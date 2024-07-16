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Резкое сокращение экранного времени улучшило поведение и состояние психики детей
Всего две недели существенного ограничения использования гаджетов и просмотра телевизора в свободное время положительно повлияли на поведение и психическое состояние детей. Это показало недавнее рандомизированное клиническое исследование с участием 89 датских семей.
Период, который ребенок или взрослый проводит перед экранами разных устройств, в том числе смартфонов и телевизора, принято называть экранным временем. В последние годы появляется все больше свидетельств того, что слишком долгое пребывание у экранов способно негативно влиять на формирующуюся психику детей и подростков.
Недавние систематический обзор и метаанализ 87 научных работ по этой теме позволили выявить значимую связь между продолжительным использованием устройств с экранами и большим количеством поведенческих проблем у детей. Группа медиков из Дании, в состав которой вошли специалисты по детской и подростковой психиатрии, решила экспериментально проверить, как сокращение экранного времени скажется на поведении и психике детей. Статью об исследовании опубликовал журнал JAMA Network Open.
Поучаствовать в клинических испытаниях предложили семьям с детьми 6-10 лет из региона Южная Дания. Ранее их привлекали к другому исследованию, посвященному семейным привычкам по использованию экранных медиа.
В итоговую выборку вошли 89 семей с 181 ребенком. Их случайным образом разделили на экспериментальную и контрольную группы. В первую включили 45 семей с 86 детьми (42 девочки и 44 мальчика), средний возраст которых составил 8,6 года, плюс-минус 2,7 года. Во вторую зачислили 44 семьи с 95 детьми (57 девочек и 38 мальчиков). В среднем им исполнилось по девять с половиной лет, плюс-минус 2,5 года.
Эксперимент длился две недели. На это время участники группы вмешательства — все дети и минимум один взрослый (предпочтительно все взрослые в семье) — должны были отдать смартфоны и планшеты, вместо которых им раздали обычные кнопочные телефоны. Испытуемых попросили резко сократить пребывание у экранов в свободное время — до трех часов в неделю или меньше, — а также фиксировать каждый такой эпизод.
Ограничение экранного времени не распространялось на использование устройств для учебы и выполнения других необходимых заданий, поскольку затрачиваемое на это время не считалось свободным. В домах семей разместили небольшие плакаты с напоминанием об эксперименте, за участие в котором заплатили вознаграждение в 70 евро (примерно 6750 рублей).
Организаторы эксперимента отметили, что контролировали соблюдение условий с помощью программ отслеживания. Для оценки изменений в состоянии психики и поведении детей использовали специализированный скрининговый опросник Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ). Родители заполняли его онлайн в начале исследования и по прошествии двух недель. Такую методику применяют для выявления детей и подростков с пограничными нервно-психическими расстройствами.
Семьи из второй группы придерживались обычных привычек по использованию гаджетов и других экранных медиа, но, как и участники первой группы, проходили тестирование. Все собранные данные затем оценили с помощью методов статистического анализа.
По итогам эксперимента у детей из группы вмешательства улучшилось поведение и ослабли симптомы, связанные с эмоциональными трудностями и проблемами в отношениях со сверстниками. В результатах тестов это выражалось в изменении показателей с пограничных до нормальных.
С чем именно связано позитивное влияние на детей ограничений экранного времени, исследователи не рассматривали. Ученые предположили, что отчасти эффект можно объяснить появлением дополнительного времени для непосредственного общения с друзьями, сверстниками и членами семьи, поскольку дети перестали посвящать большую часть досуга гаджетам.
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