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Чтение комментариев с указанием на ошибки снизило доверие пользователей к новостям
В комментариях к новостям читатели предупреждают о фейках и исправляют неточности журналистов. Исследование показало, что внимание к таким сообщениям снижает доверие пользователей к информационному контенту.
В интернете люди зачастую ощущают бóльшую свободу, чем в реальной жизни, и чувствуют себя безопаснее. Одни пробуют новые способы самовыражения, другие позволяют себе токсичное поведение или сплетничают о бывших кумирах. Многие становятся менее избирательными в отношении источников информации, что подтвердило недавнее исследование.
Специалисты из Эксетерского университета (Англия), Цюрихского университета (Германия), Дэвидсон-колледжа (США) и Университета Юты (США) выяснили, что пользователи начинают воспринимать новости как менее точные и достоверные, если читают чужие комментарии с указанием на ошибки журналистов. Научную статью опубликовал журнал Communications Psychology.
В эксперименте, который провели ученые, участвовали более 6600 человек. Из них 1944 интернет-пользователя жили в Великобритании, 2467 — в Италии и 2210 — в Германии. Респондентам предложили оценить, насколько правдивы новости по трем темам: здоровье, климат, технологии. В исследовании использовали информационные посты из социальных сетей X (бывший Twitter), Instagram и Facebook (последние два ресурса принадлежат компании Meta, которая внесена в реестр террористов и экстремистов и запрещена в России. — Прим. ред.).
Участники эксперимента получили набор новостей, среди которых были и достоверные, и ложные. Для каждого материала респонденты указывали уровень доверия (предполагаемую степень точности), а также определяли, с какой вероятностью они поставили бы новости «лайк» или поделились бы ею со своими подписчиками. Под постами, которые использовались в эксперименте, были комментарии с указанием на неточности. Они различались объемом и детализированностью аргументации, а некоторые сообщения содержали ссылку, которая подтверждала позицию комментатора.
Исследование показало, что комментарии, в которых новость маркируется как ложная, снижают доверие: участники эксперимента при их наличии реже считали контент точным с фактической точки зрения. Для такого эффекта было достаточно даже коротких сообщений из нескольких слов, где утверждение пользователя не подтверждается ни собственными аргументами, ни ссылками на условно авторитетный источник.
С одной стороны, полученные результаты показали, что снизить дезинформацию в интернете несложно: достаточно просто пометить новостной материал как некорректный. С другой стороны, в интернете так могут маркировать и сообщения о событиях, которые произошли на самом деле. Таким комментариям участники эксперимента тоже доверяли и начинали сомневаться в правдивости достоверных сведений.
По мнению исследователей, научная работа продемонстрировала важность навыков медиаграмотности в современном мире. Чтобы ориентироваться в новостном потоке, людям необходимо разграничивать надежные и ненадежные источники информации, отличать факты от мнений, а также уметь самостоятельно проверять сведения.
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