Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Ученые рассказали, как СМИ спекулировали о поиске внеземной жизни
Чтобы выяснить, как поиски внеземной жизни освещали в научных статьях, пресс-релизах и новостях ведущих СМИ, международная исследовательская группа проанализировала 630 материалов, опубликованных с августа 1996-го по март 2024 года. В выборку вошли тексты на английском, испанском и португальских языках, отобранные из шести изданий: The Guardian, The New York Times, El País, Público, Estadão, Folha de S. Paulo.
В своей книге «Мир полный демонов. Наука как свеча во тьме» (1996) американский астроном Карл Саган привел множество примеров того, как СМИ спекулировали на новостях об инопланетянах начиная с 1960-х годов. Особенно показательной выглядит история о «лице на Марсе», расположенном в регионе Кидония. Хотя неприветливый лик, напоминающий человеческий, на деле оказался оптической иллюзией, вызванной игрой света и тени, а также низким разрешением камеры, установленной на борту «Викинга-1», в 1984-м «лицо» стало настоящей сенсацией как в США, так и в СССР.
«Двадцатого ноября 1984 года Weekly World News — магазинный таблоид с не слишком надежной репутацией — разразился статьей под броским заголовком: „Удивительное открытие советских ученых: на Марсе обнаружены руины храмов. Космический зонд подтверждает наличие следов цивилизации, возраст которой не менее 50000 лет“», — писал Саган.
В реальности «открытие» совершили американцы, однако фантастические признания анонимного источника с борта никогда не существовавшего советского космического корабля настолько полюбились публике, что привели к возникновению множества псевдонаучных теорий, некоторые из которых по-прежнему популярны.
Такой эффект «усиления» формулировок актуален и сегодня: результаты новой научной работы, опубликованной в журнале PLOS One, показали, что за последние 30 лет публикации в СМИ были насыщены спекуляциями: 56,6% упоминали условия, необходимые для возникновения жизни, 47,4% — ее наличие, 34,5% делали ставку на роль технологий, а 3,3% давали прогноз (и даже обещания) ее скорого обнаружения за пределами Земли. Каждый проанализированный в работе случай включал связанный набор документов: научная публикация, официальный пресс-релиз и новостной текст.
Например, авторы исследования, посвященного системе TRAPPIST-1, осторожно отметили, что планеты «могут быть пригодны для жизни». В пресс-релизе эту фразу изменили на «скорее всего, пригодны для жизни» («most likely habitable»), а издание The Guardian вынесло в заголовок следующее: «Ученые утверждают, что две планеты в необычной звездной системе, вероятно, обитаемы» («Two planets in an unusual star system are very likely habitable, scientists say»).
При этом в научных статьях предположения о существовании инопланетной жизни встречались всего в 14,3% случаев, о наличии необходимых условий — в 22,8%, а прямые обещания обнаружения — всего в 0,5%. Пресс-релизы заметно усиливали риторику: 47,6% упоминали условия для жизни, 22,9% — ее возможное наличие, 25,8% обещали прогресс за счет технологий, а 1,7% прямо писали о скором обнаружении.
Похожая тенденция прослеживается в ряде громких историй последних лет. В частности, после сообщений о зафиксированных следах фосфина в атмосфере Венеры в 2020 году (присутствие этого газа там впоследствии не подтвердилось) в заголовках СМИ говорилось о наличии возможных признаков жизни на второй планете от Солнца.
В 2023 году, после выявления молекулы диметилсульфида в атмосфере экзопланеты K2-18b, BBC написал: «В далеком мире обнаружили возможные признаки жизни» («Tantalising sign of possible life on faraway world»), несмотря на то что статистическая значимость сигнала была крайне низкой. Теперь ученые заподозрили, что диметилсульфид в атмосфере экзопланеты появился вследствие неверной интерпретации данных.
Некоторые цитаты, приведенные в тексте нового исследования, подчеркивают, как именно пресс-службы и СМИ подогревают интерес публики. Комментируя материал о спутнике Сатурна Энцеладе один из ученых сказал: «Хотя мы не можем обнаружить жизнь, нам удалось найти источник ее питания. Он похож на магазин сладостей для микробов» («Although we can’t detect life, we’ve found that there’s a food source there. It would be like a candy store for microbes»).
Его коллега добавил: «Мы впервые подсчитали калории в инопланетном океане» («We have made the first calorie count on an alien ocean»). Вот что впоследствии можно было прочесть в новостях The Guardian: «Признаки жизни за пределами Солнечной системы могут быть обнаружены в течение двух-трех лет» («Signs of life beyond our solar system may be detectable within two to three years»).
Авторы научной работы отметили, что подобные приемы действительно привлекают внимание общественности и могут стимулировать финансирование исследований в этой области. Однако столь громкие заголовки также создают риск разочарования и усиливают недоверие к науке, если обещания не оправдываются.
Ученые в очередной раз призвали журналистов сочетать увлекательную подачу материалов с корректным отражением степени научной определенности, особенно в такой области, как поиск внеземной жизни. В противном случае мы рискуем оказаться в той самой информационной «тьме», о которой писал Саган в своей знаменитой книге.
Когда модели искусственного интеллекта ошибаются и выдают неверный ответ на запрос, пользователи пытаются выяснить причину этой ошибки, задавая вопрос самому ИИ-помощнику. Историк технологий Бендж Эдвардс объяснил, почему делать так нет смысла и как это связано с устройством нейросетей.
Ученые знают о возможности реверсии, или изменения, одного пола на другой у рыб, земноводных и рептилий. Но задокументированных случаев подобного у диких птиц и млекопитающих мало. Исследователи недавно обнаружили, что в Австралии смена пола у пернатых может быть не таким редким явлением.
Боль может возникать по разным причинам и в большинстве случаев исчезает после лечения или даже проходит самостоятельно. Но иногда она приобретает затяжной характер, превращаясь в тяжелую проблему и принося больному невыносимые страдания. Американские врачи разработали новый метод лечения хронической боли, который выглядит перспективно.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
Чтобы проверить законы физики в условиях, недоступных на Земле, астрофизик Козимо Бамби (Cosimo Bambi) из Фуданьского университета (Китай) предложил отправить к центру ближайшей черной дыры «нанокрафт» — крошечный зонд, способный добраться до цели примерно за 60-75 лет благодаря наземной лазерной установке.
Когда модели искусственного интеллекта ошибаются и выдают неверный ответ на запрос, пользователи пытаются выяснить причину этой ошибки, задавая вопрос самому ИИ-помощнику. Историк технологий Бендж Эдвардс объяснил, почему делать так нет смысла и как это связано с устройством нейросетей.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Топ-7 самых больших боевых кораблей в мире
На крыльях в космос
Вредоносные программы: как защитить себя
Многомировая интерпретация квантовой механики: как родилась одна из самых смелых идей
Руководство по поиску потенциально обитаемых планет
Мифические чудовища: скандалы, интриги, расследования
Как собрать кубик Рубика, не сломав голову
10 частых заблуждений, знакомых нам с детства
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии