16 августа, 10:11
Любовь С.
Ученые рассказали, как СМИ спекулировали о поиске внеземной жизни

Чтобы выяснить, как поиски внеземной жизни освещали в научных статьях, пресс-релизах и новостях ведущих СМИ, международная исследовательская группа проанализировала 630 материалов, опубликованных с августа 1996-го по март 2024 года. В выборку вошли тексты на английском, испанском и португальских языках, отобранные из шести изданий: The Guardian, The New York Times, El País, Público, Estadão, Folha de S. Paulo.

Фотография «Лицо» (The Face), сделанная станцией «Викинг-1» в 1976 году / © Viking 1, NASA

В своей книге «Мир полный демонов. Наука как свеча во тьме» (1996) американский астроном Карл Саган привел множество примеров того, как СМИ спекулировали на новостях об инопланетянах начиная с 1960-х годов. Особенно показательной выглядит история о «лице на Марсе», расположенном в регионе Кидония. Хотя неприветливый лик, напоминающий человеческий, на деле оказался оптической иллюзией, вызванной игрой света и тени, а также низким разрешением камеры, установленной на борту «Викинга-1», в 1984-м «лицо» стало настоящей сенсацией как в США, так и в СССР.

«Двадцатого ноября 1984 года Weekly World News — магазинный таблоид с не слишком надежной репутацией — разразился статьей под броским заголовком: „Удивительное открытие советских ученых: на Марсе обнаружены руины храмов. Космический зонд подтверждает наличие следов цивилизации, возраст которой не менее 50000 лет“», — писал Саган.

В реальности «открытие» совершили американцы, однако фантастические признания анонимного источника с борта никогда не существовавшего советского космического корабля настолько полюбились публике, что привели к возникновению множества псевдонаучных теорий, некоторые из которых по-прежнему популярны.

Такой эффект «усиления» формулировок актуален и сегодня: результаты новой научной работы, опубликованной в журнале PLOS One, показали, что за последние 30 лет публикации в СМИ были насыщены спекуляциями: 56,6% упоминали условия, необходимые для возникновения жизни, 47,4% — ее наличие, 34,5% делали ставку на роль технологий, а 3,3% давали прогноз (и даже обещания) ее скорого обнаружения за пределами Земли. Каждый проанализированный в работе случай включал связанный набор документов: научная публикация, официальный пресс-релиз и новостной текст.

Например, авторы исследования, посвященного системе TRAPPIST-1, осторожно отметили, что планеты «могут быть пригодны для жизни». В пресс-релизе эту фразу изменили на «скорее всего, пригодны для жизни» («most likely habitable»), а издание The Guardian вынесло в заголовок следующее: «Ученые утверждают, что две планеты в необычной звездной системе, вероятно, обитаемы» («Two planets in an unusual star system are very likely habitable, scientists say»).

При этом в научных статьях предположения о существовании инопланетной жизни встречались всего в 14,3% случаев, о наличии необходимых условий — в 22,8%, а прямые обещания обнаружения — всего в 0,5%. Пресс-релизы заметно усиливали риторику: 47,6% упоминали условия для жизни, 22,9% — ее возможное наличие, 25,8% обещали прогресс за счет технологий, а 1,7% прямо писали о скором обнаружении.

Похожая тенденция прослеживается в ряде громких историй последних лет. В частности, после сообщений о зафиксированных следах фосфина в атмосфере Венеры в 2020 году (присутствие этого газа там впоследствии не подтвердилось) в заголовках СМИ говорилось о наличии возможных признаков жизни на второй планете от Солнца.

В 2023 году, после выявления молекулы диметилсульфида в атмосфере экзопланеты K2-18b, BBC написал: «В далеком мире обнаружили возможные признаки жизни» («Tantalising sign of possible life on faraway world»), несмотря на то что статистическая значимость сигнала была крайне низкой. Теперь ученые заподозрили, что диметилсульфид в атмосфере экзопланеты появился вследствие неверной интерпретации данных. 

Некоторые цитаты, приведенные в тексте нового исследования, подчеркивают, как именно пресс-службы и СМИ подогревают интерес публики. Комментируя материал о спутнике Сатурна Энцеладе один из ученых сказал: «Хотя мы не можем обнаружить жизнь, нам удалось найти источник ее питания. Он похож на магазин сладостей для микробов» («Although we can’t detect life, we’ve found that there’s a food source there. It would be like a candy store for microbes»).

Его коллега добавил: «Мы впервые подсчитали калории в инопланетном океане» («We have made the first calorie count on an alien ocean»). Вот что впоследствии можно было прочесть в новостях The Guardian: «Признаки жизни за пределами Солнечной системы могут быть обнаружены в течение двух-трех лет» («Signs of life beyond our solar system may be detectable within two to three years»).

Авторы научной работы отметили, что подобные приемы действительно привлекают внимание общественности и могут стимулировать финансирование исследований в этой области. Однако столь громкие заголовки также создают риск разочарования и усиливают недоверие к науке, если обещания не оправдываются.

Ученые в очередной раз призвали журналистов сочетать увлекательную подачу материалов с корректным отражением степени научной определенности, особенно в такой области, как поиск внеземной жизни. В противном случае мы рискуем оказаться в той самой информационной «тьме», о которой писал Саган в своей знаменитой книге.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Комментарии

