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Депрессию у молодежи связали с высоким экранным временем
Чрезмерное время, проведенное в интернете, становится причиной дневной сонливости и депрессивных симптомов у подростков. К такому выводу пришли ученые из Великобритании, Малайзии и Австралии, обобщив данные разных стран.
Интернет-зависимость пока не признали самостоятельным расстройством психики, однако она влияет на состояние, поведение и качество жизни человека. Например, для молодых людей практически нормой стал фаббинг — привычка постоянно отвлекаться на телефон во время личного разговора с кем-то. Из-за фаббинга не только рассеивается внимание, но и ухудшается контакт с собеседником, возникает ощущение дискомфорта.
Специалисты из британского Университета Дерби, малайзийских Университета Тэйлорс и Университета Санвэй, а также австралийского Университета Монаша провели метаанализ 52 более ранних исследований и подтвердили, что экранное время негативно сказывается не только на социальном взаимодействии, но и на общем самочувствии человека. Согласно их выводам, ежедневное длительное использование интернета вызывает сонливость, а также приводит к симптомам депрессии у молодых людей. Соответствующую научную статью опубликовал журнал Information Technology & People.
Авторы работы изучали сведения о молодых людях, которым на момент сбора данных было от 10 до 19 лет. В этом возрасте, отметили ученые, склонность к интернет-зависимости выше из-за переходного периода в физическом и психическом развитии. Анализ показал, что в жизни участников исследования интернет вытеснял многие полезные для здоровья виды деятельности, например связанные с социальным взаимодействием и физической активностью. В том числе из-за этого возникала сонливость и усиливались симптомы депрессии.
По словам одного из авторов исследования, время, когда человек использует интернет, зачастую не ограничено и не структурировано. Некоторые люди стараются не злоупотреблять компьютерными играми, однако во многих сферах жизни (учеба, работа, другие типы отдыха) «лимитов» на применение интернета не существует.
Исследователи убеждены, что необходимо популяризировать возможности, которые есть у людей за пределами онлайн-среды. Например, поощрять гигиену сна, включающую в себя отказ от использования гаджетов на ночь, вовлекать детей в активные занятия после уроков в школе, помогать им выстраивать общение с глазу на глаз. Кроме того, по мнению специалистов, важно прийти к осознанному использованию интернета, начав ограничивать время в Сети, а также распределять его между делами по работе или учебе и отдыхом.
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Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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