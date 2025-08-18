  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
18 августа, 15:19
Денис Яковлев
57

Ученые открыли новые гены, связанные с шизофренией

Шизофрения — тяжелое и плохо поддающееся лечению психическое расстройство, причины которого до сих пор не вполне ясны. Исследователи из Великобритании, которые изучали наследственные факторы развития этой болезни, нашли восемь новых генов, связанных с шизофренией.

Биология
# генетические мутации
# гены
# наследственность
# шизофрения
Ученые открыли новые гены, связанные с шизофренией
Исследователи из Великобритании нашли восемь новых генов, связанных с шизофренией / © Виталий Белоусов, РИА «Новости»

Чтобы обнаружить гены, повышающие риск развития шизофрении, сотрудники Кардиффского университета (Великобритания) проанализировали данные комплексного генетического тестирования более 130 000 мужчин и женщин методом секвенирования (определение нуклеотидной последовательности ДНК и РНК) экзома — набора всех частей генома, который «кодирует» белки.

Вся выборка включала результаты тестирования 28 898 человек с шизофренией и 103 041 человека без этого заболевания. Кроме того, проанализирована генетическая информация членов 3444 семей, в которых встречались случаи болезни. Это самое крупное на сегодня исследование по секвенированию экзома при шизофрении.

Авторы научной работы сосредоточились на выявлении редких генетических мутаций, которые чаще встречаются у больных шизофренией, чем у здоровых людей.

Исследование показало, что гены SLC6A1 и KLC1 с особым типом мутаций, изменяющих аминокислотную последовательность белков — порядок чередования в нем аминокислотных остатков, — статистически значимо повышают (на 5,6% и 4,4% по сравнению с контрольной группой соответственно) риск шизофрении. Таким образом, подтверждается одна из гипотез развития болезни, которая связывает ее со снижением уровня гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) — важнейшего тормозного нейромедиатора в центральной нервной системе — в лобно-височных областях мозга.

Исследование также подкрепляет предположение о наличии общих генетических корней у шизофрении и других психических нарушений. Еще четыре идентифицированных гена — STAG1, SLC6A1, ZMYND11 и CGREF1 — ранее связывали с аутизмом, эпилепсией и задержкой психического развития.

Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, расширяет знания о генах, которые связывают с шизофренией. В будущем это станет основой для исследований, направленных на выявление сложных механизмов заболевания и перспектив его лечения.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Денис Яковлев
74 статей
Психолог. Работал в школе, преподавал в вузе, учился в аспирантуре. В журналистике — с 2004 года. Публиковался в «Интерфаксе», Life.ru, «Секрете фирмы», Rusbase и других изданиях. Сотрудничал с PR-агентствами. Специализация — IT, психология, социология, медицина.
Показать больше
Биология
# генетические мутации
# гены
# наследственность
# шизофрения
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
18 Авг
600
Как батониться по гари, чтобы не засилили
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
18 Авг
Бесплатно
Луковое чудо
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
19 Авг
Бесплатно
Архитектурные утопии XX века
Библиотека им. М. Ю. Лермонтова
Санкт-Петербург
Лекция
19 Авг
Бесплатно
Русские мифы: как и зачем их исследуют ученые?
Альпина нон-фикшн
Москва
Лекция
20 Авг
Бесплатно
В погоне за атомом
Библиотека им. М. Ю. Лермонтова
Санкт-Петербург
Лекция
20 Авг
Бесплатно
Русское зарубежье и советские граждане в Движении Сопротивления
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
20 Авг
700
Неожиданная биология: ключевые открытия июля
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
20 Авг
Бесплатно
Пять принципов здоровья
ВДНХ
Москва
Лекция
20 Авг
Бесплатно
О хвостиках, ушках и лапках. Собаки в космосе
Космонавтика и авиация
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
16 августа, 19:09
Адель Романова

На третьем межзвездном объекте нашли воду, и для кометы он выделяет ее необычно интенсивно

Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
# Солнечная система
18 августа, 11:11
Денис Яковлев

Ученые прочитали мысли с рекордной точностью

За последнее десятилетие ученые создали несколько сложных систем «мозг — компьютер», которые позволяли преобразовывать мозговую активность людей, лишившихся способности говорить из-за различных заболеваний, в речь. Однако до сих пор удавалось расшифровать лишь небольшое количество слов. Теперь в США создали алгоритм, благодаря которому удалось распознать до 54 процентов «речи».

Медицина
# имплантация
# интерфейс мозг-компьютер
# нейробиология
# речь
18 августа, 12:10
Юлия Трепалина

В припаркованных автомобилях увидели причину усиления жары в городах

Ученые провели эксперимент и установили, что вблизи машины черного цвета, простоявшей на солнце несколько часов, температура поднималась на 3,8 °C выше, чем у асфальта на прилегающем свободном участке.

Климат
# автомобили
# город
# городская среда
# жара
# остров тепла
16 августа, 19:09
Адель Романова

На третьем межзвездном объекте нашли воду, и для кометы он выделяет ее необычно интенсивно

Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
# Солнечная система
15 августа, 08:25
Любовь С.

Астрономы объяснили природу «Ока Саурона», которое «смотрит» на Землю

Изображение блазара PKS 1424+240, полученное с помощью радиоинтерферометра VLBA, напомнило астрономам легендарное «Око Саурона» из «Властелина колец» — джет, пронизывающий кольцеобразное магнитное поле объекта, устремлен к нашей планете, а сам блазар может оказаться одним из наиболее ярких источников нейтрино в космосе.

Астрономия
# блазары
# джет
# космические лучи
# нейтрино
# радиоастрономия
# сверхмассивные черные дыры
12 августа, 11:29
Юлия Трепалина

Психологи узнали, в каких парах любовь сильнее — у нашедших друг друга онлайн или в жизни

Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.

Психология
# знакомство
# интернет
# любовь
# онлайн-знакомство
# романтические отношения
# удовлетворенность отношениями
25 июля, 07:47
Адель Романова

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные зонды
# межзвездные объекты
6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
22 июля, 14:44
ФизТех

Ученые выяснили, как отличить текст, написанный ИИ, от человеческого

Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет.  Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.

ФизТех
# ChatGPT
# нейросети
# ошибки
# слова
# текст
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. На дне Таганрогского залива обнаружили устойчивые к антибиотикам бактерии

    18 августа, 15:56

  2. Ученые открыли новые гены, связанные с шизофренией

    18 августа, 15:19

  3. Высокочувствительные оказались более подвержены депрессии и тревожности

    18 августа, 14:58

  4. Ученые узнали, как вулканический пепел разрушает двигатели, и дали советы пилотам

    18 августа, 12:36
Выбор редакции

Шестое по силе: что сделало камчатское землетрясение уникальным и почему никто не погиб

1 августа, 09:51

Последние комментарии

Илья Кучеров
57 секунд назад
Testvrg, а что вы хотите от сырой конструкции? У Хаски тоже Фальконы хлопали по началу и тоже штук от 5 пошло в утиль . Глушко же был идиотом всегда,

Нереализованный проект советской сверхтяжелой многоразовой ракеты-носителя «Энергия-2»

Елена Голованова
14 минут назад
Вообще-то, и на Руси были случаи, когда куры становились петухами или наоборот. Это считалось плохой приметой. У меня был такой случай с рыбками

В Австралии обнаружили генетического самца кукабарры, способного откладывать яйца

Иван Пятков
1 час назад
alex, Гении тех лет обогнали технологии. Даже век назад Сикорский изобрел вертолет, но прошло несколько десятков лет, пока появились технологии для

Средневековый ракетчик: жизнь и изобретения Конрада Хааса

uapalett
2 часа назад
На Манхеттене очень удобно строить высотные здания из-за гранитной основы этого самого Манхеттена.

В России построят второе по высоте здание в мире

Полиграф Шариков
2 часа назад
Я уверен они и матюкаться умеют

Умеют ли деревья говорить?

Сергей Т
2 часа назад
Жалко придавленных экзотических насекомых. 🥺

ИИ помог разгадать природу странных ожогов у туристов, которые не понял врач

Иван Колупаев
2 часа назад
Сергей, ну давайте сейчас побежим сравнивать концепты оставшиеся лишь на бумаге и реализованные проекты. Да еще и по экономической эффективности

Нереализованный проект советской сверхтяжелой многоразовой ракеты-носителя «Энергия-2»

Сергей Т
2 часа назад
Значит белый Tesla лучше, чем черный BMW. 😉

В припаркованных автомобилях увидели причину усиления жары в городах

Dmitriy
2 часа назад
Что значит коммерческие и легковые? И смотреть надо продажи, Китай я думаю лидер по экспорт авто потому так много их производит.

Инфографика: лидеры мирового автопроизводства по странам

Николай Цыгикало
3 часа назад
Китайцы молодцы. Они этой ракетой и российский ядерный реактор на Луну забросят. Чан чжэн - Великий поход на китайском. Лунная программа Китая,

Китай успешно провел первые испытания лунной ракеты «Чанчжэн-10»

Eugene
4 часа назад
Очень интересно было читать, спасибо за статью

Финикийцы: что они дали миру?

TC Detxch
5 часов назад
Клянусь своим капитулом, если ИИ восстанет против человечества, он будет раздавлен мощью ангелов императора!

Ученый предложил новый план защиты человечества от опасного ИИ

Сергей Татичек
5 часов назад
Иван, немного напоминает уход от темы практикуемый немогликами, "пусть слетают на Луну ещё раз тогда поверим" ;) В статье обсуждается именно проект

Нереализованный проект советской сверхтяжелой многоразовой ракеты-носителя «Энергия-2»

Testvrg
5 часов назад
Илья, если бы "лунная ракета" была технологически перспективна, то сейчас бы все страны мира (и мы) делали бы ракеты стежневой конструкции и с

Нереализованный проект советской сверхтяжелой многоразовой ракеты-носителя «Энергия-2»

Александр Панов
5 часов назад
А если астероид на Марс упадет?

Нужна ли «резервная копия» человечества на Марсе?

Testvrg
5 часов назад
Eternal, //Что экономический эффект достигается только при пуске более 4 ракет в год. // У нас Протоны в 90е-2000е летали по 20 в год. Отбилось бы😏

Нереализованный проект советской сверхтяжелой многоразовой ракеты-носителя «Энергия-2»

Testvrg
5 часов назад
Есть что то похожее😏

Нереализованный проект советской сверхтяжелой многоразовой ракеты-носителя «Энергия-2»

biplanemaniac
5 часов назад
Александр, где все эти тысячи великолепных спутников возьмут энергию? Реактор - нихт. 4 года прошло, а как не было на орбите действующего реактора,

Запуск «Ангары» снова отложили — и лучше бы навсегда. Что нужно России вместо нее?

nemoXX
6 часов назад
Alexf, Вероятно, стоит обсуждать не мечты и надежды, а неприглядную реальность. А она проста: в обозримом будущем России будет не до космоса. Всё

Нереализованный проект советской сверхтяжелой многоразовой ракеты-носителя «Энергия-2»

Monkey Do
6 часов назад
Иван, думать мы умели очень раньше. Мы тут как бы изначально имеем мыслительную деятельность, чтобы понять, что это не реальность, а угол обзора.

Астрофотограф заметил в космосе ксеноморфа из «Чужого»

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно