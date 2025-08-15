Анализ проблем со здоровьем у 26 000 собак показал, чем они чаще болеют одновременно

Под коморбидностью медики понимают наличие у пациента двух или более болезней одновременно либо их последовательное развитие. Группа ветеринаров и специалистов в других областях из США недавно изучила это явление у собак с помощью десятков тысяч участников многолетнего проекта Dog Aging Project, посвященного исследованию старения псов-компаньонов.

С годами у собак, как и у человека, накапливаются разные заболевания, но некоторые из них чаще, чем другие, сопутствуют друг другу. Понимание того, какие отклонения с большей частотой встречаются параллельно или проявляются последовательно, важно для ветеринаров, поскольку это позволит эффективнее помогать четвероногим пациентам. К тому же многие возрастные нарушения у собак совпадают с человеческими. Так что информация о распространенных сочетаниях собачьих болезней, вероятно, будет полезна и тем, кто врачует людей.

Возможность расширить знания по этому вопросу появилась благодаря американскому проекту Dog Aging Project. В его рамках исследуют старение домашних собак с целью улучшить здоровье и увеличить продолжительность жизни как питомцев, так и людей.

Для анализа использовали данные о 160 недугах у 26 614 псов, которые получили от их владельцев. В результате ученые смогли построить карты коморбидности, показывающие заболевания со статистической значимой взаимосвязью. Другими словами, они действительно чаще встречались вместе, чем можно было бы ожидать при случайном совпадении.

Некоторые выявленные сочетания были ожидаемы и хорошо известны ветеринарам. Например, диабету у собак часто сопутствовала слепота, а псы с болезнями почек страдали от повышенного кровяного давления.

Также встретились менее очевидные и изученные совпадения. У собак с железодефицитной анемией, при которой уровень гемоглобина, то есть красных кровяных телец, снижен, часто отмечали повышенное содержание белка в моче (протеинурию).

Кроме того, анализ показал, какие патологии обычно следовали друг за другом во времени. Выяснилось, что дисплазия (нарушение развития) тазобедренного или локтевого сустава предшествовала остеоартрозу — дегенеративно-дистрофическому заболеванию суставов. Синдром сухого глаза (сухой кератоконъюнктивит) предварял развитие язв роговицы, а диабет зачастую выявляли раньше катаракты.

Статью об исследовании опубликовал журнал PLOS Computational Biology. Авторы надеются, что изучение взаимосвязи болезней у собак поможет ветеринарам и позволит разработать стратегии ранней диагностики и профилактики возрастных нарушений у людей.

