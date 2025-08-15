Уведомления
Бумажные отходы превратили в сорбент, который очистит нефтяные разливы в море
Студенты РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина разработали сорбент из бумажных отходов для ликвидации разливов нефти в морских акваториях. Сорбент наносится россыпью в месте разлива на водную гладь при волнении моря до четырех баллов включительно. Вещество впитывает нефтепродукты, связывая их и выталкивая на поверхность для сбора, после чего регенерируется и может быть повторно использовано до трех раз.
Испытания подтвердили, что сорбент полностью собирает нефть за несколько минут и сохраняет плавучесть в течение 72 часов. Абсорбционная емкость составляет 8-9 граммов углеводородов на один грамм вещества. В сочетании с возможностью неоднократного применения это делает технологию экономически более эффективной по сравнению с распространенными аналогами.
«Использование бумажных отходов для производства сорбента позволит организовать их более эффективную переработку. Мы проанализировали существующую ситуацию: ежегодно в стране их образуется порядка 7,5 миллиона тонн, но утилизируется не более 55%. Именно поэтому мы пришли к выводу, что разработка сорбента именно из бумаги является актуальной задачей», — рассказал один из авторов работы, студент кафедры промышленной экологии Даниил Андрианов.
Сорбент для морских акваторий – часть комплексной технологии для решения проблемы нефтеразливов, которая включает также решения по ликвидации нефтезагрязнений на суше. В настоящее время они проходят первичные полевые испытания.
Для сухопутных территорий авторы проекта разработали биоокислительную технологию, повышающую эффективность существующих промышленных бактериальных нефтедеструкторов. Бактерии используются вместе со стимулятором – пероксидом кальция. Он выступает в качестве источника свободного кислорода, который подпитывает организмы-нефтедеструкторы, повышая их эффективность на 15-20% и делая более устойчивыми к резким перепадам температур.
«Применение нашей биоокислительной технологии, кроме ликвидации нефтезагрязнений, поможет восстановлению чувствительной аборигенной биоты на нарушенных землях. Это происходит за счет выделения свободного кислорода при разложении пероксида кальция, что стимулирует активность местных почвенных микроорганизмов», — отметил студент кафедры промышленной экологии Владислав Вишневский.
Студенты кафедры промышленной экологии Губкинского университета Данила Андрианов, Максим Сидоренко и Владислав Вишневский получили грант ПАО «ВТБ на проведение дополнительных испытаний технологии с целью последующего внедрения.
К разработке проявили интерес правительство Камчатского края и российские нефтегазовые компании.
Когда модели искусственного интеллекта ошибаются и выдают неверный ответ на запрос, пользователи пытаются выяснить причину этой ошибки, задавая вопрос самому ИИ-помощнику. Историк технологий Бендж Эдвардс объяснил, почему делать так нет смысла и как это связано с устройством нейросетей.
Ученые знают о возможности реверсии, или изменения, одного пола на другой у рыб, земноводных и рептилий. Но задокументированных случаев подобного у диких птиц и млекопитающих мало. Исследователи недавно обнаружили, что в Австралии смена пола у пернатых может быть не таким редким явлением.
Ученые впервые показали, как при нагревании меняется кристаллическая структура слоистых титаносиликатов — минералов куплетскита и цезийкуплетскита. Оказалось, что под действием температуры в кислородной среде марганец, содержащийся в минералах, теряет электроны, а также из минералов «уходит» вода. В результате кристаллы куплетскита и цезийкуплетскита сжимаются. Полученные данные расширяют представления о физических свойствах титаносиликатов, содержащих цезий, и потенциально позволят использовать эти минералы для захоронения радиоактивного цезия.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
Чтобы проверить законы физики в условиях, недоступных на Земле, астрофизик Козимо Бамби (Cosimo Bambi) из Фуданьского университета (Китай) предложил отправить к центру ближайшей черной дыры «нанокрафт» — крошечный зонд, способный добраться до цели примерно за 60-75 лет благодаря наземной лазерной установке.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
