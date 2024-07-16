Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Антропоморфные роботы повысили эффективность работы человека больше, чем программы
Роботы-помощники применяются сегодня в первую очередь как автоматизированные системы и устройства, облегчающие или ускоряющие выполнение рутинных задач. Но с развитием искусственного интеллекта область их применения может значительно расшириться и они станут полноценными партнерами людей. Ученые НИЦ «Курчатовский институт» провели исследование, в котором сравнили работу человека с программой-помощником и в команде с антропоморфным роботом. Результаты исследования важны для создания различных роботов-помощников для сферы услуг, образования и других отраслей.
В эксперименте предлагалось принять участие в игре: испытуемый и робот-помощник действовали на равных и вместе зарабатывали очки, реагируя на появление на экране стимулов-конфет. Но в одном случае партнер человека по игре оставался «невидим» (компьютерная программа), в другом — партнером был антропоморфный робот.
«Мы предположили, что в совместных играх с «воплощенным» роботом испытуемые наберут больше очков, чем в играх с программой», — рассказывает Артем Яшин, лаборант-исследователь лаборатории нейрокогнитивных технологий Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных наук и технологий. Ученые исходили из того, при взаимодействии с антропоморфным роботом у человека возникнет социально обусловленное стремление к партнерству, что повлияет на эффективность работы.
Гипотеза подтвердилась: испытуемые набирали значимо больше очков, играя в одной команде с роботом. Кроме того, время реакции человека зависело от времени реакции робота — наблюдалась синхронизация темпа игры человека и робота, которую часто можно увидеть в совместной деятельности людей. При игре с программой такой эффект не отмечался. «Полученные результаты говорят о предпочтительности применения антропоморфных роботов в разных деятельности, подразумевающих равное распределение обязанностей между «помощником» и человеком», — комментирует Артем Яшин.
Ученые планируют продолжить исследования, чтобы подробнее выяснить, как люди делегируют задачи роботу-помощнику и как между ними формируются «партнерские взаимоотношения». «В настоящем исследовании разделение задач поровну между человеком и роботом было задано изначально. В следующих вариантах мы предложим человеку делегировать задачи помощнику.
При этом он будет сотрудничать не только с программой и антропоморфным роботом, но и с «воплощенным роботом», который будет выглядеть, например, как коробка. Мы хотим сравнить, насколько люди готовы делегировать задачи, с одной стороны, человекоподобному роботу, а с другой стороны — коробке с электроникой», — рассказал Артем Яшин.
Работа опубликована в высокорейтинговом журнале International Journal of Social Robotics.
Авторы нового исследования впервые показали, что круглые провалы в лунной поверхности не просто близки к многокилометровым пещерам на естественном спутнике Земли, но и располагают тоннелями, ведущими в глубину.
Для профилактики алкоголизма среди молодежи важно не только понимать, что побуждает употреблять спиртное, но и знать, почему молодые люди могут отказываться от выпивки. Более десятка таких причин в недавнем исследовании привели ученые из Соединенных Штатов. Комплексный учет мотивов позволит предупреждать развитие пагубной привычки, отметили специалисты.
Хотя на предпочтения в литературе влияют образование, круг общения и множество других факторов, частично они могут передаваться по наследству. Ученые из Дании провели исследование и выяснили, какая доля различий в литературных вкусах может зависеть от генетических особенностей.
Falcon 9 Block 5 впервые за три сотни запусков дал частично неудачный полет. Ракета выводила 20 спутников компании SpaceX, с 15 связь уже пропала, еще пять могут быть потеряны в ближайшее время.
Авторы нового исследования впервые показали, что круглые провалы в лунной поверхности не просто близки к многокилометровым пещерам на естественном спутнике Земли, но и располагают тоннелями, ведущими в глубину.
Все клеточные организмы ученые ведут от гипотетического предка — LUCA. Существует масса предположений и расчетов о том, как он был устроен, где и когда возник. В новой работе исследователи из Великобритании попытались ответить на эти вопросы.
Ученые из Китая и Бельгии воссоздали в лаборатории условия, существовавшие на Меркурии четыре миллиарда лет назад, и выяснили, что они были идеальными для образования слоя алмазов, который с течением времени становился лишь толще.
Земля начала формироваться примерно 4,5 миллиарда лет назад. Чтобы понять, как это происходило в ранние периоды развития нашей планеты, ученые ищут образцы древних горных пород. Одну из таких, возрастом почти 3,5 миллиарда лет, обнаружили рядом с городом Колли в Австралии.
Необычный биологический вид, по оценке авторов новой научной работы, пригоден для заселения четвертой планеты без каких-либо предварительных условий — уже в том виде, в котором он существует сейчас. Поскольку речь идет о фотосинтетическом организме, он способен нарабатывать существенное количество кислорода. Интересно, что кандидат на терраформирование Марса сохранил жизнеспособность после месяца в жидком азоте.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Первые роды косатки в неволе в России: врачи и ученые рассказали Naked Science о рисках
Забытые виды спорта
Tesla Optimus: сможет ли Илон Маск уже в этом году показать нам человекоподобного робота?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии