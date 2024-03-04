Люди впервые увидели, как косатка в одиночку убила белую акулу

Неподалеку от Кейптауна в водах Индийского океана исследователи впервые задокументировали, как косатка в одиночку убила молодую белую акулу. Свидетели наблюдали нападение и кусок акульей печени в пасти морского хищника.

Косаток не просто так прозвали китами-убийцами. Эти хищники охотятся на рыб, морских птиц и млекопитающих вроде тюленей. Но особенность их рациона состоит в том, что разные популяции специализируются на определенных видах пищи. Например, две популяции, обитающие в водах Новой Зеландии и северо-восточной части Тихого океана, «сидят на диете» из хрящевых рыб (таких косаток называют резидентными). Есть любители ластоногих (транзитные), а есть те, кто охотится и на столь же крупных хищников — акул. Такой тип косаток называют оффшорными.

Косатки — стайные млекопитающие и пищу добывают также стаями, ведь так гораздо больше шансов одолеть сильную жертву. Но иногда особи ведут одиночный или парный образ жизни — одну такую пару самцов не так давно заметили в Индийском океане рядом с Южной Африкой. Их прозвали Порт и Старборд. Появление косаток в этих водах повлияло на присутствие других хищников — киты-убийцы вытеснили семижаберную (Notorynchus cepedianus), узкозубую (Carcharhinus brachyurus) и большую белую (Carcharodon carcharias) акул, потому что убивали их ради богатой жирами печени. Но исследователи ранее никогда не фиксировали одиночную охоту косаток на белых акул.

Недавно неподалеку от Кейптауна (ЮАР) жители городка Тергниет, а также люди на борту двух небольших лодок запечатлели необычную охоту двух косаток, Порта и Старборда, на белую акулу. Один из самцов одолел добычу в одиночку, пока его напарник был в стороне. Исследователи описали случай в статье, опубликованной в журнале African Journal of Marine Science.

Тело мертвой белой акулы длиной 3,55 метров, выброшенное на берег в километре от места нападения / © Christiaan Stopforth

Как пишут авторы, 18 июня прошлого года в 12:30 по местному времени в Тергниет поступило сообщение о близком присутствии Порта и Старборда. В 14:12 из гавани в их сторону вышла надувная лодка и через пять минут заметила пару косаток. Очевидцы обратили внимание на чаек и запах акульей печени — это подсказало им, что киты-убийцы охотились. Лодка проследовала за парой — все это время хищников разделяло расстояние в сто метров. В 15:02 на поверхности появилась молодая белая акула длиной около двух с половиной метров. Старборд схватил ее за левый грудной плавник, дважды толкнул и, как отмечают авторы, за две минуты разорвал на части.

Примерно в ста метрах от места охоты находилось и другое судно — 11,5-метровый катамаран Shark Warrior. С него вели видеосъемку происходящего — спустя несколько минут люди на борту катамарана увидели Старборда с окровавленным куском печени в пасти. Это первый задокументированный случай самостоятельного убийства белой акулы косаткой.

Также на следующий день на берег поблизости выбросило тушу другой белой акулы с удаленной печенью. Этот факт вместе с тем, что днем ранее люди заметили чаек и характерный запах акульей печени, указал ученым на еще одно вероятное одиночное убийство. Но для подтверждения этого необходимо провести детальный осмотр тела.

Ранее при помощи аэрофотосъемки в том же районе исследователи фиксировали многочисленные нападения косаток на акул. Тогда китов-убийц было шесть (среди них охотился и Старборд) и охота продолжалась около двух часов. Ученые подчеркивают, что, вероятнее всего, одинокие косатки могут охотиться только на молодых акул, потому что для убийства более крупной добычи (а белая акула может достигать шести c половиной метров в длину и двух с половиной тонн в весе) им нужна поддержка стаи.

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