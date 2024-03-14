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6 минут назад
Мария Азарова
22

Медики развеяли главный миф о туберкулезе

4.9

Кашель долгое время считали основным способом передачи туберкулеза и его главным симптомом, указывающим на необходимость лечения. Такой пробел в диагностике привел к тому, что только 7,5 миллиона человек из 10,6 миллиона, имеющих это инфекционное заболевание, знают о том, что болеют. Новый анализ национальных репрезентативных исследований из Африки и Азии показал, как часто кашель на самом деле встречается при туберкулезе.

Медицина
# диагностика
# инфекционные заболевания
# инфекция дыхательных путей
# кашель
# Туберкулез
Туберкулез
Туберкулез — инфекционное заболевание, которое чаще всего поражает легкие / © Frontiers

Команда медиков из Амстердамского университета, Амстердамского института глобального здравоохранения и развития (Нидерланды) при поддержке сотрудников Федерального министерства здравоохранения Судана и Службы здравоохранения Ганы изучила распространенность субклинического туберкулеза легких, то есть протекающего без выраженных симптомов, который часто выявляют при обследовании пациентов на дому. О результатах исследователи рассказали в статье для международного медицинского журнала The Lancet Infectious Diseases.

С древнейших времен и по сей день человечество достигло большого прогресса в диагностике и лечении туберкулеза . Это инфекционное заболевание вызывается различными видами микобактерий из группы Mycobacterium tuberculosis complex (палочки Коха), распространяется по воздуху при кашле, чихании или отхаркивании инфицированных и чаще всего поражает легкие. Несмотря на прорывы, более чем из 10,6 миллиона человек, больных туберкулезом, лишь 7,5 миллиона знают о своем диагнозе.

Этот пробел, вероятно, связан с тем, что у большинства пациентов (по данным за 1990-2019 годы, их число оценивали в 50,4%) отсутствуют распознаваемые симптомы, среди которых чаще всего встречаются длительный кашель, боль в груди, повышенная утомляемость и слабость, снижение массы тела, лихорадка и потливость во время сна. Причем, по словам авторов нового исследования, в большинстве прошлых обзоров именно кашель, непрекращающийся как минимум две недели, выступал единственным признаком наличия туберкулеза при скрининге.

Между тем, согласно исследованию, проведенному в Замбии, 60% пациентов с туберкулезом не сообщали о постоянном кашле. У трети из них на протяжении более чем месяца наблюдались другие симптомы, указывающие на туберкулез. Только у 9% признаков вовсе не было.

Авторы статьи решили подробнее разобраться, насколько часто кашель встречается у больных туберкулезом, а также изучить его связь с демографическими характеристиками, бактериальным анализом мокроты и другими факторами риска.

Медики провели систематический обзор и метаанализ данных людей, с 2007 по 2019 год участвовавших в национальных исследованиях (18 из Азии и 16 из Африки), в том числе под эгидой Всемирной организации здравоохранения. Каждое обследование подразумевало многоэтапный кластерный стратифицированный отбор, перепись населения, скрининг на туберкулез людей от 15 лет с помощью рентгенографии грудной клетки и данные опросов о симптомах, заполняемых персоналом. Если результаты скрининга оказывались положительными, человека отправляли на анализы.

Всего исследователи получили информацию о 602 863 участниках: 357 970 (59,4%) были из Африки, 244 893 (40,6%) — из Азии, 347 034 (57,6%) — женщины, 305 452 (50,7%) — моложе 35 лет, 359 126 (59,6%) проживали в сельских районах. О кашле, продолжающемся более двух недель, сообщили лишь 28 834 (4,8%) человека, менее двух недель — 78 395 (13,0%), а 495 634 (82,2%) не отметили его вообще.

После анализа рентгенограмм органов грудной клетки отклонения, указывающие на туберкулез, обнаружили у 53 404 пациентов (8,9%). Посев на туберкулез — самый точный на сегодня метод диагностики — был положительным у 1944 (0,3%) человек из 602 863.

Из этих 1944 участников с туберкулезом 796 (40,9%) рассказали, что у них был кашель на протяжении как минимум 14 дней, у 375 (19,3%) — в течение менее чем двух недель, а 773 (39,8%) заявили об отсутствии такого симптома.

«Скорректированная доля субклинического туберкулеза составила 82,8% при отсутствии длительного кашля и 62,5% при отсутствии любого кашля. Скорректированная доля пациентов без постоянного кашля по конкретной стране колебалась от 59,4% в Лаосе до 89,7% в Гамбии; без кашля — от 27,7% в Камбодже до 83,2% в Южной Африке», — уточнили медики.

Доля субклинических случаев туберкулеза по странам и отсутствию постоянного кашля (оранжевые столбцы) или любого (сиреневые) / © The Lancet Infectious Diseases

Туберкулез без симптомов чаще всего встречался у более молодых людей, женщин и жителей городов. В то же время он с меньшей вероятностью давал положительные результаты мазков: их долю оценили в 29,1%. Из 796 участников с положительным результатом посева на туберкулез и постоянным кашлем у 262 (32,9%) был положительный или спорный результат мазка, притом что рентгенография грудной клетки показала норму. Разница между пациентами с ВИЧ и без него оказалась небольшой. Статус курения и наличие хорошего образования с несколько меньшей вероятностью были связаны с субклиническим течением туберкулеза.

«Большинство людей, больных туберкулезом легких, не сообщают о кашле. Четверть вообще не отмечают симптомов, которые указывали бы на это заболевание. Тем не менее четверть из тех, у кого нет кашля, имеют положительные мазки мокроты, что указывает на их заразность. В условиях высокой заболеваемости субклинический туберкулез может вносить значительный вклад в бремя этой болезни и повышать риски передачи микобактерий», — подытожили авторы исследования.

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Медицина
# диагностика
# инфекционные заболевания
# инфекция дыхательных путей
# кашель
# Туберкулез
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