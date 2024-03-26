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Школьные хулиганы во взрослой жизни оказались успешнее в плане заработка
Дети, которые в школе вели себя агрессивно, хулиганили или совершали выходки, к зрелому возрасту чаще оказывались более успешными в плане заработка, занимались работой по душе и получали от нее большее удовлетворение. Об этом говорят результаты британского исследования, в котором за участниками наблюдали на протяжении пяти десятилетий.
Работу опубликовало вузовское издание ISER Working Paper Series. Ее авторы — специалисты Института социальных и экономических исследований при Университете Эссекса (Великобритания) — фактически опровергли то, о чем учителя часто говорят детям: что из школьных хулиганов не вырастают успешные люди.
Чтобы узнать, как социально-эмоциональные навыки детей, к которым относят черты характера и способность взаимодействовать с окружающими, соотносятся с экономическими результатами и достижениями на рынке труда в последующей взрослой жизни, ученые использовали данные британского исследования 1970 British Cohort Study. В нем участвовали более 17 тысяч человек, рожденных во вторую неделю апреля 1970 года в Англии, Шотландии и Уэльсе. В разные периоды жизни, с пяти до 46 лет, о них собирали разнообразные сведения с помощью тестов, анкет для родителей и педагогов, а также опросов самих участников.
Для анализа исследователи из Эссекского университета сформировали выборку почти из 7000 человек с полным набором информации в десятилетнем возрасте. Изучив, как школьные преподаватели оценивали социальные и эмоциональные навыки детей, когда им было по 10 лет в 1980 году, авторы затем проследили, чего эти люди добились к 46 годам в 2016-м. Кроме того, ученые рассмотрели результаты опросов участников в 16 лет, характеризующие их социальное поведение, интересы, состояние психики и ряд других аспектов.
Оказалось, большая частота сообщений учителей о проблемах в поведении школьников, включая вспышки гнева, буллинг и задирание других детей, в последующем коррелировала с почти на четыре процента более высокими зарплатами у них в 2016 году. Для сравнения: развитые когнитивные способности ассоциировались с увеличением заработка на шесть процентов, а дополнительные годы образования добавляли к нему чуть менее пяти процентов.
В то же время трудности в плане внимания, эмоций и отношений со сверстниками в школьные годы, как правило, ухудшали достижения на рынке труда в зрелости. Это выражалось в снижении заработка почти на три процента по сравнению с другими одноклассниками.
Также выяснилось, что школьники с проблемами в поведении к 16 годам стали более общительными подростками, но в дальнейшем среди них чаще встречались курящие и те, кто в какой-то момент жизни попадал под арест.
«Как и ожидалось, мы установили, что дети, у которых учителя отмечали эмоциональную нестабильность, проблемы с вниманием и отношениями со сверстниками, в дальнейшем зарабатывали меньше. Однако нас удивила выраженная связь между агрессивным поведением в школе и более высоким доходом во взрослой жизни», — отметила в комментарии изданию The Guardian одна из авторов исследования профессор Эмилия Дель Боно (Emilia Del Bono).
Она предположила, что в атмосфере конкуренции в классе школьники приспособились побеждать с помощью агрессии. Повзрослев, они перенесли эту тактику в профессию, продолжая агрессивно бороться за более высокооплачиваемую работу. По словам исследовательницы, с учетом результатов, возможно, есть смысл пересмотреть отношение к дисциплине в школах, чтобы направить эту особенность детей в позитивное русло.
Впрочем, профессор Дель Боно добавила, что не призывает родителей и учителей одобрять плохое поведение детей. Скорее, следует поощрять их отстаивать свою позицию, а не проявлять агрессию, пояснила она.
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