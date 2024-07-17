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1 час назад
Полина Меньшова
213

Настольная игра «Подземелья и драконы» (D&D) улучшила состояние психики

5.2

Настольные игры, как и многие другие групповые виды досуга, положительно влияют на психическое здоровье человека, обеспечивая социальное взаимодействие и отвлекая от рутины. Однако эффект игры «Подземелье и драконы» оказался более разносторонним.

Психология
# D&D
# Dungeons and Dragons
# Подземелья и драконы
# эмоциональное состояние
У игры «Подземелья и драконы» обнаружили потенциал для терапевтического использования
У игры «Подземелья и драконы» обнаружили потенциал для терапевтического использования / © Bianca Bickford

«Подземелья и драконы» (Dungeons and Dragons, D&D) — настольная ролевая игра в жанре фэнтези. Участники формируют команду, выбирают ведущего (мастера подземелий), создают для себя персонажей, продумывая их образ и легенду. Участники совместно выстраивают сюжет общей истории, который зависит от их ходов. Одна игра, как правило, длится несколько часов, а собираются команды регулярно в течение нескольких месяцев или лет.

Исследователи из Ирландского национального университета в Корке (Ирландия) изучили, как «Подземелья и драконы» влияют на психику, когда популярность игры резко возросла после пандемии коронавируса. Результаты их научной работы опубликовал International Journal of Role-Playing.

В исследовании участвовали 10 человек от 20 до 50 лет, которые не меньше года играли в «Подземелья и драконы». С каждым из них провели полуструктурированное интервью — это качественный метод исследования, при котором детально анализируется индивидуальный опыт людей из небольшой, но репрезентативной выборки. Людям задавали как общие вопросы (например, «Как вы узнали об игре?»), так и специфические: о созданных персонажах, о месте игры в жизни, о ценном опыте, связанном с ней.

Выяснилось, что «Подземелья и драконы» давали игрокам возможности для эскапизма («бегства» из реального мира), самопознания, творческого самовыражения. Игроки также получали социальную поддержку от сокомандников, учились заботиться о других. Регулярные встречи превратились в ритуал, стали частью рутины.

Участники исследования также сообщили, что игра создавала ощущение контроля, когда на события реальной жизни, по их мнению, повлиять было невозможно. Поскольку специфика «Подземелий и драконов» предполагает создание собственного фэнтезийного мира, игроки действительно полностью контролируют происходящее. Кроме того, как показала практика, в вымышленной реальности людям легче обсуждать и прорабатывать различные проблемные ситуации.

«Социальная поддержка, которую обеспечивает игра в D&D, дает игрокам эмоциональную и социальную связь и предоставляет им пространство, где они могут свободно самовыражаться. Хотя социальная поддержка является признанным преимуществом многих групповых мероприятий, совместное рассказывание историй в D&D способствует развитию уникального чувства товарищества и обмена опытом между игроками», — пояснили авторы исследования.

Согласно результатам научной работы, у игры «Подземелья и драконы» есть потенциал для использования в терапевтических целях. Помимо перечисленных эффектов, которые влияют на психическое здоровье положительно, участники отметили, что стали чувствовать себя более автономными благодаря настольной игре и выросли как личности.

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Психология
# D&D
# Dungeons and Dragons
# Подземелья и драконы
# эмоциональное состояние
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