  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
15 августа, 16:23
Юлия Трепалина
11

Анализ проблем со здоровьем у 26 000 собак показал, чем они чаще болеют одновременно

❋ 4.6

Под коморбидностью медики понимают наличие у пациента двух или более болезней одновременно либо их последовательное развитие. Группа ветеринаров и специалистов в других областях из США недавно изучила это явление у собак с помощью десятков тысяч участников многолетнего проекта Dog Aging Project, посвященного исследованию старения псов-компаньонов.

Биология
# болезни
# ветеринария
# животные-компаньоны
# здоровье собак
# собаки
# старение
грустный пес
© Dominik QN, unsplash.com

С годами у собак, как и у человека, накапливаются разные заболевания, но некоторые из них чаще, чем другие, сопутствуют друг другу. Понимание того, какие отклонения с большей частотой встречаются параллельно или проявляются последовательно, важно для ветеринаров, поскольку это позволит эффективнее помогать четвероногим пациентам. К тому же многие возрастные нарушения у собак совпадают с человеческими. Так что информация о распространенных сочетаниях собачьих болезней, вероятно, будет полезна и тем, кто врачует людей.

Возможность расширить знания по этому вопросу появилась благодаря американскому проекту Dog Aging Project. В его рамках исследуют старение домашних собак с целью улучшить здоровье и увеличить продолжительность жизни как питомцев, так и людей.

Для анализа использовали данные о 160 недугах у 26 614 псов, которые получили от их владельцев. В результате ученые смогли построить карты коморбидности, показывающие заболевания со статистической значимой взаимосвязью. Другими словами, они действительно чаще встречались вместе, чем можно было бы ожидать при случайном совпадении.

Некоторые выявленные сочетания были ожидаемы и хорошо известны ветеринарам. Например, диабету у собак часто сопутствовала слепота, а псы с болезнями почек страдали от повышенного кровяного давления.

Также встретились менее очевидные и изученные совпадения. У собак с железодефицитной анемией, при которой уровень гемоглобина, то есть красных кровяных телец, снижен, часто отмечали повышенное содержание белка в моче (протеинурию).

Кроме того, анализ показал, какие патологии обычно следовали друг за другом во времени. Выяснилось, что дисплазия (нарушение развития) тазобедренного или локтевого сустава предшествовала остеоартрозу — дегенеративно-дистрофическому заболеванию суставов. Синдром сухого глаза (сухой кератоконъюнктивит) предварял развитие язв роговицы, а диабет зачастую выявляли раньше катаракты.

Статью об исследовании опубликовал журнал PLOS Computational Biology. Авторы надеются, что изучение взаимосвязи болезней у собак поможет ветеринарам и позволит разработать стратегии ранней диагностики и профилактики возрастных нарушений у людей.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Юлия Трепалина
775 статей
Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.
Показать больше
Биология
# болезни
# ветеринария
# животные-компаньоны
# здоровье собак
# собаки
# старение
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
15 Авг
1000
Пленники холода: ледяные мумии
Medio Modo
Москва
Экскурсия
15 Авг
Бесплатно
Археологические тайны: что хранит в себе земля
Центр славянской письменности «Слово»
Москва
Лекция
16 Авг
Бесплатно
Генетические бродяги: мобильные элементы в ДНК
Экспериментаниум
Москва
Лекция
16 Авг
Бесплатно
Экологичная архитектура
Библиотека им. Ф.М. Достоевского
Москва
Лекция
17 Авг
600
Как выбрать лучший оффер и не уйти в монастырь
Центр «Архэ»
Онлайн
Экскурсия
17 Авг
Бесплатно
Тайны небесных светил
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
17 Авг
700
Личная система самообмана
Зануда
Санкт-Петербург
Лекция
18 Авг
600
Как батониться по гари, чтобы не засилили
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
18 Авг
Бесплатно
Луковое чудо
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
14 августа, 08:27
Полина Меньшова

Историк технологий объяснил, почему бесполезно спрашивать нейросети об их ошибках

Когда модели искусственного интеллекта ошибаются и выдают неверный ответ на запрос, пользователи пытаются выяснить причину этой ошибки, задавая вопрос самому ИИ-помощнику. Историк технологий Бендж Эдвардс объяснил, почему делать так нет смысла и как это связано с устройством нейросетей.

Технологии
# ChatGPT
# OpenAI
# искусственный интеллект
# нейросети
14 августа, 08:50
Юлия Трепалина

В Австралии обнаружили генетического самца кукабарры, способного откладывать яйца

Ученые знают о возможности реверсии, или изменения, одного пола на другой у рыб, земноводных и рептилий. Но задокументированных случаев подобного у диких птиц и млекопитающих мало. Исследователи недавно обнаружили, что в Австралии смена пола у пернатых может быть не таким редким явлением.

Биология
# Австралия
# дикие птицы
# половые различия
# самки
# самцы
# смена пола
13 августа, 11:35
РНФ

Ученые нашли способ, который поможет безопасно утилизировать радиоактивный цезий

Ученые впервые показали, как при нагревании меняется кристаллическая структура слоистых титаносиликатов — минералов куплетскита и цезийкуплетскита. Оказалось, что под действием температуры в кислородной среде марганец, содержащийся в минералах, теряет электроны, а также из минералов «уходит» вода. В результате кристаллы куплетскита и цезийкуплетскита сжимаются. Полученные данные расширяют представления о физических свойствах титаносиликатов, содержащих цезий, и потенциально позволят использовать эти минералы для захоронения радиоактивного цезия.

РНФ
# кремний
# магний
# минералы
# радиация
# радиоактивное загрязнение
# цезий
12 августа, 11:29
Юлия Трепалина

Психологи узнали, в каких парах любовь сильнее — у нашедших друг друга онлайн или в жизни

Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.

Психология
# знакомство
# интернет
# любовь
# онлайн-знакомство
# романтические отношения
# удовлетворенность отношениями
9 августа, 15:19
Любовь С.

Астрофизик придумал, как добраться до черной дыры за 70 лет 

Чтобы проверить законы физики в условиях, недоступных на Земле, астрофизик Козимо Бамби (Cosimo Bambi) из Фуданьского университета (Китай) предложил отправить к центру ближайшей черной дыры «нанокрафт» — крошечный зонд, способный добраться до цели примерно за 60-75 лет благодаря наземной лазерной установке.

Астрономия
# астрофизик
# горизонт событий
# лазер
# Общая Теория Относительности Эйнштейна
# Скорость света
# Черные дыры
14 августа, 08:27
Полина Меньшова

Историк технологий объяснил, почему бесполезно спрашивать нейросети об их ошибках

Когда модели искусственного интеллекта ошибаются и выдают неверный ответ на запрос, пользователи пытаются выяснить причину этой ошибки, задавая вопрос самому ИИ-помощнику. Историк технологий Бендж Эдвардс объяснил, почему делать так нет смысла и как это связано с устройством нейросетей.

Технологии
# ChatGPT
# OpenAI
# искусственный интеллект
# нейросети
25 июля, 07:47
Адель Романова

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные зонды
# межзвездные объекты
6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
22 июля, 14:44
ФизТех

Ученые выяснили, как отличить текст, написанный ИИ, от человеческого

Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет.  Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.

ФизТех
# ChatGPT
# нейросети
# ошибки
# слова
# текст
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Анализ проблем со здоровьем у 26 000 собак показал, чем они чаще болеют одновременно

    15 августа, 16:23

  2. Бумажные отходы превратили в сорбент, который очистит нефтяные разливы в море

    15 августа, 16:11

  3. Наноинженеры разработали куртку из мембраны, меняющей толщину при потоотделении

    15 августа, 15:45

  4. Ученые научили ИИ считать капли в нанопорах, что увеличит эффективность нефтедобычи

    15 августа, 14:46
Выбор редакции

Шестое по силе: что сделало камчатское землетрясение уникальным и почему никто не погиб

1 августа, 09:51

Последние комментарии

Леонид Силантьев
13 минут назад
Marie, Генеративные нейросети — это не интеллект, а статистические модели, обученные на больших массивах данных. Они не обладают самосознанием, не

Человечество достигло пика развития ИИ, заявил эксперт

Сергей Т
2 часа назад
К сожалению, мошенники действуют везде, иногда даже используя Госуслуги.

Лже-сотрудники Роскомнадзора выманили у женщины почти полмиллиона рублей через мессенджер MAX

Сергей Т
2 часа назад
А как в России решается вопрос так называемых нормативных задержек запусков ракет? Или такого понятия у нас нет?

Трамп отменил проверки, охранявшие дикую природу от последствий ракетных запусков

emir aznakayev
3 часа назад
Океан, молодец, а сколько чертей помещается на кончике иглы?

Многомировая интерпретация квантовой механики: как родилась одна из самых смелых идей

Anatoly Smalchenko
3 часа назад
Алексей, воздуха в нашем понимании там нет, но есть атмосфера на 95% состоящая из углекислого газа

Тринадцать лет на Марсе: NASA представило подборку самых знаковых снимков марсохода Curiosity

Anatoly Smalchenko
3 часа назад
Михаил, тогда и высадка наших автоматических аппаратов, на Луне, тоже относится к стимуляции? 95% фильма об этом снято в павиоьонах Мосфильм.

Тринадцать лет на Марсе: NASA представило подборку самых знаковых снимков марсохода Curiosity

emir aznakayev
3 часа назад
Vasya, вот к чему приводит употребление некачественного нестандартизированного продукта.

Многомировая интерпретация квантовой механики: как родилась одна из самых смелых идей

Сергей Т
4 часа назад
Когда-то давно пробовали лечить электричеством заикание. Хоть и радикальный метод, но иногда получалось. 😉

Врачи научились избавлять людей от невыносимой хронической боли электричеством

Павел Карпушин
6 часов назад
Спасибо за статью!

Астрономы объяснили природу «Ока Саурона», которое «смотрит» на Землю

Александр GUD
6 часов назад
Каменный гриб

Perseverance нашел на Марсе камень странной формы

Nikita Lazarenko
7 часов назад
Класс

Астрономы объяснили природу «Ока Саурона», которое «смотрит» на Землю

A K
7 часов назад
Sam, и ведь найдут оправдание всей этой дичи...

Лже-сотрудники Роскомнадзора выманили у женщины почти полмиллиона рублей через мессенджер MAX

Николай Цыгикало
7 часов назад
Анатолий, да, конечно, у пульки свои минусы, это лишь навскидку взятый для сравнения с сеткой пример, может не удачный. Просто поражающее действие

Китай создал систему противоспутникового оружия под видом установки для уничтожения космического мусора

Николай Цыгикало
8 часов назад
Роман, да, только у дыры тяготение достаточное для захвата любого скоростного обьекта, включая и сам свет на горизонте событий, из-за чего

Астрофизик придумал, как добраться до черной дыры за 70 лет 

Роман Родыгин
9 часов назад
Я правильно понимаю, то, про что Вы пишете, это какой-то эффект общей теории относительности, и работает только около чёрной дыры? С точки зрения

Астрофизик придумал, как добраться до черной дыры за 70 лет 

Анатолий А
9 часов назад
Николай, вылетающая пулька будет иметь обратный импульс, который передастся на стрельнувший спутник. Изменится траектория, что может привести ко

Китай создал систему противоспутникового оружия под видом установки для уничтожения космического мусора

Sam Dowson
9 часов назад
Запретить, объявить иноагентом, блокировать! Те, кто ищет макс в поисковиках, скачивает или рекламирует приравнять к преступникам и приговорить к

Лже-сотрудники Роскомнадзора выманили у женщины почти полмиллиона рублей через мессенджер MAX

Николай Цыгикало
10 часов назад
Vlad, спасибо за любезность. Я говорил о том, что для перехода на орбиту вокруг дыры не нужно торможение в принципе. Аппарат она захватит на любой

Астрофизик придумал, как добраться до черной дыры за 70 лет 

Vlad Vlad
14 часов назад
А расскажите мне, ув. орбитальный баллистик, как вы собираетесь попасть на орбиту вокруг черной дыры. радиусом вряд ли больше 1-2 сотен км с

Астрофизик придумал, как добраться до черной дыры за 70 лет 

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно