирчиво оценивают информацию (этот навык в целом притупляется), с бóльшим трудом принимают решения. Зачастую они становятся не такими социально активными, как раньше, перестают чувствовать удовлетворенность от работы, теряют мотивацию. Общий настрой человека в условиях информационной перегрузки становится негативным.
Проблемы, с которыми сталкиваются люди, приводят их к различным тратам: и на поддержание здоровья (как физического, так и психического), и на качественный отдых, и на изменение образа жизни в целом. По оценкам экономистов, даже больше 10 лет назад издержки информационной перегрузки по всему миру составляли минимум триллион долларов. Сейчас экономический ущерб как для отдельных людей, так и для всего общества, скорее всего, более ощутим.
В научной статье, которую опубликовал журнал Nature Human Behavior, международная группа ученых из семи стран (Польша, Великобритания, Германия, Израиль, Австрия, Словения, США) сравнила информационную перегрузку с другими историческими изменениями в обществе и предложила способ смягчить ее последствия.
По мнению специалистов, если промышленная революция привела к загрязнению воздуха, то «выхлопом» информационной стал «смог» из огромного количества некачественного, вредоносного или просто лишнего контента — например фейк-ньюс, непроверенной информации, лженаучных теорий. Авторы публикации считают, что бороться с таким загрязнением стоит так же, как с проблемами окружающей среды: регулировать на правовом и экономическом уровнях, продолжать рассматривать феномен с точки зрения науки, заниматься просвещением. Это важно, поскольку информационная перегрузка негативно сказывается не только на отдельных людях, но и на всем обществе.
Ученые пояснили, что с точки зрения информатики перенасыщение информацией может происходить на трех уровнях: индивидуальном, групповом и социальном. Уровни не функционируют независимо, отношения между ними можно представить в виде сложной сети с узлами. Это значит, что информационная перегрузка, с которой столкнулся один человек, способна снизить производительность всей группы, к которой он принадлежит.
«Последствия информационной перегрузки могут быть серьезными. Она подрывает эмоциональное состояние, эффективность работы и удовлетворенность, впоследствии влияя на действия групп и, в конечном счете, целых обществ», — объяснили авторы статьи.
Ученые предложили не только продолжать междисциплинарные исследования информационной перегрузки, но и преподавать «информационную экологию» в школах. Они также считают важным обсудить законодательные меры, подобные «Закону о чистом воздухе», который приняли в Великобритании в 1956 году.
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