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1 час назад
КНЦ РАН
50

Антропоморфные роботы повысили эффективность работы человека больше, чем программы

4.5

Роботы-помощники применяются сегодня в первую очередь как автоматизированные системы и устройства, облегчающие или ускоряющие выполнение рутинных задач. Но с развитием искусственного интеллекта область их применения может значительно расшириться и они станут полноценными партнерами людей. Ученые НИЦ «Курчатовский институт» провели исследование, в котором сравнили работу человека с программой-помощником и в команде с антропоморфным роботом. Результаты исследования важны для создания различных роботов-помощников для сферы услуг, образования и других отраслей.

КНЦ РАН
# антропоморфные роботы
# люди
# программы
# работа
Эксперимент ученых Курчатовского института / © Пресс-служба Курчатовского института

В эксперименте предлагалось принять участие в игре: испытуемый и робот-помощник действовали на равных и вместе зарабатывали очки, реагируя на появление на экране стимулов-конфет. Но в одном случае партнер человека по игре оставался «невидим» (компьютерная программа), в другом — партнером был антропоморфный робот.

«Мы предположили, что в совместных играх с «воплощенным» роботом испытуемые наберут больше очков, чем в играх с программой», — рассказывает Артем Яшин, лаборант-исследователь лаборатории нейрокогнитивных технологий Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных наук и технологий. Ученые исходили из того, при взаимодействии с антропоморфным роботом у человека возникнет социально обусловленное стремление к партнерству, что повлияет на эффективность работы.

Гипотеза подтвердилась: испытуемые набирали значимо больше очков, играя в одной команде с роботом. Кроме того, время реакции человека зависело от времени реакции робота — наблюдалась синхронизация темпа игры человека и робота, которую часто можно увидеть в совместной деятельности людей. При игре с программой такой эффект не отмечался. «Полученные результаты говорят о предпочтительности применения антропоморфных роботов в разных деятельности, подразумевающих равное распределение обязанностей между «помощником» и человеком», — комментирует Артем Яшин.

Ученые планируют продолжить исследования, чтобы подробнее выяснить, как люди делегируют задачи роботу-помощнику и как между ними формируются «партнерские взаимоотношения». «В настоящем исследовании разделение задач поровну между человеком и роботом было задано изначально. В следующих вариантах мы предложим человеку делегировать задачи помощнику.

При этом он будет сотрудничать не только с программой и антропоморфным роботом, но и с «воплощенным роботом», который будет выглядеть, например, как коробка. Мы хотим сравнить, насколько люди готовы делегировать задачи, с одной стороны, человекоподобному роботу, а с другой стороны — коробке с электроникой», — рассказал Артем Яшин.

Работа опубликована в высокорейтинговом журнале International Journal of Social Robotics.

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Кольский научный центр Российской академии наук (бывший Кольский филиал Академии наук СССР) имени С. М. Кирова, объединение научных учреждений РАН на Кольском полуострове.
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# антропоморфные роботы
# люди
# программы
# работа
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