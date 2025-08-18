Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Новый катализатор удалит до 78% серы из топлива всего за 15 минут
Ученые синтезировали катализаторы для очистки нефтепродуктов от серосодержащих органических веществ, которые при сгорании топлива в двигателях превращаются во вредные летучие соединения. Новые катализаторы позволили удалить серу из образцов дизельного топлива с эффективностью до 78% при комнатной температуре всего за 15 минут. Работа важна для создания энергоэффективных и безопасных технологий получения качественного и экологичного топлива.
Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в Journal of Industrial and Engineering Chemistry.
Из-за высокого спроса на бензин, дизельное топливо, авиационный керосин и моторные масла для их производства все чаще используют трудноперерабатываемое низкокачественное ископаемое сырье — тяжелые высокосернистые нефти. Вместе с тем требования к качеству топлив постоянно ужесточаются, чтобы уменьшить воздействие на окружающую среду при их сгорании. Прежде всего, жесткие ограничения накладываются на содержание серы: при сгорании серосодержащих соединений образуются вредные летучие вещества, в частности оксиды серы, которые ухудшают качество воздуха и могут приводить к кислотным дождям. Поэтому современные экологические нормы ограничивают содержание серы в широко используемом моторном топливе класса 5 до 10 миллионных долей (10 миллиграммов на килограмм топлива и менее).
Чтобы соблюсти эти нормы, нефтеперерабатывающие компании очищают топливо от серы. Традиционно для этого используют гидроочистку — технологию каталитической обработки топлива при высоких температуре и давлении водорода. Однако такой способ энергозатратен и не всегда справляется с трудноудаляемыми соединениями серы — так называемой «остаточной» серой. В этом случае решением проблемы может стать окислительная десульфуризация — окисление серосодержащих соединений в присутствии катализаторов. Продукты такого окисления затем удаляют из топлива экстракционными методами. Ключевой задачей при этом остается разработка катализаторов, позволяющих эффективно и быстро окислять серу в «мягких» условиях.
Химики из Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (Москва) и Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина (Москва) разработали эффективные и стабильные катализаторы, позволяющие очищать нефтяные фракции от соединений, содержащих серу, при комнатной температуре.
За основу авторы взяли традиционный для промышленных катализаторов носитель — оксид алюминия, к поверхности которого в разных количествах химически «пришили» оксид молибдена и сульфогруппы, которые служат активными центрами и обеспечивают превращение сероорганических соединений. Затем на поверхности полученных материалов «закрепили» гидрофобные («боящиеся» воды) органические молекулы. Это позволило избежать не только слипания частиц катализатора и тем самым повысить его активность, но и улучшить стабильность.
Химики протестировали полученные катализаторы в реакции окисления образцов модельного — приготовленного с использованием отдельно взятых «чистых» химических соединений — и реального дизельного топлива. Модельное топливо представляло собой органический растворитель с определенным количеством наиболее трудно удаляемого серосодержащего соединения — дибензотиофена. Такой подход позволил изучить активность катализатора в контролируемых условиях без влияния сложного состава реального топлива. Дизельное топливо, использованное в работе, содержало смесь нескольких сероорганических соединений, а также другие стандартные для продуктов нефтепереработки компоненты.
Эксперимент показал, что один из новых катализаторов всего за 15 минут при комнатной температуре (25°C) окисляет почти 100% серосодержащих соединений в модельном топливе и 78% — в реальном дизельном. При этом процесс оказался селективным — окисление не затронуло ценные углеводороды.
«Полученный нами катализатор демонстрирует высокую активность в сероочистке и при этом работает в мягких условиях. Кроме того, благодаря функционализации поверхности такие катализаторы обладают гидрофобными свойствами, а потому не подвержены вымыванию активного компонента, что обуславливает их высокую стабильность», — рассказывает основной исполнитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Аргам Акопян, доктор химических наук, доцент кафедры химии нефти и органического катализа химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
«Мы надеемся, что наша разработка станет важным шагом к созданию технологических решений, которые в сочетании с действующими процессами позволят повысить эффективность глубокой переработки углеводородного сырья, расширить сырьевую базу при получении ценных нефтепродуктов, решить вопросы ресурсосбережения, энергетической и экологической безопасности. В дальнейшем мы планируем адаптировать разработанные нами катализаторы к применению в окислительной сероочистке тяжелого нефтяного сырья, оптимизировать условия процесса и предложить эффективные методы отделения продуктов окисления от ценных углеводородов», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Анна Вутолкина, кандидат химических наук, ведущий научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории катализа и нефтехимического синтеза химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.
Новый подход к быстрому поиску жизни может однозначно обнаруживать ее всего одним инструментом. Он уже есть на борту обоих действующих американских марсоходов. Правда, NASA может не захотеть воспользоваться этой возможностью.
Цифровой художник Шон Харгривз в своих концептуальных работах погружает в брутальный мир научной фантастики.
Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.
Изображение блазара PKS 1424+240, полученное с помощью радиоинтерферометра VLBA, напомнило астрономам легендарное «Око Саурона» из «Властелина колец» — джет, пронизывающий кольцеобразное магнитное поле объекта, устремлен к нашей планете, а сам блазар может оказаться одним из наиболее ярких источников нейтрино в космосе.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Успешные испытания Starship: технические, научные и геополитические последствия «старшипова шока»
Мода на болезнь: как депрессия стала мейнстримом, а истерия — антитрендом
«Думаю, несколько сотен, а может, даже тысячу степных орлов мы сумели спасти!»
Психология нот: как мы воспринимаем музыку
Чем вреден фастфуд
Признание геноцида армян: крупный выигрыш Еревана или пустая формальность?
10 странных самолетов
Инфографика: как работают нейросети
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии