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Мозг быстрее отреагировал на изображения знакомого шоколада
Американские медики сравнили процессы в системе вознаграждения мозга у людей, любящих шоколад, в ответ на демонстрацию фотографий плиток разных производителей. Результаты этого исследования могут быть полезны при разработке методов лечения зависимостей и расстройств, связанных с мотивацией и вознаграждением.
Съедая что-то вкусное или добиваясь успеха, человек, как правило, испытывает удовольствие. Это чувство продуцирует система вознаграждения — совокупность нейронных структур, участвующих в регулировании и контроле поведения с помощью положительных реакций на действия. Ключевые компоненты этой системы расположены в прилежащем ядре (nucleus accumbens), вентральной области покрышки и префронтальной коре головного мозга.
Удовольствие возникает в результате высвобождения системой вознаграждения нейромедиатора дофамина, активирующего определенные нейронные структуры. Таким образом происходит закрепление поведения, вызывающего выброс дофамина и ощущение удовольствия.
Регулировать и контролировать побуждаемое системой вознаграждения поведение помогает префронтальная кора головного мозга, которая играет главную роль в принятии решений и взвешивании последствий.
Из-за нарушения работы системы вознаграждения может возникать зависимость, когда под действием определенных веществ или поведения происходит чрезмерный выброс дофамина, приводящий к компульсивному или навязчивому поведению.
Поскольку понимание происходящих в системе вознаграждения процессов может помочь в терапии пагубных пристрастий, тема вызывает большой интерес у ученых. Свой вклад в изучение вопроса недавно внесли специалисты Медицинского колледжа при Университете штата Пенсильвания (США). Объектом их исследования, опубликованного в Journal of Neuroimaging, стали любители шоколада.
Участников нашли с помощью объявлений о наборе добровольцев, любящих шоколад. При выборе кандидаты заполнили опросники об отношении к шоколаду и предпочитаемых марках лакомства. В итоге для экспериментов, в которых испытуемым предложили выполнить ряд заданий во время процедуры магнитно-резонансной томографии, пригласили 24 здоровых добровольца в возрасте около 25 лет, плюс-минус 5,7 года. За участие они получили подарочные сертификаты на 50 американских долларов.
На первом этапе людям показывали изображения знакомых и незнакомых марок шоколада и просили оценить, насколько сильно им хочется шоколад на фото и насколько нравится каждая из представленных марок. О том, какие плитки участники предпочитали, а какие были им незнакомы, исследователи предварительно выяснили из анкет.
Во второй серии тестов добровольцы рассматривали те же изображения, но парами, в которых один вид шоколада был знакомым, а второй — нет, и выбирали какой-то из них.
Эксперименты показали, что знакомый шоколад больше нравился участникам и вызывал у них более сильную тягу. Также люди чаще предпочитали знакомые плитки в заданиях с выбором.
По результатам анализа снимков МРТ-сканирования выяснилось, что мозг быстрее реагировал на фото знакомого шоколада. Когда испытуемые видели изображения знакомых и незнакомых плиток, то повышенное возбуждение возникало в разных областях мозга.
Например, при выборе шоколада неизвестной марки наблюдалась более выраженная активность в левой и правой нижней лобной извилине и правой части хвостатого ядра. Первые две области играют роль в понимании и производстве речи, а также участвуют в работе системы когнитивного контроля. Хвостатое ядро отвечает за моторный контроль и ряд аспектов обучения.
В итоге специалисты пришли к выводу, что предпочтение того или иного вида шоколада зависело от субъективной оценки вознаграждения, то есть получаемого удовольствия, и более низкой потребности в нейронной обработке.
Среди ограничений исследования авторы отметили малую выборку и то, что сделанные заключения могут касаться только любителей шоколада. Также ученые признали конфликт интересов: научную работу финансировал производитель шоколадных плиток Hershey’s, которые фигурировали в исследовании, а двое авторов были сотрудниками этой компании.
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