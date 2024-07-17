Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Настольная игра «Подземелья и драконы» (D&D) улучшила состояние психики
Настольные игры, как и многие другие групповые виды досуга, положительно влияют на психическое здоровье человека, обеспечивая социальное взаимодействие и отвлекая от рутины. Однако эффект игры «Подземелье и драконы» оказался более разносторонним.
«Подземелья и драконы» (Dungeons and Dragons, D&D) — настольная ролевая игра в жанре фэнтези. Участники формируют команду, выбирают ведущего (мастера подземелий), создают для себя персонажей, продумывая их образ и легенду. Участники совместно выстраивают сюжет общей истории, который зависит от их ходов. Одна игра, как правило, длится несколько часов, а собираются команды регулярно в течение нескольких месяцев или лет.
Исследователи из Ирландского национального университета в Корке (Ирландия) изучили, как «Подземелья и драконы» влияют на психику, когда популярность игры резко возросла после пандемии коронавируса. Результаты их научной работы опубликовал International Journal of Role-Playing.
В исследовании участвовали 10 человек от 20 до 50 лет, которые не меньше года играли в «Подземелья и драконы». С каждым из них провели полуструктурированное интервью — это качественный метод исследования, при котором детально анализируется индивидуальный опыт людей из небольшой, но репрезентативной выборки. Людям задавали как общие вопросы (например, «Как вы узнали об игре?»), так и специфические: о созданных персонажах, о месте игры в жизни, о ценном опыте, связанном с ней.
Выяснилось, что «Подземелья и драконы» давали игрокам возможности для эскапизма («бегства» из реального мира), самопознания, творческого самовыражения. Игроки также получали социальную поддержку от сокомандников, учились заботиться о других. Регулярные встречи превратились в ритуал, стали частью рутины.
Участники исследования также сообщили, что игра создавала ощущение контроля, когда на события реальной жизни, по их мнению, повлиять было невозможно. Поскольку специфика «Подземелий и драконов» предполагает создание собственного фэнтезийного мира, игроки действительно полностью контролируют происходящее. Кроме того, как показала практика, в вымышленной реальности людям легче обсуждать и прорабатывать различные проблемные ситуации.
«Социальная поддержка, которую обеспечивает игра в D&D, дает игрокам эмоциональную и социальную связь и предоставляет им пространство, где они могут свободно самовыражаться. Хотя социальная поддержка является признанным преимуществом многих групповых мероприятий, совместное рассказывание историй в D&D способствует развитию уникального чувства товарищества и обмена опытом между игроками», — пояснили авторы исследования.
Согласно результатам научной работы, у игры «Подземелья и драконы» есть потенциал для использования в терапевтических целях. Помимо перечисленных эффектов, которые влияют на психическое здоровье положительно, участники отметили, что стали чувствовать себя более автономными благодаря настольной игре и выросли как личности.
Для профилактики алкоголизма среди молодежи важно не только понимать, что побуждает употреблять спиртное, но и знать, почему молодые люди могут отказываться от выпивки. Более десятка таких причин в недавнем исследовании привели ученые из Соединенных Штатов. Комплексный учет мотивов позволит предупреждать развитие пагубной привычки, отметили специалисты.
Традиционное представление о роли человека в земных экосистемах известно: он нарушает их нормальную работу и снижает биоразнообразие. Однако первая попытка изучить следы пыльцы за последние 12 тысяч лет принесла скорее противоположные данные — как минимум для континентов, полностью расположенных в Северном полушарии.
Аппарат «Кассини», работавший на орбите Сатурна с 2004 по 2017 год, детально картировал его крупнейший спутник — Титан. Выяснилось, что ближе к полярным областям на поверхности есть моря и озера с жидкими углеводородами, куда впадают пополняемые атмосферными осадками реки. По мере изучения этой информации у исследователей возникло все больше вопросов. Каков состав жидкости и что определило очертания береговых линий? Воспользовавшись данными радарной съемки, американские ученые уточнили состав морей Кракена, Лигеи и Пунги и описали свойства их поверхностей.
Авторы нового исследования впервые показали, что круглые провалы в лунной поверхности не просто близки к многокилометровым пещерам на естественном спутнике Земли, но и располагают тоннелями, ведущими в глубину.
Falcon 9 Block 5 впервые за три сотни запусков дал частично неудачный полет. Ракета выводила 20 спутников компании SpaceX, с 15 связь уже пропала, еще пять могут быть потеряны в ближайшее время.
Все клеточные организмы ученые ведут от гипотетического предка — LUCA. Существует масса предположений и расчетов о том, как он был устроен, где и когда возник. В новой работе исследователи из Великобритании попытались ответить на эти вопросы.
Ученые из Китая и Бельгии воссоздали в лаборатории условия, существовавшие на Меркурии четыре миллиарда лет назад, и выяснили, что они были идеальными для образования слоя алмазов, который с течением времени становился лишь толще.
Земля начала формироваться примерно 4,5 миллиарда лет назад. Чтобы понять, как это происходило в ранние периоды развития нашей планеты, ученые ищут образцы древних горных пород. Одну из таких, возрастом почти 3,5 миллиарда лет, обнаружили рядом с городом Колли в Австралии.
Необычный биологический вид, по оценке авторов новой научной работы, пригоден для заселения четвертой планеты без каких-либо предварительных условий — уже в том виде, в котором он существует сейчас. Поскольку речь идет о фотосинтетическом организме, он способен нарабатывать существенное количество кислорода. Интересно, что кандидат на терраформирование Марса сохранил жизнеспособность после месяца в жидком азоте.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Вопросы читателей (ч. 7)
Фантастические гады и как их изучают. «Разговор за жизнь» с зоологом Еленой Темеревой
Глобальный Рейх. Что, если бы страны «оси» победили во Второй мировой войне
Увядание крупнейшего зеленого эксперимента, или Как органическое земледелие всего за два года довело Шри-Ланку до дефолта
Самые сильные животные
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии