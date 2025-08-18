Уведомления
Ученые открыли новые гены, связанные с шизофренией
Шизофрения — тяжелое и плохо поддающееся лечению психическое расстройство, причины которого до сих пор не вполне ясны. Исследователи из Великобритании, которые изучали наследственные факторы развития этой болезни, нашли восемь новых генов, связанных с шизофренией.
Чтобы обнаружить гены, повышающие риск развития шизофрении, сотрудники Кардиффского университета (Великобритания) проанализировали данные комплексного генетического тестирования более 130 000 мужчин и женщин методом секвенирования (определение нуклеотидной последовательности ДНК и РНК) экзома — набора всех частей генома, который «кодирует» белки.
Вся выборка включала результаты тестирования 28 898 человек с шизофренией и 103 041 человека без этого заболевания. Кроме того, проанализирована генетическая информация членов 3444 семей, в которых встречались случаи болезни. Это самое крупное на сегодня исследование по секвенированию экзома при шизофрении.
Авторы научной работы сосредоточились на выявлении редких генетических мутаций, которые чаще встречаются у больных шизофренией, чем у здоровых людей.
Исследование показало, что гены SLC6A1 и KLC1 с особым типом мутаций, изменяющих аминокислотную последовательность белков — порядок чередования в нем аминокислотных остатков, — статистически значимо повышают (на 5,6% и 4,4% по сравнению с контрольной группой соответственно) риск шизофрении. Таким образом, подтверждается одна из гипотез развития болезни, которая связывает ее со снижением уровня гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) — важнейшего тормозного нейромедиатора в центральной нервной системе — в лобно-височных областях мозга.
Исследование также подкрепляет предположение о наличии общих генетических корней у шизофрении и других психических нарушений. Еще четыре идентифицированных гена — STAG1, SLC6A1, ZMYND11 и CGREF1 — ранее связывали с аутизмом, эпилепсией и задержкой психического развития.
Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, расширяет знания о генах, которые связывают с шизофренией. В будущем это станет основой для исследований, направленных на выявление сложных механизмов заболевания и перспектив его лечения.
Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.
За последнее десятилетие ученые создали несколько сложных систем «мозг — компьютер», которые позволяли преобразовывать мозговую активность людей, лишившихся способности говорить из-за различных заболеваний, в речь. Однако до сих пор удавалось расшифровать лишь небольшое количество слов. Теперь в США создали алгоритм, благодаря которому удалось распознать до 54 процентов «речи».
Ученые провели эксперимент и установили, что вблизи машины черного цвета, простоявшей на солнце несколько часов, температура поднималась на 3,8 °C выше, чем у асфальта на прилегающем свободном участке.
Изображение блазара PKS 1424+240, полученное с помощью радиоинтерферометра VLBA, напомнило астрономам легендарное «Око Саурона» из «Властелина колец» — джет, пронизывающий кольцеобразное магнитное поле объекта, устремлен к нашей планете, а сам блазар может оказаться одним из наиболее ярких источников нейтрино в космосе.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
