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Просмотр телевизора в раннем детстве связали с атипичным сенсорным восприятием
Новое исследование показало, что у маленьких детей, которым с младенчества дают смотреть телевизор или видео с других носителей, впоследствии может чаще наблюдаться атипичное сенсорное восприятие, то есть необычные реакции на сенсорные раздражители. Подобное поведение характерно в том числе при расстройствах аутистического спектра.
Под сенсорной обработкой или восприятием принято понимать то, как человек воспринимает и реагирует на информацию и стимулы, поступающие от сенсорных систем, включая зрительные, слуховые, осязательные, вкусовые и другие телесные рецепторы. При атипичном сенсорном восприятии наблюдается чрезмерная или недостаточная реакция либо сочетание того и другого в ответ на сенсорные раздражители. Например, ребенок может отключаться и не проявлять интереса к занятиям, искать более интенсивные раздражители вокруг себя либо, наоборот, испытывать перегрузку из-за громких звуков, яркого света.
Специалисты в области психиатрии из Медицинского колледжа Университета Дрекселя в Филадельфии (штат Пенсильвания) совместно с коллегами из своего вуза и других исследовательских центров США предположили, что воздействие на маленьких детей цифровых медиа вроде просмотра телевизора или видео с других носителей может способствовать атипичному сенсорному восприятию. Чтобы проверить гипотезу, медики проанализировали данные национального исследования National Children’s Study (NCS). Оно проходило в 2011-2014 годах и было посвящено изучению влияния окружающей среды на здоровье и развитие детей.
В выборку вошли 1470 детей (половина из них — мальчики), включенных в программу NCS с рождения. Критерием для отбора стало наличие информации о просмотре ребенком телевизора или видео с других носителей в возрасте 12 месяцев, полутора и двух лет. Данные об этом в анкетах указали родители или опекуны.
Сенсорное восприятие детей оценили в возрасте примерно 33 месяцев с помощью теста Infant/Toddler Sensory Profile (ITSP). Он дает представление о том, как малыши воспринимают и реагируют на то, что видят, слышат, обоняют и так далее. Опросник тоже заполняли родители или другие близкие.
Тест ITSP включал оценку по четырем шкалам, описывающим поведение, характерное для детей с атипичным сенсорным восприятием. Первая из них — снижение регистрации стимулов, что проявляется в малоподвижности, апатичности, слабом тонусе мышц, замкнутости. Вторая шкала — поиск ощущений: ребенок гиперактивен, легко возбудим, часто ищет новый опыт, для чего может облизывать предметы, совать пальцы в жидкость и так далее.
Третья шкала — повышенная сенсорная чувствительность, которая выражается в невнимательности и высокой отвлекаемости, гиперактивности. И, наконец, избегание сенсорных ощущений. Таким детям свойственны эмоциональная возбудимость, непереносимость новых ощущений, приверженность ритуалам, стремление оставаться в знакомой обстановке.
Сопоставив результаты всех опросников, исследователи выяснили, что если телевизор разрешали смотреть годовалым детям, это вдвое повышало риск перечисленных выше атипичных реакций на сенсорные раздражители в возрасте 33 месяцев. В полтора года каждый дополнительный час просмотра ТВ или видео с других носителей коррелировал с последующим повышением риска атипичного сенсорного восприятия на 23%.
Почти такую же связь выявили в двухлетнем возрасте: с каждым лишним часом просмотра телевизора вероятность набрать высокие баллы по шкалам ITSP возрастала примерно на 20%.
Обнаруженные учеными корреляции сохранились и после учета поправок на сопутствующие факторы, включая рождение раньше срока, образование родителей, этническую принадлежность и прочее.
Авторы работы, опубликованной в журнале JAMA Pediatrics, заключили, что исследование показало связь между воздействием цифровых медиа в раннем возрасте и атипичным сенсорным восприятием. Новые результаты позволяют предположить, что просмотр телевизора малышами может повышать риск развития у них подобных поведенческих аномалий, которые часто встречаются у детей с аутизмом.
Ученые намерены продолжить исследования в этой области.
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