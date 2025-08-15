Бумажные отходы превратили в сорбент, который очистит нефтяные разливы в море

Студенты РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина разработали сорбент из бумажных отходов для ликвидации разливов нефти в морских акваториях. Сорбент наносится россыпью в месте разлива на водную гладь при волнении моря до четырех баллов включительно. Вещество впитывает нефтепродукты, связывая их и выталкивая на поверхность для сбора, после чего регенерируется и может быть повторно использовано до трех раз.

Испытания подтвердили, что сорбент полностью собирает нефть за несколько минут и сохраняет плавучесть в течение 72 часов. Абсорбционная емкость составляет 8-9 граммов углеводородов на один грамм вещества. В сочетании с возможностью неоднократного применения это делает технологию экономически более эффективной по сравнению с распространенными аналогами.

«Использование бумажных отходов для производства сорбента позволит организовать их более эффективную переработку. Мы проанализировали существующую ситуацию: ежегодно в стране их образуется порядка 7,5 миллиона тонн, но утилизируется не более 55%. Именно поэтому мы пришли к выводу, что разработка сорбента именно из бумаги является актуальной задачей», — рассказал один из авторов работы, студент кафедры промышленной экологии Даниил Андрианов.

Сорбент для морских акваторий – часть комплексной технологии для решения проблемы нефтеразливов, которая включает также решения по ликвидации нефтезагрязнений на суше. В настоящее время они проходят первичные полевые испытания.

Для сухопутных территорий авторы проекта разработали биоокислительную технологию, повышающую эффективность существующих промышленных бактериальных нефтедеструкторов. Бактерии используются вместе со стимулятором – пероксидом кальция. Он выступает в качестве источника свободного кислорода, который подпитывает организмы-нефтедеструкторы, повышая их эффективность на 15-20% и делая более устойчивыми к резким перепадам температур.

Один из этапов испытаний биоокислительной технологии / © Максим Сидоренко

«Применение нашей биоокислительной технологии, кроме ликвидации нефтезагрязнений, поможет восстановлению чувствительной аборигенной биоты на нарушенных землях. Это происходит за счет выделения свободного кислорода при разложении пероксида кальция, что стимулирует активность местных почвенных микроорганизмов», — отметил студент кафедры промышленной экологии Владислав Вишневский.

Студенты кафедры промышленной экологии Губкинского университета Данила Андрианов, Максим Сидоренко и Владислав Вишневский получили грант ПАО «ВТБ на проведение дополнительных испытаний технологии с целью последующего внедрения.

К разработке проявили интерес правительство Камчатского края и российские нефтегазовые компании.

Губкинский университет 7 статей Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина, известен также как Губкинский университет – ведущий российский вуз по подготовке кадров и проведению научных исследований для всей цепочки нефтегазового сектора. В университете действуют два научно-исследовательских института, отраслевые научно-образовательные центры, молодежные лаборатории, работает более 40 коллективов ученых-исследователей, выполняющих перспективные фундаментальные и поисковые проекты.