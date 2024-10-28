NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

Почти все прорывные космические программы США возглавляли иммигранты. Когда там пытались сделать ракеты для космоса без фон Брауна, их в итоге обогнал Королев. Когда в Штатах отодвинули фон Брауна — американская космонавтика испытала сильнейший упадок в считаные годы. Сходный быстрый упадок испытал советский космос после смерти Королева: вместо запланированной высадки на Марсе в 1970-х СССР не смог долететь даже до Луны. Во всех трех случаях политические факторы жестко ударили по освоению космоса, затормозив его на целые десятилетия. Сегодня глава NASA хочет нанести удар по Маску. Можно ли спрогнозировать, насколько быстро американский космос в этом случае потеряет свои нынешние, безусловно доминирующие над Россией и Китаем позиции?

«Меня воспитала улица — Уолл-стрит»

В прошлый понедельник, 21 октября, Илон Маск, временно проживающий в Питтсбурге, Пенсильвания (он рассматривает этот штат как важнейший на предстоящих выборах), покинул город, чтобы провести деловой обед с Рупертом Мердоком в Нью-Йорке. Мердок — практически единственный владелец крупных американских СМИ, поддерживающий Трампа, что делает его предельно важным человеком в предвыборной гонке. У 93-летнего газетного магната есть особенность: если кто-то из его политических союзников не нравится ему лично, он не стесняется пускать против них в ход административные меры (известный пример – уволенный им из Fox News Такер Карлсон).

Что там, на обеде, было в точности, неизвестно. Зато известно, что уже в пятницу The Wall Street Journal, принадлежащий именно Мердоку, публикует о Маске «блокбастер»: тот уже два года обсуждает многие вещи с Путиным, от геополитики до личных вопросов. Источники? Традиционно, анонимные офицеры американских спецслужб.

На вид тут просто не о чем писать: история под копирку воспроизводит прежние провалившиеся обвинения Дональда Трампа в контактах с Путиным (и новые, тоже ничем не подтвержденные). Обычная предвыборная борьба, такая же неправда, вбрасываемая политическими противниками Маска, как и, например, вот эта недавняя неправда о Трампе. Научпоп-издания не стали бы и писать об этом, если бы не то, что последовало за этими внешне обычными событиями.

В последнее время Маска и без расследований неплохо прижимают госорганы США: в этом твите он сетует на то, что пока китайцы куют победу в лунной программе, в Штатах на изготовление новой космической техники уходит меньше времени, чем на согласование ее испытаний / © X

А последовало вот что: глава NASA Билл Нельсон, известный в среде американских астронавтов под кличкой Балласт, заявил в интервью, что связи Маска с Путиным должны быть расследованы. Так рядовой предвыборный вброс внезапно оказался важнейшим текущим событием во всей земной космонавтики.

Все дело в том, что если такое расследование подтвердит какие-то контакты Маска с Путиным, причем даже не в судебном порядке, просто на основании устных заявлений представителей разведки, то Маска лишат допуска к информации, важной для национальной безопасности. А поскольку SpaceX, фактический монополист в космических полетах США, не может работать без допуска к такой информации, то Маска заставят выйти из SpaceX.

Как совершенно точно описывает последствия такого шага американский журналист Эрик Бергер, «это был бы ядерный вариант» развития событий. И, как мы покажем ниже, он прав даже в большей степени, чем подозревает сам. Естественно, такое развитие событий окажет глубокое, многодесятилетнее влияние на весь остальной мир, включая нас. Осталось понять: какое именно?

Да кто такой этот Маск, в чем переполох-то?

В нашей стране довольно широко распространена такая весьма конспирологическая точка зрения: Илон Маск — всего лишь пиар-прикрытие для «серьезных людей со связями», которые в свое время решили втихую приватизировать NASA. В итоге они бесплатно передали ему все наработки и технологии агентства, а уж он теперь извлекает из них прибыль.

В американском инфополе картина чуть иная: в силу того, что его жители живут в Америке и поэтому слегка представляют себе NASA, без историй о приватизации. Но и там принято считать, что в техническом успехе своих компаний он положительной роли не играет. Согласно распространенным во многих американских соцсетях взглядам Маск — фашист, нацист и трансфоб, чьи преступления бесчисленны. Среди последних и то, что он сильно мешает неким анонимным, но гениальным инженерам из SpaceX и Tesla обеспечивать ведущие позиции США в области высоких технологий.

Типичные комментарии к статье об угрозе отстранения Илона Маска от руководства SpaceX. Важно отметить, что это не просто прохожие тролли, а реальные платные подписчики одного из лучших научпоп-изданий США. Таким образом, перед нами подборка мнений весьма образованной части американского общества. Несмотря на это, они уверены, что отстранение Маска не нанесет SpaceX никакого ущерба (хотя в комментируемой ими статье прямо сказано обратное). Они также задаются вопросом, обсуждали ли Маск с Кремлем общую для них трансфобию, благо последнюю комментаторы считают одной из причин начала СВО. По их мнению Маск фашист, который должен быть устранен из SpaceX силой. Наиболее резкие комментарии, где идет речь об электрическом стуле для него, мы даже не стали включать / © ArsTechnica Типичные комментарии к статье об угрозе отстранения Илона Маска от руководства SpaceX. Важно отметить, что это не просто прохожие тролли, а реальные платные подписчики одного из лучших научпоп-изданий США. Таким образом, перед нами подборка мнений весьма образованной части американского общества. Несмотря на это, они уверены, что отстранение Маска не нанесет SpaceX никакого ущерба (хотя в комментируемой ими статье прямо сказано обратное). Они также задаются вопросом, обсуждали ли Маск с Кремлем общую для них трансфобию, благо последнюю комментаторы считают одной из причин начала СВО. По их мнению Маск фашист, который должен быть устранен из SpaceX силой. Наиболее резкие комментарии, где идет речь об электрическом стуле для него, мы даже не стали включать / © ArsTechnica Типичные комментарии к статье об угрозе отстранения Илона Маска от руководства SpaceX. Важно отметить, что это не просто прохожие тролли, а реальные платные подписчики одного из лучших научпоп-изданий США. Таким образом, перед нами подборка мнений весьма образованной части американского общества. Несмотря на это, они уверены, что отстранение Маска не нанесет SpaceX никакого ущерба (хотя в комментируемой ими статье прямо сказано обратное). Они также задаются вопросом, обсуждали ли Маск с Кремлем общую для них трансфобию, благо последнюю комментаторы считают одной из причин начала СВО. По их мнению Маск фашист, который должен быть устранен из SpaceX силой. Наиболее резкие комментарии, где идет речь об электрическом стуле для него, мы даже не стали включать / © ArsTechnica

Если находиться в одной из этих двух парадигм, то невозможно понять опасения Бергера о «ядерном» варианте развития событий. Попробуем разобраться, кто прав.

В 1930-х годах два будущих гения мировой космонавтики, фон Браун и Королев задумали построить ракеты, пригодные для космических полетов. Оба работали на государство, и чтобы простимулировать его дать денег на разработку, предложили построить подобные ракеты сперва для военных целей, разумно полагая, что потом смогут, как в сказке про кашу из топора, «дожать» руководство своих стран и до гражданской версии. Королеву не повезло: он сел. Фон Брауну повезло: Гитлер был энтузиастом новых технологий, и дал ему карт-бланш, в итоге немцы смогли вывести первый рукотворный аппарат в космос в 1944 году.

Но везение фон Брауна не продлилось долго: в 1945 году немецкое государство было уничтожено. Союзники без каких-либо правовых оснований вывезли фон Брауна и 120 его коллег-инженеров в США. Но работать над космическими ракетами им там не давали, заставляя ограничиваться боевыми. Над ракетами для космоса американцы дали работать только своим, местным инженерам, которые по способностям были довольно далеки от завозных немецких.

Тем временем в СССР начали копировать немецкие боевые ракеты времен войны. Именно с документа о таком копировании, как отмечает «Роскосмос», «началась история отечественного ракетостроения и освоения космоса». Королев, как и фон Браун, вообще-то хотел строить ракеты до Марса, но понимал, что политикам такие сложные вещи не объяснить. Однако попутно с доводкой боевой баллистической ракеты Р-7 сделал на ее основе вариант для гражданских пусков — и запустил в 1957 году «Спутник».

Базовая версия ракеты Р-7, 1950-е. Длина ее тогда была только 31,4 метра, масса — около 280 тонн. Нашему современнику ракеты этого семейства привычны в более вытянутом виде, поскольку в дальнейших модификациях их удлиняли / © ФГУП ЦЭНКИ

Само собой, советское политическое руководство никаких серьезных планов гражданской космической программы не имело (благо не понимало, зачем такое нужно). Но запуск «Спутника» произвел такой фурор в мировых СМИ, что даже политики поняли пропагандистский потенциал случившегося. И уже 12 октября 1957 года Хрущев вызвал Королева, и пояснил ему, что с боевой версией ракеты можно и повременить, а партии теперь нужны гражданские космические полеты. К 1961 году полученное на «гражданку» финансирование позволило Королеву вывести человека в космос.

Оказавшись перед лицом двух пиар-провалов в космосе подряд, Кеннеди весной 1961 года был вынужден вызвать фон Брауна и утвердить только отклоненное им предложение немца о высадке на Луну. Благодаря двигателю F-1, заказанному еще в 1955-м для сверхмощной боевой ракеты, фон Браун успел реализовать высадку раньше советской стороны. Но это же стало и причиной его отстранения: американскому руководство он больше не был нужен, космическую программу резко сократили (благо американские политики понимали в освоении космоса не больше наших), фон Брауна сняли. Его преемники были американскими инженерами, с уже упомянутыми нами выше проблемами.

Но самой короткой версией Р-7 была именно та, что открыла космическую эру, запустив первый спутник в 1957 году (вторая слева): она была чуть короче 29,2 метров. К году смерти Королева ракета подросла уже на две трети, и на ней появилась система аварийного спасения. Примерно такой же она остается и в нашу эпоху / © Wikimedia Commons

В результате они создали шаттлы — плохо спроектированный носитель. Еще до их первого полета американская пресса прямо и очень точно писала:

«полеты на шаттлах будут стоить больше, а не меньше, чем на старых одноразовых ракетах… План Б [при возвращении шаттлов с астронавтами на борту, в силу особенностей их конструкции] — сгореть в атмосфере».

Так и случилось на практике.

В СССР тем временем произошло похожее: Королев умер, его зам и преемник Мишин не смог выиграть в административных играх у Глушко. Тот захватил контроль над советским космическим проектом и зарыл в котловане ракеты Н-1 с наконец доведенными до летной годности двигателями. Взамен он построил весьма неэффективную (почти как шаттлы) систему «Энергию-Буран», стоившую намного больше денег, чем вся лунная программа СССР.

В итоге вместо готовившейся Королевым к середине 1970-х высадки советских людей на Марсе (технически вполне реальной) сорвалась даже высадка советских космонавтов на Луне. А самой совершенной (и единственной) отечественной ракетой для пилотируемых полетов осталась Р-7 Королева и ее модификации — то есть ракета из 1950-х годов.

К чему мы привели этот длинный исторический экскурс? К тому, что без него невозможно понять то, что происходит сегодня. Кратко суммируем два ключевых урока истории космонавтики.

Во-первых, обе крупнейшие космические программы в истории, советская и американская, достигли пика в 1960-х годах прошлого века. Во-вторых, как только их ведущие администраторы и разработчики их покинули, эти космические программы почти мгновенно — всего за несколько лет — деградировали. Вместо дешевых и безопасных «Сатурнов»-«Аполлонов» США начали летать на куда более дорогих и неустранимо небезопасных шаттлах, потеряв на них больше людей, чем в космических полетах во всей остальной истории человечества.

В СССР деградация выразилась в сворачивании ракеты Н-1 — вопреки мифам в СМИ, исключительно хорошем носителе, намного более эффективном, чем любой из тех, что имеются у России и сегодня, в 2020-х годах.

Вопреки штампам из научпопа, ракета Н-1 вовсе не была техническим тупиком. Напротив, по целому ряду своих решений (включая многодвигательность) она была передовой. Если бы ее после административной победы Глушко буквально не зарыли бульдозерами в землю, отечественная космонавтика находилась бы на принципиально ином техническом уровне даже в наши дни: ведь сейчас у нас нет ничего похожего на Н-1 или ее меньших братьев, построенных из тех же элементов / © Wikimedia Commons

Вернемся в наши дни: вопреки тиражируемым в СМИ представлениям Илон Маск — не просто лицо-вывеска, формальный владелец тайных технологий NASA. Во-первых, потому что у NASA никогда не было никаких технологий хотя бы сравнимых с технологиями Falcon 9, не говоря уже о Starship. Агентство никогда не разрабатывало многоразовых ракет для посадки на хвост и еще десять лет назад выходцы из него критиковали такие разработки Маска как якобы нереалистичные.

Во-вторых, множество свидетельств от людей, ранее работавших с Маском, указывает на то, что именно он принимает ключевые технические решения в SpaceX. Инженер Том Мюллер, первый сотрудник SpaceX после Маска: «Процесс принятия технических решений там выглядит так: …группа людей сидит в комнате, принимают ключевое решение. И все в комнате говорят, скажем: нам надо повернуть налево, а Илон скажет нет, нам надо повернуть направо… вы, парни, пытаетесь пойти по легкому пути, а нам надо по сложному… Это был более сложный путь, но в конце концов он оказался верным».

Приведем всего один пример такого рода: в 2018 году инженеры SpaceX разрабатывали Starship из углепластика. Маск лично прикинул и посчитал: нержавейка при нормальных условиях имеет соотношение веса и прочности хуже, чем углепластик, но при сверхнизких и высоких температурах ее удельная прочность выше. Между тем основная нагрузка на ракету приходится либо при сверхнизкой температуре (когда она заправленной взлетает со стартового стола), либо при высоких температурах (когда она возвращается в плотные слои атмосферы Земли из космоса).

Первичное самообразование в области ракетостроения, как известно из его биографии, Маск получал по слегка заплесневелому советскому учебнику, купленному на eBay. Следы этого чувствуются до сих пор: Starship, первым среди западных ракет, используеет горячее разделение ступеней, типичное для советских ракет со времен Королева. На снимке показана зона соединительного кольца между двумя ступенями / © SpaceX

Эта мысль кажется очень простой, но в истории космонавтики до Маска ее высказало ноль человек. Никто и никогда не проектировал реальную космическую ракету из ненаддутой нержавейки: никому просто не пришло в голову взять и посмотреть, как меняется прочность этого сплава во всем диапазоне рабочих температур. Инженеры SpaceX возражали решению Маска как беспрецедентному, и ему пришлось надавать на них, чтобы они перестали спорить и начали строить. Итоги хорошо известны: его решение сработало, и сейчас уже другие компании копируют этот подход.

Другой свидетель, Кевин Уотсон, бывший сотрудник NASA:

«Одну вещь он понимает действительно хорошо — физику ракет. Он понимает ее как никто другой. Уровень вещей, которые он может посчитать в уме, совершенно сумасшедший».

А вот фрагмент общения журналиста с бывшим инженером и астронавтом NASA, Гарретом Райзманом:

«Он [Маск] определенно имеет хорошие навыки в самых разных областях, но вот что действительно заводит его, и к чему у него на самом деле страсть, это его функции как директора по технологическим вопросам, — отметил Райзман. — По существу, его роль — роль главного проектировщика и главного инженера [компании]. Это та часть работы, которая действительно отвечает его сильным сторонам [некоторые дополнительные детали]».

Гаррет Райзман / © Wikimedia Commons

Аналогично его описывают и другие бывшие коллеги. Сторонние наблюдатели с инженерным образованием — как, например, Роберт Зубрин, бывший инженер NASA и разработчик концепции соленоводной ядерной ракеты — вторят:

«Когда я впервые встретил Илона, мне было очевидно, что хотя он неплохо разбирается в науке и ее принципах, о ракетах он не знает ничего. Совсем. Это было в 2001 году. К 2007 году он знал о ракетах все — реально все, в деталях».

Поэтому когда Маск говорит: «Я знаю о ракетах больше, чем кто-либо в компании, с довольно значительным отрывом, я могу перерисовать значительные части ракеты по памяти без чертежей» — это не просто бравада гика с IQ 155, но объективная реальность, признаваемая любым инженером, сталкивавшимся с ним по работе.

Распространенная в США идея, что SpaceX якобы реально управляет Гвен Шотвелл, не имеет связи с реальностью. Причем это многократно озвучено в прессе, в том числе и собственно Маском:

Илон Маск внутри космического корабля разработки SpaceX. Как отмечают знающие его лично люди, хотя он уже не кодит и не рисует чертежи, как в первые годы существования SpaceX, он, несомненно, вполне умеет делать это / © Vogue

«В SpaceX Гвен Шотвелл — главный операционный директор, управляет правовыми, финансовыми вопросами, продажами и бизнес-вопросами в целом. А мое время почти целиком уходит на инженерную команду, улучшение Falcon 9 и Dragon и разработку архитектуры колонизации Марса [Starship и все, что с ним связано. — N.S.]»

Свидетельств можно привести еще много, но мы опустим их, как и аналогичные по его работе в Tesla: главное читатель уже понял. Это главное неплохо обобщил все тот же журналист Эрик Бергер: «Маск — это и есть SpaceX».

Что может означать отзыв допуска: переворот в космической гонке

Подчеркнем: хотя именно этот скандал может и не привести к лишению Маска допуска, но вероятность этого события действительно серьезна. У главы SpaceX плохие отношения с воукизмом, важнейшей концепцией современной Демпартии США. Конкретнее говоря, его несовершеннолетний ребенок лег под нож хирурга и потерял половые органы, полагая, что от этого станет женщиной. Поэтому Маск открыто объявил войну воукизму, идеологии, связанной с подобными явлениями в Штатах.

Это самая рискованная ставка в его жизни, и сам Маск считает, что в случае победы демократов его могут посадить за его политическую позицию. Поэтому стоит заранее понять, к чему может привести его отстранение в SpaceX.

Напомним: всего десять лет назад Россия совершила несколько большее полетов в космос, чем США и ЕС вместе взятые. В этом году SpaceX совершила в десять раз больше полетов в космос, чем Россия. Также компания Маска слетала в космос больше раз, чем все остальные земные космические игроки вместе взятые, перевезла больше людей людей, чем все они вместе взятые. А еще она контролирует большинство спутников, вращающихся вокруг Земли.

Еще в 2021 году хотя бы Китай летал в космос чаще SpaceX. Теперь эта эпоха ушла: сейчас SpaceX летает в космос заметно чаще, чем все остальные космические игроки в мире вместе взятые. И в ближайшие годы этот отрыв резко увеличится. Конечно, если у кого-то не отберут допуск / © Statista, Bryce Tech

В ближайшие десять лет выводимая ею в космос полезная нагрузка — уже сейчас за тысячу тонн против десятков тонн у России — вырастет не менее чем в десять раз. Иными словами: SpaceX — это более 50 процентов земной космонавтики и в ближайшие десять лет она достигнет 90 процентов.

Но дело не только в количественных показателях. Важны и качественные: это единственная компания с частично многоразовыми орбитальными ракетами, и она держит эту монополию десяток лет. Это единственная компания, способная высадить человека на Луне в ближайшие три года, и это единственная компания, способная посадить свой космический корабль на Марсе (пока в беспилотном режиме) уже в 2020-х годах.

Вырвать у нее первенство никто из зарубежных конкурентов не сможет. Возьмем Россию: она все еще пытается скопировать его Falcon 9: построенный на тех же принципах «Союз-5» с многодвигательной и многоразовой первой ступенью рассчитывают поднять в космосе где-то в 2025-2026 годах, то есть только через дюжину лет после освоения многоразовости Falcon 9. В «Роскосмосе» еще даже не осознали, что копировать Falcon 9 постройкой «Союза-5» в эпоху полетов Starship — все равно что копировать колесный пароход в эпоху, когда за рубежом уже плавает винтовой — лишь непроизводительная трата сил и средств.

Примерный облик «Союза-5» (крайний справа) резко отличается от прежних «Союзов» / © Wikimedia Commons

У Китая на первый взгляд положение лучше российского. Там есть и частные космические корабли, и они про винтовой пароход уже все сообразили, поэтому копируют уже Starship, то есть ракету из нержавейки и полностью многоразовую, причем без посадочных ног. Естественно, она будет много дешевле Falcon 9 или «Союз-5», где многоразовая только первая ступень, а заметную долю полезной нагрузки сжирают посадочные ноги, которых у Starship просто нет.

Но конкретные работы по копированию пока и у китайцев не особенно впечатляют. Первую ступень Starship в США уже поймали, в первой половине 2025 года поймают вторую. В Китае местные копии Starship не совершили еще даже самого первого полета. Что еще важнее, Маск постоянно модифицирует Starship: в 2023 он делал его под 100 тонн полезной нагрузки, в 2024 начата разработка версии под 200 тонн. К концу десятилетия он намерен существенно поднять не только высоту носителя (до сотен метров), но и диаметр. По динамике копирования Starship в Китае видно, что раньше конца 2020-х там не залетает даже первая версия разработки SpaceX. А сам Маск к этому моменту будет использовать носители с грузоподъемностью в разы выше.

Зато на Falcon 9 «Союз-5» похож куда как больше. И не только внешне: его первую ступень тоже предполагается сажать на хвост / © SpaceX

Итак, ни одна зарубежная сила выиграть у Маска не может. Как ни одна сила не могла обыграть когда-то фон Брауна, или как США в 1950-х не смогли обыграть Королева. Это и понятно: люди с настолько хорошим знанием ракетной техники и настолько высокой мотивацией ее разрабатывать рождаются редко.

Но то, что не могут сделать извне, иной раз могут сделать свои. Если слова Нельсона реализуются и если в итоге у главного инженера SpaceX отберут допуск к его компании и заставят ее покинуть, итоги будут слегка предсказуемы.

Во-первых, идущая сейчас лунная гонка США будет проиграна. КНР собирается высадить людей на Луне до 2030 года и 2030-му реально может сделать это. Между тем, как признают все в США, лунная программа NASA может преуспеть, только если Starship преуспеет. Вырвать ключевого разработчика из этого беспрецедентного в истории проекта, в котором и материал ракеты (ненаддутая нержавейки), и сам принцип работы ее двигателей (полнопоточность) не имеют аналогов в истории, значит гарантированно сорвать сроки по проекту. И сорвать сильно: вряд ли в 2020-х корабль доведут до летной годности для людей.

Теоретически у NASA есть альтернатива посадочному средству от SpaceX (слева). Это Blue Moon от Blue Origin (справа). Причем это значительно более простая технически альтернатива: высотой всего в 16 метров при полной массе лишь 45 тонн. Starship HLS, которые делает Маск, будет иметь массу куда больше тысячи тонн (и, возможно, более двух тысяч), а его минимальная высота 50 метров. Проблема в том, что хотя Blue Origin и существует дольше SpaceX, у компании пока не получился даже один полет на орбиту. Starship HLS будет доделан в ближайшие 2-4 года, в то время как Blue Origin за такое время вряд ли справится / © Wikimedia Commons

О высадке людей на Марс в 2030-х в этом случае надо сразу забыть. У Китая нет таких планов, а в США кроме Маска никто из заметных игроков не имеет даже желания высаживать туда людей в обозримом будущем. Меньше всего его у NASA: в 2021 году агентство даже специально модифицировало свои нормативы радиационной безопасности, чтобы избежать полетов на Красную планету. До 2021 года нормативы у него были как у «Роскосмоса», то есть вполне позволяли двухлетнюю экспедицию туда и обратно. А в 21-м NASA нормативы понизило, под предлогом того, что имевшиеся до гендерно нетолерантны: ведь для мужчин они были, биологически закономерно, выше, чем для женщин.

Кроме того, совершенно не факт, что NASA вообще захочет использовать Starship даже для полетов на Луну. Дело в том, что само присоединение этого корабля к программе произошло только потому, что существующие версии ракет SLS не годятся для доставки корабля Orion на нужную для посадки окололунную орбиту. Отстранение Маска замедлит доводку Starship как минимум на годы. А в таком случае Агентству логичнее сделать ставку на доводку SLS до ее уже запланированной второй, более мощной версии.

Параллельно Blue Origin разрабатывает посадочный модуль для Луны. Разумеется, он не даст доставить туда 200 тонн полезной нагрузки и организовать полноценные исследования с бурением, как может Starship. Но NASA это и не надо: у Агентства нет никаких планов постройки базы на Луне во всем обозримом будущем или бурения там. Его интересует выполнение политических задач: на Луну надо вернуть американского человека, причем не абы какого, а гендерно и расово правильного: прилунять планируют экипаж из двух человек, женщины и темнокожего. Для решения таких политических задач 200 тонн научного и бурового оборудования просто не нужны.

Иными словами, лишив Маска допуска, США окажутся в ситуации СССР времен после смерти Королева: конкуренты Маска и госзаказчики могут то ли просто затормозить, то ли буквально похоронить Starship. Благо он, в их картине мира, не нужен: ведь лететь к Марсу там никому не надо, а в Луну второй раз флаг воткнуть можно и куда менее амбициозными и сложными системами.

Будь сейчас жив фон Браун, с его неприятно правыми политическими взглядами, он мог бы пошутить в том стиле, что когда белый человек уедет, туземцы снова впадут в прострацию. И, как мы отмечали выше, в космической истории США прострация уже была.

Да, в этом случае космическая гонка для Штатов будет проиграна, а Марс в целом пропадет из возможных мест высадки людей в обозримом будущем. Но эти проблемы никого в их госорганах все равно слишком сильно не волнуют.

Нам же интересно взглянуть на это с российской точки зрения. Будем откровенны: весь серьезный прогресс в российской космической отрасли в последние десять лет был результатом давления на нас со стороны Маска. Проекты метановых ракетных двигателей мертвым грузом валялись в архивах с советских времен: только успех Raptor заставил еще Рогозина вытащить их из нафталина и заказать аналогичное современному «Роскосмосу».

Проекты посадки ракет на хвост мертвым грузом лежали в архивах с 1970-х, когда их впервые предложили в нашей стране. Только огромное давление со стороны Маска заставило «Роскосмос», категорически не желавший разрабатывать ничего подобного еще десять лет назад, ударно строить «Союз-5».

Проекты глобальных спутниковых группировок связи в нашей стране выдвигал еще Королев в начале 1960-х. Все мы хорошо знаем, что они тут никого и никогда в политико-административной верхушке так и не заинтересовали. Но стоило толстой палке с надписью «Starlink от SpaceX» придать нам импульс — и в России тут же объявился сначала по-государственному скромный проект «Сфера», а потом и более масштабный частный проект глобальной спутниковой группировки «Бюро-1440».

В ближайшее десятилетие подобные картинки придется рисовать с куда большим количеством мелких точек: SpaceX планирует развернуть десятки тысяч спутников. И новые, значительно более экономически эффективные носители вполне дают компании основания надеяться на успех / © Wikimedia Commons

Скептики могут сказать, что все эти попытки догнать паровоз выглядят так себе. Метановые ракетные двигатели у нас не полнопоточные, то есть заведомо менее эффективные, чем Raptor Маска. «Союз-5» из алюминия, а не нержавейки, с ногами, а не без, и с одноразовой второй ступенью, а не многоразовой. Все это делает его много менее эффективным и много более дорогим в смысле вывода грузов на орбиту, чем Starhip. Глобальные спутниковые группировки у нас на жалкие сотни спутников, а у SpaceX их уже тысячи и скоро будут десятки тысяч.

И это будет правдой. Но беда в том, что как бы плохи ни были эти проекты они, в смысле освоения космоса бесконечно лучше, чем то, что было у «Роскосмоса» до начала давления со стороны Маска. Напомним: тогда у нас из новых носителей создавали только «Ангару», с параметрами ниже, чем у проектов аналогичных по массе керосиновых ракет на базе Н-1, задуманных еще Королевым. На этом фоне и «Союз-5» — революция.

Не меньшее позитивное влияние своим давлением SpaceX может оказать на Россию и в будущем. Как бы глубоко в Кремле не не понимали зачем лететь на другие небесные тела, после американской высадки на Луне ему придется начать строить ракеты туда же. А после высадки американцев на Марсе «Роскосмосу» не избежать и разработки еще более эффективных носителей.

Подведем итоги. С точки зрения освоения космоса возможный отзыв допуска Маска резко снизит темпы развития американской, и, что для нас еще важнее, российской космонавтики. Поэтому происходящее не может не вызывать тревогу. Да, с точки зрения объективных исторических процессов в США этой осенью должен победить Трамп.

А значит, беспощадное давление успехов SpaceX на Россию только усугубится: Маск планирует выводить на Starship многометровые спутники для Starlink, за счет чего поднять его скорость в десять раз и снизить пинг вдвое. В такой ситуации сеть может стать эффективным средством управления боевыми дронами в любой точке мира, то есть нашей стране неизбежно придется начать ее копировать. Сделать это без копирования еще и Starship нереально (скромный диаметр спутников не позволит), то есть «Роскосмос» получит еще более мощный живительный импульс к развитию.

Но беда в том, что кроме объективных процессов в истории есть еще и субъективные. Что если Трамп проиграет, чего все еще нельзя исключать? В этом случае будущее нашей космонавтики находится под угрозой, масштаб которой трудно даже представить.

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